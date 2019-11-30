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 Політика України, Суспільство
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Все про:Лібанова (9) перепис населення (33) Дмитро Дубілет (51)

 Електронний перепис населення, запропонований урядом, це всього лише оцінка чисельності населення, - директор Інституту демографії Лібанова

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що електронний перепис населення, запропонований урядом, є неефективним і неточним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що на перепису населення в 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн. В уряді збираються провести електронний перепис населення.

За словами Лібанової, побачивши пост Дубілета, вона була "близька до істерики".

Дубілет стверджував, що разом з фахівцями-математиками і соціологами можна частину перепису проводити за таким алгоритмом: зібрати анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування.

"Навіть якщо припустити, що все населення нашої країни, кожна людина від 0 до 100 років має бодай один мобільний телефон (імовірність чого дорівнює нулю), то однак є території, не охоплені вишками. Це сільська місцевість. 30 кілометрів убік від серйозної траси — і зв'язок уже проблематичний, навіть у Боярці. Тому я дуже сумніваюся, що таким чином можна охопити все населення.

Але припустімо навіть, що сталося диво, і нам це вдалося. Постає велике питання: а що, перепис — це тільки чисельність? Як мінімум, це ще й статевовіковий склад. Так ми його не отримаємо. Спроби ж накласти з допомогою моделей поточну інформацію Держкомстату на ось цей розподіл чисельності — дуже сумнівні. Для поточного обліку, для якихось оцінок міжпереписного періоду, може, це й буде корисно. Але це не замінить перепису", - сказала вона.

За її словами, якщо перепис в Україні буде проведений таким чином, як пропонує міністр Кабміну, то міжнародне співтовариство може не визнати його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців

"Це оцінка чисельності населення. Якщо ми не проведемо повноцінний перепис, то просто не зможемо нормально управляти країною. У таблиці, яку я склала для Дмитра Дубілета, все розписано щодо кожного міністерства - які дані перепису і для чого потрібні", - пояснила вона.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України  відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн ​​жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162688
 
 
 Топ коментарі
 
Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь очередная зелёная дурня, предназначенная для распила выделенных под это денег... Ни на что другое плесень просто не способна.
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Цікаво.. У Мене три номера-два Айфона і один Смартфон..
🤔
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Да это же зебил. У него один телефон ... И тот кнопочный...
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Цікаво.. У Мене три номера-два Айфона і один Смартфон..
🤔
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Да это же зебил. У него один телефон ... И тот кнопочный...
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Завидую твоему кнопочному телефону?. Да, так и есть...
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Аналогічно.Те ж саме в дітей. В дружини два номери від різних операторів. Тобто замість 5 - нас буде показано як 11.
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примітивний ДЕБІЛІЗМ.
Оцінка кількості населення що пропонує мотя дубілєн це не є ПЕРЕПИС населення = ФАКт медичний!! Так яка-ж-така "вигода" проміж РІЗНИМИ діями.
банда клоунів яка зараз керує Україною тупо не усвідомлює що світ набагато складніший ніж вони =примітиви -собі це уявляють
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Мені неприємно , що Ви маєте рацію...
😁
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согласен, но они это хотят пока сделать только в одной области вроде и в одном районе Киева... вот на последнем я бы остановился подробнее, кто-нибудь спросит их как они хотят такое замутить в одном районе Киева, на основании данных моб. операторов?
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Гончарук-Дубилету: "По каким нах..н симкам ?!!" Видимо Гончарук ни в какую математическую модель не помещается.
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Медведчуковские выпердыши картинками из одноглазников пытаются выдавить слезу у ещё оставшихся в живых совкодрочеров...
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А вгорі в куточку камсамольскайа правда. Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь оценка численности населения, - директор Института демографии Либанова - Цензор.НЕТ 1767
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Старший Дубілет єрозумною людиною - стояла біля витоків створення "Приватбанку", його технічної частини. Як відомо, природа відпочиває на дітях розумних людей. Це саме той випадок.
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мотя не дурник він самовпевнений = хуцпатий невіглас з фрагментарними знаннями т а з претензіями на геніальність
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Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь очередная зелёная дурня, предназначенная для распила выделенных под это денег... Ни на что другое плесень просто не способна.
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У этой власти всё так. Дилетанты и неучи с проектами комического масштаба. Позорище.
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"это всего лишь оценка численности населения"
неужели раньше было по другому?
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Караул, чиновников отрывают от кормушки!
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Перепис населення це великі бюджетні кошти. щось не бачу розгніваних коментів що під час війни повноцінний перепис не на часі тому що треба гроші на армію.
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"..Либанова считает, что электронная перепись населения, предложенная правительством, является неэффективной и неточной." - у этой власти Зеленой саранчи ВСЕ неэффективно и неточно!
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Лобанова отрывают от бюджетной кормушки, поэму возмущается.
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Возможно... но она приводит аргументы и я с ней согласен...
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какие аргументы? "это всего лишь оценка численности населения". Так оно и есть.
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А у зелених жаб грошей немає на справжній перепис. "Голобородько" виявився Голохвостим, банкрутом.
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В мене ще діє сім-картка моєї покійної матері, мабуть її зарахують при переписі. І сміх, і гріх!
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На цвинтарях порахухуйте, ДЛБ, мля...
😇
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История современная Украины делится на три периода внутреннего противостояния. Запад против Востока, Украина против Раши, и теперь народ против казнокрадов. Трудная предстоит борьба судя по некоторым коментам.
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