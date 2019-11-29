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 Події, Фоторепортаж
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Все про:обстріл (5747) Донбас (13875) втрати (1505)

 1 український воїн загинув, від початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

1 обстріл позицій ЗСУ російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм і крупнокаліберних кулеметів;
  • поблизу Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

29 листопада в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) ДСНС проведено технічне обстеження ділянок місцевості по обидва боки від дороги. КПВВ відвідала делегація Словацької республіки на чолі з головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ Словацької республіки Мирославом Лайчаком.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму тиші. На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами і засобами ДСНС України розібрано 2 допоміжні споруди, обстежено 0,03 гектара території та вилучено 27 вибухонебезпечних предметів.

28 листопада озброєні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Новолуганське, Шумел, Троїцького, Красногоровки, Мар'їнки, майорських, Водяного, Березовій і Новотроїцького.

За минулу добу втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Вчора, представники Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 вбивство, 1 розбій, 8 крадіжок, 2 факти незаконного обігу вогнепальної зброї та 6 фактів незаконного обігу наркотичних засобів.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 20 829 осіб і 2 438 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 20 804 особи і 2 367 транспортних засобів.

У пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 44 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162640
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне Герою, котрий віддав своє життя за незалежність рідної землі.
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Перемирие ...сука... Герою - низкий поклон и царство небесное...
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Зєлєпутя позвонить у Мацкву і порадує свого шефа. Чи він напряму підчиняється Портнову і немає права порушувати субординацію?
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Главное прекратить стрелять и быстро отводить войска!
Значит не слишком быстро отводим............(
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Царство Небесне Герою, котрий віддав своє життя за незалежність рідної землі.
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Перемирие ...****... Герою - низкий поклон и царство небесное...
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А мразям кодломойным - позор и презрение за капитуляцию и раздачу Украины рашистам-убийцам
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Если человек говорит о красных линиях, значит, он уже сдал назад.
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Сумно...
Царство Небесне загиблому.
Вічна пам'ять..
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Небесне воїнство прийняло у свої лави ще одного героя. Україна сумує за своїм захисником. Він був справжнім сином - захищав і боронив Україну і свою родину. Герої не вмирають. Вічна пам'ять солдату. Смерть ворогам. Співчуття рідним і близьким.
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Вот так будут люди гибнуть, а мы всё будем отступать до границы с Польшей.
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По 1+1 "сваты", да и ладно, а то еще скажут, ... он сам виноват, нечего было из окопа высовываться...
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это и есть развод? пока что разводят только нас-лохов! вечная память парню!
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Если ЗЕклика говорит что один то в реальности минимум 2-3 погибших. ЗЕклика давно уже занижает потери, количество обстрелов и раненных.
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Вечная и светлая память...... Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Наводчиком у мацкалей
министр пенсий Лугандона
г(авно) Сивохо
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