 Лайчак від імені Словаччини передав Україні сертифікати на 3 машини швидкої допомоги

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Дипломат відвідав контрольний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" та ознайомився з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець.

"Під час візиту Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні", - йдеться в повідомленні.

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