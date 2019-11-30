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 Політика України
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 ГПУ: В справах Євромайдану визнали винними 59 осіб

Загалом правоохоронними органами України в провадженні цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 чиновникам, 228 правоохоронцям, в тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам і 23 суддям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти", – заявили в Генеральній прокуратурі.

У відомстві розповіли, що за перші дев’ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань повідомило про підозру 14 людям, у тому числі високопосадовцям, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 людей досудове слідство закінчене і обвинувальні акти направлені до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.

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Загалом упродовж усього часу управління спеціальних розслідувань досліджувало понад 4 100 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозру повідомили 288 людям. У прокуратурі зазначили, що слідчі цього управління направили до суду 81 обвинувальний акт щодо 162 людей. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 людей, стосовно 19 з них ухвалив обвинувальні вироки.

У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них – 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець

За даними української влади, під час Революції Гдності загинули 104 активістів та 17 правоохоронців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162683
 
   
 Топ коментарі
 
Такі злочини можуть розслідуватись десятиліттями.
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багатьом вдалось втікти на росію.
яка теж в цій справі замішана.
в цьому певно і є складність.
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По Майдану никого не посадят,для этого 5 лет работали "профессионалы".
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У вбивствах майданівців приймали участь десятки тисяч людей, тільки під час подій в Маріїнському парку безпосередньо добивали-вбивали майданівців сотні правоохоронців та бандитів, яких ніхто не зупиняв! Обвинувачених та засуджених має бути десятки тисяч - всі хто був причетний до агресивних дій проти майданівців! Всі хто їздив на антимайдан мають бути допитані, хто організовував поїздки, хто платив гроші, всі організатори мають бути встановлені, джерела фінансування перевірені і всі хто фінансував антимайдан незаконно чи з кримінальних грошей, мають бути притягнуті до відповідальності і засуджені!
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І скільки з них сидить? Список в студію!!!
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По Майдану никого не посадят,для этого 5 лет работали "профессионалы".
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Такі злочини можуть розслідуватись десятиліттями.
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У нас по дтп не могут наказать виновных,а дела Майдана будут миллиарды лет тянуться при абсолютно любой власти.У нас нарушено в стране верховенство права,основополагающяя основа любого демократического общества.
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В чем же сложность такого расследования при наличии стольких фактов и свидетелей?
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А мне кажется, что расследование затягивается из-за такого подхода к этому делу:

ВКЛ_это_мы_01
Зеб, свидетели чего и какие факты?
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ну вот есть видео мент стреляет в толпу? ну этого уже достаточно чтобы
1 Привлечь мента который просто стреляет в толпу без непоредственной угрозы его жизне
2 привлечь всех ментов которые стояли рядом с стреляющим за то что они ео не остановли
Как по мне это уже можно сделать прямо сдесь и сейчас! видео есть бери и превликай!!
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а у тебя есть видео,где стреляли в мента?
или ты повторяешь слова лукаш,которая во всем обвиняет активистов Майдана?
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У меня есть. В интернете.
А у следователей в материалах дела.
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Мой комментарий,
я еще ни разу не видел видео,где активист Майдана стреляет в мента!
если у тебя есть такое видео, выложи здесь,а иначе ты 3,14здун
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кто стрелял, гражданский с плакатом или снайпер где то там на крыше? если снайпер стрелял то почему мент в ответ стрелял не по снайперу а погражданскому с плакатом?!
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Вот для этого и нужно провести расследование.
Кто, в кого, откуда и зачем.
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вот и веди раследование кого конкретно мент убил стреляя в толпу! а сначала посади мента за то что он ВООБЩЕ СТРЕЛЯЛ В ТОЛПУ!!
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на видео токо менты! и за это они должны сесть! даже если еще кто то стрелял из за угла! менты сядуте не за то что кого то убили ( раследование выяснит кого) а они сядут за то что бепречинно стреляли по гражданским!!
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Если расследование будет квалифицированным, каждый ответит за свое.
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Если бы у бабки был орган она была бы дедкой!! как будто я вчера родился и не знаю как у нас в стране каждый отвечает за свое!!
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Вопросов больше нет. ГПУ: В справах Євромайдану визнали винними 59 осіб - Цензор.НЕТ 4775
"Я прав, потому, что прав я", да?
Надеюсь, что ответят все. Главное, чтобы ответили организаторы убийств.
Надеюсь, ты согласен?
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а есть видео чувак на грузовике давит ментов и своих без непосредственной угрозы его жизни, этого уже достаточно чтобы Привлечь его? и тех кто рядом, за то что они не остановили его?
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1 Если чувак давит ментов и есть видео то этого достаточно чтобы привлечь его
2 Привлечь гражданских которые были рядом и его не остановили ты не можешь потому что гражданские не обязаны останавливать перступников! а вот менты обязаны и если они не выполняют своих обязоностей то их привлекают!!
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Алег Федоров,
1) если бы "чувак" не давил ментов, щас бы уже Украина стала колонией *********!

2) Майдан победил,а победителей не судят! слыхал про такое?
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багатьом вдалось втікти на росію.
яка теж в цій справі замішана.
в цьому певно і є складність.
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согласен!

Наливайченко: снайперами-іноземцями на Майдані керував Сурков... - Уніан
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к родственникам брата проездом из киева во время майдана заезжали менты из белгорода и курска злые растерянные что они там делали одному богу известно .
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В том, что показания основных свидетелей упорно игнорируют, а непосредственные руководители - беня и Карлсон - кореша шмаркли.
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Они ещё 10 лет будут исследовать, а потом скажут. что никто не виновен.
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НИКТО! у нас самые гуманные судьи и прокуроры! если судят чиновник а или представителя власти то... либо условно либо сбежал либо не виноват он сам пришел!!
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Через 100 лет раследований скажут что наконец виновные установлены но они уже все мертвы поэтому наказанию не подлежат!!
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Литва 30 лет расследовала убийство литовцев при штурме Телецентра в 1991 году! Все ублюдки, которые были виновны, попрятались на территории РФ... Но 30 лет расследование не прекращалось и только в этом году им были предъявлены обвинения!
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