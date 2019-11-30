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Все про:Івано-Франківськ (126) Янукович (7609) Криклій (50)

 Колишній студент Романюк, який кинув яйце в Януковича в 2004 році, став заступником голови Івано-Франківської ОДА

Дмитро Романюк, який в 2004 році був тим студентом, який кинув яйце в Віктора Януковича, призначений заступником голови Івано-Франківської обласної адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Герой дня Дмитро Романюк. Пам’ятаєте відео, коли кинули яйце в Януковича? Людина, яка ризикнула таке зробити, - це він, нині заступник голови ОДА в Івано-Франківській області. Дуже світлий, розумний і принциповий. Впевнений, що будемо за нього ще чути як за ефективного менеджера, значно більше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нові обличчя": Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану

Нагадаємо, 23 вересня 2004 року в Івано-Франківську 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк кинув яйце в політика. Янукович впав. Його противники відразу почали сміятися, а прихильники пояснювали, що в лідера Партії регіонів потрапив важкий предмет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162664
 
   
 Топ коментарі
 
пусть еще в клоуна запустит, будет дважды герой дня
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цікаво если сейчас жабой бросить по жабе карьерный рост обеспечен или высшая мера как за терроризм ?
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Почему ты криворогого шлимазла называешь сатириком? Что он насатирил? За него там сатирили (а на самом деле пропагандонили) другие люди. Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 5522
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цікаво если сейчас жабой бросить по жабе карьерный рост обеспечен или высшая мера как за терроризм ?
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Педро за своє розірване фото посадив чувака
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Хорт нюхав парашу не за портрет, а за захоплення адміністрації та ;ВНР;. І це- перебуваючи на умовному за побиття чорношкірих студентів під гуртожитком медуніверу.
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Аль дрочило ,назови хоть имя этого человека.
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Єнто ужей не пропаганда, а фізіческоє воздєйствіє.
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Ну що ж, я знав багато людей, які були у студентському русі 90-х. Деякі з них брали участь у революції на граніті. Юність -вона така - безкомпромісна, чесна. Студенти виросли. І стали кар'єристами. Один мій знайомий став великою шишкою в СБУ.Деякі гарно почували себе на службі у Януковисґча у держадміністраціях. І про славне студентське минуле воліли не згадувати. Не вважали за потрібне впізнавати побратимів по студентському руху...Що тут сказати. Один "ефективний менеджер" Криклій хвалить іншого "майбутнього ефективного менеджера" Романюка. І в одного, і в іншого за плечима немає жодних справ, які б підтверджували їх репутацію ефективних менеджерів. "Кукушка хваліт пєтуха за то, что хваліт он кукушку" (с). А щодо Романюка. Якби він свій вчинок спробував повторити сьогодні, то вдосвіта до нього прийшла б ціла "Альфа" і три слідчі з ДБР, а не міліція, як при януковочу. І він це знає і бачить. І тим не менше йде служити цій владі.
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Люди имеют свойство со временем меняться, это нормально, так и должно быть. Правда, перемены эти происходят, очень часто не в лучшую сторону.
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Ты считаешь, что становишься хуже с течением времени?
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От возраста становится лучше только коньяк!
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пусть еще в клоуна запустит, будет дважды герой дня
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он уже осознал свою неправоту и больше так не будет делать. Вон уже пошел на повышение.
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достойный поступок гражданина Украины.
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Который? Тот где сам яйцом запускал, или этот, где фабержой от ЗЕбила оргИазм прилетел?..
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Вот только жаль что яйцом кинул, а не гранатой
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Эх время были, смеяться можно было каждый день... И даже при Яныке постоянно ржака. А сейчас печаль и уныние с этими зебилами.
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Не може не погодитись. При чому добавлю: їх ********, а в них очі палають від радощів, що їх обранець на головному посту. І вірують, що усе буде ЗЕ.
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та это што, у нас вон сатирики президентами стают, это тебе не яйцо
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Почему ты криворогого шлимазла называешь сатириком? Что он насатирил? За него там сатирили (а на самом деле пропагандонили) другие люди. Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 5522
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Сатирик - это Жванецкий, а Зеля - просто шут.
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В спам вали ЗЕбил кацапнутый сепеарок как и все ЗЕбилы
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а твоих 8 аккаунтов хватит чтоб всех в спам посылать? Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 7887
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Людей с хорошим вкусом, увы. всегда меньше. Многим нравятся анекдоты про пипиську.........
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Та ни, походу это Цензор внимательно следит за его карьерой.


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Не займайся демагогією. Пишуть всі, то хоче https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zastupnik-golovi-ivano-frankivskoji-oda-stav-romanyuk-yakiy-v-2004-roci-kinuv-yayce-v-yanukovicha-novini-ukrajini-50056610.html
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А этому парню бросившему ботинок в Буша не повезло. Его посадили на год в тюрьму.

Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 7184
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Треба багато черевиків щоб надресирувати того пацанчика вчасно ухилятись Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 430
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А якби попав, то й тероризм могли пришити Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 3103
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Дочечі про Ірак "ценсор" щось нічого не пише останні дні, про цю процвітаючу під мудрими амерореформами демократію Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 6647
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О винтрогие козлятники подтянулись. От тебя кацапсиной воняет за километр чучело мокшанское
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Да, Зе - не Проффесор. Тут с яйцами не забалуешь!

Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 5144
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броник ему из яичных лотков нужно зделать и шапочку... а мож и каламбину... по другому
в Ивано-Франковске опасно
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Знайшов броньовану шапочку "велосепердиста", невже загубив? Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 1189
https://prom.ua/p1052738057-karnavalnaya-shlyapa-golovnoj.html
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Охранять надо, но и об экологии не забывать. Сколько парникового СО2 выделяют охранники?
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А порвавший портрет порошенко до сих пор сидит.
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Ф.Д. Рузвельт говорил о планировании политики заранее: - "В политике ничего не происходит случайно...",- и т.д.
Российский писатель фантаст с политической фамилией Емец пошёл ещё дальше и сказал, что в МИРЕ ничего не происходит случайно, и что случайность - объяснение для дураков, которые не хотят думать.
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нужно было хорошо подумать и еще раз выбрать свынячью шайку
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Кидай яйцами не кидай, всё равно в Украине к власти приходят ставленники Кремля, и к тому же ещё и марионетки олигархов.
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Так выходит студент Романюк агент Кремля, он же теперь рулит. Теперь студент Романюк герой и может воровать смело.
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цікаво через які знайомства цей ****** став заступником голови ОДА....
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Есть видуха на Ютюбе, когда Гельмут Коль -- Канцлер Германии -- бежит в сторону тех своих сограждан, шо в него яйцами кидают -- там яйца градом сыпались!.. -- охрана следом не поспевала!
...а тут -- одно яйцо -- и ты уже круче Яныка!
Украина! -- страна кинутых идиотов... ...и дешёвых плагиаторов...
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Германия - страна сраных эмигрантов , убежавших как крысы , и спрятавшихся там от проблем на родине , и шо . ? Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 3918 .
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Так точно! Вчера весь Берлин перекрыли немецкие фермеры -- 12 тысяч тракторов токо пригнали -- можно и больше. -- сегодня, уже в суд подали на какого-там министра...

А шо я? -- я Фольксдойч! ... не переселенец и беженец. Киевлянин, родился на Соломенке... ...жил неплохо в Украине... -- шо скажешь?
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Фольскдойч, нащо тоді перейматися за Неню? Живи собі в Бундесі. Яка тобі різниця, що в нас відбувається???
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А у меня Дед -- Кобзарь! ...и сам я, в Украине 33 года прожил... ...а
за Бугром, токо 27.
...а шо ты про себя расскажешь -- хотя бы вкратце? -- я внимательно послухаю...
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Кобзарь это всего лишь певец. И ни как не влияет на национальность. Так что ты немчура и нечего тебе украинцев оскорблять. Разбирайтесь лучше со своей русоватой и арабами
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Скажу что - никогда не говори об Украине в таком тоне . Если ты конечно в самом деле - украинец . А то , как то выглядишь странно . Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 4636 .
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Нэ боись, Мыкола... ...как-нить уже 60 лет пережовываю -- и на твой век хватит! *)
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Да это чмо вместе с папиком на коленях вымаливали прощения у яныка.А потом были членами партии регионов и работали при зеке на него! А вы светлый и умный! Это чмо с 14 года даже и не пыталось куда то высунуться,а теперь опять свои пришли.
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Наш парень,будем надеяться,что в удобный момент не постесняется дать пинка нынешнему клоуну.
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в Зелю яйцем киньте, одразу прийде альфа з обшуком, а суд призначить звставу в 20 млн грн.
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Ксения, кидайте.Думаю, все за вас заступятся.
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У моего народа бытует поверье, что если, нитку (бинтик) которым перевязывали пуповину новорожденному, подбросить в какое либо учреждение, то судьба этого младенца будет связана с подобным заведением. Знаю всякие казусы на эту тему. Служебное расследование по поводу незаконного проникновения в секретное конструкторское бюро молодого папаши, то историю женщины всю жизнь проработавшей уборщицей в школе и обвинившей своих родителей, в том, что она так таки и не стала педагогом.. И что характерно, всё сбывается. Теперь на наших глазах рождается новое поверье. Мораль сей басни, цены на яйца вырастут.
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Между прочим очень редкая гифка. как то искал, но так и не нашел. В закладку.
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Звичайно, бо це я її зробив. Кримського марячка теж і вона гуляє по Тирнету з 14-го року.
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"" Дмитрий Романюк, который в 2004 году был тем студентом, который бросил яйцо в Виктора Януковича, назначен заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации...""
Порадьте,у кого кунути яйце,можу і страусиним, щоб стати...головою сільради. Дякую. Бывший студент Романюк, бросивший яйцо в Януковича в 2004 году, стал заместителем главы Ивано-Франковской ОГА - Цензор.НЕТ 6236
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Теперь осталось зеленую лайт-версию януковича, - Зеленского облить Зеленокой и, возможно, в будущем станет министором.
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мажорва носатая --скажите еще шо он простой смертный валасата лапа..сосачка еще одна...
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брехня..а было ровно наоборот .. в 2014 был подъём пенсии с 80 до 240 грн и миллионы пенсионеров перестали промышлять из мусорных контейнеров Колишній студент Романюк, який кинув яйце в Януковича в 2004 році, став заступником голови Івано-Франківської ОДА - Цензор.НЕТ 2878
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Мододці франківці ! От якби всім українцям таку національну свідомість !
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Педро за своє розірване фото посадив чувака
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