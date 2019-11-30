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 Політика України
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Все про:МЗС (1975) звільнення (738) Зеркаль (214)

 "Ніхто не змушував, я вирішила сама", - Зеркаль про відставку

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що йде у відставку через зміну умов роботи, а не тому що її змусили написати заяву про звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "DW".

 Мене ніхто не змушував. Я вирішила сама. Знаєте, дуже часто не треба натякати. Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми всі дуже змінили свій образ роботи. Тому в нових умовах мають працювати, мабуть, інші", - заявила Зеркаль.

За її словами, зараз заява про звільнення - у держсекретаря.

Нагадаємо, 19 листопада заступник голови МЗС Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ.

28 листопада заступник міністра закордонних справ Зеркаль написала заяву про звільнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162689
 
 
 Топ коментарі
 
ну кто из думающих и порядочных будет помогать земанкуртам страну сдавать...
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Зебобам можно , они ж не борыги какие-то.
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Хоть кто-то сейчас в МИДе своей головой думал...
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Тепер на все МЗС залишилися лише ватні мізки Пристайка.
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Пристайко - типичный мажор-инфантил....там все печально, но нравится участникам "полного контакта"... "Никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - Зеркаль об отставке - Цензор.НЕТ 1372
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Пристайці мізки не потрібні. Диктофон. Єрмак- надиктував, пристайка- озвучив
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Зебобам можно , они ж не борыги какие-то.
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ну кто из думающих и порядочных будет помогать земанкуртам страну сдавать...
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Лукавить Олена. Замість того, щоб відверто змушувати піти у відставку можна створити умови, які приведуть до ДОБРОВІЛЬНОЇ відставки. Як істинний дипломат за покликанням, пані Олена завуальовує те, що хоче сказати, дипломатичною мовою на відміну від військового Кривоноса.
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Молодежь легко меняет места работы. А вот под пенсию, уже держаться за место.
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Я її розумію повністю. Нормальній людині ніякого сенсу працювати серед блазнів немає! Але на її посаду прийде черговий скоморох на кшталт сівохи...
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Искренне жаль. Спасибо Вам за Вашу работу, Лена. Боюсь, все достижения, сделанные Вашей командой скоро прос*ут.
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Мабуть, отримала якусь пропозицію, від якої не могла відмовитися і згодом ми, звісно, про це почуємо. Розумна жінка, талановита адвокатеса, яка вже не раз себе проявила. Чого їй нидіти на державній службі? А взагалі днями десь читала прогноз (здається, Арестовича, але не можу знайти, щоб дати посилання, отже може бути, що це якась "качка"), що Зеркаль буде наступним президентом України. Особисто не маю нічого проти. Набридло йти на вибори та не мати вибору і вибирати між шилом та милом.
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Последние шоколадные могикане бегут из цирка.
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Власне, Зеркаль - одна з небагатьох, яку аж ніяк не можна назвати шоколадним могіканом. Вона відстоювала інтереси держави (але скільки за це платять?). Звісно, без роботи вона не залишиться, напевне, їй зробили вже не одну пропозицію, бо такі на дорозі не валяються. Якась інформація, звичайно, буде і тоді можна буде робити якісь висновки. Сподіваюся, що це не буде як Мартою Берш, яка мала стати аудитором (якщо пам'ять мені не зраджує) НАБУ, а потім стала адвокатом Онищенка.
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Кривонос....., последний украинец в команде Зе...

Kryvonos Serhii

@KryvonosSerhii

·2 ч

Друзі Данилов, який попередні п'ять років війни не був ні на фронті ні в тилу-проштовхнув підписання указу.
Особисті висновки згодом. В них не має бажання реалізаціі програми з підвищення обороноздатності України, коли ми вже на фініші.
Дякую за підтримку.
Україна - понад усе!

"Никто не заставлял, я приняла самостоятельное решение", - Зеркаль об отставке - Цензор.НЕТ 8008
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Из чего можно сделать вывод. что клоуны, жирные экс-дипломаты пишущие проституткам и прочие г-нДоны, работают над бумажками, а не в интересах страны.
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Пані Зеркаль щось знає і не хоче приймати в чому участь. Можу лише здогадуватись, що це швидкий злив країни в Рашу, що попереду нам готують
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Ми не верим,лайно петино уже острелялось)))
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в залі Київського апеляційного суду, під час розгляду справи Інни Гришенко, один з прокурорів пи-данув, «Участь в АТО, це обтяжуючі обставини!». ..пока эту зеленую шваль не упокоим не видать нам нормальных политиков - никто мараться с земанкрутами не будет,у них все впереди,в отличии от шмарклей
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Ідуть найкращі, ніхто не хоче бути причетним до діянь теперішньої влади. А пані Олена, як високопоставлений дипломат, ще і проінформована про наступні дії на зустрічі в Нормандському форматі, і мабуть, не хоче бути в цьому замішаною.
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