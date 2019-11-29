 "Ще раз згадаєш прізвище, знову в рот в##бу", - Портнов погрожує прокурору Божку за намір позбавити його статуса адвоката

Як передає Цензор.НЕТ, повідомлення Портнова опублікувала користувач Фейсбуку Кіра Толстякова.
Вона зазначила: "Те, що ви читаєте зараз - свіжі погрози прокурору ГПУ Олександру Божку з боку - ні за що не вгадаєте - Андрія Портнова. Ніколи не думала, що побачу таке. Але такою, вочевидь, є манера спілкування в його світі.
Сьогодні прокурор Божко пішов у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів Київської області зі скаргою. Просить позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю".
Самое смешное, что они так и не понимают в чем подвох. Берут эти 400 гривен за день и радуются.
Портнова специально для этого ЗЕлюпе из Роиси выписали.
Зе точно не досидит и половины срока. Не уверен, даже, что со всей своей чуйкой, Беня успеет добежать до Израиля... Переживаю уж за них очень...(