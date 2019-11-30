 Для збереження транзиту ми готові отримати борг "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем газом, - Вітренко

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз" стягує з "Газпрому" 3 млрд дол., оскільки "Газпром" відмовляється виплачувати кошти за рішенням Стокгольмського арбітражу. Хоча це рішення є фінальним і обов'язковим до виконання. Ми заарештовуємо активи "Газпрому" по всьому світу, тільки в Нідерландах ми заарештували їхніх активів на 5,2 млрд доларів.
Якщо "Газпром" не платить гроші, ми маємо право ці активи реалізувати. Щоб продемонструвати всім нашу конструктивність, щоб це не було перешкодою для продовження транзиту, ми можемо розглянути питання про отримання 3 млрд дол. газом. Газ це ліквідний товар, він теж має вартість, і як альтернатива отримання боргу акціями "Потоків", які нам потім треба буде продавати, ми можемо взяти газом. Оскільки хочемо отримати кошти раніше, а не пізніше", - пояснив Вітренко.
На запитання про реакцію на цю пропозицію "Газпрому", він відповів, що за інформацією російських ЗМІ такий варіант нібито розглядається в пакетній угоді. Пакетна угода передбачає домовленість щодо погашення боргу, контракт на транзит і прямі поставки російського газу.
"Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа" https://censor.net.ua/ n0316266"
Прямые поставки - это что?!
мы уже не воюем, а торгуем"? Типа
13 000!!! ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ погибших теперь под плинтус? Это был мусор?
У період 2014-2018 торгівля України з Россієй ЗМЕНШИЛАСЬ з 40% до 8%.
https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ukraina-rezko-uvelichila-import-rossijskikh-tovarov-3878055
Виявилось, (ВНЄЗАПНО !), що це не «Україна тиріла» , а Путінська россія крала в України.
Як завжди.
1. по какой цене?
2. куда вы денете 100 млн кубов газа?
Гитлер со Сталиным в гробах аплодируют
😁
Пенсієї своєї засмутив всіх..
А він все та пердь та пердь..
😁
По итогу наверняка тунца Газпрому выпишут и придётся газовую трубу под гиперлуп переоборудовать
А откат скока-скока??
🤔
😁
Ти один вже провокатор під Стягом Білорусі залишився..
🤑
Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно
Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.
Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.
Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
Р'ыбачок...
😀
иначе давно бы следовало как минимум эмбарго и сопутствующие действия, а так - пока Х#йло не станет бомбить Францию и Германию (а он несомненно станет), те не пошевелятся (причем бомбить нормально, я думаю тысяч 5-8 жертв ему "простят" только так).
Мамы за паребриком изголодались..
🤑