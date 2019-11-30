 Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Частина обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 роки над Донбасом Boeing передана в розпорядження суддів окружного суду Гааги. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представник суду Іоланда Вайннобель", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс "Схіпхол", в якому буде відбуватися процес, розташований приблизно за 50 км від Гааги - і за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, звідки в останній рейс вилетів літак рейсу МН17.
если тебя так прёт от парашенки забирайте его себе
будите самыми нищими и корумпироваными ))
тожеш 73%
у вас еще всё впереди
вона зрозуміла, що ця команда не готова боротись з ворогом.
Важно понимать что руководство РФ, Украины, Германии и Франции - это одна и та же промышленно-финансовая группа. Для них эта война - грандиозное бедствие, из-за которого они уже потеряли несколько сотен миллиардов долларов, ввиду санкций. Они все маскируются под "национальных лидеров", но если посмотреть внимательно: кто такие Меркель, Макрон, Коломойский (про московских речи нет - там только есть телевизор; а кто реально правит - они все в тени).
Меркель - агент Штази, комсомолка, проходившая тренинг на Донбассе.
Макрон - банковский служащий.
Коломойский - представитель мафии "общечеловеков".
Но, что он мог сделать против 73% болванов, которым вообще не нужно собственное государство ?
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html