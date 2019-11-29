 Терористи НВФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"У цьому законі не забуто людей, які проживають на території, тимчасово підконтрольній Україні, межа визначена по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доти, доки не врегульовано спір між Україною і ДНР, кордон проходитиме по лінії розмежування", - сказав пособник окупантів, так званий голова Народної ради НЗФ "ДНР" Володимир Бідевка.
Він додав, що "закон" нібито "не суперечить Мінським угодам".
"Документ" одноголосно підтримали 76 "депутатів" так званої Народної ради.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·5 ч
Раковая опухоль расползается, не дожидаясь торжественного подписания янелохом Акта капитуляции 9 декабря. ДНР объявила рубежами республики административные границы Донецкой области УССР.
и будет настоящая ХУНТА!
где уже не будем сюсюкатся с ватниками/кацапами и зеБильней!только отсрел и гонение на кацапию!и так и будет!
дело времени
Я вот не слышал ничего....
Это ж с бухты-барахты не делается. Это ж высокое искусство - КИНО!
и в конце его ролика будет - "Украина сильно уменьшится, но это все за ради Мира "
Это же антилюди - оно будет даже на расстреле хрюкать - Срава Сралину. Который и собственно и пускает его на удобрения) Они поехавшие там, это совки.
Что говорит лишь об одном: соевые идиоты и домбаситы - одинаково умственно одаренные и одинаково ненавидят Украину и украинцев.
Или зелёненькая моча в глазках - это из разряда абсента? Меняет восприятие реальности?
bamr
@bamr69
·49 мин
Запилю ка я очень злой пост , ибо достали уже любители понять и простить , мы же одна страна , война не вечна и тд . Обьясню с чисто практической стороны . Основная масса любителей руцкого мира это пенсы , все это знают. Статическая семья Донецких пенсионеров .Жена еще работает , пусть зарплата тысяч пять ( рублей ) плюс дыровская пенсия тысячи три , плюс украинская две тысячи гривен . Муж пусть не работает , пенсия дыровская и украинская не меньше десяти тыс. рублей . Коммуналка копейки , газ , свет, вода все очень дешево .
Проезд вообще халява , многие продукты не дороже чем на Украине . Обьясните им , нахрена им Украина ? Ведь та же коммуналка подорожает в разы , свет , газ , вода , все будет по их меркам просто космос. Плюс они лишатся дыровской пенсии . Ну зачем ЭТО им ?
Да , конечно адекватные понимают , что за эту халяву придется рано или поздно платить . Но большинство думает , что до этого не доживут . Эти выводы сделал не я , я просто озвучил то , что мне говорили люди с той стороны . Поэтому мне смешно видить как надувают щеки в Киеве люди , которые даже не знают корня проблем Донбасса.
Многие думают , что в Донецке все плохо . Хуже всех там молодежи . Поэтому я думаю, главный акцент необходимо делать на молодых . Каким способом ? Ну в Киеве не зря же в министерствах зарплату платять , пусть думают .
А так, хоч на юух пошлють.
. политика это тебе не рояль.
переходу на исконно русскую азбуку и орфографию. Будут возвращены такие буквы,
как "фита", "ять", "ижица", "і десятиричное",
и таким образом в алфавите снова будет 37 букв. В связи с этим, в Донецке
начнется выпуск дополнительной клавиатуры для компьютеров и мобильных телефонов.
Нет не для жопочленцев, а для армии порохоботов. У них же новая зрада-зрадная нарисовалась, для них хотелки недоросов важнее чем интересы Украины.
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На восстановленном Украиной мосту, в зоне разведения сил в Станице Луганской, была вновь замечена символика боевиков так называемой ЛНР.
Об этом в Facebook сообщил журналист Виктор Бищук.
Он опубликовал фото, которое, по его словам, было сделано 29 ноября. На снимке можно увидеть мост и развешанные на нем флаги боевиков так называемой ЛНР.
"Это фото было сделано полтора часа назад в Станице Луганской на том знаменитом уже мосту, отстроенном Украиной, чтобы "та сторона" имела возможность быстрее и легче передвигаться… С учетом "закона", который типа приняли сегодня в "ДНР" - завтра такие флаги будут висеть по всему Донбассу", - пишет журналист.