Як передає Цензор.НЕТ, відповідні розпорядження розміщено на сайті глави держави.
Так, на Херсонщині президент призначив Володимира Галицького главою Чаплинської РДА; Сергія Перетятька - главою Каховської РДА; Євгенія Холодаря - главою Великолепетиської РДА; Романа Ставроста - главою Бериславської РДА.
На Житомирщині головою Лугинської районної державної адміністрації призначено Тетяну Козак.
Криворізьку районну держадміністрацію Дніпропетровської області очолив Антон Ткаченко.
🤔
Чому він тільки віддалив Крим і Донбас від України?
Чому він врятував РФію від бунту й Майдану (вы_хатите_как_на_украине!)?
Чому він знищив високотехнологічну промисловість України?
--- Потому что он классный и отвественный за свои слова российский бизнесмен и политик. //////////// А ви йдіть своїм нахом