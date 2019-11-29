 Для збереження транзиту ми допускаємо можливість прямих поставок газу з РФ за ціною, прив'язаною до європейського індикатора, - Оржель

Про це чиновник розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Все дуже просто в нашій розмові з російською стороною. Ми 4 роки отримуємо ціну на газ - це ціна Європи плюс транспортування назад. У нас одна з найбільших цін, ми маємо конкурувати на міжнародних ринках нашими товарами. Російській стороні ми говоримо, якщо ми з вами і можемо домовлятися про прямі поставки, в пакеті з транзитом, тому що так Росія ставить питання, то ціна обов'язково має бути прив'язана до європейського індикатора. Ми не можемо отримати політичну ціну на газ, ми повинні брати індикатор Європи.
В Європі очікується зниження ціни за рахунок збільшення пропозиції, розвитку інфраструктури та поставок зрідженого газу, ми формульно прив'язуємося до європейського індикатива і отримуємо економічну ціну, а не політичну", - пояснив міністр.
Оржель підкреслив, що Росія ставить додатковою умовою збереження транзиту газу в ЄС прямі поставки газу в Україну.
уже три дня оставляются - как бы откаты от ***** получить
Виталий Портников.
"Газпром" продолжает проигрывать "Нафтогазу Украины" один международный арбитраж за другим, а Владимир Путин не устает требовать от Киева отказа от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ.
Ранее Москва проделывала тот же трюк, только в отсутствие международного арбитража. За дешевый газ требовали политической покорности и экономических преференций. Вспомним хотя бы два самых ярких примера из не такого уж далекого прошлого.
Когда "Газпром" впервые в истории российско-украинских отношений стал напрямую поставлять газ Киеву, не прикрываясь ни туркменским сырьем, ни посредниками из "Росукрэнерго", скидка была оформлена накануне президентских выборов 2010 года, и это стало важной частью договоренностей между премьер-министрами Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко.
А когда скидка закончилась, победителя выборов Виктора Януковича принудили подписать пресловутые харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота России на украинской территории и предоставляли военным куда больше возможностей, чем прежде.
Именно благодаря скидке на газ Черноморский флот удалось превратить в настоящий оккупационный контингент, который сыграет главную роль в аннексии Крыма.
Сейчас Путин пытается применить тот же нехитрый приемчик в диалоге с Владимиром Зеленским - куда менее опытным и куда более честолюбивым, чем Янукович.
Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата - и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха.
Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов.
Зеленскому такое предложение может вообще показаться спасением.
Во-первых, украинский президент обещал своим сторонникам "просто перестать стрелять" и прекратить войну, а тут за это еще и газ с транзитом дают.
Во-вторых, украинский президент отчаянно нуждается в деньгах - его первый бюджет вовсе не стал бюджетом прорыва, коммунальные тарифы не снижены, и без дополнительных средств избирателей не удовлетворить.
В-третьих, путинские предложения по газу вполне могут быть поддержаны и западными посредниками. По разным причинам, разумеется. Эмманюэль Макрон может увидеть в этой договоренности скорое завершение конфликта в Донбассе - что утвердит его в роли нового европейского лидера, способного решать проблемы не в противостоянии, а в сотрудничестве с Россией.
А у Ангелы Меркель появится возможность добиться синхронизации окончания строительства "Северного потока - 2" с российскими обещаниями продолжить транзит по украинской ГТС и, таким образом, хотя бы на время сохранить лицо - и свое, и Германии.
Но будет ли согласие с путинскими предложениями означать мир? На этот вопрос легко ответить, вспомнив, чем окончились харьковские соглашения.
А в данном случае Москва к тому же имеет возможность легко отказаться от всех обещаний по окончании строительства "Северного потока - 2" - или, может быть, Путин испугается Макрона? Так что очередной обмен суверенитета на газ - это не мир, это даже не перемирие.
Всі зебобіки задоволені?
И есть шанс скоро не найти никого, кто бы признался, что он голосовал за лисапедиста.
После того, как раисся спалила вашу встречу в Венеты должен рассказывать не как вы видите, а как вы там договорились.
КТО ХОЧЕТ ЯРМО НА ШЕЮ УКРАИНЕ ПОВЕСИТТ?
Сейчас опять начнут орать, что украинцы рашу обворовывают.
Блин, пора елку запускать - завтра декабрь
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Был и назывался Словацким.
И этот газ даже до Словакии не доходил и отбирался из трубы на входе в Украину.
Просто кацапский газ, отобранный из трубы, стали называть Словацким. Сделали документы, накинули 100 баксов на 1000 куб. на распил заинтересованным лицам.
Гройсман поднял цену для населения, а другие структуры тут же подняли цену на отопление.
А о дешевом руцком газе можно сказать так - ДЕШЕВА РЫБКА- ПОГАНА ЮШКА
ну в прошлом там году. или позапрошлом. или 3 года назад.
может вы путаете с тем что гворилось ИЗ РОССИИ не поставляется ? но никто не говорил что поставляется не росийский ! т.е. если будет не прямая поставка а через 2 посредника будет правлиьнее ? ну логично ж все да ?
от прямых поставок отказались чтобы не покупать политический товар. а коммерческий по коммерческой цене норм...
если они хотят отдать долг 3 лярда газом не брать ?
Платежи с высокими тарифами жители страны получат за горячую воду и отопление. Как заявила Кривенко, НКРЭ было принято решение пересмотреть нынешние тарифы для большей части украинских теплокоммунэнерго, уже с января 2020 года. Процент такого повышения тарифов на отопление и воду не будет превышать показатели роста цены на газ - 23,5%.
Соответственно, отопление 2-комнатной квартиры (50 кв.м.) обойдется с доплатой на 300-600 грн больше, если ранее украинец платил 1,5-1,6 тысячи грн, то сейчас ему выставят счет на сумму 1,8-2,2 гривен.
Также не исключена вероятность того, что коммунальные службы Украины обяжут всех потребителей доплатить за старт отопительного сезона, а именно за декабрь и ноябрь месяцы. Коммунальщики объясняют это тем, что закупки газа по новым расценкам начались уже с ноября.
А теперь вопрос - а как же раньше был дорогой словацкий газ а теперь дешевый из рашки а цены попрут вверх?
Вопрос в том , что раша хочет НАВЕСИТЬ УКРАИНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНВЕ ПРСТАВКИ ГАЗА ПРИ ПРСТАВКАХ В ЕС.
А Украине в жто ярмо влазить не стоит.
Нельзя завязывать все договора в один!!! Украине не нужна зависимость от придурковатого партнера .
И ЕЩЕ ПУСТЬ КОНТРИБУЦИЮ ЗА РАЗГРОМЛЕННЫЙ ЛУГАНДОН ВЫПЛАТЯТ
Думаю основное понижение цены на газ в Европе будет после запуска СП-2.....
Где вас таких талантливых делают...
только ж соскочили...и даже привыкли гордиться собой и жить нормально...но нет!
весь добытый в Украине газ должен идти на нужды населения..а вот предприятия ахметки и коломойши... нехай хоть с Антарктиды или с Австралии его возят-носят - то их личное дело...
и это б было справедливо!
Вот в этом, Василий, и есть, то ли реальность, то ли иллюзия...
а реальность это там, в окопе , где миг решает все..
(не хотел ...не к теме... звыняйте...)
Да, при поддержке 73% . сделали Украину вместе, не спорю.
Это важно. Если по новой ЕС,может лярда 2 получат,если по старой - 00.0000гр.
Кто выл о 3 лярдах? При 20 - будете доплачивать свои за транзит..
"Нафтогаз" должен клепать бабло, для этого туда набрали комерсов полностью деполитизированных, им глубоко плевать на всю эту (вашу/нашу) псевдопатриотическую риторику, у них во главе угла стоит бизнесовый прагматизм!
Если им сделать выгодное предложение (как писал классик- 300%)
то нет такого преступления на которое они бы не пошли (маму родную продали бы).
или вы еще не в курсе?
Ну вот и все. Гнилое нутро кретина-клоуна вылезло наружу.... Порошенко упрекали торговлей с оккупантом... Так он 4 года не покупал. Короче паскуда зеленский оказался... И это только начало... Выбрали? Жрите.. не обляпайтесь!
1) Россия всё равно получает деньги за газ, который мы покупаем из Европы, т.к. ЕС делает заказ с учётом нашего объёма потребления. И об этом уже говорилось в 2015-м. Это я о "торговле на крови"
2) прямые закупки по конкурентным ценам (а не по политическим) изложены в вердикте стокгольмского суда и Украина это решение признала и приняла.
Потому, в целом, если Нафтогаз дожмёт Газпром на поставки газа в течение нескольких лет в счёт долга 3 млрд баксов - это прелестно! Зеля тут при чем?
А вщаимозачет пойдет по рыночной цене...
А мы...имея 3 ярда живыми деньгами можем купить гащигде угодно..
Вот только кацапы его слили, разместив прессзрелиз о переговорах на сайте своего Минэнерго.
https://minenergo.gov.ru/node/16492
СОСТОЯЛИСЬ ДВУСТОРОННИЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ГАЗОВЫМ ВОПРОСАМ
28.11.2019
Вена (Австрия), 28 ноября. - Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием Министра энергетики РФ Александра Новака, Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, руководителей НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.
Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросам, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.