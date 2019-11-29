 Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі, - Кучеренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина").
"Правку про скасування імпорту комітет одноголосно проголосував", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна" в п'ятницю ввечері.
Як повідомлялося, Верховна Рада України 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства. Герус пояснював необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.
Ляшко порвал герусу рубашку за поправку, которая позволяет закупать электроэнергию у россии,а отмена поправки запрещает покупать только лишь у Беларуси?
Читайте статью внимательно, рашку это тоже касается.
Це у параші можна, а в Білорусії не можна?))
Поясніть, хто знає, а краще посилання на сайт верховної зради дайте...
Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ
А где делась РФ в перепосте статьи на Цензоре - вопрос к журналистам и редакторам Цензора.
Ох і 'журналісти'...
5 ноября 2019, 12:51 Читати українськоюЭлектроэнергия для населения подорожает - новый глава НКРЭКУНовый глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоимость электроэнергии для населения и предпринимателей сравняется - это неизбежно. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
Точно из-за ахметов добился своего?
Россия и Украина 28 ноября в Вене провели двусторонние газовые переговоры.
и все нормально ... без вопросов.
Не нормально и куча вопросов. Только вот для журналистов их почему-то нет. Хотя...у нас и журналистов-то пожалуй...
Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій Хрипков.
единственный вариант - только поднять для населения?
он купил всех и ему это обошлось дешевле, чем снижать тариф.
Голова НКРЕКП -вже ж на 100% парєнь Зєлєнского ? (як і більшість ВР)
Ахмєт з Зєлєнскім домовився ?
Кучеренко это шестерка Тимохи.
Вот именно там и Ахметов.
....
сегодня Юля и Петя дружат (за мзду) с Ахметовым против Коломойского.
для Ахметова э/э от "Белэнерго" несла прямую угрозу его сверхприбылям, цена на энергорынке просела на 15%, был момент, когда "Укренерго" отключило его "зеленую" э/э за ненадобностью,
Ахметов рисковал потерять около 5 млрд. грн за год, для недопущения этого были подключены и проплачены Юля и Петя ...
Для чого підключати Петю і Юлю,якщо домовлятися треба з Бєньою,а Бєні треба дешева е\е для феросплавів ?
вызвали "праведный пролетарский гнев" тупого лохтората на патриотической волне, остальное сами знаете ...