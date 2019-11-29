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 Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - "Нафтогаз"

Представники "Газпрому" на газових переговорах нарешті представили свої коментарі до договору про приєднання мереж. Договір їм передали ще у вересні, але висловити свою думку про нього вони вирішили тільки зараз.

Про це пресслужба "Нафтогазу" повідомляє на сторінці компанії в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З хорошого: ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проект такого договору керівник ОГТСУ передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали", - сказано в повідомленні.

На думку "Нафтогазу", такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко.

Тристоронню зустріч ("Нафтогаз", "Газпром", "Єврокомісія"), заплановану на сьогодні, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і дійшли згоди по тексту угоди.

"Важливе застереження. Досвід показує, що з наближенням до важливих дат тактика російської сторони змінюється кілька разів, і буде змінюватися ще. На тому боці – дуже досвідчені переговорники, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів. Але ж і ми не раз бували в тому арсеналі і знаємо, що в ньому чого варто. Ми якісно підготувалися до цієї зими, і загнати нас в кут неможливо", - запевнили в "Нафтогазі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу

Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - Нафтогаз 01Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - Нафтогаз 02
Росія зробила крок до продовження транзиту газу, - Нафтогаз 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162635
 
   
 Топ коментарі
 
Нафтогаз, не разочаруйте украинцев. Врагу уступать нельзя.
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Прошу не плутати "прозрівший" і "продажний". З порохоботом я на одному гектарі срати не сяду
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циля, ти дивлячись на зе свою пілотку чухаєш?
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а ты разве не за это голосовал???
радуйся..)))
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Московіти як завжди: Ви відмовляєтесь від нашого вам боргу $2.6 млд. і ми продамо вам газ на $2.6 млд.
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Транзитный договор может быть заключен на срок не более 4-5 лет. Он все равно может и будет нарушен как только РФ закончит переориентацию мощностей на обходные линии, что они собираются завершить в 2020 году. О трубе и транзитных деньгах нужно забыть. Украина может покупать газ у газпрома не более 7-10% от наших потребностей и то только по "бросовой" цене (в 3 разаниже европейской). Не нравится? Идут на фуй - пусть топят небо и газифицируют ту половину РФ где до сих пор топят дровами и углем. Хотя ... их задача успеть продать как можно больше до прихода китайцев.
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А есть ли у кацапов газ вообще? Ну чей он? Реально сибирский газ сворован у китайцев, а тот что в Крыму у нас - с нашего шельфа и сворованными у нас вышками. Отсюда такого понятия как русский газ вообще то нет и точнее будет сказать "ворованный газпромом" газ.
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Ну ка напомни в какой реальности китайцы владели всей Сибирью.
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Газоносные регионы как раз в тех зонах которые китайцы планировали отобрать к 2062 году. Но ***** значительно ускорил этот процесс.
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Ага тоесть газ воруется у китайцев которые хотели отобрать эти земли к 2062 году, прикольно.))
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к 2062-му году там уже никакого газа не останется. Скорее даже гораздо раньше. Да и не факт, что он тогда ещё будет кому-то нужен.
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Будет, но вот потребление будет ниже в разы это точно.
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Та нікуди кацапи не дінуться,бо крім нафти та газу,їм продавати більш нічого...
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Ну і добре.......
Потрібно налагоджувати нормальні стосунки з Росією.
Адже часи правління маріонеточного режиму кровавого бариги минули. Як і часи його кумця юща та їхніх кукловодів.
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Алексей Миллер заявил, что Газпром готов на любые условия Украины...только Юлию Владимировну к переговорам не привлекайте)))
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Що, лячно, цапе? Бо Юля знову пошиє вас у дурні? Як у 2009му?
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лячно, вуйку, лячно, для особо умных советую посмотреть мультик 72г. "Братец Кролик и Братец Лис"
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лучше крути педальки, педя... ликтричество вырабатывай
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Де комент з найбільшою кількістю плюсів?
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"Газпром" может выплатить Украине 3 миллиарда долларов газом - Витренко https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/29/654319/
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Тут знакове слово: "може виплатити". Головне, щоб пан Вітрєнко отримав свої мільон баксів в місяць зарплатні.
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ВОНИ НЕ ПЕРЕДАСТИ - ВОНИ ВОРОГИ УКРАЇНИ
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Не уважаемый цензор.да, почему вы переводите слово росияне на слово русские?
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