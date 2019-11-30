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 Політика України, Події
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Все про:Париж (88) нормандська четвірка (723)

 Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться в Єлисейському палаці

Зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на повідомлення адміністрації президента Франції 29 листопада.

На сайті Єлисейського палацу інформація про саміт поки не опублікована. Також поки не оприлюднений графік президента Франції на грудень.

У саміті візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін.

Як розповіли в адміністрації, зустріч почнеться "в перші години після полудня" і триватиме до вечора. Детальну програму саміту обіцяли оприлюднити пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте не завищувати очікування щодо майбутньої зустрічі в "нормандському форматі", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162661
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы уже приготовились встречать братских мирных бурятов Донбасса у себя городах? Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 7629
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Сговор. Не саммит. Нормандский сговор.
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Зебилы, вы уже приготовились встречать братских мирных бурятов Донбасса у себя городах? Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 7629
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та под юбки попрячемся
вся надежда на вас

вы из секты "свидетелей чьоколядной дупы" с гранатой под танк будете бросаться?
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Сговор. Не саммит. Нормандский сговор.
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берут за мягкое, слабое
артист-сцена-зрители-овации-и где-Елисейский дворц
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Это там где Гитлер принимал капитуляцию Франции после 40 дней сопротивления?
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Вроде бы он в вагоне принимал, в котором Германия капитулировала в Первой мировой...
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Встреча 4-х превратится в романтическую встречу 2х2, Макрон - бабушка, и Путин - Вовочка.
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Скоро будет 5.2% Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 6159. Но все-равно с чего ты решил что обойдется без майдана? С чего ты решил что зеленое ху*ло само сбежит?
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А чому йому сбєгать ? Всі повернуться до своїх справ. Порох до президентських, а клоун з командою, в «Квартал 95».
А ***** утрьотся.
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Хотелось бы, но с чего ты взял что с 73% зебилов в Украине выбрали бы Пороха? Тем более на втором место с большим отрывом партия Медведчука, так что вполне возможно что 73% зебилов дружно проголосуют за Медведчука когда зебил сбежит
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Коли перший раз совковата і ********* звалили Ющенка, у того було 5%.
У Порошенка вже було у пять разів більше: 25%.
Потужний тренд.
Правило «Мойсея» працює. Нове покоління, вже не вражене вірусом імперського рабства.
І їх більшає.
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Воно і не вражене вірусом галичянських баняків, рефлексивних мікроцефалів родом з 19 ст.
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Наконец то исполниться мечта криворожского малороса встретиться со своим кумиром. А что сцарь же справедливый, послушает, мудро рассудит.....
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Ну ***** запізниться на пару годин, а потім може і закапрізнічать...
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Судьбаносный саммит для Украины значит и для Грузии. Кацапы очень надеются что Украина сломается, но мы верем она выдержит это давление не только от кацапов но и "друзей" - французов и немцев
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Увы. Маловероятно. Путлер не согласился бы на "саммит", если бы до того уже не получил всё желаемое.
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Совдепія здохла а Тєлєграфноє Агєнство Савєцкага Саюза вєщает. З пекла "вєщают" напевне?
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Та у них «живєє всєх живих» мумія на красной площаді.
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Ни одна проблема послевоенной Европы не вызывала столь мощных потрясений в мире: от крайней заинтересованности Германии и Франции от этого огрызка размером 200 на 70 км, и до специального решения СовБеза.
Такое впечатление что там либо кимберлитовые трубки, либо месторождения изумрудов, либо производство наркотиков в таком объёме который покрывает потребности Европы и ещё половины планеты.
Кстати, в юности Меркель проходила на Донбассе какой-то образовательный курс.
Чудны дела твои, Господи... Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 7537
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Зелей був парубок проворний,
І хлопець хоч куди козак,
Удавсь на всеє зле проворній,
Завзятіший од всіх мудак.
(с) Енеїда
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Отак, як ти згидив чарівну поезію Полковника Івана Котляревського, отак українці сприймають, як ОЦІ, гидять Україну зараз.
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Згидив? Чому це? Навпаки. Знаю й пам'ятаю.
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Холуй трясется. Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.

(с) Иосиф Бродский
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Прошлый раз у них Нотр-Дам сгорел.
Грешно, но запасаемся попкорном.
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мне это нравится, ха-ха-ха, по заслугам! Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце - Цензор.НЕТ 4339
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Та якби рашки не включили план «Наслєднік».
Довбануть «Іскандером» по палацу, і оппа «Прєзідєнт Орєшкін ! Фстрічяйтє !»

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Таке враження, що Україну, як бичка, цоб-цоб женуть на бійню в цю Хранцю. І Зєля виступає одним з загонщікив.
Коротше. Зєлі я нічого не делегую. Нехай їде хоч на Марс(нафіг), він не мій президент.
Дострокові.
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Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце
...а чё не в Елисеевском гастрономе? ... как гриться: ближе к телу...
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Я уже себе знаю, какой торжественной будет заключительная формулировка:В результате нашей продуктивной встречи, мы пришли к общему выводу, что Россия и Украина, готовы к разрешению взаимных конфликтов и претензий. Мы поддержим любые инициативы и формы восстановления мира, между двумя соседними государствами и народами. Мы желаем счастья вам -- счастья в этом мире большом! (с)
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"между двумя соседними государствами и народами" - а "братскими"? забыл?..
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...денег, больше, чем Россия предложит -- не дадут! ...сразу предупреждаю...
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А шо ещё Украине надо? -- армия есть, Томос есть, Мова есть, безвиз есть... -- осталось токо внутри и снаружи замириться.
В Зелю не верю -- верю в Коломойского -- всё у него получится! -- не обеднеет, короче -- мужик тёртый! Он ещё и Президентом станет!... ...а куда ему ещё с Украины слазить?
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хуже войны с россией может быть только дружба и союз с россией.
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Хто считает, шо я неправ или ботаю по методичке -- нехай с тем забъёмся на любую сумму в СКВ!
Гривню, российские и беларуские рваные -- не предлагать -- это не деньги! ...их даже в Албании не поменять на местную макулатуру...
Готов выслушать любые предложения, скидки и матюки... *)
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Нехай Комп'єнський вагончик дістають.Клоун все там підпише.
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Моё мнение -- чисто киевлянское: Украина всё, как всегда, просрёт в чужую пользу! Нет в Украине, ни единого народа, ни единой веры, ни общей идеи... ...есть токо желудки и хавальники.
... обидно, досадно, ну ладно... (с)
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Шо-то меня после рейса пробило на Украину... ...а, между тем -- в Нюрнберге открылся самый большой в Германии Рождественский Рынок! 2 миллиона посетителей за неделю! ...мне 5 минут пешком...
...а ещё, ко мне моя Девочка приезжает из Беларуси -- аж на 3 недели!
"Вот это Жизнь! А что у вас?" -- как писал Валера Винарский -- классный киевский Поэт! ...та, вы его не знаете -- ... а зря...
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Всё интересно: за какую сумму секта сатанистов "Беня и Ко." продали Украину Московии ?
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А почему не в ж.д.ВАГОНЕ,где гитлер принимал капитуляцию Франции?Макрон мог бы и одолжить его путину
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Название происходит от Элизиума (Элизия) в древнегреческой мифологии. Елисейские поля - прекрасные поля блаженных в загробном мире на берегу реки Океан, куда по окончании бренной жизни попадают любимые богами герои. На «островах блаженных» царствует вечная весна, здесь нет ни болезней, ни страданий.
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