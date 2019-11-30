 Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Частина обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 роки над Донбасом Boeing передана в розпорядження суддів окружного суду Гааги. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представник суду Іоланда Вайннобель", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, суд у справі збитого літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс "Схіпхол", в якому буде відбуватися процес, розташований приблизно за 50 км від Гааги - і за кілька кілометрів від однойменного аеропорту, звідки в останній рейс вилетів літак рейсу МН17.

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