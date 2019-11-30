 У Генштабі підвели підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

"Під час заходу офіцери та генерали підсумували результати діяльності Українського війська у 2019 році, а також визначили завдання на наступний рік. Зокрема, генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив, що 2020-й рік – рік професійного сержанта ЗС України, а бойова підготовка – один із пріоритетних напрямків діяльності на 2020 рік. Підготовка підрозділів до наступальних дій має займати до 70% навчального часу", – цитує пресслужба начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Головні напрямки діяльності в цій сфері було розглянуто під час роботи секцій на об’єктах навчально-матеріальної бази Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

На цих заняттях учасники мали змогу ознайомитися з новітніми методиками снайперської підготовки та контрснайперської боротьби, організації тилового забезпечення військ в зимових умовах.

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Також було продемонстровано методики підготовки частин та підрозділів до ведення наступальних дій на підготовлену оборону противника в умовах урбанізованої місцевості, продемонстровано переваги підготовки військ з залученням підрозділів імітації сил противника (OPFOR) тощо.

Під час підбиття підсумків діяльності за 2019 рік було проаналізовано результати виконання завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил, організацію бойової підготовки військових частин та підрозділів, стан дисципліни та правопорядку у війську та правового захисту військовослужбовців, розглянуто стан та перспективи квартирно-експлуатаційного забезпечення, розвиток професійного сержантського корпусу, взаємодія ЗС України з громадськістю та подальша імплементація стандартів НАТО на шляху Євроатлантичної інтеграції України.









