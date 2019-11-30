 ГПУ: В справах Євромайдану визнали винними 59 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода.
"Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти", – заявили в Генеральній прокуратурі.
У відомстві розповіли, що за перші дев’ять місяців 2019 року управління спеціальних розслідувань повідомило про підозру 14 людям, у тому числі високопосадовцям, керівникам правоохоронних органів. Щодо 11 людей досудове слідство закінчене і обвинувальні акти направлені до суду. За ці місяці судді оголосили один обвинувальний вирок.
Загалом упродовж усього часу управління спеціальних розслідувань досліджувало понад 4 100 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозру повідомили 288 людям. У прокуратурі зазначили, що слідчі цього управління направили до суду 81 обвинувальний акт щодо 162 людей. За результатами судового розгляду суд визнав винними 20 людей, стосовно 19 з них ухвалив обвинувальні вироки.
У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них – 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець
За даними української влади, під час Революції Гдності загинули 104 активістів та 17 правоохоронців.
ВКЛ_это_мы_01
Зеб, свидетели чего и какие факты?
1 Привлечь мента который просто стреляет в толпу без непоредственной угрозы его жизне
2 привлечь всех ментов которые стояли рядом с стреляющим за то что они ео не остановли
Как по мне это уже можно сделать прямо сдесь и сейчас! видео есть бери и превликай!!
или ты повторяешь слова лукаш,которая во всем обвиняет активистов Майдана?
А у следователей в материалах дела.
я еще ни разу не видел видео,где активист Майдана стреляет в мента!
если у тебя есть такое видео, выложи здесь,а иначе ты 3,14здун
Кто, в кого, откуда и зачем.
"Я прав, потому, что прав я", да?
Надеюсь, что ответят все. Главное, чтобы ответили организаторы убийств.
Надеюсь, ты согласен?
2 Привлечь гражданских которые были рядом и его не остановили ты не можешь потому что гражданские не обязаны останавливать перступников! а вот менты обязаны и если они не выполняют своих обязоностей то их привлекают!!
1) если бы "чувак" не давил ментов, щас бы уже Украина стала колонией *********!
2) Майдан победил,а победителей не судят! слыхал про такое?
яка теж в цій справі замішана.
в цьому певно і є складність.
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