 "Ще раз згадаєш прізвище, знову в рот в##бу", - Портнов погрожує прокурору Божку за намір позбавити його статуса адвоката

Як передає Цензор.НЕТ, повідомлення Портнова опублікувала користувач Фейсбуку Кіра Толстякова.

Вона зазначила: "Те, що ви читаєте зараз - свіжі погрози прокурору ГПУ Олександру Божку з боку - ні за що не вгадаєте - Андрія Портнова. Ніколи не думала, що побачу таке. Але такою, вочевидь, є манера спілкування в його світі.

Сьогодні прокурор Божко пішов у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів Київської області зі скаргою. Просить позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю".

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