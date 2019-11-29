 Терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"У цьому законі не забуто людей, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні, межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доти, доки не врегульовано спір між Україною і ДНР, кордон проходитиме по лінії розмежування", - сказав пособник окупантів, так званий голова Народної ради НЗФ "ДНР" Володимир Бідевка.
Він додав, що "закон" нібито "не суперечить мінським угодам".
"Документ" одноголосно підтримали 76 "депутатів" так званої Народної ради.
Нет не для жопочленцев, а для армии порохоботов. У них же новая зрада-зрадная нарисовалась, для них хотелки недоросов важнее чем интересы Украины.
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На восстановленном Украиной мосту, в зоне разведения сил в Станице Луганской, была вновь замечена символика боевиков так называемой ЛНР.
Об этом в Facebook сообщил журналист Виктор Бищук.
Он опубликовал фото, которое, по его словам, было сделано 29 ноября. На снимке можно увидеть мост и развешанные на нем флаги боевиков так называемой ЛНР.
"Это фото было сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украиной, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться… С учетом "закона", который типа приняли сегодня в "ДНР" - завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.
Вот интересно, а СНБО, это украинский орган или ДНРовский.
29.11.2019, 20:22 • 271 • 0
Подаренный велосипед, остроумные сограждане и унылые соотечественники - это не троллинг. Это визуализированный рекомендация опытного европейского политика Керсти Кальюлайд, президента Эстонии, своему коллеге-новобранцу Владимиру Зеленскому: не забывай, откуда вышел, оставайся собой, помни об обязательствах.
Наверное, пора менять идиому "Не изобретайте велосипед" на что-то более актуальное, например, "Не нуждаюсь в двухколесных намеках".
Согласен, рекомендация не слишком деликатная. Но куда более велосипедных намеков меня задел прямой, как спица, выпад президента Литвы Гитанаса Науседы, порекомендовавшего президенту Украины в переговорах "нормандского формата" не идти на уступки, вредящие украинским интересам.
Ничего себе! Нам бы еще не возрождать Союз посоветовали...
Понимаю: в Литве очень нервничают, что если недоимперия подомнет Украину, то они следующие. И никакое НАТО не поможет, так как РФ пойдет по опробованному гибридному пути: сначала возбудит русскоязычных жителей, а потом примется их защищать с помощью ихтамнетов. А то и бомбардировок, как в Сирии.
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И тем не менее, совет литовского руководителя неуместен хотя бы потому, что Владимир Зеленский лучше многих понимает, что его ждет в Киеве, если он рискнет пойти на сдачу национального суверенитета. Потому что чуйка у него действительно замечательная, а речь идет уже не о "минских договоренностях", где ползучую капитуляцию можно было долго скрывать и всячески забалтывать. Нет, результаты "нормандского формата", если они будут, придется имплементировать в украинское законодательство. Так что все итоги придадут гласности. И с удовольствием это сделает недоимперия.
Однако подарки в виде подколок или наоборот - это мелочи. Всерьез меня беспокоит, что крайне важные переговоры в "нормандском формате" будут происходить на фоне заметного проседания рейтинга Владимира Зеленского.
Да-да, проседание есть, и не важно, что опубликованные данные КМИСа отличаются от цифр внутренней социологии ОП. И для падении есть достаточно объективных причин.
Наиболее внятно все сформулировал Максим Бужанский депутат от "Слуги народа", что особо важно. Он утверждает, что от новой власти избиратели ожидали мира, экономических улучшений, справедливости и новых подходов, позволяющих смотреть в будущее хотя бы без содрогания. Тема мира продолжает куда-то двигаться, а вот все остальное уже вызывают разочарование украинцев.
И у президента рискует сложится опаснейшее заблуждение, что для поддержания рейтинга, то есть, сохранения власти, ему необходимы значимые результаты на ближайших переговорах. Любой ценой.
Ошибочное потому, что тема войны и мира - предельно поляризована. И до чего бы Зеленский не договорился, на каждого довольного обязательно придется один недовольный. Причем, недовольные у нас традиционно крикливее и деятельнее.
Власть вообще такая хитрая субстанция, что ослабить ее одними неудачными переговорами можно запросто, а вот укрепить удачными - нет. Потому что успехи люди воспринимают как должное, а вот провалы их резко огорчают.
А еще власть - крайне энтропийный процесс. То есть, ее укрепление дается значительными усилиями, а ослаблении происходит само собой.
Критически важная для граждан характеристика сильной власти - предсказуемость. Людям должно быть наперед понятно, как власть поступит в каждом конкретном значимом случае. Именно это и дает искомое ощущение стабильности.
Соответственно, прежде, чем укреплять власть, ее следует выстроить.
А теперь оцените сложившуюся у нас ситуацию с жизненно важной темой прямых закупок газа у РФ и газового транзита заодно.
Глава "Нефтегаза" Андрей Коболев явно против прямых поставок - то ли под давлением внешних сил, то ли ему просто выгоднее выписывать себе заоблачные премии за судебные процессы с "Газпромом".
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Профильный министр энергетики Алексей Оржель занимает обратную позицию: прямые поставки необходимы. Более того, предварительные договоренности якобы уже существуют, и в Париже осталось их только подписать. (Это что же за переговоры, о которых не в курсе Нефтегаз?!).
Премьер-министр Алексей Гончарук опровергает (но не увольняет за несоответствие, как "бедную Сашу" Клитину!) собственного министра, утверждая, что никто ничего напрямую у РФ покупать не собирается и никаких переговоров не происходит.
Внешнеполитический помощник президента Андрей Ермак, вроде бы не могущий иметь к газу никакого отношения, но, судя по утечкам, переговоры по этим вопросам с российской стороной ведет, и довольно успешно. (Кто ему дал полномочия?! Или само как-то невзначай получилось?).
И, наконец, президент Зеленский обо всех газовых темах молчит, как трейдер на допросе. Что пугает особенно, так как именно ему выпадает эти переговоры в Париже проводить. И на чью позицию он намерен опираться? И вообще, существует ли какая-то опорная позиция?
А вот теперь сами ответьте, насколько граждане будут уважать и поддерживать власть, в которой творится подобный хаос, причем, по такому вопросу? И насколько нам будут доверять настоящие, а не спекулятивные инвесторы?
А тут еще и мутный вал нелепейших отвратительных скандалов внутри власти, главной причиной которых явно служит непонимание большинства функционеров, а куда же они попали и что со всем этим делать… Непонимание тотальное, сверху донизу. Зато те немногие, кто разбирается, нацелен на перехват теневых схем прежней власти. И эта беда творится вокруг естественных монополий, вроде Укрзализницы, вокруг морских портов, таможень и прочих, по выражению президента, "сладких" мест.
Кстати, а почему эти "сладкие" коррупционные места до сих пор не ликвидированы, то есть, не введены в законное русло?
Но нас же волнует не это, а как Игорь Райнин перешел от Петра Порошенко к Виктору Медведчуку. А сколько раз многие,и я, в частности, говорили, что Порошенко и Медведчук - давние партнеры, у них есть общий бизнес, и они координируют свою политическую деятельность? Ну что, убедились, особенно, после откровений Юрия Бойко по этому поводу?
Но главное даже не в этом. Где расследования масштабных деяний Петра Порошенко и прежней власти, имеющих признаки преступления? Например, сомнительной сделки с реструктуризации государственного долга, проведенного Натальей Яресько, бывшей министром финансов?
Разве граждане Украины не имеют право знать, кому именно каждый из нас в результате оказался должен кругленькую сумму на катастрофически невыгодных условиях? Зная натуру Порошенко, не могу поверить, что он не поучаствовал в этой сделке одной из своих структур, замаскированной под западных инвесторов. Или на эту тему уже положил глаз Игорь Коломойский, и она резко сделалась неинтересной нашим правоохранителям?
Если быть кратким, то нынешняя власть не должна быть слишком похожей на предыдущую - лицемерную и мародерскую, и тогда рейтинг Владимира Зеленского не будет совершать такие же, как у Петра Порошенко, прыжки в пропасть без страховки.
P.S. Это правильно, что мы не соглашаемся вести переговоры с главарями самопровозглашенных республик на официальном уровне. Да это и не нужно, так как функции представителя ОРДЛО в Украине уже выполняет Сергей Сивохо. Права проживающих в этих республиках он отстаивает последовательно и напористо. При этом имеет должность в украинской власти...
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Александр КОЧЕТКОВ
ну..тут два сценария - дихлофос или яичко (типа минские угоды)...с борной кислотой ))))))
(прикалуюсь! )
Донецька область : ОПЗЖ - 49,83, Опоблок - 10,77%, партія Шарія - 5,55%,
Луганська область: ОПЗЖ - 43.1%, Опоблок - 7,78, партія Шарія - 3,68%,
Додайте до цих голосів ще половину голосів "Слуга народу" - Донецька область 27,19%, Луганська 28,83% - і отримаєте 70% і більше.
В Одеській області прихильників адін народ набиреться біля 50%.
у мене просто емоція...
Мы овладели половиной области и я поведу вас дальше!
https://youtu.be/BSfkZkWQ9f4
Ах да, по пути аэропорты есть...
Причем содержать этот лепрозорий будет Украина. Т.е. каждый из нас с вами.
А стараниями Сивохи все эти животные расползутся по всей Украине осваивать новые территории и окучивать нежненьких, розовеньких уставших от войны.
Там тоже Раша "интегрировала" чечню так что платит дань и сидит на кукане у кадырки, а эти животные расползлись по всей стране и имеют свои "полицию", "спецназ" формально под российским флагом но не подчиняющиеся законам. Зато на публике кадыркин вылизывает хайлу, и хайло доволен. Если что то кадырка ему одалживает своих головорезов, и обеспечивает нужное количество голосов на выборах.
Зе один-в-один списал все у хайла и старательно повторяет за ним.