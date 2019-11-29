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 Ексголова "Аграрного Фонду": "Я отримав при звільненні 8 тисяч гривень"

Колишній глава "Аграрного Фонду" Андрій Радченко прокоментував обвинувачення нового менеджменту компанії в нібито отриманні 9 млн грн вихідної допомоги його командою.

"При звільненні я отримав 8 тис. грн, решта суми - це заробітні плати більш ніж 40-ка звільнених співробітників, згідно з Кодексом законів про працю України (КЗпП)", - заявив Радченко в коментарі.

Масові звільнення тривають, відповідно, компанія, згідно з КЗпП і колективним договором, має виплатити звільненим співробітникам заборгованість по заробітній платі та вихідну допомогу в розмірі місячного окладу.

Що стосується звинувачень у відхиленні "Аграрного Фонду" від фінансового плану, то Радченко пояснює: "У момент моєї фактичної відставки 2 місяці тому - жодних проблем у компанії не було. Сезонне відхилення від фінансового плану пов'язане з падінням курсу, 30 вересня були закриті форвардні контракти на поставку зернових. Зараз - початок сезону щодо мінеральних добрив. Фактично вже отриманий прибуток на початку 4 кварталу повністю покриває вимоги річного фінансового плану".

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Незважаючи на запевнення Івана Баришева, якого 15 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук призначив виконуючим обов'язки глави Фонду, в тому, що він не збирається "зачищати" всю попередню команду компанії, за останній тиждень було звільнено більше ніж 40 осіб вищого керівництва компанії, або весь керівний апарат.

Як повідомляють звільнені співробітники, їм пропонували надати компромат на попередню команду в обмін на збереження їхніх робочих місць.

Сьогодні в "Аграрному Фонді" повідомили, що Радченко виписав собі і топ-менеджерам підприємства вихідну допомогу на 9 млн грн, а сам Фонд тільки з липня по вересень 2019 року недоотримав понад 42 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162642
 
 
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Хм. Председатель получил 8000 грн.. остальные 40-к месячную зарплату. (9000000-8000)/40 = 224800 грн. в среднем месячная зарплата. Это ж за какие такие "работы" ?
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Ты читай внимательно, "выплатить задолженность по зарплате". Так открою тебе секрет, задолженность бывает не только месячная.
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Ага, номера карты для сбора средства не хватает для полноты картины
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Сегодня в "Аграрном Фонде" сообщили, что Радченко выписал себе и топ-менеджерам предприятия выходное пособие на 9 млн грн, а сам Фонд только с июля по сентябрь 2019 года недополучил свыше 42 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3162642
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