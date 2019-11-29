 Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в апеляційній скарзі адвокат Дронова Геннадій Токарев заявив, що судовий розгляд був неповним, оцінку доказів надано неправильно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам.

Однак у суді це назвали "загальними фразами" і попросили надати конкретніші аргументи. На усунення недоліків у адвоката є 15 днів.

"Скаргу Геннадія Дронова до Верховного суду також не взяли до розгляду, як і скаргу Зайцевої", - написала журналістка.

Зазначимо, Зайцева у своїй скарзі просила пом'якшити вирок до 5 років позбавлення волі. В її скарзі також знайшли недоліки і не прийняли до розгляду.

Раніше повідомлялося, що Зайцеву етапували в Покровський виправний центр у Дніпропетровській області.

Другого засудженого у справі про ДТП в Харкові Геннадія Дронова етапували у Крюківську виправну колонію на Полтавщині.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.