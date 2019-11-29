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 Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук

Всю територію України оцифрують у 2020 році, тендер на проведення цих робіт вже оголошено.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю територію України оцифрують вже наступного року! Міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки вже оголошено. Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого", - написав Гончарук.

За словами прем'єра, зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи — кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території.

"Безумовно, очікуємо на потужний економічний ефект — інвестори зможуть легко проектувати об’єкти, вкладати гроші в українську інфраструктуру. Адже щоби збудувати щось на землі, необхідно отримати дозвіл. А для цього держава повинна бодай мати інформацію про певну ділянку території", - зазначив глава уряду.

Гончарук повідомив, що за три місяці на публічній кадастровій карті з'явилося шість нових інформаційних шарів. Загалом вже є відомості про 20,9 млн земельних ділянок загальною площею 43,8 млн гектарів.

Читайте також: Працюємо над картою, за якою можна буде знаходити самозахоплену та незареєстровану землю, - Милованов

Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук 01
Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162643
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала надо не просрать то, что будете оцифровывать.
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Саакашвили с пропелером берут на работу ?
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но уже без донецкой области и юго-востока...., если зе-коллаборанты продержатся хотя бы еще один год...
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Саакашвили с пропелером берут на работу ?
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133133,
Зачем Вы так......я чуть не подавилась........😂
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Меньше говна читайте, тогда и давиться не придётся.
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fnln,
К чему Вы это(!) мне написали?.......
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мои извинения... я удалил свой пост...
я не адвокат - но уж очень фраза в тему ложилась... ... ...

просто Парашенко своими Охендровскими, Ахметовыми, Косюками и Роттердамами при своре порохоботов и привёл к власти Зе-блох.

И скотство по отношению к Саакашвили здесь сыграло не последнюю роль.
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Извинения принимаются.......🙂
Мой пост к Вам также удаляю......
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Нет Порошенко возьмут. У него опыт есть полетов как фанеры над Парижем.
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А евреи здорво летают, как рашпили и напильники. Особенно мародёры такие кульбиты в воздухе вытворяют, аж дух захватывает.
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Это точно. Беня в этом деле большой ASS
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Вы хоть где-то можете не срать, а говорить по теме статьи?! Во дебилы!
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по теме юмора от сценаристов квартала-95 мне сказать нечего
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А по теме "...классификация зданий, растительности, линий электропередач и многое другое" ?

Если по теме статьи сказать ничего не можете, то зачем засерать её обсуждение?!
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я с апреля месяца слышу обещания сделать аудит всего и оцифровать всё.

результатов - ноль.

почему я должен верить этому 365-му обещанию ?

оно какое-то особенное и обязательно будет выполнено в отличие от предыдущих 364-х ?
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Конечно, оно особенное, 365! НОвогоднее, блин! Дед Мороз исполнит, ты верь.
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Не могут они не срать! Им, видать, не платят, если Пороха не помянут в любой теме "не злим, тихим словом". Жду тему про гинекологию просто интересно.
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нет. петрушку с с пропелером берут на работу.
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Лучше на это самое пусть наденут шерстяной чехол, а клавиши сделают из эбонита. Смотришь, и электроэнергию не нужно будет у кацапов покупать.
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Как можно писать уйню не понимая т, что среднее расстояние в Украине 10-15 км между населенными пунктами, в сёлах уже ВайФай. каЦАП ты спалился, сравнил Украину с лапотной росией. Тьху на тебя, голимый.
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Для начала надо не просрать то, что будете оцифровывать.
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Ото ж і намагаються зменшити площу, бо видать апраратурка хріновенька і великі масиви інформації оцифрувати не в змозі.

8-бітники при владі, коротше.
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Жахливі ж в нас жарти, панове, бо такі часи Территорию Украины оцифруют в 2020 году при помощи аэрофотосъемки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5282
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но уже без донецкой области и юго-востока...., если зе-коллаборанты продержатся хотя бы еще один год...
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Лучше оцифруйте зарплаты и пенсии в несколько раз.
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О✖️0=0
Чем звиздеть против Украины, задумались бы о своем будущем, будущем своих детей.
Вы только не мешайте в Украине все будет ок.
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зачем столько ждать, купите у Гугля готовый файл.
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а откаты на авиционном керосине?тут Вы не правы))
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Зачем опять зависить от кого-то и от чьих-то неточностей?
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А кто будет делать съемку? Агенты фсб или американцы?
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Главное, чтобы аерофотосъемщика кацапы не сбили, как объект, пролетающий над ихней территорией (по их мнению)
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Вот так пофоткают и у уже будут иметь, да?
Персонаж слабо представляет, как это делается вообще.
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Факин диджитализация.

Держава у смартхвоні!
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- диджитализация в турборежиме нАдА?
- не,ну ее нах вместе с вами!
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Для чего? Какой в этом смысл если через месяц все меняется? карт гугла недостаточно?

Это распил бабла такой же как "перепись" населения по данным опсосов.
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В том-то и дело, что меняется и Гугл не будет каждый месяц корректировать все эти изменения. Гораздо легче делать это на местном уровне. И, вообще, зачем вам монополия Гугла в Украине? Ладно у нас в Штатах, они тут местные, а вы что, не хотите иметь подобное своё?!
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****, я фигею от этого гребанного цирка! В стране миллионы нищих и голодных пенсионеров, а ему **** нужно срочно нужны снимки! Да тварь, зайди в гугл - там бесплатные карты и снимки!
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Где уже взрослые дети голодающих пожилых людей, чем помогают?
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А если "завтра" Гугл скурвится? Зачем вам нужно зависить от кого-то в том, в чём вы сами можете быть с усами?

У гугла есть "...классификация зданий, растительности, линий электропередач и многое другое"?
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fnln6050 . Ну ви ж на Московії вже повно наробили аналоговнет. Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1783
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Відкрию таємницю: є безліч карт, які накладають одна на одну шарами. Гугл хібрид, роадмап, опен стріт мап, кадастровий поділ. Все є. ЛЕП вказані, проте без назви лінії та номера опори (бо нема чого таємну інформацію видавати).
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в гугл позвоните. у них давно всё есть.
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Пойду кальсоны с веревки сниму...
А то попадут в раздел "и многое другое"...
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Поправочка,квантумна аєрофотозйомка. Територію України оцифрують в 2020 році за допомогою аерофотозйомки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5640
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На *кукурузниках* цифровать будут? Тарахтят зараза сильно!
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Теперь Путин сможет поточнее прицелиться!
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Ему никто ничего не покажет и не передаст
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"Прожектер"
Але думка про інвесторів в Україну, яким буде зручно планувати освоєння землі України
ВЖЕ НАСТОРОЖУЄ!!!!!!!!!!!!!!
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Google-earth. Ні? Не підходить? Звичайно, на аерофотозйомку бабло виділять, потрібні фірми вже створюються. Дерибаааанчик
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Не понятно, зачем эти все переписи населения, оцифровка территорий , вроде как в комиссионку сдавать готовят, то для точной оценки надо такое ,но это ведь брехня
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