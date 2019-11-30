 Колишній студент Романюк, який кинув яйце в Януковича в 2004 році, став заступником голови Івано-Франківської ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Герой дня Дмитро Романюк. Пам’ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити, - це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Впевнений, що будемо за нього ще чути як за ефективного менеджера, значно більше".

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Нагадаємо, 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк кинув яйце в політика. Янукович впав. Його противники відразу почали сміятися, а прихильники пояснювали, що в лідера Партії регіонів потрапив важкий предмет.