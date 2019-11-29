 Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ

Про це він сказав виданню Kyiv Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що прийшов час", - сказав він.

Як доказ Онищенко надіслав журналістам видання квиток в економ-класі на літак компанії Ryanair, який 13 грудня вилітає з Барселони до Києва.

За словами Онищенка, зараз він живе в іспанському селі.

Читайте також: ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку (оновлено)

В Україні колишній народний депутат не був з 2016 року.

14 листопада голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко скоро повернеться в Україну, тому що програв усі суди в Іспанії.

"Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може статися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

Дивіться: Онищенко про записи розмов із Порошенком: Вчинок аморальний, але в бізнесі, як і в бандитському світі, є поняття - не чіпайте сім'ю. Він не мав права заарештувати мою матір. ВIДЕО

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.