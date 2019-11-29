 Онищенко збирається повернутися в Україну, - ЗМІ

Про це він сказав виданню Kyiv Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що прийшов час", - сказав він.
Як доказ Онищенко надіслав журналістам видання квиток в економ-класі на літак компанії Ryanair, який 13 грудня вилітає з Барселони до Києва.
За словами Онищенка, зараз він живе в іспанському селі.
В Україні колишній народний депутат не був з 2016 року.
14 листопада голова НАБУ Артем Ситник заявив, що Онищенко скоро повернеться в Україну, тому що програв усі суди в Іспанії.
"Є певна орієнтовна дата - це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може статися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", - сказав Ситник.
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
Иллюстрция к выражению "добазарились".
14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко скоро вернется в Украину, потому что проиграл все суды в Испании.
"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - сказал Сытник. Источник: https://censor.net.ua/n3162649
А вот приедет - его обязаны сразу взять под стражу.
Про стражу - читайте статью до конца. В Украине обязаны.
Возможно что он готов сотрудничать со следствием за пряники
А Онищенко сам сидеть не будет, пусть подельников по схемам сдаёт
Но уверена ему ещё есть что рассказать интересного
"ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ, ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ " "В свою очередь
Верховный суд просит Зеленского заветировать президентскую судебную реформу
Верховный суд просил Зеленского заветировать президентскую судебную реформу. Также
Послы стран Запада обеспокоены из-за судебной реформы в Украине
раскритиковали законопроект представители Европейского союза и стран "Большой семерки". https://tsn.ua/ru/politika/zelenskiy-nesmotrya-na-kritiku-podpisal-zakon-o-sudebnoy-reforme-1437600.html Упс
наверное уже совсем скоро.
там страусы по нему соскучались...
Мертвечук, овощ и еще большая куча
А приймуть забобіки, свій прокурор дає гарантії недоторканності з надією отримати свідчення , а за це йому обіцяють "теплий прийом, радушіє, закриття кримінальних справ, а..... бабло це вже зажирно".
13 тыс. убитых в гробах переворачиваются, глядя на все это.