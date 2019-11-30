 Колишній студент Романюк, який кинув яйце в Януковича в 2004 році, став заступником голови Івано-Франківської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
"Герой дня Дмитро Романюк. Пам’ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити, - це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Впевнений, що будемо за нього ще чути як за ефективного менеджера, значно більше".
Нагадаємо, 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк кинув яйце в політика. Янукович впав. Його противники відразу почали сміятися, а прихильники пояснювали, що в лідера Партії регіонів потрапив важкий предмет.
https://prom.ua/p1052738057-karnavalnaya-shlyapa-golovnoj.html
в Ивано-Франковске опасно
https://prom.ua/p1052738057-karnavalnaya-shlyapa-golovnoj.html
https://prom.ua/p1052738057-karnavalnaya-shlyapa-golovnoj.html
Российский писатель фантаст с политической фамилией Емец пошёл ещё дальше и сказал, что в МИРЕ ничего не происходит случайно, и что случайность - объяснение для дураков, которые не хотят думать.
...а тут -- одно яйцо -- и ты уже круче Яныка!
Украина! -- страна кинутых идиотов... ...и дешёвых плагиаторов...
А шо я? -- я Фольксдойч! ... не переселенец и беженец. Киевлянин, родился на Соломенке... ...жил неплохо в Украине... -- шо скажешь?
за Бугром, токо 27.
...а шо ты про себя расскажешь -- хотя бы вкратце? -- я внимательно послухаю...
Порадьте,у кого кунути яйце,можу і страусиним, щоб стати...головою сільради. Дякую.