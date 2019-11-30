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 Економіка
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Все про:транзит газу (109) Олексій Оржель (28)

 Оржель допускає прямі поставки газу з РФ "за неполітичною ціною"

Потенційні прямі поставки газу з Російської Федерації, які пропонує в пакеті з транзитом під час нинішніх переговорів російська сторона, можуть бути тільки не за політичною ціною, яка буде прив'язана до європейського індикатора.

Про це міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ.

"Коли ми говоримо зараз з російською стороною, то у нас дуже чітка, відверта і чесна позиція: ми говоримо, що якщо ми з вами (Росією. - Ред.) і можемо домовлятися про прямі постачання, якщо потенційно, в комплексі, в пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, така умова, то ціна обов'язково повинна бути прив'язана до європейського індикатора", - сказав він.

Оржель наголосив, що Україна в жодному разі не може більше отримати "політичної" ціни на газ. "Ми повинні брати індикатор Європи, і якщо в Європі ціна знижується, а, згідно з відповідними оцінками, в Європі найближчим часом можливе збільшення пропозиції та інфраструктури LNG, відповідно ми прив'язуємося формульно до ціни Європи", - зазначив він.

Міністр зазначив, що ніхто не приховує, що російська сторона пропонує пакетну домовленість. "Вона (російська сторона. - Ред.) говорить про те, що транзитний контракт, обсяги, безпосередні прямі постачання. З нашого боку дуже аргументована позиція щодо виконання рішень арбітражів. І це є загальним таким комплексним рішенням, в якому повинна бути вироблена спільна позиція, прийнятна для всіх сторін", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162662
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил, а как так получилось что при Порохе 5 лет не покупали кацапский газ и тут пришло твое зеленое хуйло и сказало что нужно покупать кацапский газ чтобы кацапы за наши же деньги убивали нас Донбассе? Оржель допускает прямые поставки газа из РФ "по неполитической цене" - Цензор.НЕТ 3145
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Светлана Самборска

3 год · Vadim Labas 10 год

В Крыму фсб задержало женщину за работу на нашу разведку. Недели две назад, по такой же причине был задержан офицер русской армии. Неделю назад был выведен с игры народный мер Горловки, который оказался так же нашим разведчиком. Почему его рассекретили мы не понимаем.
Можно конечно предположить, что русские придумывают все эти задержания, а мер Горловки никакой не разведчик, а просто перебежчик. Но, что если это не так? Что если это действительно наши разведчики, в существовании которых можно не сомневаться.
Если все эти три человека были действительно агентами ГУР и СВР, то речь идет о масштабном сливе агентуры наших спецслужб. А это значит, что совсем недавно доступ к секретной информации получил крот.
Кто из новых получил доступ к этим документам - вопрос риторический. И ответ на него знают все.»
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Абсолютная истина, если раньше было дешевле брать через европейские прокладки, то с января можно перейти на новые условия, опять же при условии транзита, ну и погашения долга. Да и хранилища должны на полную быть загружены, уже понятно всем что это стратегический товар, и второе на него сезонные цены, плюс сильно влияет температурный режим. Европа от газа не собирается отказываться, наращивая потребление, есть над чем работать.
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Ціну кацапського газу,Україна добре знає.
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Интресно знать ГДЕ ЭТА ЦУКА ОРЖЕЛЬ, отсиживалась КОГДА ГИБЛИ 13 000 украинцев , защищаясь от агрессора и убийцы Раши?
Наверно на концерте 95 квартала.
ВОТ ШОБ ВЫ СДОХЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ, колоборанты.
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не прикусите язык отравитесь моментально!
вы прям кругом аж бегом всех в колаборанты записывает ! и прямо смерти желаете...

ужас.
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Может мне тупому кто то объяснит феномен в Украине, доллар,евро падает, цены в гривнах на все растут, более половины продуктов дороже чем в соседней Польше - это как понять зрада,чи перемога?
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Это Беня со своими крысами готовит дефолт
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Спрос рождает предложение, нет спроса нет предложения или другими словами доллар это тоже товар и если нет желающих купить доллары, то и цена на них падает.
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Не надо путать отсутствие возможности с отсутствием желания.
П.С, Доллар-то падает, а цены почему-то растут при фиксированных зарплатах и пенсиях
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Ты перед тем как прыгнуть, тоже же ведь приседаешь ?
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Да их в хремле и за холопов никто не считает - используют как презерватив и выбросят на помойку.
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Т.е. деньги за транзит газа из России это нормально, а газ покупать без посредников, это не патриотично . Закрывать границу с Крымом и ОРДЛО патриотично, но тамженашилюди.
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4 роки обходились без рашистського вонючого газу...отримали хабаря і раптом газ стан потрібним
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Тебя обманули. Газ тебе продала Россия, через европейские прокладки. ...и, кстати -- газ не российский, а туркменский... ...чисто ликбез... ... ну извини. *)
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А з москалями хиба можна домовитись? Будапештська, переяславська та купа інших угод нічому не навчили?
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кремлевская гопота по имени Унитазия во главе с плешивым идиотом впереди планеты всей,даже спорт 9 декабря Унитазии разрешать поехать в Японию на олимпиаду.
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Просто мразь. Тысячи убитых украинцев. Что это, как не торговля на крови.
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Десятки это когда больше 20. Официально признано "более 13 тысяч". Вопрос к вам, что это меняет по сути?
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Нет,ну они реально зебилы!Уже были прямые поставки,сопровождавшиеся новогодними обвинениями в воровстве,отключением газа,захватом крыма и ВОЙНОЙ.Даже СКОТИНА на пойдет туда ,где ее били,и не раз!
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по газу все проблемы кремля разложил по полочкам в ютубе известный росийский газовый эксперт михаил крутихин в интервью росийскому крутому бизнесмену и радиоведущему дмитрию потапенко дня 3 назад.
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Платить надо за любой товар и услугу. Только в случае с рашей, Украина платит кровью, территорией и независимостью.
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Все бы ничего, но прямые поставки означают возможность прямого шантажа в случае "неповиновения". Стремно иметь дело с таким "поставщиком"!
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Так а в чем проблема сказать очевидное, что "будем покупать росгаз, но через посредников, просто дороже на столько то баксов"? тогда спорить на форумах просто не будет смысла.
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цей оржель дуже активно лобіює газпромівський газ...так само як колись це робила баба Юля...дуже хочуть підтримати руSSкій мір матеріально...коли Америка та інший прогресивний люд пробують вибити економічну складову з рук кремлівских терористів... і як потім після таких "українських покупок" можна буде вимагати санкцій для руSSкого міра?! Так самі медведчуки, рабіновічі з шуфричами (по завданню роботодавців з маскви) будуть бігати по Європі і вимагати відмінити санкції для раSSії...
а взагалі, я знову ж, в 3252-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Я проти прямих поставок, але по факту, купується то й же самий російський газ, тільки через Європу. Так, що ніяку "економічну складову" в реальності ніхто не намагається вибити. Якби побудували термінал, та зовсім відмовилися від російського газу, в тому числі, і від транзиту - тоді б дійсно був удар по російській економіці. Але Європа цього не допустить, та і для України це було б нелегко.
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Прямі поставки газу з Рейха закінчаться непрямими "настамнетами" та зеленими чоловічками в Україні.
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