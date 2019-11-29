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 Політика України, Економіка
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Все про:вокзал (82) концесія (26) Укрзалізниця (858) Криклій (48)

 Непрофільні активи "Укрзалізниці" продаватимемо, збиткові вокзали віддаватимемо в концесію, - Криклій

Міністерство інфраструктури має намір продати непрофільні активи "Укрзалізниці" і віддати в концесію збиткові вокзали.

Про це в Івано-Франківську заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Укрзалізниці ми дали велике завдання, окрім великої і малої приватизації підприємств, а їх буде продаватися сотні, у нас ще буде продаж непрофільних активів... Окрім курортно-санаторних і медичних комплексів є і колгоспи свої, і землі сільськогосподарського призначення... Ми робимо зараз оцінку і повний аудит цих активів і будемо їх продавати і віддавати в концесію", - зауважив міністр.

"Ми хочемо, щоб вокзали передавались в концесію, щоб діяли програми розвитку цієї концесії. Стратегічна інфраструктура, а це - колія, перон завжди є у державній власності. Але оперувати, управляти, розвивати, залучати орендарів може концесіонер, який під свої гарантії і зобов’язання буде займатися цими проєктами", - заявив Криклій.

Отриманий ресурс міністерство планує скерувати на оновлення пасажирських вагонів та інші базові речі на залізниці.

Він зауважив, що торік Київський залізничний вокзал зазнав збитків у сумі 2 млн грн, при тому що "пасажиротрафік там є більшим, ніж у будь-якому торговельному центрі", а найближчий до вокзалу МакДональдз входить у трійку найбільш відвідуваних у світі.

"Івано-Франківський вокзал – теж збитковий. Торік він зазнав 13-14 млн грн збитків, при цьому може давати для міста додаткові доходи у вигляді податків і зборів", - зазначив міністр.

Криклій переконаний, що більше таких збиткових активів, то менше може розвиватися Укрзалізниця.

Читайте також: "З наступного року вже розпочнуться роботи зі злітною смугою", - Криклій про новий аеропорт у Дніпрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162638
 
 
 Топ коментарі
 
У этого правительства на все один ответ. Продать нахрен.
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Концесіонери? Вже було. У Ільфа і Петрова. Закінчили погано. А тому Криклію у голову не приходило, що не профільні АКТИВИ!!!! своїми прибктками перекривали профільні пасиви. Навіщо продавати те, що приносить прибуток? Хіба що як продавати корєшам. І найголовніше, який секрет знав покійний Георгій Кірпа, що і залізниця працювала, як годинник, і інфраструктура розбудовувалася, зокрема у Львові приміський вокзал, і ремонтували я малі вокзали, залізничники отримували чи не найвищу зарплатню, спонсорувалися будівництва храмів, шкіл, дитячих майданчиків і гроші залишалися на незаконне збагачення і керівництва Укрзалізниці і керівництва держави?
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Армия кстати тоже убыточна, все потребляет и потребляет, ее тоже приватизируют ?
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Київський вокзал стане приватним... Так як збитковий...
А от вокзал в голопупеньках залишиться державним активом...
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У этого правительства на все один ответ. Продать нахрен.
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И немножко просматривается кому.. Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 4175
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а гроші закопати на Полі Чудес з ****** Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 2895
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садиться в поезда будем в чистом поле за городом
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Ні, кацахоле - бєня хоче тебе.. Дуже хоче.. Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 127
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маршрутные поезда скорого будущего , их будет много, будут ходить часто, рельсы будут государственные, а остальное-нет
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Концесіонери? Вже було. У Ільфа і Петрова. Закінчили погано. А тому Криклію у голову не приходило, що не профільні АКТИВИ!!!! своїми прибктками перекривали профільні пасиви. Навіщо продавати те, що приносить прибуток? Хіба що як продавати корєшам. І найголовніше, який секрет знав покійний Георгій Кірпа, що і залізниця працювала, як годинник, і інфраструктура розбудовувалася, зокрема у Львові приміський вокзал, і ремонтували я малі вокзали, залізничники отримували чи не найвищу зарплатню, спонсорувалися будівництва храмів, шкіл, дитячих майданчиків і гроші залишалися на незаконне збагачення і керівництва Укрзалізниці і керівництва держави?
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Кирпа встиг, на крадені кошти, ще й ціле поселення біля львівської кільцевої заснувати, яке неофіційно назвали кирпівкою
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Армия кстати тоже убыточна, все потребляет и потребляет, ее тоже приватизируют ?
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Тут не так все просто как кажется, если от государства не останется ничего,рожки да ножки, все будет приватизировано, земля, автодороги, железная дорога, то возникнет вопрос что защищает армия, и что такое Родина. И должна ли армия быть частной, если все вокруг чья то приватная собственность ? Через время возникнет вопрос , а чего эти люди ходют где попало, ессно надо будет находиться в резервациях или платить за право проезда или прохода по земле, пока еще можно лазить где попало. Но содержать , например дороги , скверы , пешеходные проходы убыточно, скоро их тоже приватизируют. Могут приватизировать метро, но рельсы будут государственными. За вход-плата, за выход-тоже, а сам проезд-по гос цене.
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спочатку бойових офіцерів видавлять а потім як "надлишкове" продадуть кацапам Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 9455
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Нормальная армия не может быть убыточна. Учитывая то, что через Армию обязано проходить все мужское население Украины, то после нормальной армии они должны выходить профессионалами в той или иной сфере, и уверенными в себе сформированными взрослыми личностями.
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це дуже мяко сказано.... розвалять все до ******** мами, та й усе
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если не в курсе, то хмизда на УЗ наступила в прошлом году
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залізниці вже давно пи..да..даа. За Державу серце болить
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будем продавать/ Мысли слуг народа Коломойского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: землю и заводы продать, учителей уволить, детей сократить.
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При "гениальном супер эффективном менеджере" кравцове за последние 3 года непрофильные активы принесли УБЫТКОВ вдвое больше чем пригородные перевозки! ВСЕ вокзалы УБЫТОЧНЫ (понятно что убыточны ТОЛЬКО для государства т.к. система откатов с аренды работает как часы). Может прежде чем продавать надо попробовать поменять этого помошника юриста без технического образования на компетентного управленца?
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прийшли страшні часи "помошников юристов без технического образования". Хто, хто в Охфісі сидить?

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мозгов нет, сплошной ГСМ. все, что нельзя сп#здить и продать, - все "убыточное".
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под бордели и казино?
иначе как их сделают прибыльными?
и спиртзаводы у нас тоже убыточны
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героин будут возить
ширку цистернами
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ок
поодадите
и шо???
а деньги по карманам???
нам шоб сделать десяток шибенець ничо продавать не нужно
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Всё что не приносит доход Коломойскому - убыточно
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- В очередь, сукины дети, в очередь! , -кричал при этом подследственный ФБР некто И.В. КОЗОмойский.
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Меня всегда удивляла эта наглое лицемерие! Вот ответьте мне, суки государственные, какой идиот бизнесмены купят заведомо убыточные вокзалы? Какой идиот бизнесмен будет влаживать в убыточное дело? Вы зачем людей держите за идиотов? Нахер вас госслужащих таких гнать нужно, ваше место максимум мести дворы, и убирать сартиры!
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Ты предлагаешь наши дворы превратить в сортиры?
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Ну почему в сАртиры, я лично буду каждое утро выходить и давать подсрачник такому чиновнику, что бы убирал))) так что будь спок, порядок будет, думаю и другие жители меня поддержат в подсрачиках)))
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Какой там *убыточные! Если главари банды УЗ прикарманивали миллионы в месяц!
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Замітати їм не можна довіряти, бо мітли продадуть, краще вже хай сральники під..ся.ть. Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 623
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Да не парься ты так .Он как обычный чиновник бюрократ ляпает языком шо попало .
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да только это шо попало выливается в проданные укрэнерго, металлургиеческие заводы, укртелеком и многое другое, шо было ляпнуто этими языками, продажных чиновников...а это наше обещще достояние!
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після Амєляшкі там Авгієві конюшні залишилися.. Роботи й роботи
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Б*****, что концессионеру можно сделать из вокзала в Жмеринке, чтобы он стал прибыльным?
- принудительный платный стриптиз для встречающих и плату для прибывающих за право выхода из поезда?
Дебилы, продайте все вокзалы под казино, а пассажиры пусть выпригывают на ходу где им нужно - двери на фиг в вагонах снять и продать в Эпицентре...
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А шо, из вокзалов можно неплохие казино сделать.
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Скоро будем ездить как индусы - на крышах вагонов

Едут украинцы на крыше вагона в Польшу

Один другого спрашивает - ты за кого голосовал?

- За Зеленского, отвечает он.

- И как ты доволен реформами Зеленского?

- Дай Зеленскому еще хотя-бы три года, чтобы он проявил себя, - ответил заробитчанин и укутался от ветра в куртку

Непрофильные активы "Укрзализныци" будем продавать, убыточные вокзалы отдавать в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 301
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А є якась галузь у зелених,без універсальної формули "отнять-продать-раздать-раздєліть" ?
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Сейчас вокзалы на балансе Укрзализниці? А почему бы их не передать местным громадам, если сами ладу дать не можете? Не думаю, что туда нужно частника допускать. Я полагаю, что громады сами разберутся (места под киоски, магазины, хостелы в аренду сдадут, парковку платную сделают и т.п.). Вот только на местах нужно денег еще больше оставлять. А то кричат о дальнейшей децентрализации, а денег из местных бюджетов в 2020 заберут больше, чем в 2019.
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Зебіли привели до влади зборище невігласів , сарану яка знищить Україну остаточно .
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Зоря, я вот часа 2 назад говорил с одним, бывшим агитатором за ЗЕ, так он меня уже уверяет "а я лично за ЗЕ не голосовал! Ты путаешь" . и хоть ты стреляй их, не признаются, что лопухнулись.
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