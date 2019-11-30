 Україна буде важливим пунктом порядку денного головування Хорватії в Раді ЄС, - Кулеба

"Сьогодні ми досягли згоди про те, що Україна буде важливим пунктом порядку денного хорватського головування в Раді ЄС. Уряд разом з парламентом працюватимуть, щоб європейська інтеграція України і надалі послідовно набирала обертів, зокрема, під час головування Хорватії в Раді ЄС,"– цитує Кулебу пресслужба Кабміну на сайті Урядового порталу, передає Цензор.НЕТ.
В інформації також повідомляється, що Хорватія підтвердила налаштованість і "надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема, продовжуючи санкції ЄС проти Росії.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Україну під час головування Хорватії у Раді ЄС.
Кулеба подякував хорватській стороні за гуманітарну допомогу Україні, оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей учасників війни, поранених українських військових, переселенців зі сходу України, дітей з малозабезпечених сімей. До кінця поточного року хорватська сторона профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців.
"Хорватія профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
"Головне, чого ми прагнемо – прискорити інтеграцію з ЄС у тих сферах, де її відчують українські громадяни та бізнес. Ми хочемо якнайшвидше отримати "промисловий безвіз" для українських товарів, спрощення митних процедур та умов ведення бізнесу, наблизити наші ринки та основні сфери життя до європейських норм та правил", - додав він.
Дмитро Кулеба також закликав прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Хорватії підтримати прагнення України вступити до "Ініціативи трьох морів", що становить взаємний інтерес для України та країн Євросоюзу.
Лояльность к России и русским должна наказываться как измена. И не только для чиновников. Тут лучше перегнуть
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@SergeyNevata
🤔
"Секретар РНБО, якого попередні п'ять років війни не було видно і чутно ні на фронті, ні в тилу - таки проштовхнув підписання указу", - написав полковник Кривонос на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері, 29 листопада.
"Перетворили РНБО з Ради національної безпеки і оборони України на посміховисько з клоунами", - обурився він.
Полковник висловив побоювання, що реалізацію розробленої за його участю програми посилення обороноздатності держави буде згорнуто.
"Ясно одне, що немає бажання певних посадових осіб реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П'ять кроків", як раз коли ми вже вийшли на фініш", - зазначив заступник секретаря РНБО.
"Продовжую і буду працювати заради України", - певнив Кривонос.
Поддержка Хорватии, конечно, важна; но если страной правят предатели - беда неизбежна.
😁
Матвей Ганапольский
Гибридны Айфон
Все возбудились по поводу того, что айфоновские карты показывают Крым Российским. По этому поводу протест уже заявила Украина, обратилась в Госдеп. Я представляю себе, как Трамп звонит в Эппл и требует карты поменять. А там у него спрашивают - «А что нам делать, если в России запретят торговать айфонами, а там каждый третий имеет именно айфон, так вы нам деньги компенсируете? Вы же у нас гарант развития бизнеса?».
Трамп так мнётся, а потом говорит: «Что бы вы все сгорели с вашей Россией и вашей Украиной!».
Думается, что в Эппл ничего менять не будут, потому что потеря российского рынка для Эппл важнее любой идеологии.
Есть другое предложение - от бывшего министра иностранных дел Климкина - кстати, замечательного дипломата и очень разумного человека. Он предлагает объявить бойкот продукции Эппл, не покупать ничего яблочного. Но вот я себе представляю, как из крупных украинских сетей звонят Зеленскому и говорят - «Мы тут решили бойкот объявить Эппл, у нас потери будут миллиардные. Вы у нас главный идеолог страны, может компенсируете нам из бюджета какие-то миллионы, ведь вы гарант не только мира и Конституции, но ещё и развития бизнеса».
Зеленский матерится, играет на рояле и посылает их на то, чем на рояле играл.
Короче говоря, не имеет эта проблема решения, и не только в Украине и России. Она не имеет решения, к примеру, в Индии и Пакистане, где есть спорные территории; нет решения в конфликте между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. В Грузии с Абхазией та же проблема. Эти конфликты политические, компании типа Эппл просто не знают, как поступать, чтобы не потерять миллиарды из-за политики.
Конечно, если не знаешь как поступить в территориальном конфликте, смотри решения ООН. А там чётко сказано, что Крым украинский. Но нет у любого государства рычагов заставить Эппл, у которой капитализация больше практически любой страны, поступать не так, как эта компания считает.
А если объявить бойкот, то потеряешь избирателя.
Короче, ситуация такая же гибридная, как войны, которые ведёт Россия и политика, которую ведут Трамп, Меркель и Макрон.
Поэтому, при том, что решение Эппл показывать каждому народу то, что ему приятно и законно, мне не очень нравится, я бы на этой проблеме не заморачивался, бойкоты не объявлял, а следил бы, чтобы эта позорная война поскорее закончилась, и именно в свете решений ООН.
Политики просто должны сделать свою работу.
Поможем Эппл, и тогда они будут показывать одни карты для всех.
и все время не туда - раз за разом....
"мудрый" - тупой нарид...