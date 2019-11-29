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 Суспільство
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Все про:Портнов (165) Олександр Божко (3)

 Прокурор Божко, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права займатися адвокатською діяльністю

Прокурор Генпрокуратури Олександр Божко, якому Андрій Портнов публічно погрожував насильством, 29 листопада звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Київської області. Він просить позбавити Портнова права займатися адвокатською діяльністю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"На даний час встановлено факти, які свідчать про вчинення адвокатом Портновим А.В. дисциплінарних проступків, а саме порушення ним присяги адвоката України, систематичного й грубого порушення ним правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України, які є обґрунтованими підставами для накладення на Портнова А.В. дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю", – зазначено в скарзі прокурора.

Як приклад, Олександр Божко наводить фрагменти повідомлень від Андрія Портнова у What’sApp із погрозами. Також він наголошує, що адвокат у своєму Telegram-каналі публічно підтвердив авторство цих повідомлень.

"Мені як старшому прокурору групи прокурорів (...) з метою перешкоди виконанню мною службових обов’язків та у зв’язку з виконанням цих службових обов’язків 22.03.2019, 03.04.2019 та 22.10.2019 на мій мобільний телефон (...) в мобільному додатку What’sApp надійшли погрози насильством від Портнова А.В.", – зазначає Божко.

Прокурор вважає, що це є свідченням втручання Портновим у його професійну діяльність: "Вказане беззаперечно свідчить про втручання Портновим А.В. в діяльність прокурорів та є реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому, що є неприпустимим і протиправним в правовій державі. До того ж, Портнов А.В. не тільки втрутився в мою службову діяльність як прокурора, погрожував мені насильством, а й публічно закликає вчиняти такі ж незаконні дії велику кількість інших громадян України".

Олександр Божко просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів на основі викладених ним фактів застосувати до Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Сам Портнов цю ситуацію наразі публічно не коментував.

Раніше Слідство.Інфо показали, як адвокат Андрій Портнов погрожував низці працівників правоохоронних органів, серед яких був і прокурор Олександр Божко. Ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича тоді фігурував у кримінальному провадженні Божка. Він обіцяв прокурору вжити щодо нього "виховні заходи". Повідомлялося, що погрози надходили ще кільком співробітникам Генеральної прокуратури, які вели слідство у справі ексчиновника. Зокрема, колишньому очільнику управління спецрозслідувань ГПУ Сергію Горбатюку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162645
 
   
 Топ коментарі
 
"Слуги" явно не ожидали, что у этого мужика хватит сил и стержня помериться с портянкой .. ну, хотя бы наличием мужественности
Рисковый, уважаю
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Альфа! ДБР! Алярм! Алярм!
зебобики! подъем! быстро рассказывать какой портнов хороший а прокурор бяка и вообще "кто он такой?"
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Вони ще не зрозуміли, що Україна зразка 2019, то не Україна зразка 2010.
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"Слуги" явно не ожидали, что у этого мужика хватит сил и стержня помериться с портянкой .. ну, хотя бы наличием мужественности
Рисковый, уважаю
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Вони ще не зрозуміли, що Україна зразка 2019, то не Україна зразка 2010.
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Портнов не патриот и не женщина, так что вряд ли.
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Нічого дивного, що прокурор що Портнов банальні подонки..один одному погрожують. В цій системи порядних дуже мало...
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Він Всіх *бав, для нього тільки овоч Президент. Зеленський йому тільки підігрує.
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Лукадрищ. ХУЖЕ ПОРТНОВА, но это в Беларуси, дрищ...
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Альфа! ДБР! Алярм! Алярм!
зебобики! подъем! быстро рассказывать какой портнов хороший а прокурор бяка и вообще "кто он такой?"
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портнова трогать никак нельзя - он опора всего ЗЕ-режима. скорее прокурора уволят - для "воспитания".
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порохоботов
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Зєля, чому ця потвора ригівська досі не в буцигарні?! Баба беня нє вєліт? Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью - Цензор.НЕТ 20
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"Альфу" направити до портнова, двері вибити, зброю відібрати бо погрожував - слабо?
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ГБР не хочеш нагрягуть с альфой к Портнову за угрозы ?если закон один для всех-тем более он сам хвастался у меня вооруженая охрана ездит со мной -проверить оружие не хотите?или только к женщинам патриотам вы герои
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на папу Зе какой то судья-смертник наехал....



Креативна Сотня

@kreatyvna100

·1 ч

Свершилось! Суд ОБЯЗАЛ СБУ открыть дело в отношении Коломойского Игоря. По статье 111 Державна зрада.
Да, за то самое интервью Нью-Йорк Таймс про сдачу страны.

Прокурор Божко, которому угрожал Портнов, просит лишить его права заниматься адвокатской деятельностью - Цензор.НЕТ 9111
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Ленка Бондаренчиха заместитель главы Комитета Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов это на минуточку....
Донецкий политолог-коллаборант Владимир Корнилов обнародовал в Сети фото с красноречивой надписью: "Донецко-Луганская группа готовится к эфиру у Владимира Соловьева". В рядах этой группы заприметили и депутата Бондаренко
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Колаборантка в комитете по защите прав ветеранов.
Это же не бла бла бла.
Это осознанная политика власти Зю
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Так. Донецькі шістки рашки, хочуть реванш.
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я знову ж, в 3251-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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все-таки не бондаренко а королевская. но уровень сучности у них одинаков
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Нещодавно з'явилася нова категорія хитрозроблених людей, які зайняли позицію, мовляв: "Я був проти Пороха, але і не за Зеленського". чуствують зебіли смалене....
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Вместо Маруси должньІ бьІли идти к Портнову - просто перепутали адреса....
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я навіть знаю, що його(суддю Божко) прокинуть свої ж "коллєгі", бо потрнов вже більше 20 років допомагає бєні віджимати підприємства, уникати відповідальності за всі махінації цієї бородатої бабушки..., яка саме зараз при владі...
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Вам не кажеться что оно уже *********** в 2014 бежало скоро опять будет
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Вот это правильное решение. От человека и гражданина, который не лишен самоуважения. Давно пора это было кому-то сделать. Но коль скоро от президента реакции не дождались, то делает законные шаги прокурор.
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портноф пойдёт после моники и кало мойного на портянки , главное слить в унитаз зелёную гниль
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Не отбрешитесь, порошнявые. Пецце - сидеть.
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