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 П'ятьох бандитів, які вимагали гроші у бізнесмена, затримали в Хмельницькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підприємець підіслав до свого конкурента бандитів, які "повісили" на нього неіснуючий борг розміром $13,7 тисяч.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Поліцейські отримали інформацію, що на території області "працює" злочинна група, яка вимагає від підприємців гроші за безперешкодне здійснення господарської діяльності, а також допомагає бізнесменам усувати конкурентів шляхом залякування і "вибивання" з них неіснуючих боргів. При цьому на підтвердження "боргів" демонстрували розписки, які нібито були написані підприємцями", - сказано в повідомленні.

Пятьох бандитів, які вимагали гроші у бізнесмена, затримали в Хмельницькій області 01

На початку місяця бандити прийшли до бізнесмена і стали вимагати з нього 13 700 доларів. Той пообіцяв віддавати "борг" частинами.

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Сьогодні він передав зловмисникам 1000 доларів. Ті встигли поділити гроші між собою, але тут їх, так само як і замовника, затримали співробітники Нацполіції за участю КОРД.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пятьох бандитів, які вимагали гроші у бізнесмена, затримали в Хмельницькій області 04Пятьох бандитів, які вимагали гроші у бізнесмена, затримали в Хмельницькій області 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162648
 
   
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Предприниматель подослал к своему конкуренту бандитов, которые "повесили" на него несуществующий долг размеров в $13,7 тысяч.

Это крутые коммерсы бодались... Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 639
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говнюки это безмозглые, шпана подзаборная... Пятерых бандитов, вымогавших деньги у бизнесмена, задержали в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 7047
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бандитам не співчую....владу теж не поважаю... може я помиляюсь
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А менти яки їх кришували? Такі завжди під кимось.
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