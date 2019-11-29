 У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в ефірі Радіо НВ.
За його словами, міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був присутній на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через поставки газу.
"За публічними заявами (з боку Газпрому - ред.) ми бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", - зазначив Вітренко.
Як повідомлялося, Нафтогаз пропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом із відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.
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«Я думаю, что у президента Зеленского есть желание войти в историю Украины в качестве миротворца. И единственным решением на столе стала «формула Штайнмайера», переговоры относительно которой уже вел предыдущий президент. Зеленский продолжил этот процесс»,
предыдущий президент послал нахрен этого штайнмайера с его формулой.
Зеленский продолжит этот процесс посылания нахрен ?
передумал
он то как будет действовать?
можид он как раз и ждет такого?
https://interfax.com.ua/news/political/314601.html
Так что, по сравнению с Порошенко, рейтинг которого буквально через пару месяцев полетел в пропасть, Зеленский еще держится бодрячком.
Ягодки пойдут когда "Газпром" приползёт выпрашивать транзит - вот это будет настоящее унижение для российской монополии и РФ в целом...
Причём - не последнее
В Катовице по требованию прокуратуры Агентством внутренней безопасности Польши были задержаны бывшие члены правления EuRoPol GAZ, совместной «дочки» «Газпрома» и польской топливной компании PGNiG.
Расия никогда - НИКОГДА - не играет по правилам
Народ однозначно не при справах.))
-А что взамен?
Щоб не вийшло так що один мільярд долларів, за один мільярд кубів....
исправьте,а то получается мы козломордым что-то должны
ПІДТРИМУ!
Базова ціна 450 доларів США
Ничем хорошим для Украины это не закончится.
Умный учится на чужих ошибках, зебилы будут учиться на своих.
А заплатим все.
Отдать три ярда газом для паРаши это копейки...
Себестоимость газа фигня...а зачет пойдет по рыночной цене..