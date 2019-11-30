 У Генштабі підвели підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
"Під час заходу офіцери та генерали підсумували результати діяльності Українського війська у 2019 році, а також визначили завдання на наступний рік. Зокрема, генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив, що 2020-й рік – рік професійного сержанта ЗС України, а бойова підготовка – один із пріоритетних напрямків діяльності на 2020 рік. Підготовка підрозділів до наступальних дій має займати до 70% навчального часу", – цитує пресслужба начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Головні напрямки діяльності в цій сфері було розглянуто під час роботи секцій на об’єктах навчально-матеріальної бази Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
На цих заняттях учасники мали змогу ознайомитися з новітніми методиками снайперської підготовки та контрснайперської боротьби, організації тилового забезпечення військ в зимових умовах.
Також було продемонстровано методики підготовки частин та підрозділів до ведення наступальних дій на підготовлену оборону противника в умовах урбанізованої місцевості, продемонстровано переваги підготовки військ з залученням підрозділів імітації сил противника (OPFOR) тощо.
Під час підбиття підсумків діяльності за 2019 рік було проаналізовано результати виконання завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил, організацію бойової підготовки військових частин та підрозділів, стан дисципліни та правопорядку у війську та правового захисту військовослужбовців, розглянуто стан та перспективи квартирно-експлуатаційного забезпечення, розвиток професійного сержантського корпусу, взаємодія ЗС України з громадськістю та подальша імплементація стандартів НАТО на шляху Євроатлантичної інтеграції України.
NinaBoi
@artnataliwood5
·6 ч
Кадрові зміни в РНБО
Саша, да я понял, все норм.
Прорвемся. (ульяна борис четыре леонид радио галя)
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами...."
Скільки відкрили нових столових?
Вот так отведение войск на 3 участках незаметно перейдет в полное выведения войск. Капитуляция это, сдача территории Украины, откат за красные линии? На эти вопрос разъяснения дадут разъяснения "приглушенные" СМИ. Слово то какое идиотское не врезать дубиной по голове, чтобы оглушить и вырубить, а так слегка долбануть, чтобы искры из глаз, но без падения тела.
Vіtаuskаs
@Vitauskas_A
·25 мин
Ровно 80 лет назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию, желая превратить её в свою очередную республику. Если бы финны тогда не выстояли, то сегодня бы их страна выглядела так же, как Выборг, некогда второй город Финляндии. За это и воевали советские "деды"...