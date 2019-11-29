 Зеленський: Вперше за роки незалежності в системі прокуратури відбуваються реальні зміни

Про це сказав Зеленський, виступаючи 29 листопада на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мусимо визнати, що за ці роки слово "прокурор", на жаль, набуло в Україні негативного, практично нецензурного значення. У звичайних людей слово "прокурор" асоціюється не з верховенством права або законністю, а з дорогими авто, віллами, яхтами і коштовностями", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що стратегічне завдання генерального прокурора і його команди - змінити цю ситуацію раз і назавжди.
"Упевнений, що саме вам це під силу. І цей процес уже почався. На мою особисту думку, вперше за роки незалежності відбувається не імітація реформи, а дійсно реальні зміни, які стосуються всіх рівнів прокуратури", - вважає він.
Президент вказав, що прокурори вже пройшли два непрості етапи атестації і підтвердили свої здібності та навички. "Я щиро бажаю кожному з вас гідно пройти завершальний етап атестації і довести свою добропорядність, професійну компетентність і етику. І тоді Україна, нарешті, отримає справедливу, орієнтовану на суспільство прокуратуру, яка буде прикладом для всіх інших органів правопорядку", - сказав він.
Як повідомляв Укрінформ, Президент 22 листопада призначив на посаду директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу, кандидатуру якого обрала конкурсна комісія. Труба вже встиг зареєструвати ДБР у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Місцем реєстрації значиться Секретаріат Кабміну по вул. Грушевського, 12/2.
29 листопада Міністерство юстиції звернулося до Адміністрації Президента з листом щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора ДБР, оскільки він таку перевірку не проходив. Відповідне звернення опублікувала директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.
Прес-служба ДБР 29 листопада повідомила, що голова Держбюро розслідувань Роман Труба у день призначення на посаду звернувся до Президента України із заявою про проведення перевірки, передбаченої законом України "Про очищення влади".
Відповідна перевірка була розпочата, за даними ДБР, Адміністрацією Президента України 27 листопада.
Сам Труба стверджує, що він не підпадає під дію закону про люстрацію.21.12.2017 16:07
чи ви вмикаєте режим ватника ви все врети
вам не здається що це аргумент ватника а не антиватника тобто проти Шабунініа у вас нічого немає
- у вас после ОБЫСКА СВИДЕТЕЛЯ
практикуются его пытки и расстрел
і мене не цікавлять проблеми жителів засрашки.
так що показати прописку я вже намалював
- типа петрова-боширова, мол, не разведчики вы, а п#дарасы
до речі ви знаєте англійську мову?
Насобирал компромат на приближенных ***** и коллег-садистов?
И вашего ненаглядного Портнова из Роиси тоже наверное Порошенко выписал за Трубой приглядывать.
И фабриковать дела против участников АТО тоже Порох ЗЕлюпу заставляет.
Хто ж з них бреше ? Бєнін,чи бєнін ?
Кацапы радостно сдали Оржеля с потрохами какраз тогда, когда он клялся, что ничего еще не решено.
Вот и Зелюпу сливают при любой возможности.
Рябошапки - генпрокурора о судимости/несудимости Иванисова ...
Лизнуло само себя.
Это он себя имел в виду?
У гіршу сторону ?
Бачимо не прикладі ДБР
Перший, схоже, щось вже почав підозрювати. Другий - усім задоволений. Третій ловить ротом зелену сечу.
- Ніт.
- А вони є.
Ой... Це я мабуть замріявся...
Володя ти тупо головою в штангу б'єшся...
У привітанні з новим роком він заявить, що готовий балотуватись на новий термін, і йому вже ніхто не завадить.
Олігархи вже не спонукають до прийняття рішень на свою користь, вони напряму управлять країною.