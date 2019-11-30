 Оржель допускає прямі поставки газу з РФ "за неполітичною ціною"

Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ.
"Коли ми говоримо зараз з російською стороною, то у нас дуже чітка, відверта і чесна позиція: ми говоримо, що якщо ми з вами (Росією. - Ред.) і можемо домовлятися про прямі постачання, якщо потенційно, в комплексі, в пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, така умова, то ціна обов'язково повинна бути прив'язана до європейського індикатора", - сказав він.
Оржель наголосив, що Україна в жодному разі не може більше отримати "політичної" ціни на газ. "Ми повинні брати індикатор Європи, і якщо в Європі ціна знижується, а, згідно з відповідними оцінками, в Європі найближчим часом можливе збільшення пропозиції та інфраструктури LNG, відповідно ми прив'язуємося формульно до ціни Європи", - зазначив він.
Міністр зазначив, що ніхто не приховує, що російська сторона пропонує пакетну домовленість. "Вона (російська сторона. - Ред.) говорить про те, що транзитний контракт, обсяги, безпосередні прямі постачання. З нашого боку дуже аргументована позиція щодо виконання рішень арбітражів. І це є загальним таким комплексним рішенням, в якому повинна бути вироблена спільна позиція, прийнятна для всіх сторін", - пояснив він.
Наверно на концерте 95 квартала.
ВОТ ШОБ ВЫ СДОХЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ, колоборанты.
вы прям кругом аж бегом всех в колаборанты записывает ! и прямо смерти желаете...
ужас.
П.С, Доллар-то падает, а цены почему-то растут при фиксированных зарплатах и пенсиях
а взагалі, я знову ж, в 3252-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!