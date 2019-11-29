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 НАБУ знає, де перебувають екскерівники VAB банку, але оголосили їх у розшук - адвокат

Оголошення в розшук Олега Бахматюка і його сестри безпідставне - вони перебувають за кордоном за відомими правоохоронцям адресами на переговорах з міжнародними кредиторами для захисту активів українських компаній, заявляє адвокат Тетяна Козаченко.

Оголошення в розшук екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка, його сестри Наталії Василюк і екс-голови правління Дениса Мальцева безпідставне: правоохоронці повідомлені про точні адреси їх місцезнаходження і готовність брати участь в реалізації процесуальних прав і процесуальних діях згідно з українським законодавством, повідомила "Інтерфакс-Україна" адвокат Тетяна Козаченко, передає Цензор.НЕТ

"Необхідність перебування їх у Європі є цілком обґрунтованою. Це питання обрання способу захисту, який дає можливість уникати політичного тиску, маніпуляцій і забезпечити безпеку бізнесу, так як є всі підстави вважати, що під виглядом досудового провадження існують ризики захоплення активів компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" з боку представників влади, - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Козаченко зазначила, що адвокати ще 25 листопада зробили запит в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) про ознайомлення з матеріалами про підстави оголошення в розшук.

"Нам сказали, що відповідь відправлена поштою. Така формалізована відповідь не вирішує головного завдання - права своєчасно бути ознайомленим у чому саме людина звинувачується, чому вона в розшуку, через 4 дні нам не відомі підстави такого розшуку, ми не ознайомлені з документами, до матеріалів не допущені", - констатував адвокат.

Вона також повідомила, що правоохоронці були офіційно повідомлені про місце проживання підозрюваних ними осіб із зазначенням точних адрес на підтвердження того, що вони не ховаються, а значить, немає підстав для оголошення їх у розшук. Козаченко нагадала, що до сих пір правоохоронці воліли відправляти документи за адресами, за якими, як їм було відомо, підозрювані не знаходяться, або оправляли документи поштою житлово-експлуатаційним підприємствам.

"Ніхто не ховається!" - підкреслила адвокат.

За її словами, вжиті захистом дії спрямовані на виключення будь-яких маніпуляцій і здійснення слідчих дій без повідомлення осіб відповідно до законодавства. Козаченко також заявила, що перебування її клієнтів за кордоном не перешкоджає слідству, і українське законодавство дозволяє здійснювати розслідування, коли учасники справи знаходяться в країнах Європи.

За її словами, такі дії захисту спрямовані на виключення маніпуляцій і тиску з боку влади та сприяння забезпечення об'єктивного і неупередженого розслідування. Адвокат також нагадала, що міжнародні кредитори "Укрлендфармінг" і "Авангарду" вже звернулися до українського уряду щодо ризиків їх інвестицій в Україні, розуміючи що під приводом проведення розслідування у зв'язку зі справою VAB Банку, можуть вчинятися дії із захоплення активів підприємств, тому варто задача забезпечити їх безпеку і роботу, де працюють понад 25 тис. осіб.

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Нагадаємо, що офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ. Сам Олег Бахматюк неодноразово заявляв про готовність погашення кредитів банків з використанням механізму реструктуризації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162644
 
 
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Адвокат наивна? Экстрадировать нужно через Интерпол, а для этого нужно объявить их в розыск.
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Онищенко тоже не скрывается, а вот поди ж ты...
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А я вот вспомнил, как лет 5 назад, когда виэйби Бахматюка лопнул, людей кидали на бабки. Рядом с домом было их отделение, так бабулька палочкой им в окно стучала "сволочи, отдайте мои деньги". Обижает их власть, ага.
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Після відмови Української влади розслідувати справу про шахрайство пов'язаних осіб Приватбанку до кінця, власники групи Приват вирішили повернути собі фінустанову через суди WANTED RUSKA PRATSYA


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