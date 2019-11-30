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 Політика України
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Все про:Apple (15) Крим (7894)

 Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій"

Американська компанія Apple має намір переглянути свою політику щодо позначення спірних територій на картах і в додатках. До цього компанію спонукав скандал навколо маркування окупованого РФ Криму в додатку "Погода" для користувачів у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в п'ятницю, 29 листопада, в інтерв'ю Reuters заявила прессекретар Apple Труді Мюллер.

За її словами, компанія не робила жодних змін у картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в Росії були вимушені через закон, який набув чинності в цій країні. "Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалити рішення щодо позначення територій на картах, та робимо відповідні зміни відповідно до законів. Ми зробимо поглиблений аналіз принципів, якими ми керуємося при позначенні спірних кордонів у наших сервісах, і, як результат, можемо внести зміни в майбутньому", - сказала Мюллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок в продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність з Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримана в Севастополі "шпигунка" не має жодного стосунку до України, - розвідка

Таким чином, зараз в додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим як частину території РФ. При використанні додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати в своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко в своєму акаунті в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162673
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы изучаем международное право,))) После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 9614 . Источник: https://censor.net.ua/n3162673
И сколько ещё вам надо времени , чтобы понять ,что согласно международному праву - Крым принадлежит Украине .? С-ка ,ну шо за бараны работают в Apple ,, создают технологии будущего , а то что Крым , по всем международным законам , принадлежит Украине , понять никак не могут . Кошмар просто . После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 688 .
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А если от украинцев поступит просьба к Apple , изобразить на картах (для внутриукранского пользования) Сибирь - частью Китая . ? Интересно , они не откажут ? После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 1460 .
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...после непродолжительной гражданской панихиды толпа спокойно разошлась...
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Знакомый изопов язык. В будущем могут внести изменения, а пока будут рубить бабло и не раздражать рассиянских....
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а они реально на паРаше рубят бабло? скорее "рубят". думаю репутационные риски перевешивают в этой ситуации и в будущем могут значительно обесценить, если не полностью нивелировать, "срубленное" на паРаше бабло.
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Они объяснили принцип работы Эппл - С волками жить - по волчьи выть.
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Не нравится Эппл вперёд на ведроиды. Первое правило бизнеса защищай свои инвестиции.
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Эта компания просто частичка запада.Им похер ,что кто то где то гибнет,нарушается международное право,им главное прибыль.Они и с гитлером работали бы со сралиным и с ******.
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теперь похеру. уже пол года как похеру
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Раньше было тоже самое.В срыму работали западные компании по полной.Сименс когда турбины туда поставляли,прикинулись шлангами ,что мы не знали.Фрау фсб жопу рвала за сев поток 2 и т.д. и т.п.Ничего не изменилось га самом то деле.
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не надо врать
сименс не поставлял турбины в крым и ты это прекрасно знаешь. сименс поставлял турбины на материковую часть а уже кацапы перекинули их в крым. зачем врать то?
в крыму даже кацапские компании не работают (почта, ржд, сбербанк или опсосы например).
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Вони щось там переглядатимуть..
А як буде з Кримом ?
Міжнародне право вище законів конкретного суб'єкта.
Тож нехай кожний кацап, переглядаючи погоду в айфоні, бачить злочин своєї недодержави.
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"Мы изучаем международное право,))) . Источник: https://censor.net.ua/n3162673
И сколько ещё вам надо времени , чтобы понять ,что согласно международному праву - Крым принадлежит Украине .? С-ка ,ну шо за бараны работают в Apple ,, создают технологии будущего , а то что Крым , по всем международным законам , принадлежит Украине , понять никак не могут . Кошмар просто . После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 688 .
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Все они знают, просто бабло рулит. Джобс бы этого не допустил, принципиальный мужик был
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закон кацапии о признании крыма их территорией был принят еще в 2014 году. в 2015 (кажется) принят закон об ответственности за отрицание крыма кацапским. а эпл только сейчас решились нарисовать его в их границах. вопрос - а чо так? а может просто кто то провалил внешнюю политику и компания поняла что ей ничего за это не будет?
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а что ей за это может быть? максимум запрет на торговлю своими девайсами в Украине, но рынок россии больше, он для них ценнее. Эйплу глубоко до задницы эта война, они не являются официальными представителями своего государства
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ну почему то до 2019 года эпл не включал крым в состав приполярной нигерии. а тут вдруг очнулись. а может им мешало украинское лобби в штатах?
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Я сообщу новость, что репутационные потери тоже влияют на прибыль компании и не только в Украине?
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Анекдот по теме яблок.
Вечер. Тюремная камера. Общая.
- Сегодня будем пользовать "девочку ...."
Голос с угла:
- Я не могу! У меня месячние! Яблок зелених перекушал!
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Корпорация Apple прокомментировала ситуацию с обозначением Крыма российским в сервисе «Погода». Пресс-секретарь компании Труди Мюллер заявила Reuters, что изменения внесены для российских пользователей и не распространяются на карты за пределами России.
По ее словам, соответствующие изменения произошли в связи с принятым в России законодательством.
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А если от украинцев поступит просьба к Apple , изобразить на картах (для внутриукранского пользования) Сибирь - частью Китая . ? Интересно , они не откажут ? После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий" - Цензор.НЕТ 1460 .
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Достаточно пользоваться внутрикитайскими картами...
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Yes
Для Украины даже глобус Украины на Apple это нормально.
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Так сделают или нет . ? Я тебя о чём спрашивал .?? Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій" - Цензор.НЕТ 8499.
Судя по Крыму на карте паРаши , не откажут . Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій" - Цензор.НЕТ 4698 .
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А что скажет Турчинов?Или он думает что все сойдёт?
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Да не ,, тут скорее - Папа Римский накосячил !! Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій" - Цензор.НЕТ 6466 .
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Кто бы Apple еще объяснил, что эти территории не "спорные", а оккупированные. А "спорным" является наличие мозгов у мокшей и "зелени".
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Чего ж петр ляксеич,вяликий международный деятель не смог за 5 лет обьяснить.
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О. Вот и объявился один со "спорными"... Эй, там, в бочке! Твой Зеленый бобик уже больше полугода презиком подрабатывает! Ау! Часы правильно поставь и листочки на календаре поотрывай. А то ты явно где-то потерялся во времени.
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А как он мог объяснить если его уже с весны 16-го весь мир раскусил
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Потому что там работают идиоты вроде тебя ,, которым-не доходит . Після скандалу з "російським" Кримом Apple перегляне свою політику щодо "спірних територій" - Цензор.НЕТ 4430 . Ты им говоришь на белое шо оно - белое , а они утверждают что это чёрное .
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Придумайте,что то более достойное кроме,мы семироцентное элыта,а все остальные зебилы.Просто смеюсь вам в лицо))))
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