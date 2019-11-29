 Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ

Про це сказано на сторінці представництва в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Представництво президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, пов'язані з неправильними позначеннями Криму або відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми направили відповідні запити AFP News Agency і Apple Incs щодо відповідних ситуацій", - сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність з Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.
Таким чином, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим, як частину території РФ. При використанні додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.
27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим, як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.
"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій і сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті в Twitter.
ЄвроМайдан - EuroMaydan
8 год ·
За результатами третього кварталу Україна залишила останнє місце в Європі по розміру середньої зарплати і досягла нового історичного максимуму по розміру середньомісячної доларової зарплати за квартал.
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Державна служба статистики Молдови оприлюднила дані по середній зарплаті в 3-му кварталі 2019 року, вона склала 7385 лея (416 доларів США). В Україні середня зарплата в третьому кварталі 2019 року склала 428 долари США, що дозволило Україні вперше за 5,5 років обійти Молдову за розміром середньої зарплати.
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Доларовий еквівалент середньомісячної зарплати в 3-му кварталі також є історичним максимум за всю історію України. Попередній максимуму був в 4-му кварталі 2013 року, коли середньомісячна зарплата склала 412 долари США.
Тбілісі
Иди на Фудзияму, погрей одно место
Самураи любят пользовать кациков
Тоже китайца придумаля?
Но если ты решил купить своей дочери айфон,то ты хороший отец,и не думай ты не о каких картах,и прочее и тому подобное,делай своей дочери подарок!Апл классная техника мне очень нравится,с нее как видишь и пишу!
Думай о ребенке и делай ей как можно больше хороших минут в жизни,ведь дети очень быстро растут!
Извини еще раз за глупый прикол!
Если огрызок допустим заблокируют,решать вопрос можно будет только в официальном представительстве,ближайшеее город Москва.
Как то так!
А сколько минута разговора стоить будет?
Ну допустим есть операторы где пол часа бесплатно,а потом,а в случае блокировки,там и чек вышли и штрих код с коробки вышли,вообщем у меня на эти тэрэвэни с полтора часа ушло!
Сначала в Купертино звонил,но они сказали звоните в Москву,думал в Москве по определению пошлют,ан нет все сделали и были очень любезны!
Да и я там вверху извинился!
Лично ходи в представительство.