 У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в ефірі Радіо НВ.

За його словами, міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був присутній на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через поставки газу.

"За публічними заявами (з боку Газпрому - ред.) ми бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", - зазначив Вітренко.

Як повідомлялося, Нафтогаз пропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом із відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.

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