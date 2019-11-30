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 Політика України, Суспільство
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Все про:Лібанова (9) перепис населення (33) Дмитро Дубілет (51)

 Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова вважає, що електронний перепис населення, запропонований урядом, є неефективним і неточним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що на перепису населення в 2020 році вдасться заощадити 2-3 млрд грн. В уряді збираються провести електронний перепис населення.

За словами Лібанової, побачивши пост Дубілета, вона була "близька до істерики".

Дубілет стверджував, що разом з фахівцями-математиками і соціологами можна частину перепису проводити за таким алгоритмом: зібрати анонімну інформацію у мобільних операторів про кількість користувачів і їх розташування.

"Навіть якщо припустити, що все населення нашої країни, кожна людина від 0 до 100 років має бодай один мобільний телефон (імовірність чого дорівнює нулю), то однак є території, не охоплені вишками. Це сільська місцевість. 30 кілометрів убік від серйозної траси — і зв'язок уже проблематичний, навіть у Боярці. Тому я дуже сумніваюся, що таким чином можна охопити все населення.

Але припустімо навіть, що сталося диво, і нам це вдалося. Постає велике питання: а що, перепис — це тільки чисельність? Як мінімум, це ще й статевовіковий склад. Так ми його не отримаємо. Спроби ж накласти з допомогою моделей поточну інформацію Держкомстату на ось цей розподіл чисельності — дуже сумнівні. Для поточного обліку, для якихось оцінок міжпереписного періоду, може, це й буде корисно. Але це не замінить перепису", - сказала вона.

За її словами, якщо перепис в Україні буде проведений таким чином, як пропонує міністр Кабміну, то міжнародне співтовариство може не визнати його.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців

"Це оцінка чисельності населення. Якщо ми не проведемо повноцінний перепис, то просто не зможемо нормально управляти країною. У таблиці, яку я склала для Дмитра Дубілета, все розписано щодо кожного міністерства - які дані перепису і для чого потрібні", - пояснила вона.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України  відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн ​​жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.

30 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про цифрові послуги. Він передбачає електронні вибори і перепис населення. Серед іншого указ передбачає аудит всіх державних реєстрів в Україні, а також створення єдиного вебпорталу електронних послуг.

За словами прем'єр міністра Олексія Гончарука, Кабінет міністрів України спробує до кінця 2019 року провести частковий перепис населення.

У проєкт Державного бюджету України на 2020 рік на Всеукраїнський перепис населення закладено понад 3,4 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162688
 
   
 Топ коментарі
 
У этой власти всё так. Дилетанты и неучи с проектами комического масштаба. Позорище.
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Электронная перепись населения, предложенная правительством, это всего лишь очередная зелёная дурня, предназначенная для распила выделенных под это денег... Ни на что другое плесень просто не способна.
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примітивний ДЕБІЛІЗМ.
Оцінка кількості населення що пропонує мотя дубілєн це не є ПЕРЕПИС населення = ФАКт медичний!! Так яка-ж-така "вигода" проміж РІЗНИМИ діями.
банда клоунів яка зараз керує Україною тупо не усвідомлює що світ набагато складніший ніж вони =примітиви -собі це уявляють Електронний перепис населення, запропонований урядом, це всього лише оцінка чисельності населення, - директор Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 3890
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нда...вот вот будешь на пару с Адвокатиком вопить ,что зебоба твой папа))))или до тебя уже элементарные вещи просто не доходят ,или это высер чтоб хоть что то настрочить
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Такий "електронний" перепис ніколи не буде визнаний валідним. Мета - нахабний грабунок держбюджету. Насправді їх жахає перспектива отримання реальних демографічних показників. Особливо коли мова заходить про вибори. Мільйони мертвих душ - це ж мрія кожного президента, кожного мера і навіть голови сільради. Це і є частина того сумнозвісного "адмінресурсу". А ще фінансування міст і сіл заселених мертвими душами... Дубілет дурний? Можливо. Але я чомусь впевнений що це зелене падло тупо корумповане.
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В анкеті перепису крім ПІП і крім статі є ще багато інших важливих питань, таких як освіта, володіння мовами, рідна мова. Минуле опитування показало, що українці, які в побуті говорять російською, в більшості назвали рідною українську. А російськомовні, зебільні квартальщики хочуть другу державну кацапську, тому дебілет пропонує визначати мову по банкоматах Приватбанку.
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Я утверждаю, основываясь на научных расчетах, что в настоящее время в Украине проживает 25-28 миллионов человек. Причем в большинстве люди преклонного возраста. Крым и половина Донбасса по сути ушли в Россию и вряд ли вернутся. 14 миллионов выехало за рубеж, обживаются, вывозят семьи и тоже в большинстве не вернутся. Таковы достижения Порошенко, его своры и олигархического режима.Ежемесячно за рубеж ваыезжает 100 тысяч человек, за год миллион.
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Посмотрим на достижения нынешней власти, ибо уже собираются безвозвратно и те кто об этом никогда не думали. Несмотряна то что я имею миллион претензи1 к Порошенко, ни один президент Украины начиная с 1991 года не сделал ничего чтобы народ не уезжал.
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ну давай свои научные расчеты)))земанкурты такие манкурты
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В случае продажи земли международными агрокорпорациями можно ожидать выезд за рубеж в течение 3-5 лет дополнительно 5 миллионов сельских жителей. Тогда к 2030 г в Украине останется не более 15 миллионов. На такую территорию как Украина это очень мало, потому следует ожидать демографического коллапса, вседствие массового въезда азиатов и африканцев с их собственной культурой, религией, порядками. Наверняка это приведет к вытеснению оставшегося украинского населения из страны, аналогично тому как это произошло в Косово.
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Сколько денюх проплывает мимо карманов разных директоров и специалистов, как тут не истерить.
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К Дубилетам отношусь ровно, но данные от оператор мобильной связь намного точнее. Если допускать специальное искажение данных, то не важны методы, когда результат заранее известен
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Предлагаю перепись заменить перекличкой
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Интересно,а что ждала п.Либанова от этих чудиков?Особенно после электронной трудовой,гос-ва в смартфоне и особенно после высказывание президента в Литве - "нажал кнопку и нет коррупционера". Просто детский лепет.
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если честно... то ведь есть много данных, которые можно систематизировать - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН, пенсионный фонд, мед.договры, адресные выплаты, списки избирателей, е-декларации и пр. - они все персональны,
т.е. в одной учетной единице можно (если сильно захотеть) было бы собрать данные на одного человека от рождения до...настоящего времени, плюс отдельные ( но взаимосвязанные) сведения на его семью... и не надо математических моделей, симкарт и денег под это... просто каждое ведомство занимается своим делом!
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может быть...
но из статьи вытекло что основное внимание симкам... или то так его поняли-не поняли?
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Вася Шевченко f77d76ba. Пане Василь. Перепис населення передбачає визначення не тільки кількість населення. Не менш головними є визначення жіночого та чоловічого населення, дітей до повноліття, осіб пенсійного віку, національність, кількість населення по регіонам та багато інших даних. Узнати це усе можливо, лише коли переписувачі (за оплату чи ентузіасти) обійдуть 100% осель, гуртожитків, армійських казарм і тому подібне. З кількості телефонів, навіть найточніших (а це блеф) нічого цього узнати неможливо.
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Неправда. Все эти данные есть в разных реестрах.
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Просто Элла Либанова не виконувала і не буде виконувати партитуру на піаніно, бо немає чим Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять - Цензор.НЕТ 264
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"Директор Института демографии Либанова: Увидев пост Дубилета, была близка к истерике. Так перепись не проводят."

Так в нього фамілія ДУБілет від слова ДУБ, причому повний.
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Просто эта курица хотела денег срвбить, а оно не.....
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господи) ну а как еще отмыть три миллиарда "на перепись"
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Ну да, отмыть можно и поменьше, и взамен получить неточные данные. Но то такое. У меня еще действует симка моей покойной матери, ее тоже посчитают.
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Не розумію,що спільного в мобільній системі зв'язку і перепису населення ?
Нє.Мені їх не зрозуміти.Дебіли,бл..
Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять - Цензор.НЕТ 8635
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Для меня лично непонятно - такая отсталая страна ? Сейчас все компьютеризировано или нет ? Если да,то какие проблемы ? Пенсы - разве не учтены ? Школьники - студенты.Рабочие,сотрудники. Паспортный отдел. Автостраховка.Автоправа.Больницы.Свидетельство о рождении. Смерти. Неужели из этой инфы нельзя собрать воедино отчет ? - Бомжи и так не запишутся.
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Просто директор этой организации оказывается никому не нужной дурой. Поэтому и истерика.
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Тех, кто в Европе на заработках, как их посчитают? Ну...типа...примерно вот стоко уехало, да?Директор Інституту демографії Лібанова: Побачивши пост Дубілета, була близька до істерики. Так перепис не проводять - Цензор.НЕТ 936
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А чего так? Ответ прост- мимо этого никому не нужного института взяли и пронеслись деньги. Конечно у этого персонажа истерика. А конкретнее все данные о возрасте, месте жительства и ТД уже есть в реестрах и данных мобоператоров.
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Директор Института демографии Либанова была близка к истерике.
не удастся подержать 2-3 млрд грн, шоб рученята трошкы жырненькымы сталы
вай вай вай
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Ну так, Лібанова любителька таких грубих тем. Вже розприділила що та куди, а тут Дупілет забирає собі ті грошики.
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