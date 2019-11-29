 Непрофільні активи "Укрзалізниці" продаватимемо, збиткові вокзали віддаватимемо в концесію, - Криклій

Про це в Івано-Франківську заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По Укрзалізниці ми дали велике завдання, окрім великої і малої приватизації підприємств, а їх буде продаватися сотні, у нас ще буде продаж непрофільних активів... Окрім курортно-санаторних і медичних комплексів є і колгоспи свої, і землі сільськогосподарського призначення... Ми робимо зараз оцінку і повний аудит цих активів і будемо їх продавати і віддавати в концесію", - зауважив міністр.
"Ми хочемо, щоб вокзали передавались в концесію, щоб діяли програми розвитку цієї концесії. Стратегічна інфраструктура, а це - колія, перон завжди є у державній власності. Але оперувати, управляти, розвивати, залучати орендарів може концесіонер, який під свої гарантії і зобов’язання буде займатися цими проєктами", - заявив Криклій.
Отриманий ресурс міністерство планує скерувати на оновлення пасажирських вагонів та інші базові речі на залізниці.
Він зауважив, що торік Київський залізничний вокзал зазнав збитків у сумі 2 млн грн, при тому що "пасажиротрафік там є більшим, ніж у будь-якому торговельному центрі", а найближчий до вокзалу МакДональдз входить у трійку найбільш відвідуваних у світі.
"Івано-Франківський вокзал – теж збитковий. Торік він зазнав 13-14 млн грн збитків, при цьому може давати для міста додаткові доходи у вигляді податків і зборів", - зазначив міністр.
Криклій переконаний, що більше таких збиткових активів, то менше може розвиватися Укрзалізниця.
А от вокзал в голопупеньках залишиться державним активом...
иначе как их сделают прибыльными?
и спиртзаводы у нас тоже убыточны
ширку цистернами
поодадите
и шо???
а деньги по карманам???
нам шоб сделать десяток шибенець ничо продавать не нужно
- принудительный платный стриптиз для встречающих и плату для прибывающих за право выхода из поезда?
Дебилы, продайте все вокзалы под казино, а пассажиры пусть выпригывают на ходу где им нужно - двери на фиг в вагонах снять и продать в Эпицентре...
Едут украинцы на крыше вагона в Польшу
Один другого спрашивает - ты за кого голосовал?
- За Зеленского, отвечает он.
- И как ты доволен реформами Зеленского?
- Дай Зеленскому еще хотя-бы три года, чтобы он проявил себя, - ответил заробитчанин и укутался от ветра в куртку