 "РНБО перетворили на посміховисько з клоунами", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос написав на сторінці в фейсбуці.
"Секретар РНБО, якого попередні п‘ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу - таки проштовхнув підписання указу.
Мої особисті висновки будуть згодом, "новина" прилетіла мені у дорозі.
Зрозуміло одне, що нема бажання у певних посадовців для реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П’ять кроків", якраз коли ми вийшли вже на фініш.
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами.
Продовжую працювати і буду задля України!
Як то кажуть: за одного битого двох небитих дають.
Україна - понад усе!!!"
8 листопада Сергій Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у своїй команді, і вирішити це питання зможе тільки президент України Володимир Зеленський. "Сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - сказав тоді Кривонос.
Порошенко уже пол годе как не президент и даже
не мешает ЗЕленой ботве самостоятельно обсераться...
Говорили - мы «Слуги народа» - оказались подстилки кремля!
Собрались заработать, мерзавцы, на продаже убитой страны.
Вы не слуги народа, подонки, а прислужники пса сатаны!
Взяли власть вы циничным обманом - обманули нахально, как скот.
Но уже видит сучую сущность вашу весь украинский народ!
И придёт скоро время расплаты - не потерпим убивства страны.
Гнев народный сметёт вас, как нечисть, вольным слуги-козлы НЕ НУЖНЫ!
ЖАХ !
Надо было в первый же год подогнать к зданиям Г+Г, Интера и проч. телепомоек по танковому батальону, и расхреначить всё, чтобы только развалины дымились.
И, никаких выборов в ближайшие 40 лет. Как Моисей водил своих по пустыне, чтобы все кто помнит рабство, умерли.
поки такі, як Кривоніс, воювали за державу, оці шути ржали та ганьбили Україну.
війна для них взагалі не існувала.
чи ти ще цього не зрозумів ?
Як ще ідійотам пояснювати, я не знаю..
Зе майже все поздавав.
Клоуни одним словом...
то ли дело раньше
На ваше бажання, щоб всі воїни перестріялись ?
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