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 Політика України
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Все про:РНБО (608) Кривонос Сергій (38)

 "РНБО перетворили на посміховисько з клоунами", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Звільнення заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави свідчить про те, що у "певних посадових осіб немає бажання для реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П'ять кроків".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос написав на сторінці в фейсбуці.

"Секретар РНБО, якого попередні п‘ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу - таки проштовхнув підписання указу.
Мої особисті висновки будуть згодом, "новина" прилетіла мені у дорозі.
Зрозуміло одне, що нема бажання у певних посадовців для реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П’ять кроків", якраз коли ми вийшли вже на фініш.
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами.
Продовжую працювати і буду задля України!
Як то кажуть: за одного битого двох небитих дають.
Україна - понад усе!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов

8 листопада Сергій Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у своїй команді, і вирішити це питання зможе тільки президент України Володимир Зеленський. "Сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - сказав тоді Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ розробляє різні варіанти агресії проти України: і югославський варіант, і ракетні удари, - Кривонос

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162678
 
   
 Топ коментарі
 
Поприкольні зебенята всю країну перетворили в посміховисько з кловунами і цим пишаються.
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яка різниця "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 9667
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Чесно кажучи Кривонос в РНБОУ теж був не на своєму місці. Ну не є Кривонос експертом того рівня, щоб працювати в РНБОУ! За час роботи Кривоноса в РНБОУ це був абсолютно бездіяльний та нікчемний державний орган який абсолютно нічого не робив для збільшення обороноздатності України! Навпаки діяльність РНБОУ нанесла Україні страшних збитків! Кривонос не зупинив мільярдні державні асигнування на безглузді проекти розробки нової зброї, яка нічого не дає в військовому плані, а саме виділення десятків мільярдів гривень на проект корегованих реактивних снарядів РСЗВ Вільха! Кривонос, не будучи великим військовим фахівцем та експертом з озброєння, не побачив в ТЗ розробки нових реактивних снарядів повний абсурд їх нових характеристик, які повністю збігаються зі старими характеристиками! Нові снаряди Вільхи не можуть відхилятись більш ніж на 2км, від балістичної траєкторії, а керуються рулями тільки в кінці траєкторії, що практично робить їх ідентичиними до старих некерованих снарядів, які так само мали еліпс розсіювання 2км і успішно знищували цілі по площадям! Кривонос не побачив що запропонована модернізація снарядів нічого не дає в військовому плані! Так само летить снаряд за балістичною траєкторією туди куди виставлена пускова установка, без жодного управління ракетою і так само снаряд знищує площадні цілі, тільки тепер снаряд можна трохи довести на ціль, але для таких потужних снарядів це непотрібно! Потрібно щоб снаряд міг вразити іншу ціль за 10-20-30км від попередньої і знищення кількох цілей, рознесених по відстані мають відбуватись при одному залпі РСЗВ, а цього модернізовані снаряди зробити не можуть, бо модернізація не робить з них керовані снаряди, а робить лише кореговані! Фактично робота Кривоноса в РНБОУ закінчилась провалом! Чи то Кривонос не розумів що відбувається, чи то розумів але мовчав свідомо і дозволяв дерибанити десятки мільярдів гривень на безглуздих проектах порошенка - ми поки що не знаємо, але дізнаємось! Справа в тім що модернізація РСЗВ Смерч до рівня Вільха-М це лише один безглуздий проект влади порошенка, а проектів було багато!
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Козломордый откуда у тебя старая методичка?
Порошенко уже пол годе как не президент и даже
не мешает ЗЕленой ботве самостоятельно обсераться...

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Ну полковника же не уволили с должности зам. Секретаря СНБОУ.
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Есть такая гнилая порода - продаст Родину за три рубля.
Говорили - мы «Слуги народа» - оказались подстилки кремля!
Собрались заработать, мерзавцы, на продаже убитой страны.
Вы не слуги народа, подонки, а прислужники пса сатаны!
Взяли власть вы циничным обманом - обманули нахально, как скот.
Но уже видит сучую сущность вашу весь украинский народ!
И придёт скоро время расплаты - не потерпим убивства страны.
Гнев народный сметёт вас, как нечисть, вольным слуги-козлы НЕ НУЖНЫ!
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73% не лучше, они решили, что отразить агрессию паРаши должен кто-то другой, а им давай повышай зарплаты и ЮВТ с Г+Г им были путеводной звездой в этом, для избрания Зелемойского...
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Ну, так, свинарчуки, офшор, Вальцман... зебам больше ничего и не надо...
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Отрицательный результат, тоже результат. По крайней мере узнал как работает СНБО, и в следующей власти будет главой СНБО, как минимум.
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А "следующей власти" не будет вообще, вот в чём штука. Украину уже продали Москве, за какую-то сумму.
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Да ладно рассказывать. И Зе переживут, украинцы и Украина .
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Щось, звичайно, залишиться. Наприклад, географічна назва, або невелика автономія в межах Польші.
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Поприкольні зебенята всю країну перетворили в посміховисько з кловунами і цим пишаються.
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Замок ВФЯ,Охендовского, Кивалова видел, это при ком началось ? Ни одна власть, а началось все с комми Кравчука и бандитов из кгб, не хотела строить государство Украина .
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Кожен народ має таку владу, яку заслуговує. У.Черчілль. До речі, сьогодні його день народження.
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Такие люди могут спасти страну. Но маланцы, к сожалению, это хорошо понимают...
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оце товстелезне антимайданне опудало тепер в РНБО "СНБО превратили в посмешище с клоунами", - замсекретаря СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 5337
ЖАХ !
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Более того он теперь за Европу и НАТО а петяботы против НАТО! Отакои ....
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Ви це робите разом, знищуєте Україну та її спроможність захищати себе... Головне не здавайтеся в підтримці влади , яка знищує Україну, просто сором...
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Вся країна перетворюється на бл... цирк.
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А ти не живи у тій країні, їдь краще до України.
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Да, жаль что Порох оказался слабохарактерным демократом.
Надо было в первый же год подогнать к зданиям Г+Г, Интера и проч. телепомоек по танковому батальону, и расхреначить всё, чтобы только развалины дымились.
И, никаких выборов в ближайшие 40 лет. Как Моисей водил своих по пустыне, чтобы все кто помнит рабство, умерли.
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Дело не в слабохарактерности, а в необходимости движения в ЕС и НАТО, с соблюдением всех правил, мать иху... Только в 2019 году Венецианская комиссия наконец додумалась до понимания и заявила, что не все демократические законы приемлемы для стран с неразвитой демократией, т.к. может способствовать установлению диктатуры. Лучше бы они додумались хотя бы пару лет назад, тогда бы не было нынешнего позора...
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Достойные и вольные люди не выбирают Клоунов, Наркош и Дебилов во власть! Нехрен на зеркало пенять, если рожа кривая! Ваша власть- это отображение вас самих, вашего большинства, а "лучших всегда меньшенство"(с)- это аксиома. Всегда из толпы людей найдется самый умный, сильный, и т.д. на данный момент времени. Так вот их- всегда меньше!
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У некоторых комментаторов вялотекущая шизофрения с ярко выраженной ЗЕ-манией, всюди ввижаються. Ідіть лікуйтесь,йолопеґи.
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Скорей всего то что озвучил Севоха платить всем в ОРДЛО должна Украина это было одно из требований Х-ла к зе для того чтоб малорос смог лично встретиться со своим кумиром.
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Він приймав участь у війні, поки твої клоуни жирували і на сцені скакали...
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що робити справжньому воїну серед клоунів ?
поки такі, як Кривоніс, воювали за державу, оці шути ржали та ганьбили Україну.
війна для них взагалі не існувала.
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а то нічого, що збивають Україну ?
чи ти ще цього не зрозумів ?
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Навіть бачу чия - по ваших підписантах.
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Зеркаль тому і йде, бо бачить - влада не налаштована на бротьбу за країну.
Як ще ідійотам пояснювати, я не знаю..
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Багато. Читай аналітику.
Зе майже все поздавав.
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Сколько километров сдала моника кретинская?
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Ну для зебілів одна пісня Порох))))
Клоуни одним словом...
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Твою страну раздирают клоуны на куски, а ты все дрочишь на Пороха, ззебил
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А что они все вдруг такими принципиальным и оппозиционными становятся как только их отодвигают от корыта ? Пока у корыта были все устраивало ?
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Поступки і діла цих ідіотів приведуть Україну до жахливих наслідків. В керівництві держави --прислужникі путіна,сцикуни.хабарникі і просто клоуни.А на чолі цих гопників куча євреїв, для яких ніколи Україна не була їхньою Батьківщиною, а була територією для свого збагатчення. Це зрадникі України.
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Це натяк на ЩО ?
На ваше бажання, щоб всі воїни перестріялись ?
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Так а цей що повинен зробити !? .. "РНБО перетворили на посміховисько з клоунами", - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 7110
....
.."РНБО перетворили на посміховисько з клоунами", - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 7518....
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У нас все в стране превращается в худшую ксерокопию 95 Квартала... на жаль *****... "РНБО перетворили на посміховисько з клоунами", - заступник секретаря РНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 6549
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В Украине система пенсии - солидарная. Это сейчас работающие отчисляют деньги на сейчас пенсионеров. Сейчас работающие в ОРДЛО НЕ ОТЧИСЛЯЮТ денег в украинский пенсионный фонд. Вопрос - ПОЧЕМУ работающие в Украине должны платить пенсионерам в ОРДЛО?
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