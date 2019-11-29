 П'ятьох бандитів, які вимагали гроші у бізнесмена, затримали в Хмельницькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
"Поліцейські отримали інформацію, що на території області "працює" злочинна група, яка вимагає від підприємців гроші за безперешкодне здійснення господарської діяльності, а також допомагає бізнесменам усувати конкурентів шляхом залякування і "вибивання" з них неіснуючих боргів. При цьому на підтвердження "боргів" демонстрували розписки, які нібито були написані підприємцями", - сказано в повідомленні.
На початку місяця бандити прийшли до бізнесмена і стали вимагати з нього 13 700 доларів. Той пообіцяв віддавати "борг" частинами.
Сьогодні він передав зловмисникам 1000 доларів. Ті встигли поділити гроші між собою, але тут їх, так само як і замовника, затримали співробітники Нацполіції за участю КОРД.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Это крутые коммерсы бодались...