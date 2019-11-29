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Все про:тероризм (2175) Донецька область (2345)

 Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область

Так званий "парламент ДНР" ухвалив "закон" про "державний кордон". Територія, яку терористи хотіли би бачити своєю включає в себе всю Донецьку область.

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому законі не забуто людей, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні, межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доти, доки не врегульовано спір між Україною і ДНР, кордон проходитиме по лінії розмежування", - сказав пособник окупантів, так званий голова Народної ради НЗФ "ДНР" Володимир Бідевка.

Він додав, що "закон" нібито "не суперечить Мінським угодам".

"Документ" одноголосно підтримали 76 "депутатів" так званої Народної ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162641
 
 
 Топ коментарі
 
Это вы поторопились, Сивоха с Колобубочкой вам всю Украину приготовили...
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_Ща, погодьте... Выкидыши каломойскава, поднятые по боевой тревоге, набегут отбеливать своего нанимателя...
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Хотел по губам поводить, но...ВНЕЗАПНО!.. зеля открыл пасть во всю ширь.
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и гланды раздвинул...если можно так сказать.
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Эх, сыграй ка нам, Клован, на раяли….шо нибудь душевное...марсельезу. к примеру...зетипиллов взбодрить...А-ха-ха!
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Сперва нужно крышку наточить. После пусть исполнит.
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Вы че любезный, ноту ДО от ноты ЛЯ не отличаете? Марсельезу писька отпадет, да и не оценит лохторат, соображать надо...
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Тогда я звиняюсь. Ну чем же тогда взбодрить зетипиллов? Может. про голодомор пусть пошутит?
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Нее, какой голодомор, они про него ничего не знают, у них память через год жизни переполняется и обновляется. Их виселит юмор типа сиська - писька, и еще шепелявый Парубий...
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·5 ч

Раковая опухоль расползается, не дожидаясь торжественного подписания янелохом Акта капитуляции 9 декабря. ДНР объявила рубежами республики административные границы Донецкой области УССР.
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зеЛя будет драпать со своей бандой на ростов!
и будет настоящая ХУНТА!
где уже не будем сюсюкатся с ватниками/кацапами и зеБильней!только отсрел и гонение на кацапию!и так и будет!
дело времени
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Каждому сепару в рабы по два зебуина лапотника
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а Зе-чмо прокомментировал это как нибудь или как обычно затихарился *******?
Я вот не слышал ничего....
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Ролик уже записывают. На днях выйдет.

Это ж с бухты-барахты не делается. Это ж высокое искусство - КИНО!
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ага....
и в конце его ролика будет - "Украина сильно уменьшится, но это все за ради Мира "


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Зебилоидам поводили по губам... Никогда такого не было, и вот опять.
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Ну что Зеля не Лох получил гранату. Есть теперь с чем в Париж ехать??? И о чем договариваться... Благо Нотр Дам в Париже не один.....
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Как кто-то сказал, биомусор будет ехать и убивать, даже зная что будет ликвидирован - лишь бы пожить пару лет как Моторыло, "в шоколаде".
Это же антилюди - оно будет даже на расстреле хрюкать - Срава Сралину. Который и собственно и пускает его на удобрения) Они поехавшие там, это совки.
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Удивительное совпадение: соевые идиоты в этой теме повторяют слово в слово риторику "мирных домбаситов с маладых риспуплик"...
Что говорит лишь об одном: соевые идиоты и домбаситы - одинаково умственно одаренные и одинаково ненавидят Украину и украинцев.
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И где ты такое увидел, зелябобик?

Или зелёненькая моча в глазках - это из разряда абсента? Меняет восприятие реальности?
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Ты прав. Увы. Оказался выкидыш каломойскава зеля мразью последней.
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Тебе, подонку, обзывающему граждан Украины "малоросами" верить - себя не уважать. Побольше истерики, соевая идиотина! 😂
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Путєн такой затєйнік , шо бєня не встигає диригувати зеленими опаришами .
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У ДЫНЫРОВЦЕВ металлолом закончился, больше не чего резать и отжимать.
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вот это поворот .......что скажут жители Славянска ???
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Клован апять снимет кино как жители Славянска просят отвести ВСУ под Польшу. А народ - он как извесно - всегда прав!
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bamr

@bamr69

·49 мин

Запилю ка я очень злой пост , ибо достали уже любители понять и простить , мы же одна страна , война не вечна и тд . Обьясню с чисто практической стороны . Основная масса любителей руцкого мира это пенсы , все это знают. Статическая семья Донецких пенсионеров .Жена еще работает , пусть зарплата тысяч пять ( рублей ) плюс дыровская пенсия тысячи три , плюс украинская две тысячи гривен . Муж пусть не работает , пенсия дыровская и украинская не меньше десяти тыс. рублей . Коммуналка копейки , газ , свет, вода все очень дешево .

Проезд вообще халява , многие продукты не дороже чем на Украине . Обьясните им , нахрена им Украина ? Ведь та же коммуналка подорожает в разы , свет , газ , вода , все будет по их меркам просто космос. Плюс они лишатся дыровской пенсии . Ну зачем ЭТО им ?

Да , конечно адекватные понимают , что за эту халяву придется рано или поздно платить . Но большинство думает , что до этого не доживут . Эти выводы сделал не я , я просто озвучил то , что мне говорили люди с той стороны . Поэтому мне смешно видить как надувают щеки в Киеве люди , которые даже не знают корня проблем Донбасса.

Многие думают , что в Донецке все плохо . Хуже всех там молодежи . Поэтому я думаю, главный акцент необходимо делать на молодых . Каким способом ? Ну в Киеве не зря же в министерствах зарплату платять , пусть думают .
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Не, ну не надо, надо учесть, что при власти адекватные и честные ребята. Ведь не всю Украину, а только Донецк-Луганск. А может все таки возьмем их в Раду??? Это же не то, что завтра всё порешаем и построим? Тарифы уменьшим и дороги в Европу, затем начнем по 4 тысщи ... А у этих ребят : ведь только Донецк-Луганск ? Ведь только?
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В это время спецназ СБУ Альфа выбивал очередные двери ветерану, который неуважительно отозвался про нелоха
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09,12 Це буде найдороще селфі за останні 6 років, для України.
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Слышал что и лнр границы в свою области сдвигать будут типа там все порешали Террористы НВФ "ДНР" провозгласили "своей территорией" всю Донецкую область - Цензор.НЕТ 7144 за что воевали и за сколько нас продали ?
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Видно "руководство маладой республики" страждає від браку уваги.
А так, хоч на юух пошлють.
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Ждем комментариев президента Зеленского, ведь в 42 года он имеет право принимать решения и отвечать за них. Надеюсь его ответ будет такой же жесткий как игра на пианино.
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Этих орков нужно только утилизировать !
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За це власне проголосували всі 73-кварталні зелені *****. тільки тери голосували в Дирі а зелені ***** тут бюлетенями.
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як ти бідолага з цим всім жити будеш? Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область - Цензор.НЕТ 5587
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а как же Киев Львов .был же базар такой ,бандюк Червонец в эйфории говорил что под четким руководством игоря иваныча и поддержки сочуствующих жителей страны соседа они до Брюсселя собирались дойти еще с 2014 года .ага прям шагнуть русским сапогом в штаб -квартиру НАТО
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В так называемой днр подготовили законодательство по
переходу на исконно русскую азбуку и орфографию. Будут возвращены такие буквы,
как "фита", "ять", "ижица", "і десятиричное",
и таким образом в алфавите снова будет 37 букв. В связи с этим, в Донецке
начнется выпуск дополнительной клавиатуры для компьютеров и мобильных телефонов.
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Вся эта политика умиротворения агрессора плохо закончится . Наши власти вообще собираются как-то реагировать ? я имею ввиду с точки зрения Национальной Безопасности ??
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Сивоха и Наташка поллитры? Да. Отреагируют. Обсе дадут денег для раздачи вжепучленцам пенсии на оккупированной территории.
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Люди добрi...!Не робить дурниць !Благаю!!!Не берить в Украiну цей Лугандон!!!це буде велика помилка !Це буде великий головняк для нормальних українців, бо прийде біда, ничого доброго (апріорі) звідти не може прийти і розгрібати це лайно будете ви і ваші діти (не дай Бог) .....А вони як не були УКРАЇНЦЯМИ ніколи так і не будуть. Вони ЧУЖI !
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А что так жиденько? Всего лишь область? А как же Киев,Львов? Или уже не нужны? А Лондон? Быстро же у вас аппетит пропал. Как только Захар-курочка повис на люстре так и аппетиты поубавились? Вот во Франции путя вас будет ввинчивать назад в Украину что бы санкции с него сняли да и осточертели вы ему дармоеды,а вот мы вас ждём с нетерпением,"любить " вас будем крепко аж до глубины заднего прохода.
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Что ж вы такой жестокий.
Нет не для жопочленцев, а для армии порохоботов. У них же новая зрада-зрадная нарисовалась, для них хотелки недоросов важнее чем интересы Украины.
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Ну, нелох тут как раз сыграл на упреждение, отвёл войска.
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Похоже Ху..ло не особо хочет встречаться в Нормандии и будет продолжать мариновать Зебила вот такими выходками ещё долго и нудно.
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получается, сейчас нужно срочно дать команду отвести войска еще чуть дальше... за Мариуполь и Краматорск
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Завтра будут по всему Донбассу: в сети встревожились из-за нового фото из Станицы ЛуганскойПятница, 29 ноября 2019, 18:56

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На восстановленном Украиной мосту, в зоне разведения сил в Станице Луганской, была вновь замечена символика боевиков так называемой ЛНР.
Об этом в Facebook сообщил журналист Виктор Бищук.
Он опубликовал фото, которое, по его словам, было сделано 29 ноября. На снимке можно увидеть мост и развешанные на нем флаги боевиков так называемой ЛНР.
"Это фото было сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украиной, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться… С учетом "закона", который типа приняли сегодня в "ДНР" - завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.
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