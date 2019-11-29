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Все про:ГПУ (3403) Зеленський (3710) зміни (47) прокуратура (1988)

 Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни

Президент Володимир Зеленський вважає, що вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбувається не імітація реформ, а реальні зміни.

Про це сказав Зеленський, виступаючи 29 листопада на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мусимо визнати, що за ці роки слово "прокурор", на жаль, набуло в Україні негативного, практично нецензурного значення. У звичайних людей слово "прокурор" асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими авто, віллами, яхтами і коштовностями", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що стратегічне завдання генерального прокурора і його команди - змінити цю ситуацію раз і назавжди.

"Упевнений, що саме вам це під силу. І цей процес уже почався. На мою особисту думку, вперше за роки незалежності відбувається не імітація реформи, а дійсно реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури", - вважає він.

Президент вказав, що прокурори вже пройшли два непрості етапи атестації і підтвердили свої здібності та навички. "Я щиро бажаю кожному з вас гідно пройти завершальний етап атестації і довести свою добропорядність, професійну компетентність і етику. І тоді Україна, нарешті, отримає справедливу, орієнтовану на суспільство прокуратуру, яка буде прикладом для всіх інших органів правопорядку", - сказав він.

Читайте також: Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162624
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, чи назвуть цей малюнок екстриміським, чи все ж таки хватить розуму не визнати себе жабою?

Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения - Цензор.НЕТ 8673
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Какой невообразимый пзц творится! Королевская и Сивохо в РНБО. Какая оборона? Какая национальна безпека??? Я до сих пор не понимаю как такое могло произойти... КАК БЛДЬ?!

Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения - Цензор.НЕТ 6494
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Львовский метрополитен

@natohawks

·1 ч

"Слуга народа" Дубинский, ласково именуемый в народе "шлюха Коломойского", обратился в Telegram к главе Национального банка Украины словами "Я е*ал тебя в тупой собачий рот". Хотя чему тут удивлятся?
Быдло сходило на выборы и проголосовало за быдло.
А это всего лишь результат

Зеленский: Впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходят реальные изменения - Цензор.НЕТ 4346
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да ну)) если это человек пороха то почему он идет по беспределу против пороха? и почему зеля даст пинка ручному силовику? а твоему преЗЕденту идет на шкоду его тупость во внешней и внутренней политики. у него талант настраивать вменяемых людей против себя
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Громадська організація "Центр протидії корупції "Громадська ініціатива" просить суд визнати протиправними дії комісії, яка рекомендувала призначити Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляв Укрінформ, Президент 22 листопада призначив на посаду директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу, кандидатуру якого обрала конкурсна комісія. Труба вже встиг зареєструвати ДБР у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Місцем реєстрації значиться Секретаріат Кабміну по вул. Грушевського, 12/2.
29 листопада Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації Президента з листом щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора ДБР, оскільки він таку перевірку не проходив. Відповідне звернення опублікувала директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.
Прес-служба ДБР 29 листопада повідомила, що голова Держбюро розслідувань Роман Труба у день призначення на посаду звернувся до Президента України із заявою про проведення перевірки, передбаченої законом України "Про очищення влади".
Відповідна перевірка була розпочата, за даними ДБР, Адміністрацією Президента України 27 листопада.
Сам Труба стверджує, що він не підпадає під дію закону про люстрацію.21.12.2017 16:07
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Центр протидії корупції "Громадська ініціатива" это для тебя пик честности?))) где вы беретесь идиоты
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що ти маеш проти цієї публікації та Шабуніна особисто?
чи ви вмикаєте режим ватника ви все врети Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 7658
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шабунин очень мутный тип существующий на гранты и очень любящий зелю. ты не заметил что он пропал из сми, а при порохе был в каждом телевизоре)) коррупция закончилась?
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.....шабунин очень мутный тип существующий на гранты и очень любящий зелю......

вам не здається що це аргумент ватника а не антиватника тобто проти Шабунініа у вас нічого немає
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если так подходить то у тебя нет ничего ни на одного, даже на яныка))) иди спать, завтра в школу
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ви праві, піду вчити англійську а то отупію на цензорі
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во,во. может из тебя человек и получится, чем черт не шутит))
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ты, винторогий, и написал бы, что

- у вас после ОБЫСКА СВИДЕТЕЛЯ

практикуются его пытки и расстрел
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я живу у місті Суми,дурко, у приватному будинку вул. ген.Доватора 20
і мене не цікавлять проблеми жителів засрашки.
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так, не дурко, теперь сюда давай выложи скан своего паспорта с пропиской
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Ты не украинец, влАдимир, ты гэбнявая кацапская мразь, лишь пытающаяся "косить" под ОУНовца.
Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 4948
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думаеш розкрив кацапського огенда Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 3277
так що показати прописку Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 4753я вже намалював
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ты так мило претворяешься простым долбо#обом

- типа петрова-боширова, мол, не разведчики вы, а п#дарасы
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вам навіть не потрібно прикидатися
до речі ви знаєте англійську мову?
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Ты хочешь слинять из кацапстана и мечтаешь уже об имиграции?

Насобирал компромат на приближенных ***** и коллег-садистов?
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Попугайчик нечет то, что в сценарии написано. Без сценария ЗЕ мычит, как полный даун.
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пора закінчувати це труфальдіно із бєргамо щось треба робити з цим творчєскім колєктівом рєформаторов циркачів
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призначений в результаті договорняків між НФ та БПП і липового конкурсу
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Угу.
И вашего ненаглядного Портнова из Роиси тоже наверное Порошенко выписал за Трубой приглядывать.

И фабриковать дела против участников АТО тоже Порох ЗЕлюпу заставляет.
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при порошенкові з рахунків портного зняли арешти якби не жадібність петі портянка давно б бомжував десь на расеї
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Здається їх місце не у ВР, а в чистити парашу. *****, перепрошую, "зе виборці", кого ви вибрали? Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 7473
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Діствітєльно ! Можетє бросаться фєкаліямі :
Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 2764

Хто ж з них бреше ? Бєнін,чи бєнін ?
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цю купку беніного лайна (дубінського)скоро скрутять у баранячий ріг разом з патроном
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Песков заявил, что Путин и Зеленский могут обсудить в Париже вопросы поставок газа.😬
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В Австрии зелюпинский Оржель уже обо всем договорился втихаря.

Кацапы радостно сдали Оржеля с потрохами какраз тогда, когда он клялся, что ничего еще не решено.
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подробиці "зради" в студію
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Никто не хочет пачкаться, крайним решили сделать нелоха...
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Не. Просто кацапы своих холуев никогда не ценили.
Вот и Зелюпу сливают при любой возможности.
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Это путин хочет его обсудить в обмен на списание многих лярдов долларов штрафов и с условием что без этого обмен пленными без этого не произойдет. А Зелененьке раденьке бо дурненьке, смотри согласиться. Будет потом как Азаров рассказывать что "янукович отказался от евроинтеграции бо невыгодно - кацапы вон 15 млрд дают". Дальше знаем что было и опять может быть.
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а мы заметили, особенно в тот момент, когда Генпрокуратура опровергла слова
Рябошапки - генпрокурора о судимости/несудимости Иванисова ...
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Ти вже втратив довіру людей своєю брехнею, можеш не тужитись.
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До купы/ Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский 12.07.19 10:10
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Все правильно, цветные металлы - стратегическое сырье. Только скоты из наших киевских властных кабинетов не могут остановиться: всё продаётся и всё покупается.
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от что значит полубог портнов... как он приручил прокуратуру...аж зелень в восторге)))
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Это потому, что впервые за годы независимости у нас президент "мирового масштаба".
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А кто знает, кого он назвал обычными людьми?
Это он себя имел в виду?
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Президент Владимир Зеленский считает, что впервые за годы независимости в системе прокуратуры происходит не имитация реформ, а реальные изменения. Источник: https://censor.net.ua/n3162624

У гіршу сторону ? Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 9957

Бачимо не прикладі ДБР
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Поклёп на поклепе сидит и шоколадкой бражку закусывает.
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ЗЕбилам теперь вода в кране не нужна. ЗЕкловуны их и так росой хорошо умывают.
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Та невже?! Як при шокулудному баризі з його генпридурківським посіпакою 3-го тисячроліття, так і при вофі прокурори "вирішують" і отримують! Ексгенпридурок чкурнув ло Лондона, подалі від відповідальності! Доля новопризначеного, "свого пацана", прогнозована!
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По кило чукУлЯду тебе забить бы во все отворы,винторогий баран
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Коли будуть зміни в житті українців, нелохи і дебіли на це відповіді не мають.
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Коли будуть зміни в житті українців, нелохи і дебіли на це відповіді не мають.
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Зміни, може, і реальні, але чи на краще?
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Да мы, Вова, не слепые и видим что там происходит, когда прокурор-на 100% свой чувак.
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Три типи ЗЕ-лохторату.
Перший, схоже, щось вже почав підозрювати. Другий - усім задоволений. Третій ловить ротом зелену сечу.


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после последнего корпоратива в прокуратуре Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни - Цензор.НЕТ 7102
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Питання. - Зеленський знає мову народу президентом якого він є?
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Вряд ли результат порадует большинство украинцев, но зато реформа прокуратуры от Зе прошла быстро, без пафоса, и без вымаливания денег на реформу у ЕС,США .
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Все дуже просто - назначаєш 100%-но свою людину - і але-оп, ось і реформа!
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Украинцы помнят, в отличие шпарящих по методичке, как при шоколаднике прошла реформа прокуратуры .
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Там вверху 3 фотки ,ты посередине или правый,отмороз? Какая реформа прокуратуры проведена ,в чем изменения?
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В какую сторону изминения? В сторрону НКВД-КГБ-ФСБ?
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Мы видим что Портнов стал руководить прокуратурой. Реальные изменения.
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в системе прокуратуры происходят реальные изменения/ Таки да. У Рябошапки диплом университета Соломона а не диплом харьковского юридического института имени Л. Кагановича как у папередников .
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Что эта подлая трусливая душонка принимает7 Я думал что он уже завязал
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А я то думаю... І яник в тюрмі, і кучма в тюрмі, і медведчук в тюрмі, і решта олігархів також???)
Ой... Це я мабуть замріявся...
Володя ти тупо головою в штангу б'єшся...
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Кацапы как всегда воюют с украинцами ... жидами...
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Карманний генеральний прокурор (свій у дошку) ставить своїх прокурорів на місцях (своїх у дошку) це перемога, це крок "вперед" до системи права брежнівського періоду.
У привітанні з новим роком він заявить, що готовий балотуватись на новий термін, і йому вже ніхто не завадить.
Олігархи вже не спонукають до прийняття рішень на свою користь, вони напряму управлять країною.
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А когда предыдущий през Луценка сделал генпрокурором и переделал ради него Конституцию,Вы так же возмущались?
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Как же у свиноботов и других врагов Украины бомбит от Зеленского. Справжнiй гетьман, первый президент который что-то меняет к лучшему
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А можно полюбопытствовать,друг (таких друзей как ты и врагов не нужно) Украины, что именно меняется к лучшему? Хотелось бы конкретики.
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А помните петино генпрокуроровское позорище от яремы до луцыка?Транзитом через шокина(в которого типа стреляли!в бронированное стекло несколько раз)Посмешище на ВЕСЬ МИР.Последний алкопрокурор по иронии судьбы был министром МВД после первого Майдана и жаловался на прокуратуру.Которая типа гасит всего его светлые начинания по борьбе с криминалитетом.По иронии судьбы он сам стал генпрокуром и..Я это к чему....Народ всё помнит.Показательная истерика петеботов о том,"как всё ужасно" не сработает.Народ всё помнит.
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