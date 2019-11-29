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 Суспільство
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Все про:Іспанія (259) Онищенко Олександр (442)

 Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ

Колишній народний депутат Олександр Онищенко, підозрюваний в організації корупційної схеми з розкрадання коштів при продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", заявив, що збирається повернутися до Києва 13 грудня.

Про це він сказав виданню Kyiv Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що прийшов час", - сказав він.

Як доказ Онищенко надіслав журналістам видання квиток в економ-класі на літак компанії Ryanair, який 13 грудня вилітає з Барселони до Києва.

За словами Онищенка, зараз він живе в іспанському селі.

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В Україні колишній народний депутат не був з 2016 року.

14 листопада голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко скоро повернеться в Україну, тому що програв усі суди в Іспанії.

"Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може статися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

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5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162649
 
 
 Топ коментарі
 
а кто знает, когда янык возвращается?
наверное уже совсем скоро.
там страусы по нему соскучались...
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ну а чо? все вернулись а он самый рыжий?
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Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ

Иллюстрция к выражению "добазарились". Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 4542
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Он возвращается потому что иначе его бы экстрадировали

14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко скоро вернется в Украину, потому что проиграл все суды в Испании.
"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сказал Сытник. Источник: https://censor.net.ua/n3162649
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Так ему что, больше перебежать некуда?
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А ты принципиально под заголовком не читаешь? Решение по экстрадиции уже принято. Стороны договорились.
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А он там что, на содержании или арестован? Переехать не имеет права?
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Имеет право или нет, не знаю. Но смысла, видимо, нет.

А вот приедет - его обязаны сразу взять под стражу.
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Та ну.. Если немножко поискать, то есть места, где не очень-то и обязаны.. Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 5534
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Вероятно в те места он не захотел
Про стражу - читайте статью до конца. В Украине обязаны.

Возможно что он готов сотрудничать со следствием за пряники
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Ну стакан или наполовину полон, или зрада-зрада-зрада
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А что, у нас когда-нибудь по-другому возвращались?
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ну а чо? все вернулись а он самый рыжий?
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Интересно что расскажет под следствием
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Расценки, по которым выступал у него на корпоративах нынешний гидрант...
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Выступать на корпоративах - это работа, а вот быть кондитером, не приготовив ни одного торта, - профанация.

А Онищенко сам сидеть не будет, пусть подельников по схемам сдаёт
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Понятно. То есть, электрик, не изготовивший в своей жизни ни одной лампочки, это профанация. Ей Богу, зебилы, не за горами то время, когда вас будут изучать как непонятную форму полуразумной жизни...
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Электрик и не должен изготавливать лампочки. А кондитер - это да, тот кто сладости делает
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Так уже ж. В своей книге он изложил, за сколько Порошенко закрывал дела.
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Я не читала

Но уверена ему ещё есть что рассказать интересного
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Чего ему боятся ,после самой наиуспешнейшой судовой рехформе от подельника овоща пети.Сам на весь инет ее расхваливал.В ютубе миллион пруфоф,для тех,кто кричит,а доказательства где
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Зеленський підписав закон про судову реформу, який критикував ЄС
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Самому сьездить пагоны не позволяли?Или просто как обыно диванное войско далбше монитора не умеет Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1462
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Мадам, а шо такоє? Вже й Г+Г не ймете віри?
"ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ, ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ " "В свою очередь
Верховный суд просит Зеленского заветировать президентскую судебную реформу
Верховный суд просил Зеленского заветировать президентскую судебную реформу. Также
Послы стран Запада обеспокоены из-за судебной реформы в Украине
раскритиковали законопроект представители Европейского союза и стран "Большой семерки". https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-nesmotrya-na-kritiku-podpisal-zakon-o-sudebnoy-reforme-1437600.html Упс
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М-дааа, обзывать канал Г+Г и самому его смотреть и ещё и ссылаться на него
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Мадам, навіщо мені лайноканал дивитись? Я в інтернеті шукаю авторитетне, для вас, джерело інформації, а ви знову "скігліте". Так що там з критикою зеленої судової реформи світовою спільнотою? Таки є? Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7404
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И дальше что,самый главный вопрос.Полномаштабная война с парашей,это 1 вариант.,второй вариант статус кво и пусть чужие дети гибнут,лишь бы не мои.Какой выбираете вы?
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Троляко, ви методички з 2014 не міняєте принципово, чи як?
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Ну так у шефа своего спросите.Почему за 5 лет не сел ахмет,почему яроша и пс выкинули с передовой ,потом думаю вопросов не будет никаких.
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Навіщо когось питати? Ви ж нам розповісте, і фактами підтвердите. Правда?
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У Зе є вся повнота влади щоб робити зміни, реформи та долати бідність,є свій уряд,монобільшість у раді та силовий блок.Навесні вже рік при владі відсвяткує а вам все петя у штанці сере.
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Это психическое отклонение такое. Наблюдается практически у всех зебилов.
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Хош купон на один бесплатный мозг, зегенерат?
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Кроме оскрблений у вашей рати есть ,что то Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 2344.Пыжитесь,а петя все в минусах)))Смеритесь неудачники)))
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Боже, чудо зеленое, ты оскорблённое самой природой...
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Петина рать не тратьте на меня свои силы.Чтоб вы не нервничали.Петя г..н,слил Украину ***** задолго до того как появился зеля.В 2014 году ненавистный беня помог 25 бригаде и 93 выехать хотя бы в сторону дыры.Да беня финансировал добровольцев.По сему не тратьте на меня свои спичи Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 414
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Так прикольно, когда зегенераты после своих бредней ставят смайлик))) Это как крик о помощи...
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Где сейчас козак гаврилюк,которого били беркута?Cпособен ответить?Посмотри,мож поможет.
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а кто знает, когда янык возвращается?
наверное уже совсем скоро.
там страусы по нему соскучались...
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Был в Межигорье месяц назад. Все в полном порядке.
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Всё правильно, деньги должны возвращаться.
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ага такой он тебе лох бабло в Украину везти! чтобы слуги отжали? у него бабло в Швейцарии и в офшорах.... тоже мне нашел оленя.....
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блин как только к власти пришли слуги каломыйского так в Украину всякие гандоны возвращиться стали!!! интересно а ставицкий с табачником скоро подтянуться? а коля бимба? а олийнык с царевым? а сам господин зэк когда из ростова прибудет? зельц, ты всех принимать будешь?
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ще одна сволота паскудити приїде...та що ж це відбувається при цьому гнійному ватнику? злазяться всі, хто роками крали та виводили з держави кошти. Зараз для таких створені всі умови для подальшого продовження подібних злочинів...І яскравий приклад цьому ,- поведінка бєні щодо Привату.і не тільки...Додається ще тотальне залякування оппонентів...ілюдей в цілому
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Интересно, что это значит "Время пришло"? Звучит как угроза здравому смыслу.
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Это значит, что Порошенко не при власти, и теперь Онищенко даст показания, которые надолго упрячут Порошенко в тюрьму. Он их уже изложил в своей книге
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Травка зеленеет - солнышко блестит. Климат у нас стал очень благоприятным.Все "перелетные птички" возвращаются.
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У коневода настолько позднее зажигание?
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янелох всех в страну всю шалупень собирает)))))
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наверное пецьку вальцмана закрывать будут
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Более мерзкого и гадкого персонажа в украинской политике не было. Теперь этот скот возвращается. Ублюдочная Зе-политика в действии.
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Этава авна полным полно. Увесь палитикум.
Мертвечук, овощ и еще большая куча
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Как они достали. Ворье, жулье, тёлки их с дитями
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Фигня,пусть возвращается,если что какой то Шуфрич на поруки возьмет.
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Да пусть возвращается - он особо то ничего такого и не начудил в Украине, но с его помощью и показаниями можно будет упрятать многих , вот почему и волну такую подняли... Онищенко собирается вернуться в Украину, - СМИ - Цензор.НЕТ 5674
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Аха, а лярды он свои непосильным трудом нажил?!
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Конечно вернётся...здесь ему, подельнику Ьени ничего не угрожает...
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Оніщенко вимуений виїхати з Іспанії........куои....... де приймуть...........
А приймуть забобіки, свій прокурор дає гарантії недоторканності з надією отримати свідчення , а за це йому обіцяють "теплий прийом, радушіє, закриття кримінальних справ, а..... бабло це вже зажирно".
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ждем януковича с азаровым.

13 тыс. убитых в гробах переворачиваются, глядя на все это.
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Мудозвон рояльный ноль, как президент.
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Новый кандидат от самой честной партии ОПЗЖ вертаеться зебилы славте его
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Порошенко их не трогал потому что боялся что они из-за этого прийдут власти президент Бойко и ПЗЖ монобольшинство но пришло место них дерьмо не хуже
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Подобное к подобным - вся нечисть собирается в Украине, вокруг зебильной власти! Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4195
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Щось вже зовсім обніщав...на лоу - кості прибуде...а я то подумав,що на коні верхом....представник України на змаганнях...Хрнєн його зна яких і де)))
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