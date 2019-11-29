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Все про:транзит газу (109) Вітренко Юрій (79)

 У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом, - Вітренко

Нафтогаз і Газпром обговорюють можливість виплати росіянами боргу $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу в газовому еквіваленті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в ефірі Радіо НВ.

За його словами, міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був присутній на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через поставки газу.

"За публічними заявами (з боку Газпрому - ред.) ми бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", - зазначив Вітренко.

Як повідомлялося, Нафтогаз пропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом із відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162646
 
 
 Топ коментарі
 
За три месяца рейтинг Зеленского упал на 20% Далее : 9 декабря и подписание Зеленским капитуляции для Украина Рейтинг упадёт ещё на 30% 19 декабря суд по ПриватБанку Если банк отдают Бени.. То все.. точка Далее украинский народ будет действовать по формуле "Янукович - Ростов"
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а ты считаешь, что Хуйло в Париже скажет, что был не прав, устал и уходит из Украины без всяких условий ?
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шановні українці, ви тільки що передивилися чергову серію мильного серіалу "Вологі мрії порохоботів"
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За три месяца рейтинг Зеленского упал на 20% Далее : 9 декабря и подписание Зеленским капитуляции для Украина Рейтинг упадёт ещё на 30% 19 декабря суд по ПриватБанку Если банк отдают Бени.. То все.. точка Далее украинский народ будет действовать по формуле "Янукович - Ростов"
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а ты считаешь, что ***** в Париже скажет, что был не прав, устал и уходит из Украины без всяких условий ?
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Тем более что ***** договорился с мародером и мертведчуком что война продолжится
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шановні українці, ви тільки що передивилися чергову серію мильного серіалу "Вологі мрії порохоботів"
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Например экс-заммистра Елена Зеркаль сегодня заявила:

«Я думаю, что у президента Зеленского есть желание войти в историю Украины в качестве миротворца. И единственным решением на столе стала «формула Штайнмайера», переговоры относительно которой уже вел предыдущий президент. Зеленский продолжил этот процесс», В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 7016
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предыдущий пезидент не просто вёл переговоры по формуле штайнмайера (а не лаврова, как сейчас).

предыдущий президент послал нахрен этого штайнмайера с его формулой.

Зеленский продолжит этот процесс посылания нахрен ?
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Преведущий Президент такое же чмо как и ты. Понаобещал, потом начал скулить, типа прошу прощения, потом оскорблять всех и вся....
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лугандонец, бухла не проси - не дам.

передумал
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От тебя чувырло, мне ничего не нужно. Из рук, которые воняют дерьмом мне брать что то нет желания. Тем более то, что мне в принципе не нужно. Предсказатель херов... 60% у Порося в первом туре. Гы, гы, гы, гы..... Гордится я буду. Да уж горжусь, что такое дерьмо как ты все еще плавает в проруби. Гы, гы, гы...
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Да он по ходу типа кубинец ну чурка широкоглазый а ты ему не хочешь дать бухла значит жлоб короче вы плохие парни ну вот так как есть У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6287
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ахаха, а Путин?
он то как будет действовать?
можид он как раз и ждет такого? В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 8540
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Уже доллар по стописят,фронт развалиться,что то по конкретней есть.Когда уже майдан новый,ждем посмотреть на тех,кто выйдет за петю.Очень хочется посмотреть на них и задать им много не хороших ворпросов,чего при солнцеликом не возмущались,хде теперь козак гаврилюк и чего ярош не рассказывает,что беня его финансировал по полной,а потом он же к пете в лагерь перешел.Как так?
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А чё ты хотел по 23 копейки ,ы какого года рождения скажи а я тебе отвечу и приговор будет ну разве что если тебе 18 или меньше тогда не виноват а если больше кушай картоху как есть и помалкивай ,бо .......
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Рейтинг доверия граждан Украины к президенту Украины Петру Порошенко с момента инаугурации упал с 47% до 17% в июле-августе 2015 г.
https://interfax.com.ua/news/political/314601.html
Так что, по сравнению с Порошенко, рейтинг которого буквально через пару месяцев полетел в пропасть, Зеленский еще держится бодрячком.
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"до 17% в июле-августе 2015 г" - напомни мне КОГДА прошли выборы, в которых победил Порошенко?
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А чего народу вдруг быть против ? - он же сам и проголосовал за договоренности без экстремальной риторики. порохоботы конечно будут гнать волну, но их гораздо меньше.
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Олег собирай отряд и на банковую делайте их и стройте страну , я как бы гражданин США с июля 1919 года Лосанжелис сила и просто класс , бог помощи всем кто мне помог найти второе счастье, аккаунт правда остался ещё украинский ,хочу что бы у вас всё было хорошо , но уже помочь ничем не могу к сожалению, за какие то три месяца США позаботилась обо мне больше чем Украина за 54 года , кто то едет в Польшу и то счастлив и всего за штуку баксов а кто то далеко на запад где наконец понимаешь что ты счастлив и сразу три всего лишь таксуя удачи ребята делайте страну и будете счастливы
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То, что "Нафтогаз" снова нагнул "Газпром" - это цветочки

Ягодки пойдут когда "Газпром" приползёт выпрашивать транзит - вот это будет настоящее унижение для российской монополии и РФ в целом...

Причём - не последнее
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Им транзит не нужен, 1 января в 10 утра закрывают вентиль
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У разі запуску Північного потоку та припинення транзиту через Україну, Газпрому доведеться виплатити 11 млрд дол США.
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с какой стати? есть решение какого-то суда?
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амортизация за неиспользованную газовую сеть. Арбитраж подтвердит с вероятностью 99,9(9)%!!
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а с чего это газпром обязана использовать нашу газовую сеть?
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С того самого договора, который заканчивается 01.01.2020
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Им транзит нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Как минимум еще на пол год и даже потом. На территории Западной Украины расположены подземные газовые хранилища (по сути выкачанные в 60-х месторождения). Без этих хранилища Газпром не может регулировать подачу газа на Запад. Поэтому, им кровь из носа нужен транзит через Украину.
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Сховища потрібні Нафтогазу для організації схеми віртуального транзиту, Газпрому достатньо "труби".
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Для люфту газвого потоку Газпрому НЕОБХІДНІ українські сховища!
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Не закрывают, а говорят, что закроют. Это далеко не одно и то же.
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это что получается, что газ для народа украины станет бесплатным на какое то время? компания государственная - народная.
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Компания то народная. Только мама не в Украине, и гривны ей без надобности....
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Да-да. Мама не украинская. И все., кто тут сейчас наверху, по маме тоже не петренки. В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 2254
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Понятное дело. Израиль и защита его интересов дело святое....
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Мрійник а який же держслужбовець відмовиться народні гроші і далі красти вони ж свою сімейну окрему державу будують за Ваш рахунок
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Сколько было нытья, что Украина никогда не увидит этих денег. Неужели дожали орду? Только бы продажные дипломаты ермаки-пристайки не влезли.
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Виктор, это Орда пытается хоть так заставить Украину брать русский газ. "Хорошая мина при плохой игре". А насчет "дожали" - дай Бог, если так.
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Посмотрим. Для паРаши, не признающей правил, и это серьезная уступка.
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Согласен, только это пока еще даже не уступка, так, просто базар. Хорошо, если не гнилой.
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Газпром ещё и в Польше прищучить успели. Ну просто день сплошных подарков!

В Катовице по требованию прокуратуры Агентством внутренней безопасности Польши были задержаны бывшие члены правления EuRoPol GAZ, совместной «дочки» «Газпрома» и польской топливной компании PGNiG.
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раша меняет свои решения как... синоптики прогноз погоды...
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И каким это боком к твоей картинке не тупи и не позорь Украину ну если ты китаец или типа чурка-молдован тогда посмеёмся
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Газом брать нельзя. у кацапов газ девать некуда, пусть его продадут, и баблом.
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Не будут они отдавать ни деньгами, ни активами, ни газом.
Расия никогда - НИКОГДА - не играет по правилам
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верно. это как убийца - сказал шо не хочет сидеть и все. Че вы ему сделаешь то?
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Ничего. Только проблема в том, что его еще поймать надо. А учитывая состояние наших мусоров, они могут спокойно окойно гулять в соседнем городе....
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Не, это сказано для того шо Рашка может там себе не хотеть, но если есть решение - то мона "отжимать" активы Грязьпрома в Европе.
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"...Это очень много газа..."

Народ однозначно не при справах.))
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Очередной подарок маме....
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Лох платіт всєгда: "В партии "Слуга мистера С" не планируют добиваться снижения тарифов на коммунальные услуги, как того обещали во время предвыборной кампании."
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Ринат лучше пусть газом дают а не баблом В России рассматривают возможность выплаты $ 3 миллиардов долга газом, - Витренко - Цензор.НЕТ 9514
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Коболев получил 340 млн в 2018. Поэтому и себестоимость в два раза выше на свой газ. Нетегаз как НБУ отдельное государство со своими правилами
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"Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Польши договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Германовичи и Дроздовичи по европейским правилам. Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза"."
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Питаня ціни. Кассаби вміють надурити.
Щоб не вийшло так що один мільярд долларів, за один мільярд кубів....
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"У ***** прокомментировали свою идею вернуть долг Газпрома Украине газом: "Ну ***** спалили!?""
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1000% обманут. Просто перестанут поставлять. И шо?
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И то - аресты зарубежных активов "Газпрома".
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Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянам долга в $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в газовом эквиваленте.Источник: https://censor.net.ua/n3162646

исправьте,а то получается мы козломордым что-то должны
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не-не-не-не-не, пагадите! Так вы будете закупать руский газ? То есть при порошке выиграли деньги, которые вы сейчас договариваетесь пропустить в виде газа, и типа это Вы сделали? При том, что разрешения на торговлю газом с рашей народ вам не давал, так? Так вы предатели, а не герои, вас как бы ит сжечь этим газом нужно. Повезло вам, что самый майданутый народ сейчас на зароботках, а так бы не просто вам было бы вам ваши реформы варить
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Там как вам нужно было в пять лет правления пороха приезжать на станцию Конотоп,гугл карты вам в помощь.Там всегда стояли парашенские вагоны и локомотивы из станции суземка,в самый разгар боев на фронте с парашей.Так ,что мимо все это.
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Пруфы вам расскажут жители этого славного города,вы приезжайте.Кстати мера этого города щимили не по детски рыги сумские при полной поддержке вашего кумира,ну то так ,для возобновления памяти У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8625
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жители мордора хотят соскочить с бабла, которое нам торчат..это первый шаг..потом будут искать причину и искусственно её создавать, чтобы технлогически не постаить газ..ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
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Натурой предлагают. А нельзя, вместо этого, одного ихнего маленького, нагнуть в прямом эфире? Тоже натурой было бы, и хрен с ними, с деньгами.
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Тільки питання, газ по якій ціні? У газовому контракті Юлії Тимошенко від 19 січня 2009 року
Базова ціна 450 доларів США
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тоді краще грошима. По 45 $ ще подумаємо ))
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В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства проложить российский газопровод «Северный поток-2» к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Не пусть деньгами. за них мы газ у ЕС или штатов купим. К тому же газ дешевеет.
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Ну-ну... Эту владу россияне газом еще не "имели". Порошенко имели, Януковича имели, Ющенка имели. Что было раньше - не особо вникал.
Ничем хорошим для Украины это не закончится.
Умный учится на чужих ошибках, зебилы будут учиться на своих.

А заплатим все.
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Очень хочется ехидненько спросить из за угла:*А конкретно, сколько это кубов, и сколько по времени будет длится тянуться 3 миллиарда зелени? А то ведь когда кочится это, а думаю что ну очень быстро, то как нам потом говорить с европоставщиками что уже три года с нами работают и дальше думают работать! Ну я волнуюсь чуть.
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обсуждать пока вообще нечего, это все вбросы. Я уверен, что договора на транзит вообще не будет, кацы тянут время, а с 1 января будут выкупать мощности нашей ГТС без договора по европейским правилам, потому и от Нафтагаза отделили транзитную компанию.
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Та пошутил конечно чуть. Здесь тот случай и идеальный когда надо брать синицу в руки(3 лярда) а журавлей пусть по РФ запускают. Там уже один как то ганял журавлей как голубей!
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Это те 3 миллиарда с которых мама Коболева получила премию в 8 миллионов долларов?


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не надо нам ихний газ,мы сами можем им газ продать по 500 баксов цена чесная. .долги пусть отдают американскими зилеными рупелями
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Хрен с ним, можем и газом взять, но только в связке с 10-летним контрактом на транзит. Дальше - не имеет смысла: через 10 лет газом в Европе никто в таких объемах отапливаться не будет, скорее всего.
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а шо, нафтові доляри вже скінчились в козлорилих?? ))
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Правильный ход. А потом этот газ загонять населению по 10 гривен.
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Ні в якому разі. Як тільки петля на шиї мордора затягується, резидент зе її послабляє. Тільки гроші. Якщо не виплатять, арештують все майно газпрому по цілім світі. Пуйло цього боїться.
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если все так и произойдет, то Королеву и Ко надо давать УБД
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Зеленое стадо сделает все что бы паРаше угодить...
Отдать три ярда газом для паРаши это копейки...
Себестоимость газа фигня...а зачет пойдет по рыночной цене..
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