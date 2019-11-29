 Кількість жертв військової агресії РФ на Донбасі перевищила 13 тисяч осіб, понад 3 тисячі з них - мирні жителі, - ООН. ІНФОГРАФІКА

Відповідні дані надало на запит DW Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), інформує Цензор.НЕТ.

Всього за 5 років конфлікту загинуло 13 000-13 200 осіб. З них - 3 345 цивільних осіб, включно з 298 пасажирами, які загинули під час катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

Цього року (дані до 31 жовтня) кількість загиблих серед цивільних осіб становить 25 осіб, ще 130 було поранено. Це найнижчі втрати серед цивільних осіб за всі роки конфлікту, повідомляють в УВКПЛ ООН. Найбільше мирних жителів на Донбасі постраждало в 2014 році - дві тисячі вісімдесят двоє загинуло і понад 4000 було поранено.

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Вказали в УВКПЛ ООН і втрати військових на сході України. За цими даними, з 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року на Донбасі загинуло близько 4 100 військовослужбовців української армії та було ліквідовано близько 5 650 членів незаконних збройних формувань. До цього числа входять як загиблі безпосередньо від бойових дій, так і внаслідок необережного поводження зі зброєю та вибухівкою, ДТП, хвороб під час служби в зоні конфлікту, а також убивств і самогубств, уточнюють в УВКПЛ ООН.