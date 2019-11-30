 Загинув воїн ЗСУ, найманці РФ 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
"Вчора, 29 листопада, в результаті обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:
неподалік Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
поблизу Луганського – з РПГ, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
двічі неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
біля Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", – додали в штабі.
Отакі справи..
А у вищого керівництва все зашібісь.
а країна опиниться в дуже незручних умовах.
потім дізнаєшся відповідь на своє.
Зелюу сметут..., это ясно -- но опять потом будет -- всё та же -- Украинская щыра Дупа!
Вы спросите : А шо я предлагаю? ...а я знаю? -- если нет украинцев и немцев -- будут вам евреи. Уже есть...
ты сам приезжай, мы тебя на компост переработаем
министра пенсий Лугандона
Сивохо
Нада на каленях извиниться перед лугандонцами за хохлятскую агрессию.
Так що будемо в РФ рублі купувати їм на пенсії.
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·29 ****.
УВАГА ! ДЛЯ ТЕБЕ, НАРОД... Что ждет украинцев в случае глобального реванша? Рупор Путина - Жириновский заявил прямо:
Сложно сказать, насколько это связано с решениями правительственной группы РФ, заседавшей вчера, но в структуры ОРДЛО поступила инструкция к максимальному оформлению и формированию структур таможенной и пограничной службы. Так же было предложено начать сбор жалоб и материальных претензий по действиям Украины во время боевых действий. Все это - из структур Вайно.
29.11.2019 г.
В Москве закончилось заседание правительственной группы по разработке предложений для Украины в рамках "нормандского формата" 36 человек. МИД, "Газпром", "Роснефть", представители администрация президента РФ, 6 министров, "Сбербанк". Содержание рекомендаций пока неизвестно.