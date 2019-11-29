EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  651  27
Все про:Мотор_СІч (23) Абромавичус (104)

 "Мотор Січ" має контролювати держава, - Абромавичус

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус в інтерв'ю "Економічній правді" 28 листопада розповів, що акції запорізького заводу "Мотор Січ" вже придбані китайськими інвесторами, і зазначив, що операція з купівлі "дісталася його команді у спадок".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, покупець попросив консолідувати понад 50% акцій заводу і "Укроборонпром" направив в Антимонопольний комітет (АМКУ) запит про продовження термінів на два місяці.

На даний момент концерн проводить аудит відносин конструкторського бюро "Івченко Прогрес" із запорізьким заводом, але після завершення операції з купівлі українське бюро контактуватиме з уже китайським "Мотор Січ".

Також читайте: Під час продажу "Мотор січі" у китайських інвесторів треба гарантовано забрати блокуючий пакет акцій, щоб не допустити ліквідації підприємства в майбутньому, - експерт Слободянюк

"Я не знаю, яке рішення ухвалить АМКУ, все перебуває в юридичній площині, але я вважаю, що компанію "Мотор Січ" держава повинна контролювати", - підкреслив Айварас Абромавичус.

Гендиректор концерну додав, що в Україні мають прийняти такий самий закон, як і в інших розвинених країнах, згідно з яким під час купівлі іноземними інвесторами критично важливих підприємств держава має право вето.

Читайте також: Це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство, - Зеленський про продаж заводу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162658
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жуйка должно обязано бла бла и все дальше дела нет каждый день куча спама от управленцев комики разговорного жанра
 показати весь коментар
 
Віддайте китайцям бо держава за 28 років не спромоглась дати Моторсічі жодного замовлення!
 показати весь коментар
 
так і китайці не дадуть замовлення.... вони банально купили технології, вивезуть їх в свою чайну і маленькі пухнасті звірятка будуть випускати там військову продукцію.... а заводу буде труба
 показати весь коментар
 
 
У всіх випадках цьому заводу - труба.
 показати весь коментар
 
Зебил, ну и что теперь не так было при Порохе?
 показати весь коментар
 
 
Точно, зеб, он в Таёжный союз не тянул и для половины из 73% это было неприемлемо.
 показати весь коментар
 
 
А когда-же завод продали, если не при Петюне .... об этом известно уже больше года..
 показати весь коментар
 
А чем "Мотор Січ" так критически важен Украине? Вертолётов мы не выпускаем, самолётов уже тоже не выпускаем. Не вижу никакой критичности в продаже китайцам.
 показати весь коментар
 
Росия 24 вредна в больших количествах.
 показати весь коментар
 
 
Прокляті зебіли не хочуть пускати китайських інвесторів!! При Порошенку Україна стала одною з самих привабливих для інвестицій країн світу з самою швидко зростаючою економікою!! А зебіли все розвалюють!!
 показати весь коментар
 
 
дело в русских, которые скупают активы руками китайцев - тут сбу прокукарекало, а надо было работать
 показати весь коментар
 
 
Чего-чего? Китайцы до сих пор покупают у русни моторы для своих истребителей, поскольку не могут освоить технологии. Им самим "Мотор Січ" реально важен.
 показати весь коментар
 
Это уже сказал Порошенко и даже был указ, по-моему, в 2016 году...
 показати весь коментар
 
 
Забудьте про "порошенок, гройсманів та турчінових", серете на себе ви разом з ЗЕ.
 показати весь коментар
 
 
Шо,китайцы в междувластье подсуетитлись,ккк раша в крыму?
 показати весь коментар
 
шо продадут завод ему пистец, шо останется ему пистец.
 показати весь коментар
 
 
Переламав кістки й "забив" на дітей: ще один "слуга народу" виявився злочинцем.
Цього разу йтиметься про народного депутата Андрія Богданця - злісного неплатника аліментів, а також фігуранта двох кримінальних справ. Вивчаючи його біографію, запитуєш себе - а чи був реальний відбір кандидатів до "Слуги народу", чи людей брали з вулиці, за гроші й через знайомства?https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/perelamav-kistki-i-zabiv-na-ditej-sche-odin-sluga-narodu-viyavivsya-zlochintsem-dokumenti.htm
 показати весь коментар
 
 
Мотор гніздо риганалів на чолі з Богуслаєвим. Працівники залишуться без роботи.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору