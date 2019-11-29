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 Політика України
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Все про:Зеленський (3710) РДА (124)

 Зеленський призначив керівників РДА

Володимир Зеленський призначив чотирьох голів районних державних адміністрацій у Херсонській області та по одному - на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Так, на Херсонщині президент призначив Володимира Галицького главою Чаплинської РДА; Сергія Перетятька - главою Каховської РДА; Євгенія Холодаря - главою Великолепетиської РДА; Романа Ставроста - главою Бериславської РДА.

На Житомирщині головою Лугинської районної державної адміністрації призначено Тетяну Козак.

Криворізьку районну держадміністрацію Дніпропетровської області очолив Антон Ткаченко.

Читайте також: Зеленський призначив Оханського головою Житомирської РДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162659
 
 
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Это та которой "много свободы слова". депутатка от слуг уродов

Зеленський призначив керівників РДА - Цензор.НЕТ 5952
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Украинская "Черная пятница" это день для лохов, где с начало накидают 49%, а потом делают скидку на 50%.
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Трохи про справжню підтримку зеленського.Зеленський призначив керівників РДА - Цензор.НЕТ 4134
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Это та которой "много свободы слова". депутатка от слуг уродов

Зеленський призначив керівників РДА - Цензор.НЕТ 5952
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