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Все про:адвокат (692) Портнов (165) погрози (267)

 "Ще раз згадаєш прізвище, знову в рот в##бу", - Портнов погрожує прокурору Божку за намір позбавити його статуса адвоката

У соціальних мережах оприлюднено нову порцію погроз ексглави АП часів Януковича Портнова активістам Майдану.

Як передає Цензор.НЕТ, повідомлення Портнова опублікувала користувач Фейсбуку Кіра Толстякова.

Вона зазначила: "Те, що ви читаєте зараз - свіжі погрози прокурору ГПУ Олександру Божку з боку - ні за що не вгадаєте - Андрія Портнова. Ніколи не думала, що побачу таке. Але такою, вочевидь, є манера спілкування в його світі.

Сьогодні прокурор Божко пішов у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів Київської області зі скаргою. Просить позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

Ще раз згадаєш прізвище, знову в рот в##бу, - Портнов погрожує прокурору Божку за намір позбавити його статуса адвоката 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162656
 
   
 Топ коментарі
 
фу.... мерзость зарвавшейся твари, возомнившей себя бессмертным праведником
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Всю ленту засрало своим звездижом) все знают где было это чмо пять лет при Порохе -так что иди лесом, придурочное
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Чому всі так незадоволені діями Портнова? Саме цього хотів народ, коли голосував за Зеленського і слуг народу.
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И на Никопольском заводе ферросплавов мечтали вместо зарплаты от Коломойского стоять на морозе под НБУ и слушать непонятные лозунги от Дубинского.

Самое смешное, что они так и не понимают в чем подвох. Берут эти 400 гривен за день и радуются.
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зебильо как раз довольно -что он чмо, что они чмори-выбирали себе подобных
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це з троллебитв цензора? Скрин дуже інформативний. Про захоплення Антарктиди допишіть, буде веселіше.
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чергове лайно в мордяку цій владі...Та таке...Це ж не "Альфу" до Марусі Звєробій надсилати, щоб вилучити іграшковий пластиковий пістолет її донькиии. Це ж треба корєфану бєні пельку заткнути, який погрожує всім, кому заманеться...А те, про що писав портнов(про "зникнення, пресування, судилищ над патріотами),- все це робить теперішня влада!!! Тобто по схемі портонова вони і так давно вже працюють...Головного підозрюваного у вбивстві Гандзюк випускають під заставу 1 млн 140 тисяч грн, а бойовмву (впевнений, що невинному ні в чому!!) генералу Марченко "шиють" такі статті, що волосся дибки стає від неприхованої підлоти цих продажних "мантій", назначають 76 мільонів застави, тепер знизили до 20-ти...Генералу, що напевне єдиний в Україні, хто живе на зйомній квартирі!!!! випускають тітушок та беркутів, що вбивали майданівців!!! Такого знущання над українцями не було з часів вбивць -сталіна та бєрії...Зробили це разом???
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Не-не-не. Портнов патриотов Украины и героев АТО помогает сажать. Портнов человек Зеленского.
Портнова специально для этого ЗЕлюпе из Роиси выписали.
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А давайте скинемся на хорошего снайпера!
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Зачем?Не призывайте к уголовным преступлениям.Зебил и так теряет рейтинг по 0,25% в день.Больше всего он боится высмеивания себя.Он так долго срал-высмеивал и лил грязь на всех предыдущих президентов,а это своего рода пропаганда населения была,которой позавидовали бы и в Германии в 40-х и в россии сейчас.Но эта тактика в конце концов принесла ему свои плоды,он достиг власти.Ну а дальше что?Время неумолимо идёт запасаемся попкорном и долларами,на всякий случай...
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Интересно, а вот в этом всем тексте, совершенно случайно, никто не увидел угрозы должностному лицу при исполнении? Даже сам прокурор?!Или Портнову уже выломали двери "Альфа" и отбила морду и почки?! Может Дивизия ГБРошников уже проводит у него в домах обыски, включая машины, записанные на бабушку *****?!?
Зе точно не досидит и половины срока. Не уверен, даже, что со всей своей чуйкой, Беня успеет добежать до Израиля... Переживаю уж за них очень...(
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Бггг, два идиота -один зебанат, другой чушка какая то неизвестной национальности, как оно само написало, жрут кактус, но стараются хоть что то высрать -даже жалко их где то))))
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Партянка вийшов з Думбасу, але Думбас з нього так і не вийшов. Говорить на данєцкай фєнє і пальці вєєром.
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5 копійок, ви ж серйозна людина, вірите в цю барахольно-комментну новину? Палево аж штыняет.
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Назавтра з'ясується , що це фейк і соєвим вся "зрада" обломиться ..))
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