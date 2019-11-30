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 Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Частина обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 роки над Донбасом Boeing передана в розпорядження суддів окружного суду Гааги. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представник суду Іоланда Вайннобель", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс "Схіпхол", в якому буде відбуватися процес, розташований приблизно за 50 км від Гааги - і за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, звідки в останній рейс вилетів літак рейсу МН17.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162670
 
   
 Топ коментарі
 
напевно... позови не сприяють примиренню.
вона зрозуміла, що ця команда не готова боротись з ворогом.
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Порох не вылезал из самолёта - мотался по всему миру, сколачивая про-украинскую коалицию.
Но, что он мог сделать против 73% болванов, которым вообще не нужно собственное государство ?
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Зеб, тогда согласись вместо безусловной выплаты паРашей получить газом и не изображай патриота...
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Зеб, только умственно отсталые поверят вам - Lbvbnhj, Baks13 и тебе, что вы - патриоты, после того, как вы участвовали в приходе к власти уклониста, который перед ****** - "Чего-с изволите-с?"..
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ты гражданин какого государства?)
если тебя так прёт от парашенки забирайте его себе
будите самыми нищими и корумпироваными Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі - Цензор.НЕТ 9655))
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Зеб, теперь расскажи, как 73% меняя Ющенко на убийцу-Януковича, а Порошенко на Монику, продвинули Украину хоть на шаг дальше Беларуси.
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а яныка на парвшенку ты чего опустил?)
тожеш 73%
у вас еще всё впереди
Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі - Цензор.НЕТ 2061
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А це правда, що Україна забирає всі позови на росію? Зеркаль через це звільнилась?
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напевно... позови не сприяють примиренню.
вона зрозуміла, що ця команда не готова боротись з ворогом.
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Очевидно, уже обо всём договорились: голландцы уже называли четыре фамилии каких-то мелочёвок, на которых всё спишут в итоге.
Важно понимать что руководство РФ, Украины, Германии и Франции - это одна и та же промышленно-финансовая группа. Для них эта война - грандиозное бедствие, из-за которого они уже потеряли несколько сотен миллиардов долларов, ввиду санкций. Они все маскируются под "национальных лидеров", но если посмотреть внимательно: кто такие Меркель, Макрон, Коломойский (про московских речи нет - там только есть телевизор; а кто реально правит - они все в тени).
Меркель - агент Штази, комсомолка, проходившая тренинг на Донбассе.
Макрон - банковский служащий.
Коломойский - представитель мафии "общечеловеков".
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Но зная это, президенту надо быть просто гением, чтобы уговорить ввести санкции...
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Порох не вылезал из самолёта - мотался по всему миру, сколачивая про-украинскую коалицию.
Но, что он мог сделать против 73% болванов, которым вообще не нужно собственное государство ?
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Конечно.И доллар по стописят,армия отступила до Киева,инвесторы все збежали и приват давно отдали Бене.Нужно чаще смотреть кривой и канал "чесных новын.
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Конечно,зеля его специально держит,чтоб навредить пятру ляксеичу,что ж тут не понятного.Так бы уже давно был по стописят,солнцеликий не мог обмануть
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Наскільки ви добре вчилися, аби не ображатися на сусіда, а рахувати самому
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Мова не про них, якщо ви не зрозуміли
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Є в ютюбі канал, Старий пенс, подивись, він тобі все про долар розкаже, а рейтинг зеленського упав ,бо люди перестали дивитися г+г а почали читати інтернет.
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Нужно знать законы экономики ,для этого Ютуб не нужен.Петр не вернётся все равно,для этого Ютуб тоже не нужен,просто учите социологию и политологию.
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ostjaua5 - тебе і інших таких ЗЕБІЛІВ зразу видно - у всіх темах вони тільки про Пороха пишуть !
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Свидетелей культа святого пятра аналогично.Все как под копирку,все зибилы,мы 7процентов элыта)))
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Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий в эфире канала «Прямой» высказал мнение, что Зеркаль покинула важный пост из-за того, что ей стало известно об отзыве всех важных исков Украины против РФ. Такую информацию подтверждают источники, связанные с Офисом президента.
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Наверное дело тяжелое - частями передают. Принесли пару чемоданов, остальное завтра или когда еще подвезут.
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А кого Зеля пошлёт представлять страну - Сивохо или Королевскую?
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Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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