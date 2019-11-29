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 Кількість жертв військової агресії РФ на Донбасі перевищила 13 тисяч осіб, понад 3 тисячі з них - мирні жителі, - ООН. ІНФОГРАФІКА

За час військових дій на Донбасі загинуло понад три тисячі мирних жителів. Загальна кількість жертв цього конфлікту за п'ять років перевищила 13 тисяч осіб, підрахували в УВКПЛ ООН.

Відповідні дані надало на запит DW Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), інформує Цензор.НЕТ.

Всього за 5 років конфлікту загинуло 13 000-13 200 осіб. З них - 3 345 цивільних осіб, включно з 298 пасажирами, які загинули під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Цього року (дані до 31 жовтня) кількість загиблих серед цивільних осіб становить 25 осіб, ще 130 було поранено. Це найнижчі втрати серед цивільних осіб за всі роки конфлікту, повідомляють в УВКПЛ ООН. Найбільше мирних жителів на Донбасі постраждало в 2014 році - дві тисячі вісімдесят двоє загинуло і понад 4000 було поранено.

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Вказали в УВКПЛ ООН і втрати військових на сході України. За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинуло близько 4 100 військовослужбовців української армії та було ліквідовано близько 5 650 членів незаконних збройних формувань. До цього числа входять як загиблі безпосередньо від бойових дій, так і внаслідок необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також убивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.

Кількість жертв військової агресії РФ на Донбасі перевищила 13 тисяч осіб, понад 3 тисячі з них - мирні жителі, - ООН 01

Кількість жертв військової агресії РФ на Донбасі перевищила 13 тисяч осіб, понад 3 тисячі з них - мирні жителі, - ООН 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162657
 
 
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И чем оона и обсре сделало,что этого не было.Забыть нужно про междунардное право.Кто сильнее ,тот и прав.
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И кто там до сих пор "найвеличнішого політика **********" не послушался и продолжает "постреливать", а?
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Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители

Лишь бы трындеть что-нибудь. Какой-такой агрессии? ОБСЕ 6 лет там шныряло и чётко ответило: неолознанные вооружённые люди.
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А санкции против рашки международное сообщество ввело.
Правду замыленнымм формулировками не утаить.
И вы чушь не повторяйте.
Это - агрессия.
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на весні 2014 в банді Диркіна було менше 100 чол ... Лише завдяки прямій допомозі Турчинов-Пороха сєпари змогли вирости в цілу армію !
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Это был план кремляди,на случай если их ставленник яцкевич вылетит, турчинов с порохом виновны в торможении.Там сразу аресты нужно было и ликвидация особо борзых
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є безліч фактів , що навіть влітку 2014 авківські мєнти допомагали сєпарам !
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все могло быть,особенно со стороны мусоров, но не забывайте что летом был шанс взять луганду и закончить этот шабаш,перекрыв дыре поток боеприпасов. Строго говоря это единственный полусиловый верный сценарий: подкупом,диверсиями и ликвидацией ключевых фигур перетянуть лнр на себя. Тогда даунецк просто взять в кольцо и ждать пока пауки в банке не сожрут друг друга. ***** это тоже предусмотрел... и теперь,как бы он в украинское гнездо не всучил кукушонка с особым статусом, заручившись ручным клоуном.И если это так, то скверно все
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так в 10 тыс. погибших военных ООН посчитало 5 650 днровцев???
на Х их вообще считать, эту падаль...
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