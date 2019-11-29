 Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни

Про це сказав Зеленський, виступаючи 29 листопада на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мусимо визнати, що за ці роки слово "прокурор", на жаль, набуло в Україні негативного, практично нецензурного значення. У звичайних людей слово "прокурор" асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими авто, віллами, яхтами і коштовностями", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що стратегічне завдання генерального прокурора і його команди - змінити цю ситуацію раз і назавжди.

"Упевнений, що саме вам це під силу. І цей процес уже почався. На мою особисту думку, вперше за роки незалежності відбувається не імітація реформи, а дійсно реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури", - вважає він.

Президент вказав, що прокурори вже пройшли два непрості етапи атестації і підтвердили свої здібності та навички. "Я щиро бажаю кожному з вас гідно пройти завершальний етап атестації і довести свою добропорядність, професійну компетентність і етику. І тоді Україна, нарешті, отримає справедливу, орієнтовану на суспільство прокуратуру, яка буде прикладом для всіх інших органів правопорядку", - сказав він.

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