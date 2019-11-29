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 Економіка, За кордоном
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Все про:Кучеренко (6) Електрика (308)

 Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі, - Кучеренко

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у п'ятницю ввечері схвалив законопроєкт, яким скасовується можливість купівлі за двосторонніми договорами електроенергії у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина").

"Правку про скасування імпорту комітет одноголосно проголосував", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна" в п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства. Герус пояснював необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

Читайте також: Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162651
 
 
 Топ коментарі
 
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в пятницу вечером одобрил законопроект, которым отменяется возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества,Источник: https://censor.net.ua/n3162651

Читайте статью внимательно, рашку это тоже касается.
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О! Разобрался. Если перейти по ссылке на Интерфакс, то там заголовок выглядит таким образом:
Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ




А где делась РФ в перепосте статьи на Цензоре - вопрос к журналистам и редакторам Цензора.
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В смысле без вопросов и нормально?

Не нормально и куча вопросов. Только вот для журналистов их почему-то нет. Хотя...у нас и журналистов-то пожалуй...
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Как-то странно статья изложена...

Ляшко порвал герусу рубашку за поправку, которая позволяет закупать электроэнергию у россии,а отмена поправки запрещает покупать только лишь у Беларуси?
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в пятницу вечером одобрил законопроект, которым отменяется возможность покупки по двухсторонним договорам электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества,Источник: https://censor.net.ua/n3162651

Читайте статью внимательно, рашку это тоже касается.
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Щось мої лижі теж не їдуть...
Це у параші можна, а в Білорусії не можна?))
Поясніть, хто знає, а краще посилання на сайт верховної зради дайте...
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О! Разобрался. Если перейти по ссылке на Интерфакс, то там заголовок выглядит таким образом:
Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ




А где делась РФ в перепосте статьи на Цензоре - вопрос к журналистам и редакторам Цензора.
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а той фигни, которую Герус протягивал это тоже касается?
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Так получается именно отмену этой герусовскуй поправки комитет и одобрил.
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Ахметов добился своего ..., ждем повышения тарифа для бытовых потребителей.
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https://minfin.com.ua/2019/11/05/39615133/
5 ноября 2019, 12:51 Читати українськоюЭлектроэнергия для населения подорожает - новый глава НКРЭКУНовый глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе стоимость электроэнергии для населения и предпринимателей сравняется - это неизбежно. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Точно из-за ахметов добился своего?
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я уже раз 20 это объяснял на этом форуме ..., но главное, что
Россия и Украина 28 ноября в Вене провели двусторонние газовые переговоры.
и все нормально ... без вопросов.
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В смысле без вопросов и нормально?

Не нормально и куча вопросов. Только вот для журналистов их почему-то нет. Хотя...у нас и журналистов-то пожалуй...
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"Укрэнерго" банально уже не хватает тех 0.4 - 0.5 грн, что сидят дополнительно в тарифе бытовых потребителей для оплаты "зеленого тарифа" для найбільших виробників електроенергії за "зеленим тарифом":
Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій Хрипков.
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А необоснованно высокий зеленый тариф снизить - не,
единственный вариант - только поднять для населения?
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оказалось что НЕ ...
он купил всех и ему это обошлось дешевле, чем снижать тариф.
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Так там еще эта ставка зеленого тарифа зафиксирована до 2030-го года
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Что самое интересное именно Ахметов покупал больше всех у России но кричал что работа ТЭС стала нерентабельной из-за снижения цен на рынке.
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зачем ему покупать, если он её производит?
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Е-е-е-е. Слуги урода прийняли закон,що дозволяє купувати е\е в рф,Батьківщина пропонує цей закон відмінити.Де тут Ахмєтов ?
Голова НКРЕКП -вже ж на 100% парєнь Зєлєнского ? (як і більшість ВР)
Ахмєт з Зєлєнскім домовився ?
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Ахметов платит Тимошенко за дружбу против Коломойского,
Кучеренко это шестерка Тимохи.
Вот именно там и Ахметов.
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Я розумію вигоду Ахмєтова.Але про зв'язки-це лише ваші здогади.
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нет, не здогади это факты!

....
сегодня Юля и Петя дружат (за мзду) с Ахметовым против Коломойского.
для Ахметова э/э от "Белэнерго" несла прямую угрозу его сверхприбылям, цена на энергорынке просела на 15%, был момент, когда "Укренерго" отключило его "зеленую" э/э за ненадобностью,
Ахметов рисковал потерять около 5 млрд. грн за год, для недопущения этого были подключены и проплачены Юля и Петя ...
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Не бачу логіки в вашій схемі.Якщо закон про імпорт е\е з рф прийнято монобільшістю ,то немає сенсу в цьому узгодженому комітетом законопроекті ! Адже з ким би не дружили Петя з Юлею,Парламент-в руках у Бєні !
Для чого підключати Петю і Юлю,якщо домовлятися треба з Бєньою,а Бєні треба дешева е\е для феросплавів ?
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Юля и Петя через купленные ими СМИ, разогнали волну "зрады" про российскую э/э,
вызвали "праведный пролетарский гнев" тупого лохтората на патриотической волне, остальное сами знаете ...
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Я б доповнив правку словами: " А ***** - клізьму!"
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Херус негідник хоче підсадити наш нарід на російську елєктричну голку
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Ну так. З Білорусами ми не воюємо, то й купувати не будемо. Кацапи вбили 14 тисяч українців, то купимо у них. З кров'ю. Так смачніше. Бюджет мокшанський нашими грошима поповнимо. Та й своє виробництво чого ганяти, хай стоїть, його податки нам не потрібні
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электроэнергии у стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества,Источник: https://censor.net.ua/n3162651 а параша входить в цю спільноту чи як?
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