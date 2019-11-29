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 Політика України
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Все про:Apple (15) Крим (7873) представництво (44) Кориневич Антон (26)

 Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ

Представництво президента України в АР Крим направило запити компаніям Apple Incs і AFP News Agency через неправильне позначення тимчасово окупованого півострова і відносини з його окупантами.

Про це сказано на сторінці представництва в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представництво президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, пов'язані з неправильними позначеннями Криму або відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми направили відповідні запити AFP News Agency і Apple Incs щодо відповідних ситуацій", - сказано в повідомленні.

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Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність з Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Таким чином, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим, як частину території РФ. При використанні додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим, як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій і сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті в Twitter.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162632
 
   
 Топ коментарі
 
Офіс президента вирішив похвалитись економічними успіхами і розповів, що середня заробітна платня за рік виросла на 16%. Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.

Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 5570
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Пусть рядом нарисуют график роста цен в магазинах.
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молодец Зеленский
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Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 626

ЄвроМайдан - EuroMaydan
8 год ·

За результатами третього кварталу Україна залишила останнє місце в Європі по розміру середньої зарплати і досягла нового історичного максимуму по розміру середньомісячної доларової зарплати за квартал.
...
Державна служба статистики Молдови оприлюднила дані по середній зарплаті в 3-му кварталі 2019 року, вона склала 7385 лея (416 доларів США). В Україні середня зарплата в третьому кварталі 2019 року склала 428 долари США, що дозволило Україні вперше за 5,5 років обійти Молдову за розміром середньої зарплати.
...
Доларовий еквівалент середньомісячної зарплати в 3-му кварталі також є історичним максимум за всю історію України. Попередній максимуму був в 4-му кварталі 2013 року, коли середньомісячна зарплата склала 412 долари США.
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Ну особливо немає чим пишатись але принаймні не останні !
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Средняя зарплата это как средняя температура по больнице. Не забывайте что в стране много людей действительно с большой зарплатой, на всех поделили и вот получили, а если проедетесь по городкам и селам то офигеете от уровня их зарплат и жизни.
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Зато по уровню коррупции мы первые в Европе.
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Это какой-то позор, товарищи! Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 478
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Офіс президента вирішив похвалитись економічними успіхами і розповів, що середня заробітна платня за рік виросла на 16%. Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.

Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 5570
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Пусть рядом нарисуют график роста цен в магазинах.
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Курс доллара падает и падает, в результате средняя зарплата в долларах вроде бы растёт, а в гривнях при этом не меняется, но с учётом роста цен в гривнях же она фактически падает.
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В Лондоні зарад проходить конференція НАТО. Міністра закордонних справ і віце прем'єра Кулебу було запрошено на цю конференцію. І вони могли би там донести позицію України і провести ряд двосторонії зустрічей. Але ніхто з високопосадовців на конференцію у Лондон не поїхав.
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А с какого перепуга они могли там присутствовать?
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Дуже дивна і тривожна позиція посадовців. А враховуючи що вони всі зелені, то і позиція Зе по НАТО ТЕЖ ТРИВОЖИТЬ...
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І це ігнорування дуже погане. Тому що демонструє німу і незрозумілу позицію нашої країни. І це може відсовувати нашу країну на другий план для наших ключових партнерів з НАТО
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Так позиция Украины и так не засекречена.
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Слуги *****, не хочуть його нервувати, зрадники.
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там щас у ландони лучшие патриоты гонтарева луценка
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ЗЕбільне ДРГ яке захватило владу в Україні не має наміру йти в НАТО .
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відправлю свій б/в унітаз за рахунок отримувача в московію! шара, безкоштовно!
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Хотів купити доньці Айфон, а тепер буду думати, а чи треба?
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Покупая доньцi Айфон ты льешь воду на мельницу агрессора. Скажи твердое нет американским коллаборантам.
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Южно-корейский вестербайтер
Иди на Фудзияму, погрей одно место
Самураи любят пользовать кациков
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Покупайте Самсунг! Лучшие в мире смартфоны. Или на худой конец китайские. Они все равно скоро всех сожрут, и в первую очередь Айфон с их маразматическими ценами.
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Не знаю тайванских фирм, по-моему там только сборка.
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В Китае технологии развиваются ужасающими темпами. Скоро 9 из 10 гаджетов и всей электроники будет из Китая, а не только китайской сборки.
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Купи и выйдя из магазина торжественно разбей Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ - Цензор.НЕТ 2599 !На зло ахрессору!
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За таким в магаз не хожу. Все по інету.
Тоже китайца придумаля?
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Друже прости ради Бога!
Но если ты решил купить своей дочери айфон,то ты хороший отец,и не думай ты не о каких картах,и прочее и тому подобное,делай своей дочери подарок!Апл классная техника мне очень нравится,с нее как видишь и пишу!
Думай о ребенке и делай ей как можно больше хороших минут в жизни,ведь дети очень быстро растут!
Извини еще раз за глупый прикол!
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Пустопорожняя возня, имитирующая бурную деятельность. Они эти карты применяют в софте, установленном на сматрфонах, официально продаваемым на территории России. Это требования российского законодательства. Может Украина заместит российский рынок и выкупит те миллионы смартфонов, которые должны быть проданы в России? Если нет, то надо прекратить эту глупую возню. А то, от Украины устанет не только Европа но и США.
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А при чем здесь какое-то представительство? Кроме того, что оно никого не представляет, еще и вмешивается в компетенцию внешнеполитического ведомства страны.... Все эти нелепые попытки надувать губы делают Украину еще более смешной в глазах мирового сообщества.... Если эти дебилы не знают, что существует определенная международная процедура, то им лучше всего молчать!
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В Украине нет официального представительства эпл!От слова вообще нет!
Если огрызок допустим заблокируют,решать вопрос можно будет только в официальном представительстве,ближайшеее город Москва.
Как то так!
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Ну а говорить на каком языке будешь?
А сколько минута разговора стоить будет?
Ну допустим есть операторы где пол часа бесплатно,а потом,а в случае блокировки,там и чек вышли и штрих код с коробки вышли,вообщем у меня на эти тэрэвэни с полтора часа ушло!
Сначала в Купертино звонил,но они сказали звоните в Москву,думал в Москве по определению пошлют,ан нет все сделали и были очень любезны!
Да и я там вверху извинился!
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Ехай в город Москва и там оставайся.
Лично ходи в представительство.
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А де коментарі шокулодного бариги, ексгенпридурка 3-го тисячоліття....?! Де коментар вофи квартального та, пристайка і ряботряпки?!!!
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