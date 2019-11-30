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 Політика України
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Все про:газові переговори (132) Газпром (505) Нафтогаз (655) Вітренко Юрій (79)

 Для збереження транзиту ми готові отримати борг "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем газом, - Вітренко

"Нафтогаз" запропонував погасити "Газпрому" 3 млрд дол боргу за Стокгольмським арбітражем газом, а не грішми, з метою прискорити стягнення коштів та сприяти конструктивним переговорам щодо продовження транзиту газу територією України.

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз" стягує з "Газпрому" 3 млрд дол., оскільки "Газпром" відмовляється виплачувати кошти за рішенням Стокгольмського арбітражу. Хоча це рішення є фінальним і обов'язковим до виконання. Ми заарештовуємо активи "Газпрому" по всьому світу, тільки в Нідерландах ми заарештували їхніх активів на 5,2 млрд доларів.

Якщо "Газпром" не платить гроші, ми маємо право ці активи реалізувати. Щоб продемонструвати всім нашу конструктивність, щоб це не було перешкодою для продовження транзиту, ми можемо розглянути питання про отримання 3 млрд дол. газом. Газ це ліквідний товар, він теж має вартість, і як альтернатива отримання боргу акціями "Потоків", які нам потім треба буде продавати, ми можемо взяти газом. Оскільки хочемо отримати кошти раніше, а не пізніше", - пояснив Вітренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель

На запитання про реакцію на цю пропозицію "Газпрому", він відповів, що за інформацією російських ЗМІ такий варіант нібито розглядається в пакетній угоді. Пакетна угода передбачає домовленість щодо погашення боргу, контракт на транзит і прямі поставки російського газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162660
 
 
 Топ коментарі
 
походу они просто собираются простить 3 лярда как хочет куйло, кто там разбереться сколько газа прокачалось. помню какие были споры за это во времена покупки напрямую у парашки - мы говорим одно они говорят другое, так и тут. вобщем слили зелебобики 3 лярда
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Зебилы собираются торговать с агрессором? Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 9176
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Зебилы собираются торговать с агрессором? Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 9176
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Долги забирать нужно... НО! там все в одном пакете
"Пакетное соглашение предусматривает договоренность по погашению долга, контракт на транзит и прямые поставки российского газа" https://censor.net.ua/ n0316266"
Прямые поставки - это что?!
мы уже не воюем, а торгуем"? Типа
13 000!!! ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ погибших теперь под плинтус? Это был мусор?
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Торговля растет каждый год начиная с 2015, и все об этом знают. Чем газ отличается от того же угля или нефти что его покупать нельзя.
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Це нормально, одні воюють, а інші, слуги іншого народу, торгують? Це ненормально і не може продовжуватись до безконечності.
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Ну порохобіли якось торгували, не нудило їх від співпраці з тарговимі партньорамі.
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Нащо брешеш?
У період 2014-2018 торгівля України з Россієй ЗМЕНШИЛАСЬ з 40% до 8%.
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Вы уже достали, не Украина в лице государства, а частный сектор, которому не запрещено торговать товарами, которые не под санкциями, это прямо связано исключительно с подтребностями внутреннего рынка, например, бытовая техника восновном сделана в кацапии, почему? потому, что филиалы зарубежных производителей бытовой техники для пост совковых стран наштамповали именно в кацапии. Такой рост связан с частным сектором из за увеличения внутренней потребности в товарах иностранных производителей, которых у Украине не производят и т.д. Что касается заезжей пленке, мол, мыже покупаем реверс из Европы газа, который туда же закачивает кацапия, и, поэтому, мы покупаем кацапский газ, нужно в первую очередь понимать именно причину таких действий, а именно, газ покупают в Европе, которая не будет брать тебя ежегодно за жабры, рассказывая, что перекроет вентель, что всегда было причиной роста цены на газ, при этом, мы покупали реверсом равносильно, по цене, что и до такого решения, сейчас кацапия (*****) уже даже предлогают скинуть лично для Украины цену еще на 25 %, что для нас будет естественно выгодно, НО, нужно быть ядрённым дебилом, шоб наступить на те же самые грабли, и получать опять газовый ошейник на шею, которым мы не пользуемся уже 5 лет. Вопрос, об избавлении давления от кацапии, это стоит куда больше, чем 25% скидки на стоимость для газа. Для реверса, пришлось Украине (Пэтюне) жестко попатеть, поскольку это было принято нормально Европой, действиями, которые, якобы, не нарушают международное право, но это пятно кацапы смогут закрыть, пока мы будем сосать газовую трубу кацапии, отказавшись от реверса, это жестокий риск.
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Там не про торгівлю, а про повернення россією краденого.
Виявилось, (ВНЄЗАПНО !), що це не «Україна тиріла» , а Путінська россія крала в України.
Як завжди.
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Я бы взял долей в СП-1. Стабильный источник дохода.
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Але вам не дадуть. Лукастан вже давно подарував ГТС кремльгазу.
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два вопроса
1. по какой цене?
2. куда вы денете 100 млн кубов газа?
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наверно, имеется в виду, пока не используем свою квоту.
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угомонись зебобик. я удалил свой пост.
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никакого газа не будет, просто спишут парашке 3 лярда
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А смысл, с таким же успехом можно было договорится что Газпром якобы перевел деньги и на эти деньги Нафтогаз якобы купит газа, если захотят обмануть народ то способ найдется.
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получить и перепродать народу втридорога? Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 1484
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Вести из-за поребрика
Гитлер со Сталиным в гробах аплодируют
Для сохранения транзита мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 3668
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Саньок, в тебе вже дежавю..
Пенсієї своєї засмутив всіх..
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Нагадай козлу про смерть..
А він все та пердь та пердь..
😁
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Началось рассмотрение апелляции на решение Датского энергетического агентства, разрешившего строить газопровод Nord Stream 2 в территориальных водах страны. Обычно такие процессы длятся месяцев 12, но здесь особый случай, поэтому затянут на полтора года.

По итогу наверняка тунца Газпрому выпишут и придётся газовую трубу под гиперлуп переоборудовать
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Уже было сказано что на постройку СП-2 это не повлияет.
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А поскольку за ишака вступился Гринпис, будут ждать, что сдохнет падишах..
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походу они просто собираются простить 3 лярда как хочет куйло, кто там разбереться сколько газа прокачалось. помню какие были споры за это во времена покупки напрямую у парашки - мы говорим одно они говорят другое, так и тут. вобщем слили зелебобики 3 лярда
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А какая разница покупать газ за налик или в счет долга а потом за налик.
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Порахуй, скільки газу Україна одержить за 3 мільярди долларів.
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Такая же, как вернуть моряков по решению трибунала или обменять на орков...
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Рік з копійками імпорту газу варіант вітренка. А далі мудрі пернаті пропонують заново домовлятись про транзит, тільки вже після добудови NS-2 та запуску Турецпотоку...
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Я так и знал! А транзит этого газа кто платит и кому и сколько?
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Какой транзит если это будет прямая покупка в счет долга.
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Олег, виглядати ідіотом стало не модним навіть серед свідків св. Петра. Здрисни, не паплюж пам"ять сивочолого гетьмана.
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коментар відмічено як спам  
 
В спам, гандон ватный!!!
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олєг, тобі приносить задоволення бути ідіотом? То будь, повесели нас, ідіоте.
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олєг, бути ідіотом стало не модним навіть серед свідків "св. Петра". Здрисни, не ганьби сиве чоло гетьмана невдахи.
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Київстар повністю перейшов під російське керівництво.
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Як повідомляє новинний портал Ліга.tech, Київстар, найбільший з українських мобільних операторів, повністю перейшов під управління російської компанії Альфа-Груп. Її голова - Михайло Фрідман, олігарх, який володіє в нашій країні - Київстаром, а в Російській Федерації - Beeline. Тепер - безроздільно, адже з ринку двох країн повністю пішли його партнери і суперники - норвезька компанія Telenor. Цікаво, що в той час, як про продаж Vodafone трубили на кожному розі, ця подія залишилася практично непоміченою.
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зебобики,я так понимаю самолеты на запасных аэродромах под парами?))))
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Лахта, а трусы в них ещё не сгнили с 21 мая?
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Таварісч ВКЛ, а что означаєт "лахта" в переводє с вашего нарєчія?
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Лахта, все славяне знают, что финские угоры не понимают русского языка.
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Значення слова "парєбрік" ми вже знаємо, а от часто вживані житєлямі запарєбріка слова "лахта, пиня і прігожин" українцям не зрозумілі. Поясни, будь-ласка, таварісч ВКЛ.
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Самое херовое что жопа пришла во все сферы жизни страны, тупо во все! Если б только с международной политикой было так , ан нет! Потому что пришла команда абсолютных дилетантов, которые пишут с ошибками , и вообще не одупляют где они находятся!
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Їх завдання зруйнувати країну. Вони його виконують. Богдан же просив бубочку потерпіти до нового року. Схоже, що встигнуть
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мы готовы получить долг "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу хоть газом иначе мамину премию придется вернуть
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Ктобы гаварил..
А откат скока-скока??
🤔
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Ойц, бульбу викопав вже, жмерінець??
😁
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Зеб, 73% знают, что бульбу надо в феврале выкапывать. Так, что, не коси под дурачка, никого ты этим не обманешь, все знают, что ты не косишь.
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Не коси под белоруса!
Ти один вже провокатор під Стягом Білорусі залишився..
🤑
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Зеб, не торопись косить, сначала Рождество отметь и до Нового года накосишь, а там и урожай бульбы пойдёт, если твои 73% не врут. :D
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В интернете слушок прошел, шо ты с ума сошел...
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Ну, чекайте тоді верещання: "хохли ворують газ", "Україна змерзне", "Європа через Україну змерзне", тощо...
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В тотальную бедность Украину вогнал совсем не МВФ

Это сделали Порошенко, Яценюк и Гройсман, причем добровольно

Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?
Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.
А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.
Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши же обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами.

Аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей.

Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.
Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли...
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Если долг отдадут газом... значит вся страна может пару лет вообще за газ не платить? Газ-то нахаляву как бы будет, за него уже раньше заплатили. Или газ получат нахаляву а народ будет платить по полной европейской цене???
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Ага конечно, еще и впарят этот газ по тройной цене.
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Я одного не понимаю, европа платит газпрому, неужели с этих платежей нельзя 3лярда удержать?
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Платить не "Європа", а компанії - покупці газу. Якщо утримати, то не отримають газ з рашки.
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ну европейские ценности тоже не очень европейские, краденный товар, он дешевле... (Где гарантии к примеру что "проданный" газ не с крымского шельфа?)
иначе давно бы следовало как минимум эмбарго и сопутствующие действия, а так - пока Х#йло не станет бомбить Францию и Германию (а он несомненно станет), те не пошевелятся (причем бомбить нормально, я думаю тысяч 5-8 жертв ему "простят" только так).
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МЫ готовы палучить премию в 💰💰!
Мамы за паребриком изголодались..
🤑
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Витренко я к там вышки Бойко поживают?Чого ты их не арестуешь?Чи чекаешь,пока москали нашим газом с Черноморского шельфа с Украиной расчитаются? Для збереження транзиту ми готові отримати борг "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем газом, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2227
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