 Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться в Єлисейському палаці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на повідомлення адміністрації президента Франції 29 листопада.
На сайті Єлисейського палацу інформація про саміт поки не опублікована. Також поки не оприлюднений графік президента Франції на грудень.
У саміті візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.
Як розповіли в адміністрації, зустріч почнеться "в перші години після полудня" і триватиме до вечора. Детальну програму саміту обіцяли оприлюднити пізніше.
вся надежда на вас
вы из секты "свидетелей чьоколядной дупы" с гранатой под танк будете бросаться?
артист-сцена-зрители-овации-и где-Елисейский дворц
А ***** утрьотся.
У Порошенка вже було у пять разів більше: 25%.
Потужний тренд.
Правило «Мойсея» працює. Нове покоління, вже не вражене вірусом імперського рабства.
І їх більшає.
Такое впечатление что там либо кимберлитовые трубки, либо месторождения изумрудов, либо производство наркотиков в таком объёме который покрывает потребности Европы и ещё половины планеты.
Кстати, в юности Меркель проходила на Донбассе какой-то образовательный курс.
Чудны дела твои, Господи...
І хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всеє зле проворній,
Завзятіший од всіх мудак.
(с) Енеїда
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.
(с) Иосиф Бродский
Грешно, но запасаемся попкорном.
Довбануть «Іскандером» по палацу, і оппа «Прєзідєнт Орєшкін ! Фстрічяйтє !»
Коротше. Зєлі я нічого не делегую. Нехай їде хоч на Марс(нафіг), він не мій президент.
Дострокові.
...а чё не в Елисеевском гастрономе? ... как гриться: ближе к телу...
В Зелю не верю -- верю в Коломойского -- всё у него получится! -- не обеднеет, короче -- мужик тёртый! Он ещё и Президентом станет!... ...а куда ему ещё с Украины слазить?
Гривню, российские и беларуские рваные -- не предлагать -- это не деньги! ...их даже в Албании не поменять на местную макулатуру...
Готов выслушать любые предложения, скидки и матюки... *)
... обидно, досадно, ну ладно... (с)
...а ещё, ко мне моя Девочка приезжает из Беларуси -- аж на 3 недели!
"Вот это Жизнь! А что у вас?" -- как писал Валера Винарский -- классный киевский Поэт! ...та, вы его не знаете -- ... а зря...