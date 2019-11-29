 Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про заборону імпорту електроенергії за двосторонніми договорами з Білорусі, - Кучеренко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина").

"Правку про скасування імпорту комітет одноголосно проголосував", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна" в п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства. Герус пояснював необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

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