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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (429) Хомчак (85)

 У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році

На базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підсумували діяльність ЗС України у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

"Під час заходу офіцери та генерали підсумували результати діяльності Українського війська у 2019 році, а також визначили завдання на наступний рік. Зокрема, генерал-лейтенант Руслан Хомчак наголосив, що 2020-й рік – рік професійного сержанта ЗС України, а бойова підготовка – один із пріоритетних напрямків діяльності на 2020 рік. Підготовка підрозділів до наступальних дій має займати до 70% навчального часу", – цитує пресслужба начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Головні напрямки діяльності в цій сфері було розглянуто під час роботи секцій на об’єктах навчально-матеріальної бази Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

На цих заняттях учасники мали змогу ознайомитися з новітніми методиками снайперської підготовки та контрснайперської боротьби, організації тилового забезпечення військ в зимових умовах.

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Також було продемонстровано методики підготовки частин та підрозділів до ведення наступальних дій на підготовлену оборону противника в умовах урбанізованої місцевості, продемонстровано переваги підготовки військ з залученням підрозділів імітації сил противника (OPFOR) тощо.

Під час підбиття підсумків діяльності за 2019 рік було проаналізовано результати виконання завдань у районі проведення Операції об’єднаних сил, організацію бойової підготовки військових частин та підрозділів, стан дисципліни та правопорядку у війську та правового захисту військовослужбовців, розглянуто стан та перспективи квартирно-експлуатаційного забезпечення, розвиток професійного сержантського корпусу, взаємодія ЗС України з громадськістю та подальша імплементація стандартів НАТО на шляху Євроатлантичної інтеграції України.

У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році 01
У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році 02
У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році 03
У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році 04
У Генштабі підбили підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162668
 
 
 Топ коментарі
 
Кривонос теж підвів свої підсумки "...Зрозуміло одне, що немає бажання певних посадовців реалізаціі програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків», якраз коли ми вийшли вже на фініш..
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами...."
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А шо там такого складного? РНБО керувала навіть дамбаська акушерка Богатирьова.
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Піпєц! Поміняли бойового Офіцера, на сєпарського клоуна. Класна зе влада, одні професіонали.
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Тим часом дід Мороз у розпачі. 50% замовлень на Новий рік- снайперська гвинтівка.
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++
Саша, да я понял, все норм.
Прорвемся. (ульяна борис четыре леонид радио галя)
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Кривонос теж підвів свої підсумки "...Зрозуміло одне, що немає бажання певних посадовців реалізаціі програми з підвищення обороноздатності України «П'ять кроків», якраз коли ми вийшли вже на фініш..
І взагалі - перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами...."
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То це вже 1919 рік закінчився, чи ВСУ припиняє свою діяльність???
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Скільки за півроку побудували казарм?
Скільки відкрили нових столових?
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Ну в чим похвалився Хомчак? Що на деяких ділянках лінії розмежування підрозділи повернулися на лінію трьохрічної давності? Що три роки роботи "тихою сапою" пішли коту під хвіст? Що поранення, отримані при тій роботі , а іноді і смерті наших воїнів виявилися невиправданими? Що флагштоки з українськими поапорами переміщено на 1-2-3 кілометри вглиб української території? 2019 рік ввійде в історію російсько-української війни поряд з 2014 і 2015, як рік відступу і здачі позицій. Тільки якщо перші два - у боротьбі, то 2019 - без боротьби. І щоб бути чесним, потрібно все ж визнати, що вина ВСУ у цій ганьбі найменша - вони просто виконали злочинні накази.
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Какой сценарий Украине предложат 9 декабря? Этот вопрос тревожит многих. Отведение войск на 3 участках украинцы восприняли относительно спокойно. Единичные выступления в некоторых областях не в счет. Зе протестировал как будет реагировать страна на поэтапное ОТВЕДЕНИЕ войск. Прокатило. По указке кремля на этих участках обстрелы прекратились, зато усилились или будут усиливаться на других. Погибшие и раненые станут для Зе аргументом для дальнейшего отведения войск, типа :"Вот видете там отвели войска и солдаты не гибнут!" Так на кровь наших героев станет аргументом для отведения войск. Как далеко? На этот вопрос ответили главари бандформирований :"До границы Донецкой области" (очень скоро об этом заявят и в Луганске). Если происходит зеркальное разведение (а по факту одностороннее отведение) войск то по сути Украина покидает пророссийские области. Кроты наблюдатели естественно не заметят, что боевики переодевшись в штатское никуда не отходят. Такой себе лугандонский вариант самообороны. Дальше все по кремлевскому сценарию выборы и старые рожи в новом правительстве прокремлевских новообразований с которыми прийдется вести диалог. А если вдруг что то пойдет не так? Возможности раши выбросить многотысячные ДШБ за считаные минуты захватить участки где нет оборонительных сооружений и лишь единичные полицейские ни у кого не вызывает сомнения. Тем более, что раша многократно доказала свою имперскую подлость и на практике отрабатывала этот сценарий на учениях возле границ с Украиной.
Вот так отведение войск на 3 участках незаметно перейдет в полное выведения войск. Капитуляция это, сдача территории Украины, откат за красные линии? На эти вопрос разъяснения дадут разъяснения "приглушенные" СМИ. Слово то какое идиотское не врезать дубиной по голове, чтобы оглушить и вырубить, а так слегка долбануть, чтобы искры из глаз, но без падения тела.
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Vіtаuskаs

@Vitauskas_A

·25 мин

Ровно 80 лет назад, 30 ноября 1939 года, СССР напал на Финляндию, желая превратить её в свою очередную республику. Если бы финны тогда не выстояли, то сегодня бы их страна выглядела так же, как Выборг, некогда второй город Финляндии. За это и воевали советские "деды"...В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году - Цензор.НЕТ 1724
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Назва цього міста - Віїпурі. Виборг - Кличка, дана кацапами. Але хочу акцентувати увагу ось на чому. Кацапи зайн, ли абсолютно порожнє, залишене фінами місто. Це і є патріотизм. З міста були вивезені всі цінності, їжа і навіть дрова, щоб окупанти відчували максимальний дискомфорт. Колаборантів серед фінів не виявилося.Тому навіть у фейкову фінську красную армію (аналог народної міліції дилинири) набиралися білоруси і споріднені фінам карели - радянські громпдяни. Бо справжніх фінів просто не було. А тепер порівняйте з Донбасом.
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Виборг до приєднання його до сююза був містом-конфектною з цивілізованими людьми. А тепер лайно бачили між гаражами десь? Так от,точно так і там!
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Как растреливали сепары наших окопаных воинов при *********** так и рассреливают,если это можно назвать "деятельностью"
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Зеб, оборона это не расстрел, как это твой Зелемойский с 95 кварталом номер показывает...
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Итоги?Какие итоги?Отступление,сдача территорий,преследование ВСУшников,дискредитация военных,Год сержанта?Он хоть немного интересуется,что РЕАЛЬНО происходит в его ведомстве?На фоне происходящего,бойцы не хотят продлевать контракты.У этого недогенерала,скоро рядовых не будет,а оно объявляет год сержанта.Хотя,если ЗАГНАТЬ в армию,ВАЗона,БАЙя,ПОРТа,ермака,юзика с его рекетирами,то можно с десяток и подготовить.
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Главное достижение это то что ВСУ , убежав с позиций , сделали себя посмешищем в глазах сепаров дыры . Столько насмешек в свой адрес , наша армия ещё не знала за все 5,5 лет войны . Зе и зебилы - зробылы цэ разом . У Генштабі підвели підсумки діяльності ЗСУ в 2019 році - Цензор.НЕТ 7347 .
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Що б армія і держава існували,треба знайти толкового головнокомандувача. А що б знайти толкового головноклмандувача,треба обрати толкового президента чи запросити толкового монарха-короля, а що б запросити толкового монарха-короля, треба знайти толковий нарід, а що б знайти толковий нарід, треба родити і виховувати патріотичного громадянина,а що б виховувати толкового громадянина,треба що б була держава, а що б була держава,треба толкового головнокомандувача. Ось і маємо ....лайно!
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