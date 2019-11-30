 На перехресті в Чабанах, де дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП, встановлять додаткові світлофори і знаки, - глава "Укравтодору" Кубраков

"Що стосується саме цього місця і цієї аварії, яка сталася в неділю, біля населеного пункту Чабани, я сподіваюся, що дуже скоро, протягом одного-двох тижнів ми розробимо спільно з поліцією ..., дивимося, що ми можемо зараз зробити без кардинальних заходів, як будівництво дворівневої естакади. Я сподіваюсь, що поставимо додаткові світлофори і знаки", - сказав Кубраков в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас, глава "Укравтодору" підкреслив, що насамперед, для безпеки руху, люди не повинні порушувати правила.
Крім того, він зазначив, що до кінця року буде оголошений міжнародний тендер на будівництво естакад на під'їздах до Києва. Зокрема, йдеться про аварійні ділянки на трасах "Київ-Одеса" і "Київ-Чоп".
"Ці проєкти будуть реалізовані в рамках нашої співпраці з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком", - додав Кубраков.
Серед іншого, він сподівається, що в кінці поточного року або на початку 2020 року на дорогах може з'явиться фотофіксація.
24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.
Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.
и вообще каждому слугу по мегалке, чтобы без очереди пропускали.
"Тут був не Жванецкий"?
но!
В Германии таких перекрестков на автобанах нет вообще от слова укр уряд агенты ФСБ
только мостовые развязки на которых неадекватные кул *** никак не могут устроить ДТП
почему пиТарня керующая дорогой не прорезала туннель под трассой возле Глевахи для разворота там где горка
Тому й ставлення до них відповідне. Адже відповідальні громадяни ніколи не проголосували б за "двічі_несудимого" чи "блаЗЄнського"
+100%
Писали, что после выезда не перекресток никаких знаков уже не видно.
Примечательно то, что озаботились безопасностью только после того, как Кулеба устроил ДТП. То есть вот все остальные люди, которые там бились, местные власти не волновали совершенно, кто их, рядовых то, за людей считает.
2. При работе светофора знаки приоритетов не имеют значения.
3. Для таких как кулеба хоть перед носом ставь знак, он тупо на него забьёт и будет нарушать ПДД.
Там, например, мосты через речки строят только после того, как школьник разобьется до смерти, перебираясь через речку по канату, чтобы попасть в школу - и никак не раньше!
Так и в Украине получается - пока нардеп какой на машине ДТП не устроит, покалечив своих же детей, никто и не подумает светофоры нормальные (чтобы видно было хорошо) на перекрестке ставить. А сколько обычных, рядовых водителей там билось - да кто же их считал?
А этот защитник детей тупо на красный поперся. Из Кулебы сделали прямо мученика, страдальца. И как это водителя буса еще не привлекли за ДТП.
Дополнительный светофор повесят, знаки поставят, жизнь продолжается.
Сумасшедших с ЗЕ-манией ещё бы не стало, все разом бы здохли и сайт стал бы чище и землица была бы удобрена.
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Боюсь на всех перекрёстков может не хватить, как бы не пришлось на новые тратится...
- игнорирует правила дорожного движения;
- не смог уберечь даже своих сыновей.
Чужие дети ему до лампочки. Это просто чиновник совковой поры.
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Результат будет 100%, да ещё и на много дешевле.
Чего только стоят их последние нововведения в Киеве.
Меняют знаки на перекрёстках с круговым движением (круг теперь главная), и при этом оставляют старую дорожную разметку где круг - не главная..