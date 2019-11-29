 Представництво президента в АРК звернулося до Apple через неправильне позначення окупованого Криму як частини РФ

Про це сказано на сторінці представництва в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представництво президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, пов'язані з неправильними позначеннями Криму або відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми направили відповідні запити AFP News Agency і Apple Incs щодо відповідних ситуацій", - сказано в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, представники компанії Apple на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у продукти компанії. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність з Конституцією РФ", - сказав Піскарьов журналістам.

Таким чином, зараз у додатках Apple Maps і Weather російські користувачі бачать окупований Крим, як частину території РФ. При використанні додатків в інших країнах світу Крим і далі позначається як територія, яка не належить ні Росії, ні Україні.

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на рішення американської корпорації Apple маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим, як частину території Російської Федерації, зазначивши, що глобальна політика не є сильною стороною цієї компанії.

"Айфони - чудові продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій і сфери розваг. Глобальна політика - не ваша сильна сторона", - написав Пристайко у своєму акаунті в Twitter.

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