 "РНБО перетворили на посміховисько з клоунами", - заступник секретаря РНБО Кривонос

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос написав на сторінці в фейсбуці.

"Секретар РНБО, якого попередні п‘ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу - таки проштовхнув підписання указу.

Мої особисті висновки будуть згодом, "новина" прилетіла мені у дорозі.

Зрозуміло одне, що нема бажання у певних посадовців для реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П’ять кроків", якраз коли ми вийшли вже на фініш.

І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами.

Продовжую працювати і буду задля України!

Як то кажуть: за одного битого двох небитих дають.

Україна - понад усе!!!"

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8 листопада Сергій Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у своїй команді, і вирішити це питання зможе тільки президент України Володимир Зеленський. "Сподіваюся на швидку зустріч з президентом, щоб розставити всі крапки над "і", - сказав тоді Кривонос.

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