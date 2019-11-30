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Все про:ДТП (2649) Кулеба Микола (42)

 На перехресті в Чабанах, де дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП, встановлять додаткові світлофори і знаки, - глава "Укравтодору" Кубраков

Глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубрак заявляє, що на перехресті в селищі Чабани, де уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП, будуть встановлені додаткові світлофори і знаки.

"Що стосується саме цього місця і цієї аварії, яка сталася в неділю, біля населеного пункту Чабани, я сподіваюся, що дуже скоро, протягом одного-двох тижнів ми розробимо спільно з поліцією ..., дивимося, що ми можемо зараз зробити без кардинальних заходів, як будівництво дворівневої естакади. Я сподіваюсь, що поставимо додаткові світлофори і знаки", - сказав Кубраков в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас, глава "Укравтодору" підкреслив, що насамперед, для безпеки руху, люди не повинні порушувати правила.

Крім того, він зазначив, що до кінця року буде оголошений міжнародний тендер на будівництво естакад на під'їздах до Києва. Зокрема, йдеться про аварійні ділянки на трасах "Київ-Одеса" і "Київ-Чоп".

"Ці проєкти будуть реалізовані в рамках нашої співпраці з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком", - додав Кубраков.

Серед іншого, він сподівається, що в кінці поточного року або на початку 2020 року на дорогах може з'явиться фотофіксація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вибачився і фінансово допоміг, - другий учасник ДТП у Чабанах

24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.

Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала. ФОТО

Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162663
 
 
 Топ коментарі
 
то есть для того чтобы навести порядок на перекрестке, надо чтобы там расшибся слуга?
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Все как в совдепия. Когда служил в армии , был такой случай , жигули влетели под Урал , в последствии 5 жертв . Через 2 часа приехал командир полка со знаками , поставил их так , что жигули виноваты в аварии . С того времени так и нечего не поменялось! Как гром грянет, тогда начинают шевелиться , знаки светофоры ставить , а где вы были до этого ? А если бы это случилось с простым смертным , то так бы все и оставили ?
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Простой уйдите в отставку вместе с зеленым клоуном. Поигрались - и хватит.
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Знаки "кирпичи" поставьте - аварий, вообще, не будет. Идиоты.
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Нужно поставить знак "СЛУГАМ НАРОДА ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО"
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разрешено.
и вообще каждому слугу по мегалке, чтобы без очереди пропускали.
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Траса має проходити такі перехрестя по мосту, щоб не було таких жахливих аварій! Траса має бути побудована так, щоб йти по естакаді навколо всіх населених пунктів та дорожних розв'язок, щоб не перетинались шляхи другорядних доріг з трасою! Це вже не траса, якщо на ній стоять світлофори і є перехрестя!
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а на Банковій який напис? На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 3436
"Тут був не Жванецкий"?
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На Банковій має бути напис "Вийди звідси розбійник"...
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під президентським столом потрібно перевірити чи поряд з жвачкою не нашкрябав: "Тут був Вова, який лохам нічого не винен"
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Насправді вся ця срачка робиться для того, щоб відбілити Кулебу. Хочуть повернути справу так, наче винен не Кулеба, який порушив правила, ігноруючи і знаки, і світлофор, а ВІДСУТНІСТЬ!!!!! знаків і світлофора. Нахрена там два, чи три світлофори? Нахрена там ще з десяток знаків? Це зупинить таких Кулеб? Думаю, запитання риторичне.
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то что ты написнл это таки так
но!
В Германии таких перекрестков на автобанах нет вообще от слова укр уряд агенты ФСБ
только мостовые развязки на которых неадекватные кул *** никак не могут устроить ДТП
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Простой уйдите в отставку вместе с зеленым клоуном. Поигрались - и хватит.
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то есть для того чтобы навести порядок на перекрестке, надо чтобы там расшибся слуга?
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Их мало интересует безопасность. Просто готовятся в суде рассказать, что это перекресток плохой, а кулеба хороший - жертва...
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так 50 ДТП в месяц
почему пиТарня керующая дорогой не прорезала туннель под трассой возле Глевахи для разворота там где горка
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Все как в совдепия. Когда служил в армии , был такой случай , жигули влетели под Урал , в последствии 5 жертв . Через 2 часа приехал командир полка со знаками , поставил их так , что жигули виноваты в аварии . С того времени так и нечего не поменялось! Как гром грянет, тогда начинают шевелиться , знаки светофоры ставить , а где вы были до этого ? А если бы это случилось с простым смертным , то так бы все и оставили ?
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ну как рассказывал знакомый гаишник - две абсолютно одинаковые аварии на одном и том же перекрёстке в одном случае виноват был один в другом виноват противоположно второй просто выгодно когда трактовать можно в свою пользу дтп. поэтому и не шевелятся
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И по .... ху люди , главное трактовка . Вот и почему я свалил с этого дурдома ещё 1992 году , туда где на первом месте люди , а все остальное потом . Не будет при моей жизни в Украине благополучия , потому что отношение к людям в 1000 хуже чем скоту
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Люди тут, делікатно кажучи, також специфічні На перехресті в Чабанах, де дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП, встановлять додаткові світлофори і знаки, - глава "Укравтодору" Кубраков - Цензор.НЕТ 8031
Тому й ставлення до них відповідне. Адже відповідальні громадяни ніколи не проголосували б за "двічі_несудимого" чи "блаЗЄнського"
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Да почему же? На том перекрестке "знак" уже давно поставили - там венок с противоположной стороны на столбе. На перекрестке пешеходный мост ограничивает обзор при выезде на Одесскую трассу. Но если не заезжать за стоп-линию и ориентироваться на светофор, то все там нормально - и со знаками и со светофорами. В этом случае было грубейшее нарушение ПДД - знаки там не при делах. Из-за того, что придурку показалось, что машины в какой-то полосе стали, он с чего то решил, что может пересекать трассу. Хотя несколько пунктов ПДД он нарушил уже до того, как начал движение через перекресток. Детей жалко, а этого дебилоида - нет.
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Он из того быдла, которое тулит по быстрой полосе и на сфетовлрах перестраивается перед всеми за стоп линией. Естественно он не видит сигналов и ориентируется на двтжняк и гудки
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""А если бы это случилось с простым смертным , то так бы все и оставили ?"""
+100%
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Сказки не рассказывай... Установка постоянного знака фиксируется в отделении "Автодор". Там указывается, когда, какой именно знак установлен, и в каком месте (с "привязкой" к неподвижным ориентирам). Я, в своё время, занимался в судах, именно ДТП, представлял одну из сторон, и, первое, что я делал, берясь за дело - направлял дорожникам запрос на дорожную разметку в месте ДТП, и время и место установки дорожных знаков... Внутри служебных зон военных городков установкой знаков заниматься может и ВАИ...
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Установите дополнительный светофор в автомобиле Кулебы, а то он их не видит
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Правильно, синий , мигающий, на крышу, спереди и сзади
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Причем здесь указатели, видно же было на камере наблюдения что этому дебилу плевать на светофоры, на правила, вообще плевать на всех. Как царь по этому перекрестку разъезжал. По-хорошему его посадить надо, за то что искалечил собственных детей.
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"Ну ты и деревня! Кто ж его посадит, он же памятник"...
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То есть, он попер на красный потому что не было дополнительных светофоров? идиоты зебильные...
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Запросто.
Писали, что после выезда не перекресток никаких знаков уже не видно.
Примечательно то, что озаботились безопасностью только после того, как Кулеба устроил ДТП. То есть вот все остальные люди, которые там бились, местные власти не волновали совершенно, кто их, рядовых то, за людей считает.
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1. Там прекрасно всё видно.
2. При работе светофора знаки приоритетов не имеют значения.
3. Для таких как кулеба хоть перед носом ставь знак, он тупо на него забьёт и будет нарушать ПДД.
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Кто там ранее язвил что признают виновным в ДТП светофор ? Получается что коственно признают, получите и распишитесь.
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Чем не Непал?
Там, например, мосты через речки строят только после того, как школьник разобьется до смерти, перебираясь через речку по канату, чтобы попасть в школу - и никак не раньше!
Так и в Украине получается - пока нардеп какой на машине ДТП не устроит, покалечив своих же детей, никто и не подумает светофоры нормальные (чтобы видно было хорошо) на перекрестке ставить. А сколько обычных, рядовых водителей там билось - да кто же их считал?
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И за что посадили Дронова, он же немножко, на секунду раньше поехал через перекресток, когда в него влетела Зайцева.
А этот защитник детей тупо на красный поперся. Из Кулебы сделали прямо мученика, страдальца. И как это водителя буса еще не привлекли за ДТП.
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Еще ничего не закончено. Может и привлекут.
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Дронов влетел строго в бочину Зайцевой, никак не наоборот
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Не "Кулеба попал в ДТП", а "Кулеба СОВЕРШИЛ ДТП"
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Грянул гром и все перекрестилась, ну и слава Богу.
Дополнительный светофор повесят, знаки поставят, жизнь продолжается.
Сумасшедших с ЗЕ-манией ещё бы не стало, все разом бы здохли и сайт стал бы чище и землица была бы удобрена.

.
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Ничего там не поменяется установкой дополнительного светофора, после того как следующий "кулеба" опять попрётся вперёд и прямо, скажут что это из за того что теперь светофоров много и снимут два...
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Мозги дополнительные нужно вставлять "новым жителям" Чабанов... А то, как в старом армейском анекдоте: "Приходит полковник в санчасть. Говорит врачу: "Мозги мне почисть, а то что-то засорились, туго соображать стал...". Ну, врач черепную коробку вскрыл, мозги достал, на столике разложил, чистит. Тут влетает водитель полковника: "Товарищ полковник! Вам генерал-майора дали!". Тот хватает фуражку, и с кабинета. Врач вдогонку: "Товарищ генерал-майор! А мозги?!". Тот, не оборачиваясь: "Да они мне теперь нахрен не нужны!...".
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вот так, а где годами сбивают простых людей на переходе без освещения, там не нужно лампочку вкрутить, одним холопом больше, одним меньше, какая разница))
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на тому перехресті і раніше аварії були часто, але ніхто нічого не робив, поки топ-чиновник не влетів
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Яка турбота про безпеку водіїв ! Може хтось ще потурбується дізнатись,звідки в чиновника незадеклароване авто,записане на доньку ? (і в нерухомості дивовижні зміни).Чи не будемо чіпати людину,і так постраждалу ?
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осталось на каждом проблемном участке по омбудсмену разбить
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Так их-же сейчас усиленно для этого На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 6143 и разводят, и по Донбасу, и по языку, и по "бизнесу", и ещё хрен знает по чём.!
Боюсь на всех перекрёстков может не хватить, как бы не пришлось на новые тратится... На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 2434
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Значит все таки перекресток виноват.Отмазывают гада.
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Причем светофор.Знаки для чего?Даже если знаков нет-не проблема.Правилами ВСЕ регламентировано. На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 3256
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Ну да, есть "правило правой" руки на равнозначном перекрестке, которое мало кто знает.
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****** всратся! Дебилы до этого хер был положен
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Вот идиоты. Значит, светофоры виноваты, потому что их мало. Нет слов. Кулебу в суд и срок дать.
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до дома таких дибилов как кулеба поставлят знаки главная дорога, а если кулеба поедет к шлюхе???
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На перекрёстках нужно круговое движение.
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Кулеба не имеет морального права быть детским омбудсменом:
- игнорирует правила дорожного движения;
- не смог уберечь даже своих сыновей.
Чужие дети ему до лампочки. Это просто чиновник совковой поры.
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а что теперь будет с самим собакевичем, устроившим аварию? ГА? гей, владо...
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собакевич потому, что كلب (кяльб) - собака, а куляйба - собачонка...
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А нельзя, чтобы в какой-то школе или детсаду замерзнасмерт депутат. Может тогда и им отопление поставят?
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Когда будет суд над подонком выехавшим на красный и подвергший жизни людей опасности,или всех вас уже купили?
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Кільце! Лише кільцева розв`язка і кількість ДТП зменшиться в рази.
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Выходные светофоры-скорее исключения,чем правила.Не надо за линию "стоп"заезжать.А строить двухуровневые развязки после каждого ДТД-вообще маразм,соблюдайте правила. На перекрестке в Чабанах, где детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП, будут установлены дополнительные светофоры и знаки, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 81
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поруч зі мною перехрестя де 1-2 аварії на день (особливо в зимовий період) і жодного світлофору нема.. пане Кулеба, не могли б ви в когось в"їхати на цьому перехресті для встановлення в подальшому світлофору.. хоча б одного.. дітей пожалійте.. не беріть із собою
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Я так понимаю виновником скорее всего будет назначен перекресток, а не Кулеба нарушивший все возможные ПДД! Как это мерзко когда всей стране на всеобщее обозрение на Youtube показана ситуация а "новая, молодая" власть пытается вся замять как при СССР! А паскуда лежит на кроватке в больничке и делает вид что не понимает что вся страна ждет когда оно признает свою вину. Представляете сколько невиновных людей в тюрмах сидят даже сейчас, где небыло заснято и выложено видео.
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Кулєба- то ще одне тавро на зекоманді.
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Якщо ці невігласи не бажають боротися зі злісними порушниками Правил дорожнього руху в своїх рядах, то про боротьбу з корупцією можна не мріяти...
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Самое лучшее решение для предотвращения таких аварий, это посадить Кулебу, и сажать таких как кулеба.
Результат будет 100%, да ещё и на много дешевле.
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Автодор-овцев тоже сажать нужно.
Чего только стоят их последние нововведения в Киеве.
Меняют знаки на перекрёстках с круговым движением (круг теперь главная), и при этом оставляют старую дорожную разметку где круг - не главная..
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