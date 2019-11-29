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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Словаччина (127) гуманітарна допомога (234) швидка (80) Лайчак (34)

 Лайчак від імені Словаччини передав Україні сертифікати на 3 машини швидкої допомоги

29 листопада 2019 діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак відвідав Луганську область.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Дипломат відвідав контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" та ознайомився з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець.

"Під час візиту Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Про наступні ділянки розведення на Донбасі стане зрозуміло після 9 грудня, - голова ОБСЄ Лайчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162637
 
   
 Топ коментарі
 
на дамбас чи що ?
російські мавпи вже визначились з кордонами своєї недореспуліки.
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Ордловцы потом оправдывались, что это они лично на лавочку ту скидывались, что ее просто ветром унесло к "карателям". Даже лавочка не хочет находиться в дырляндии, КАРЛ!

Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи - Цензор.НЕТ 3600
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пусть еще передаст сертификат на лавочку, которую "мышебратья" свистнули в ЛДНР..
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на дамбас чи що ?
російські мавпи вже визначились з кордонами своєї недореспуліки.
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пусть еще передаст сертификат на лавочку, которую "мышебратья" свистнули в ЛДНР..
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Ордловцы потом оправдывались, что это они лично на лавочку ту скидывались, что ее просто ветром унесло к "карателям". Даже лавочка не хочет находиться в дырляндии, КАРЛ!

Лайчак от имени Словакии передал Украине сертификаты на 3 машины скорой помощи - Цензор.НЕТ 3600
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Дещо цікаве про "грозу морів" Кузю (царство йому небесне)
https://www.youtube.com/watch?v=ead7Go4v9K8
5 хв відео
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Словакия, Эстония - помогают Украине, а у президента какой кортеж?
Или Ахметка что вытворяет? Или Аваков?
И таких нюансов - 100500. И это невероятно стыдно - смотрят как на дикарей.
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Ну якщо не соромно шо їх обзивали салоїдами-геями, то як ви гадаєш - соромно за кортеж чи ні?

Хоча якщо обзивають стадом віропітеків, то теж мало би бути некомфортно.(350 років "молились і чекали")
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Жаль, що Лайчак є головою цієї проросійської ОБСЄ.
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Ну так и дали бы автомобили эти.
А тут-сертификаты бумажные вместо них. Непонятно.
И не густо 🤔
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