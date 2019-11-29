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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (172) ФДМ (84) Гончарук_Олексій (317)

 ФДМ реалізував 3 об'єкти держвласності за 108,5 млн грн, - Кабмін

Фонд державного майна продав 3 об'єкти держвласності за 108,5 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За даними ФДМ найбільші серед проданих нещодавно державних об'єктів - це оптовий ринок у місті Бровари, який був проданий за 44,5 млн грн, тобто в 10 разів дорожче стартової ціни, яка становила 4 млн грн. Крім того, за 3,5 млн грн продали "Центр із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій". Ціна продажу стартувала з 270 тис. грн і зросла в 13 разів. За об'єкт боролися 10 учасників торгів.

Також Фонд держмайна продав 100% державного пакета акцій "АТ Україна Туристична", яку продано на 35% дорожче стартової ціни.

"Приватизація - один із ключових пріоритетів уряду і один із дієвих способів залучення інвестицій і боротьби з неефективним управлінням майном", - прокоментував результат прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін передав на приватизацію ще 76 державних підприємств

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162647
 
 
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Годовой план приватизации 17 млрд? И насколько отстаем?
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а эти все о распродаже отчитываются
"черная пятница"? когда все продадите - бабки где брать будете "реформаторы" херовы?
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Когда все продадут, просто свалят за бугор. С бабками, естественно.впрочем, как всегда.
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Это ж сколько электросамокатов накупить можно...

Всему кабмину, всем слугам и даже некоторым избранным среди зебилов.
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Фонд государственного имущества продает 100% акций АО "Украина туристическая", которое владеет более 80% акций туристического комплекса "Подснежник" в Киеве. Стартовая цена продажи - 89,60 млн гривень.

Аукцион состоится 20 августа 2019 года в системе ProZorro.Продажи.

Что там произошло с тем аукционом я ХЗ,но следующий аукцион уже был со стартовой ценой 44,8 млн. грн.

Строительный союз Монолит купил Украину туристическую за 60 млн. грн

И таки да. Против 44,8 млн продали на 35% дороже запланированного. Но против изначальной цены в 89,6 млн как бы уже и не в плюсах.
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Украина туристическая владет санаторием в центре Киева. Вот и продали его по 250 дол. за квадрат. Успех неописуемый.
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Гончарук тоже не эффективный объект государства, его тоже надо продать, на органы.
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