 Лайчак від імені Словаччини передав Україні сертифікати на 3 машини швидкої допомоги

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Дипломат відвідав контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" та ознайомився з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець.
"Під час візиту Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні", - йдеться в повідомленні.
російські мавпи вже визначились з кордонами своєї недореспуліки.
https://www.youtube.com/watch?v=ead7Go4v9K8
5 хв відео
Или Ахметка что вытворяет? Или Аваков?
И таких нюансов - 100500. И это невероятно стыдно - смотрят как на дикарей.
Хоча якщо обзивають стадом віропітеків, то теж мало би бути некомфортно.(350 років "молились і чекали")
А тут-сертификаты бумажные вместо них. Непонятно.
И не густо 🤔