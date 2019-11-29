 На головного свідка у справі Пашинського чинився тиск. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з протоколом на єдиного свідка у справі Пашинського чинився тиск для того, щоб він обмовив Пашинського і дав неправдиві свідчення.
Незважаючи на це, свідок Олійник повторив свої свідчення, які повністю знімають підозри в навмисності дій Пашинського. Олійник підтвердив, що Пашинський вистрілив у ногу Хімікусу після нападу й удару пляшкою по голові. На вимогу адвоката Федура долучити до справи свідчення головного свідка у справі Пашинського, представник прокуратури виступив із протестом, посилаючись на "таємницю слідства".
Незважаючи на аргументацію захисту і відсутність підстав для перебування Пашинського в СІЗО, Печерський суд продовжив арешт ще на 2 місяці.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.
для них лупить друг друга бутылками обычное дело,
да и сажать друг друга на бутылки...
а тут нарвался Херой-гопник на правильный ответ... и быдло заголосило...
АбидИли... стрелять не чеСно. он должен был бутылкой..
и моника на этом играет... вождь быдла..
это УЖЕ было в истории
Об избирательном правосудии.
Деле Гандзюк.
Рябошапке.
Пашинском.
И не только.
***
Некоторое время тому назад представители Владислава Мангера активно бегали по киевским редакциям с предложением записать с ним «объективное интервью».
И мое любимое: «вы можете задавать любые вопросы».
Смешные люди))).
Разумеется, конкретно мы их не просто проигнорили, но даже разговаривать не стали.
Как и многие другие коллеги.
Причина проста.
Владислав Мангер (если вы вдруг забыли кто это) - главный подозреваемый в убийстве Екатерины Гандзюк.
Да-да, именно председателя Херсонского облсовета подозревают в том, что он организовал покушение на активистку (ее абсолютно по-зверски облили с ног до головы кислотой), в результате чего она умерла.
В феврале 2019-го Мангера «приняли».
Его статьи: 115 ч.3 ст.27 п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенному из корыстных побуждений, по заказу с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.
15-го февраля он был арестован с залогом в 2.5 млн. грн.
Залог - плёвая фигня, был уплачен Мангером в тот же день, в результате чего он вышел из СИЗО.
19-го февраля на него надели электронный браслет, но уже 11 марта его не просто сняли, но даже вернули загранпаспорт.
Рубрика: ** твою мать!
На постоянной основе.
Право, да?
А в апреле Мангеру и вовсе смягчили статью (ну, а че стесняться. Гандзюк же уже все равно не вернёшь, так а че человека мурыжить?).
Теперь речь идёт о ст.121.ч.2 - заказ избиения, санкция - от 7 до 12.
При этом суд разрешил ему свободно передвигаться в пределах Херсонской области.
Но и это ещё не все, котики.
В ноябре суд - в связи с переквалификацией - уменьшил ему сумму залога с 2,5 млн гривен до 1,15 млн.
Граждане, 1.15 млн грн.!!
За убийство Гандзюк!
Без паспортов, браслета и тд
Казалось бы: чего я вспомнила?
Да, просто сегодня славный Печерский райсуд продлил Сергею Пашинскому срок ареста ещё на два месяца.
Без права залога, порук и тд.
Других заложников у них нет.
Он один сидит.
Как символ.
Благо, его никто - за глаза - не любит - так что символ отличный.
И им очень нужно, чтоб сидел дальше.
Символ же, епт.
Раз других нет.
Ну, че, ни дать, ни взять.
Сидит По 121-й статье, часть первая!!
Тоже самое, что у Мангера, но не «группа лиц», а индивидуально.
Теперь - внимание.
Сравним два случая.
Мангера подозревают в том, что он заказал покушение на Гандзюк - ее облили кислотой и она умерла.
Пашинский сцепился с сельским хулиганом-алкашом (который во-первых был уже кратно судим за хулиганку; во-вторых - в момент конфликта был нетрезв), обещавшим «****...ть» его жену и тд.
Алкаш остался цел и вполне трудоспособен.
Но Квалификация одинаковая.
О-д-и-н-а-к-о-в-а-я.
Посему, Пашинский сидит уже два месяца и ещё минимум столько же просидит, а Мангер гуляет на свободе - без браслета и даже, пардон, залога.
Отличное сравнение, да?
«Сопоставимое», я бы сказала.
Вишенка на торт: группу прокуроров по Пашинскому возглавил Руслан Рябошапка (стало известно сегодня).
Генеральный прокурор.
Ага.
Зачем? - вопрос философский.
Я бы даже сказала риторический.
Я, мягко сказать, не фанатик г-н. Пашинского, но вот теперь расскажите мне - после все этих фактов - про «неполитические» преследования.
Ага.