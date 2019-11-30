 Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що на перепису населення в 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн. В уряді збираються провести електронний перепис населення.
За словами Лібанової, побачивши пост Дубілета, вона була "близька до істерики".
Дубілет стверджував, що разом з фахівцями-математиками і соціологами можна частину перепису проводити за таким алгоритмом: зібрати анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування.
"Навіть якщо припустити, що все населення нашої країни, кожна людина від 0 до 100 років має бодай один мобільний телефон (імовірність чого дорівнює нулю), то однак є території, не охоплені вишками. Це сільська місцевість. 30 кілометрів убік від серйозної траси — і зв'язок уже проблематичний, навіть у Боярці. Тому я дуже сумніваюся, що таким чином можна охопити все населення.
Але припустімо навіть, що сталося диво, і нам це вдалося. Постає велике питання: а що, перепис — це тільки чисельність? Як мінімум, це ще й статевовіковий склад. Так ми його не отримаємо. Спроби ж накласти з допомогою моделей поточну інформацію Держкомстату на ось цей розподіл чисельності — дуже сумнівні. Для поточного обліку, для якихось оцінок міжпереписного періоду, може, це й буде корисно. Але це не замінить перепису", - сказала вона.
За її словами, якщо перепис в Україні буде проведений таким чином, як пропонує міністр Кабміну, то міжнародне співтовариство може не визнати його.
"Це оцінка чисельності населення. Якщо ми не проведемо повноцінний перепис, то просто не зможемо нормально управляти країною. У таблиці, яку я склала для Дмитра Дубілета, все розписано щодо кожного міністерства - які дані перепису і для чого потрібні", - пояснила вона.
Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.
30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.
За словами прем'єр міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.
У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.
т.е. в одной учетной единице можно (если сильно захотеть) было бы собрать данные на одного человека от рождения до...настоящего времени, плюс отдельные ( но взаимосвязанные) сведения на его семью... и не надо математических моделей, симкарт и денег под это... просто каждое ведомство занимается своим делом!
но из статьи вытекло что основное внимание симкам... или то так его поняли-не поняли?
Так в нього фамілія ДУБілет від слова ДУБ, причому повний.
Нє.Мені їх не зрозуміти.Дебіли,бл..
не удастся подержать 2-3 млрд грн, шоб рученята трошкы жырненькымы сталы
вай вай вай