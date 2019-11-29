 Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Усю територію України оцифрують вже наступного року! Міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки вже оголошено. Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого", - написав Гончарук.
За словами прем'єра, зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи — кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території.
"Безумовно, очікуємо на потужний економічний ефект — інвестори зможуть легко проектувати об’єкти, вкладати гроші в українську інфраструктуру. Адже щоби збудувати щось на землі, необхідно отримати дозвіл. А для цього держава повинна бодай мати інформацію про певну ділянку території", - зазначив глава уряду.
Гончарук повідомив, що за три місяці на публічній кадастровій карті з'явилося шість нових інформаційних шарів. Загалом вже є відомості про 20,9 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн гектарів.
Зачем Вы так......я чуть не подавилась........😂
К чему Вы это(!) мне написали?.......
я не адвокат - но уж очень фраза в тему ложилась... ... ...
просто Парашенко своими Охендровскими, Ахметовыми, Косюками и Роттердамами при своре порохоботов и привёл к власти Зе-блох.
И скотство по отношению к Саакашвили здесь сыграло не последнюю роль.
Мой пост к Вам также удаляю......
Если по теме статьи сказать ничего не можете, то зачем засерать её обсуждение?!
результатов - ноль.
почему я должен верить этому 365-му обещанию ?
оно какое-то особенное и обязательно будет выполнено в отличие от предыдущих 364-х ?
8-бітники при владі, коротше.
Чем звиздеть против Украины, задумались бы о своем будущем, будущем своих детей.
Вы только не мешайте в Украине все будет ок.
І Крим з Дамбасом ?
Персонаж слабо представляет, как это делается вообще.
Держава у смартхвоні!
- не,ну ее нах вместе с вами!
Это распил бабла такой же как "перепись" населения по данным опсосов.
У гугла есть "...классификация зданий, растительности, линий электропередач и многое другое"?
А то попадут в раздел "и многое другое"...
Але думка про інвесторів в Україну, яким буде зручно планувати освоєння землі України
ВЖЕ НАСТОРОЖУЄ!!!!!!!!!!!!!!