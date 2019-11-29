EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  19813  273
Матеріали за темою:
Все про:тероризм (2175) Донецька область (2345)

 Терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область

Так званий "парламент ДНР" ухвалив "закон" про "державний кордон". Територія, яку терористи хотіли би бачити своєю включає в себе всю Донецьку область.

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому законі не забуто людей, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні, межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доти, доки не врегульовано спір між Україною і ДНР, кордон проходитиме по лінії розмежування", - сказав пособник окупантів, так званий голова Народної ради НЗФ "ДНР" Володимир Бідевка.

Він додав, що "закон" нібито "не суперечить мінським угодам".

"Документ" одноголосно підтримали 76 "депутатів" так званої Народної ради.

Читайте також: Терористи "ДНР" відтіснили бізнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162641
 
 
 Топ коментарі
 
Это вы поторопились, Сивоха с Колобубочкой вам всю Украину приготовили...
 показати весь коментар
 
_Ща, погодьте... Выкидыши каломойскава, поднятые по боевой тревоге, набегут отбеливать своего нанимателя...
 показати весь коментар
 
Нарешті приспішники Хуйла проявили своє справжнє лице
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Люди добрi...!Не робить дурниць !Благаю!!!Не берить в Украiну цей Лугандон!!!це буде велика помилка !Це буде великий головняк для нормальних українців, бо прийде біда, ничого доброго (апріорі) звідти не може прийти і розгрібати це лайно будете ви і ваші діти (не дай Бог) .....А вони як не були УКРАЇНЦЯМИ ніколи так і не будуть. Вони ЧУЖI !
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю, ты наговорил на статью - "нарушение целостности..."
 показати весь коментар
 
 
Пох...Це моя особиста думка .Нехай Алфа СБУ приїжджають до мене в бундес і ламають двері, дуже хочу подивитися на це
 показати весь коментар
 
 
Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!......треба не землі разбазаривать... а щурів знищувати й не тільки у нас на Донбасі...їх вистачає й на **патріотичних* землях...
 показати весь коментар
 
 
Можна звичайно нагавкати на тебе усіма недобрими словами і послати нах, але не буду бо ви і так в Україні не вмієте вести діалог- відразу переходите на особистості якщо тільки твоя громадянська позиція відрізняється від позиції опонента, тому промовчу, лише повторю те що вже говорив - це моє особиста думка і я переконаний в тому що говорю і повір не без підстав
 показати весь коментар
 
 
А что так жиденько? Всего лишь область? А как же Киев,Львов? Или уже не нужны? А Лондон? Быстро же у вас аппетит пропал. Как только Захар-курочка повис на люстре так и аппетиты поубавились? Вот во Франции путя вас будет ввинчивать назад в Украину что бы санкции с него сняли да и осточертели вы ему дармоеды,а вот мы вас ждём с нетерпением,"любить " вас будем крепко аж до глубины заднего прохода.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что ж вы такой жестокий.
Нет не для жопочленцев, а для армии порохоботов. У них же новая зрада-зрадная нарисовалась, для них хотелки недоросов важнее чем интересы Украины.
 показати весь коментар
 
 
убогий, пліснява зелена тобі мозок уразила...хоча мабуть його там й не було ...
 показати весь коментар
 
 
Ну, нелох тут как раз сыграл на упреждение, отвёл войска.
 показати весь коментар
 
 
Похоже Ху..ло не особо хочет встречаться в Нормандии и будет продолжать мариновать Зебила вот такими выходками ещё долго и нудно.
 показати весь коментар
 
 
получается, сейчас нужно срочно дать команду отвести войска еще чуть дальше... за Мариуполь и Краматорск
 показати весь коментар
 
 
Завтра будут по всему Донбассу: в сети встревожились из-за нового фото из Станицы ЛуганскойПятница, 29 ноября 2019, 18:56

переглянути новину українською

На восстановленном Украиной мосту, в зоне разведения сил в Станице Луганской, была вновь замечена символика боевиков так называемой ЛНР.
Об этом в Facebook сообщил журналист Виктор Бищук.
Он опубликовал фото, которое, по его словам, было сделано 29 ноября. На снимке можно увидеть мост и развешанные на нем флаги боевиков так называемой ЛНР.
"Это фото было сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украиной, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться… С учетом "закона", который типа приняли сегодня в "ДНР" - завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А после завтра по всей планете Земля!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Угу еще больше зраду разгоняю, вам помогаю.
 показати весь коментар
 
 
Террористы тоже готовятся к нормандской встрече
 показати весь коментар
 
 
ожидаемо, эекретина, с его мостами и тупым враньем, опустили чмошники, которых оно обожает
 показати весь коментар
 
 
так называемые республики... так называемый презЕдент
 показати весь коментар
 
 
Сивуха и его дружбаны - это сила! Янелох ещё отведёт войска и победа будет неизбежной.
Вот интересно, а СНБО, это украинский орган или ДНРовский.
 показати весь коментар
 
 
Кочетков: Рейтинг падает, потому что президент Зеленский занят лишь "нормандским форматом"
29.11.2019, 20:22 • 271 • 0

Подаренный велосипед, остроумные сограждане и унылые соотечественники - это не троллинг. Это визуализированный рекомендация опытного европейского политика Керсти Кальюлайд, президента Эстонии, своему коллеге-новобранцу Владимиру Зеленскому: не забывай, откуда вышел, оставайся собой, помни об обязательствах.
Наверное, пора менять идиому "Не изобретайте велосипед" на что-то более актуальное, например, "Не нуждаюсь в двухколесных намеках".
Согласен, рекомендация не слишком деликатная. Но куда более велосипедных намеков меня задел прямой, как спица, выпад президента Литвы Гитанаса Науседы, порекомендовавшего президенту Украины в переговорах "нормандского формата" не идти на уступки, вредящие украинским интересам.
Ничего себе! Нам бы еще не возрождать Союз посоветовали...
Понимаю: в Литве очень нервничают, что если недоимперия подомнет Украину, то они следующие. И никакое НАТО не поможет, так как РФ пойдет по опробованному гибридному пути: сначала возбудит русскоязычных жителей, а потом примется их защищать с помощью ихтамнетов. А то и бомбардировок, как в Сирии.
Читайте также: Рейтинг "слуг" падает слишком быстро и оттого их действия носят характер бестолковый и беспорядочный - блогер
И тем не менее, совет литовского руководителя неуместен хотя бы потому, что Владимир Зеленский лучше многих понимает, что его ждет в Киеве, если он рискнет пойти на сдачу национального суверенитета. Потому что чуйка у него действительно замечательная, а речь идет уже не о "минских договоренностях", где ползучую капитуляцию можно было долго скрывать и всячески забалтывать. Нет, результаты "нормандского формата", если они будут, придется имплементировать в украинское законодательство. Так что все итоги придадут гласности. И с удовольствием это сделает недоимперия.
Однако подарки в виде подколок или наоборот - это мелочи. Всерьез меня беспокоит, что крайне важные переговоры в "нормандском формате" будут происходить на фоне заметного проседания рейтинга Владимира Зеленского.
Да-да, проседание есть, и не важно, что опубликованные данные КМИСа отличаются от цифр внутренней социологии ОП. И для падении есть достаточно объективных причин.
Наиболее внятно все сформулировал Максим Бужанский депутат от "Слуги народа", что особо важно. Он утверждает, что от новой власти избиратели ожидали мира, экономических улучшений, справедливости и новых подходов, позволяющих смотреть в будущее хотя бы без содрогания. Тема мира продолжает куда-то двигаться, а вот все остальное уже вызывают разочарование украинцев.
И у президента рискует сложится опаснейшее заблуждение, что для поддержания рейтинга, то есть, сохранения власти, ему необходимы значимые результаты на ближайших переговорах. Любой ценой.
Ошибочное потому, что тема войны и мира - предельно поляризована. И до чего бы Зеленский не договорился, на каждого довольного обязательно придется один недовольный. Причем, недовольные у нас традиционно крикливее и деятельнее.
Власть вообще такая хитрая субстанция, что ослабить ее одними неудачными переговорами можно запросто, а вот укрепить удачными - нет. Потому что успехи люди воспринимают как должное, а вот провалы их резко огорчают.
А еще власть - крайне энтропийный процесс. То есть, ее укрепление дается значительными усилиями, а ослаблении происходит само собой.
Критически важная для граждан характеристика сильной власти - предсказуемость. Людям должно быть наперед понятно, как власть поступит в каждом конкретном значимом случае. Именно это и дает искомое ощущение стабильности.
Соответственно, прежде, чем укреплять власть, ее следует выстроить.
А теперь оцените сложившуюся у нас ситуацию с жизненно важной темой прямых закупок газа у РФ и газового транзита заодно.
Глава "Нефтегаза" Андрей Коболев явно против прямых поставок - то ли под давлением внешних сил, то ли ему просто выгоднее выписывать себе заоблачные премии за судебные процессы с "Газпромом".
Читайте также: Зворотний відлік уже пішов: падіння рейтингу Зеленського може стати лавиноподібним
Профильный министр энергетики Алексей Оржель занимает обратную позицию: прямые поставки необходимы. Более того, предварительные договоренности якобы уже существуют, и в Париже осталось их только подписать. (Это что же за переговоры, о которых не в курсе Нефтегаз?!).
Премьер-министр Алексей Гончарук опровергает (но не увольняет за несоответствие, как "бедную Сашу" Клитину!) собственного министра, утверждая, что никто ничего напрямую у РФ покупать не собирается и никаких переговоров не происходит.
Внешнеполитический помощник президента Андрей Ермак, вроде бы не могущий иметь к газу никакого отношения, но, судя по утечкам, переговоры по этим вопросам с российской стороной ведет, и довольно успешно. (Кто ему дал полномочия?! Или само как-то невзначай получилось?).
И, наконец, президент Зеленский обо всех газовых темах молчит, как трейдер на допросе. Что пугает особенно, так как именно ему выпадает эти переговоры в Париже проводить. И на чью позицию он намерен опираться? И вообще, существует ли какая-то опорная позиция?

А вот теперь сами ответьте, насколько граждане будут уважать и поддерживать власть, в которой творится подобный хаос, причем, по такому вопросу? И насколько нам будут доверять настоящие, а не спекулятивные инвесторы?
А тут еще и мутный вал нелепейших отвратительных скандалов внутри власти, главной причиной которых явно служит непонимание большинства функционеров, а куда же они попали и что со всем этим делать… Непонимание тотальное, сверху донизу. Зато те немногие, кто разбирается, нацелен на перехват теневых схем прежней власти. И эта беда творится вокруг естественных монополий, вроде Укрзализницы, вокруг морских портов, таможень и прочих, по выражению президента, "сладких" мест.
Кстати, а почему эти "сладкие" коррупционные места до сих пор не ликвидированы, то есть, не введены в законное русло?
Но нас же волнует не это, а как Игорь Райнин перешел от Петра Порошенко к Виктору Медведчуку. А сколько раз многие,и я, в частности, говорили, что Порошенко и Медведчук - давние партнеры, у них есть общий бизнес, и они координируют свою политическую деятельность? Ну что, убедились, особенно, после откровений Юрия Бойко по этому поводу?
Но главное даже не в этом. Где расследования масштабных деяний Петра Порошенко и прежней власти, имеющих признаки преступления? Например, сомнительной сделки с реструктуризации государственного долга, проведенного Натальей Яресько, бывшей министром финансов?

Разве граждане Украины не имеют право знать, кому именно каждый из нас в результате оказался должен кругленькую сумму на катастрофически невыгодных условиях? Зная натуру Порошенко, не могу поверить, что он не поучаствовал в этой сделке одной из своих структур, замаскированной под западных инвесторов. Или на эту тему уже положил глаз Игорь Коломойский, и она резко сделалась неинтересной нашим правоохранителям?
Если быть кратким, то нынешняя власть не должна быть слишком похожей на предыдущую - лицемерную и мародерскую, и тогда рейтинг Владимира Зеленского не будет совершать такие же, как у Петра Порошенко, прыжки в пропасть без страховки.
P.S. Это правильно, что мы не соглашаемся вести переговоры с главарями самопровозглашенных республик на официальном уровне. Да это и не нужно, так как функции представителя ОРДЛО в Украине уже выполняет Сергей Сивохо. Права проживающих в этих республиках он отстаивает последовательно и напористо. При этом имеет должность в украинской власти...
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

Александр КОЧЕТКОВ
 показати весь коментар
 
дебила для того и просунули в президенти, чтоб оно подписало любо шо, просто хйуло еще не определилось с апетитом Терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 4872
 показати весь коментар
 
Секрет Полішинеля. Ще з 2014 року, вони називали окупованою територією підконтрольну Україні частину Донбасу. Обіцяли, що наново переіменують міста та вулиці, які змінили назви у зв'язку з законом про декомунізацію. При Порохові, такого не можна було навіть уявити, а при Моніці... , все стає вірогідним. Чим більше Земоніка хоче сподобатись путлєру, тим більше у бібізян ростуть потреби!
 показати весь коментар
 
 
дожились... тараканы из угла под мойкой провозглашают всю кухню своей...
ну..тут два сценария - дихлофос или яичко (типа минские угоды)...с борной кислотой ))))))
(прикалуюсь! )
 показати весь коментар
 
 
Не знаешь даже кому верить? С одной стороны Бубочка и Совоха ориентирют нас на интеграцию ОРДЛО в Украину, но похоже у самих Ордло- прямо противопложные цели. Что еще надо- что бы понять- НИКАКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В НАСТОЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ВОЗМОЖНА!!
 показати весь коментар
 
 
Интересно, при Порохе они такого не делали потому, что он был барыга?
 показати весь коментар
 
 
_Потому что петруха Майдан видел не потелеку. И знал где его вздёрнуть могут за такие "шутки" как у зелёных выкидышей каломойши.
 показати весь коментар
 
Это,получается ,банда может занять оставленную ВСУ территорию на "законных",по их бл...ядским понятиям ,основаниях. А чтоб выбить их оттуда, нужно опять начинать боевые действия. Ниче не скажешь.Генитальная многоходовочка. И кто ж такое поидумал,а? Ну и пенсии им туда, чтоб было на что им,"нашии людям" убивать защитников Украины . Все равно ,судя по действиям зелёной власти,они не нужны.
 показати весь коментар
 
 
Чим більше нинішня влада хоче догодити москві і колоборантам ,тим більше вони нагліють ,може пора відстоювати інтереси України ,населення якої довірило вам країну ,чим заграваня за будь яку ціну отримати Донбас?
 показати весь коментар
 
 
Нічого незвичайного не бачу. Зайдіть на сайт ЦВК та подивіться за кого голосували ці дві області на виборах до ВР.
Донецька область : ОПЗЖ - 49,83, Опоблок - 10,77%, партія Шарія - 5,55%,

Луганська область: ОПЗЖ - 43.1%, Опоблок - 7,78, партія Шарія - 3,68%,

Додайте до цих голосів ще половину голосів "Слуга народу" - Донецька область 27,19%, Луганська 28,83% - і отримаєте 70% і більше.

В Одеській області прихильників адін народ набиреться біля 50%.
 показати весь коментар
 
 
Головне, що "миролюбна" зелень встигла протягти закон про полегшення перетину "лінії розмежуванн" і постачання товарів, при тому, що кордон з мордором так і не контролюється Україною. Кому полешили перетин, кого жирненько годувати будемо, кому 33 млрд пенсій?
 показати весь коментар
 
 
А созвездие Андромеды они тоже включили?
 показати весь коментар
 
 
И С ЭТИМИ ПОДОНКАМИ НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЬ !!!!!!! ИДИТЕ НА ХХХХХХХХ------й КОЗЛОМОРДНЫЕ !!!!!!!!! ЖУЙТЕ ТРАВУ В СВОЕЙ СРАНОЙ ЛУГАНДОНИИ !!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Мы можем подогнать дырявым Лугандонцам "губозакатывающий" прибор если че !!! Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 4646
 показати весь коментар
 
 
Так буває коли зебидло ''обирає'' Президентом України - латентного сепара!
 показати весь коментар
 
 
Пришел черёд бидевки.Пора ему вслед за моторолой.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський звільнив Кривоноса з двох посад.Про це повідомляє його пресслужба .
 показати весь коментар
 
 
******... я зневажаю власний нарід... це нормально?
 показати весь коментар
 
 
а оті, що лайкнули мене - останні пройди Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 8825
у мене просто емоція...
 показати весь коментар
 
Мои серые войны!Я привел вас сюда и я поведу вас дальше!
Мы овладели половиной области и я поведу вас дальше!
https://youtu.be/BSfkZkWQ9f4

Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 9628
 показати весь коментар
 
 
Так я что то не понял,а как же Лондон?,который курячая жопка,-захарченко обещался взять,уже всё,отказались?,ёма ё,предатели памяти курячей жопки и моторыла с гиви,получается,что херои здохли,остались одни алконавты.... Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 9927
 показати весь коментар
 
 
А чего все так возбудились,в чём радость?На что влияет этот "закон",на ваши слабые умы?
 показати весь коментар
 
Столицу в Лондон, надеюсь, уже перенесли?!
 показати весь коментар
 
 
Сейчас это не пустое заявления как год назад бы ... И не в том дело что они "сильные,, но с зе и под Киев отвести может без боев да хоть их будет 100 человек
 показати весь коментар
 
 
они так всегда и считали. у них есть пропагандистская мед. программа - операции делают за счет местного бюджета ДЛЯ жителей НЕ оккупированных терр. .
 показати весь коментар
 
Неперебірливий електорат замість того, щоб збуритись і поставити владу на місце ---- стоячи аплодує і співає деферамби Зеленському.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
наприкінці літа 2014 територія ДиНиРи практично була звільнена ЗСУ - лише завдяки "мінським домовленостям" Офшоркіна-Мертвечука сєпари й досі не погано себе почувають !
 показати весь коментар
 
 
зеля даст терористам особый статус, и это все будет их
 показати весь коментар
 
 
рябошляпка уже завел дело и спецназ проводит обыски у сепара?
 показати весь коментар
 
 
Какие то однобокие взгляды у домбобвян.Чому им не расширить территорию до Ростова? Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 2428
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 3250-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
 показати весь коментар
 
 
А как же в 2014 году рисовали на российских танках "на Киев", что, передумали?
Ах да, по пути аэропорты есть...
 показати весь коментар
 
 
Передумали, потому что в Киеве была у власти не "партия мира", а люди, способные дать адекватный ответ.
 показати весь коментар
 
 
Посмешил. В Киеве, как раз, партия даже не мира, а торговли. А вот способные люди были намного восточнее, где-то в районе ДАП.
 показати весь коментар
 
Поубавили апетиты, куриный маршал захарченко до Лондона обещал дойти
 показати весь коментар
 
 
Украинская "Черная пятница" это день для лохов, где с начало накидают 49%, а потом делают скидку на 50%.
 показати весь коментар
 
 
Против силы нужно действовать также с позиции силы, в том числе и на переговорах, а не отводить что-то куда-то в одностороннем порядке, надеясь что и другая сторона сделает то же самое. А то так можно отводить и до Киева, а они будут подводить и скажут, что всё это в рамках договорённостей. Любые договорённости должны подкрепляться силой, которая будет их обеспечивать. А если объявить себя "партией мира" в одностороннем порядке, то на практике это будет не "партия мира", а "партия слабаков". Любой устойчивый мир держится на балансе сил, а не на слабости и миролюбии. C'est la vie.
 показати весь коментар
 
Дивно, що ці дегенерати не "включили" до своєї територї Лондон, взятий за щіку ще сєльдь-маршалом Захарченкой.
Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 1954
 показати весь коментар
 
 
Вот с этими новыми границами ЗЕлюпа из Нормандии и вернется.
Причем содержать этот лепрозорий будет Украина. Т.е. каждый из нас с вами.

А стараниями Сивохи все эти животные расползутся по всей Украине осваивать новые территории и окучивать нежненьких, розовеньких уставших от войны.
 показати весь коментар
 
 
ну так, я уж раз 50 писал что Зе перенимает российский опыт во всем, от общения СМИ, создания "новостей", до "урегулирования" с Чечней.
Там тоже Раша "интегрировала" чечню так что платит дань и сидит на кукане у кадырки, а эти животные расползлись по всей стране и имеют свои "полицию", "спецназ" формально под российским флагом но не подчиняющиеся законам. Зато на публике кадыркин вылизывает хайлу, и хайло доволен. Если что то кадырка ему одалживает своих головорезов, и обеспечивает нужное количество голосов на выборах.
Зе один-в-один списал все у хайла и старательно повторяет за ним.
 показати весь коментар
 
ЭТО ПЗДЦ! Пролистал 3 стр комментариев, ни одного завсегдатаев обсиральников Пети, кумиров пианистки #уеграйки!!! Видать тихий час, поздно, подрочили, пососали, спят?
 показати весь коментар
 
Тоже мне новость... Они с самого начала говорили, еще с Минских, что если интеграция то вся территория Дое=нецкой и Луганской областей - под "особый статус" и их управление.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору