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 Суспільство
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Все про:ВАСУ (48) контрабанда (1051) СІЗО (448) Альперін Вадим (20) запобіжний захід (69)

 Суд заарештував Альперіна із заставою 70 млн гривень

Вищий антикорупційний суд України обрав бізнесменові Вадиму Альперіну, якого підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних із розмитненням товарів за заниженими цінами, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 70 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Термін арешту - до 25 січня, зазначила суддя.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) клопотали про арешт із можливістю внесення понад 280 млн грн застави.

У матеріалах слідства сказано, що злочинна група, яку очолював Альперін, занижувала вартість ввезених товарів у деяких випадках до 100 разів.

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Захист Альперіна просив суд "негайно звільнити" їхнього клієнта або відправити його під домашній арешт.

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162652
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нормально. Откупиться и уедет не надолго до лучших времен. Больной однако...
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Ну нормально. Откупиться и уедет не надолго до лучших времен. Больной однако...
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Судя по лицу это честнейший человек, оговаривают его.))
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а чувака который заявил что луганская и донецкая области его, никто не арестует даже заочно
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Вякнул бы я какую умную хрень, но тут же за деньхи народ? Троли, антитроли?
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та ти, нікчемне, просто не в темі... проси ще два **** доплати
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Боевому генералу залог 70 млн...
Барыге, воровавшему десятилетиями, залог 70 млн...
Кто-нибудь все понял, или обсудим диалог в стиле ***** - "последний суд сделал генералу скидку в 70%!"?
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Проекте ВКонтакте беспредела не было, барыги откупались до залога.
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Зебіли розпочали політичні переслідовання патріотів України!!
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