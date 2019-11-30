 Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в п'ятницю, 29 листопада, в інтерв'ю Reuters заявила прессекретар Apple Труді Мюллер.

За її словами, компанія не робила жодних змін у картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в Росії були вимушені через закон, який набув чинності в цій країні. "Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалити рішення щодо позначення територій на картах, та робимо відповідні зміни відповідно до законів. Ми зробимо поглиблений аналіз принципів, якими ми керуємося при позначенні спірних кордонів у наших сервісах, і, як результат, можемо внести зміни в майбутньому", - сказала Мюллер.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок в продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність з Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

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Таким чином, зараз в додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. При використанні додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати в своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко в своєму акаунті в Twitter.