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 Суспільство
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Все про:апеляція (251) Верховний Суд (474) ДТП (2646) Зайцева (85) Харків (1568) Дронов (49)

 Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову

Верховний суд не прийняв до розгляду апеляції засуджених у справі про ДТП на Сумщині в Харкові Геннадія Дронова та Олени Зайцевої.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в апеляційній скарзі адвокат Дронова Геннадій Токарев заявив, що судовий розгляд був неповним, оцінку доказів надано неправильно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам.

Однак у суді це назвали "загальними фразами" і попросили надати конкретніші аргументи. На усунення недоліків у адвоката є 15 днів.

"Скаргу Геннадія Дронова до Верховного суду також не взяли до розгляду, як і скаргу Зайцевої", - написала журналістка.

Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову 01

Зазначимо, Зайцева у своїй скарзі просила пом'якшити вирок до 5 років позбавлення волі. В її скарзі також знайшли недоліки і не прийняли до розгляду.

Раніше повідомлялося, що Зайцеву етапували в Покровський виправний центр у Дніпропетровській області.

Другого засудженого  у справі про ДТП в Харкові Геннадія Дронова етапували у Крюківську виправну колонію на Полтавщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Харкові: суд залишив без змін вирок Зайцевій і Дронову

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162621
 
   
 Топ коментарі
 
Это Дронов накололся наркотиками и мчался по улице со скоростью 200 км в час ?
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це капець...
зайчиха летіла на червоне світло, буха і укурена, вбила своєю автівкою купу людей, а Дронов, який всього навсього рушив на жовте світло, такий самий винуватесь як і вона..
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_Дронова по беспределу закрыли. Хотели его вместо зайчихи виноватым выставить, зайчиху отпустить. Да слишком дело резонансное оказалось.
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а почему экспертиза не установила? (а независимая установила! но ее не приняли к сведению...почему?) почему повторные анализы не смогли провести (мало нассала) и почему год пряталась эксперт? почему два или три раза менялась схема ДТП...и линия старта Дронова мистическим образом все время отодвигалась вперед.?. почему даже стали придираться к некорректной работе светофора (мол желтый Дронова закончился быстрее переключившись на стабильный зеленый, а желтый зайчихи...бац и сразу красный?)? почему зайчиха настаивает на долевой вине - ей 30 (???) ему 70 процентов, хотя суд распределил ее поровну? почему зайчиху определили в гламурный "дом отдыха", а Дронова не побаловали?
почему выгораживающих одну сторону вопросов слишком много? почему?
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Экспертиза установила - более 110км/час, что и показывал компьютер ее разбитой тачки, и показания которого суд отказался учитывать.
При такой скорости она была в 30-50метрах от светофора, когда уже горел чисто красный.
А когда начал мигать зеленый то в мин. в 150 метрах.
Да, на всех записях (которые суд тоже отказался учитывать) видно, что она участвовала в гонке ("кто кого обгонит") с другим мажором, который увидев перед собой красный резко затормозил. А обдолбанная мажорка погнала дальше.
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откуда тут такое количество платных- ботов защитничков обдолбанной чувихи, ехавшей на красный?
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думаю люди просто прикалыватся и провоцируют тут срач...
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Где суд присяжных? Их нет потому что каждый приговор это бизнес. А кто будет делиться?
Все менять . В каком нибудь селе, тайге, да в любом скоплении людей все чеснее и проще суть человеческая чечснее чем наши суды. Только суды присяжных и прецендентное право. Этому типу правосодия не одна тысяча лет.
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Да когда уже наконец то будет приговор окончательным и чтоб обжалованию не подлежал.
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P.S Интересно кто в Украине следит за честностью и правомерностью адвокатов,про ассоциацию и не говорите бандиты бандита не тронут.
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По одному году за человека? Выгодная покупка!
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Дронов - это классический "терпило", которого поимели с одной лишь целью, чтобы девка через годик вышла по амнистии или на УДО.
Ну и конечно - это предупреждение всем "пересичным" от продажных ментов, прокуроров, судей и пузатых дядей при бабле, что Вы лохи должны пьяных мажоров, унюханных мажорок, спешащих из кабаков ментов, прокурорских и судейских сук за километр чувствовать и сразу к обочине прижиматься, а лучше вообще на трамвае ездить...
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"Дронов - это классический "терпило", которого поимели с одной лишь целью, чтобы девка через годик вышла по амнистии или на УДО."- Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову - Цензор.НЕТ 6698!
Цей дринофф- фсбушник, кайкавскій,на початку всю увагу шюрналісти сконцентрували на зайцевій ,а про дрина невідомо було не те що місце роботи ,навіть номери його туарега несвітили.
Цей штемп явно замішаний у наркосхемах якщо не гепи то авакяна точно. Сильний резонанс зашкодив відмазуванню дрина соїми патронами,вони вирішили провести усе через верховний суд але ймовірно у верховному суді вирішили що його патрони збиті льотчики. Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову - Цензор.НЕТ 8101
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10 лет за убийство 6-и человек. Цивилизация все более сходит с ума.
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Читаю коменти і дивуюся. Кожен день спостерігаю як навіть після такого резонансного випадку водії починають рухатись на жовтий. Таке враження що вони усі зібрались тут сьогодні із захищають своє право рушати на жовтий.
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Дронов починав рух, а Зайцева закінчувала. Що легше: не рухатись чи зупинитися? Як з точки зору фізики, так і здорового глузду, звичайно, не рухатись. І ця позиція підтримана юридично ПДР та роз'ясненням ВСУ щодо можливості проїзду на жовтий сигнал в разі неможливості зупинитися в відповідному місці. Якби Дронов не поїхав на жовтий, Зайцева безперешкодно проїхала б перехрестя. Замість Зайцевої міг бути будь хто з вас, що рухався в межах дозволеного швидкісного режиму, але був би ближчий до перехрестя, ніж Зайцева. І тоді був би на 100% винний Дронов. А так його провину розділила Зайцева. Так що усе більш-менш законно і справедливо.
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"От, будь ласка - виклади зараз щось в Інтернеті - і все тут же обісруть. Бо Інтернет - це така клоака, де кожне нічтожество має свої 15 секунд слави, лишає свої коментарі." І. Карпа
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Ось схожа ситуація, але без смертей... ДТП за участю трьох автомобілів у Коломиї на Івано-Франківщині. ВІДЕО камер спостереження
Хто вкаже винних, має право звинувачувати когось в трагедії Харкова.
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Десь було відео, що мерс не з місця рушав, а рухався і при наближенні до світлофора не став пригальмовувати та почав перетинати перехрестя на жовтий.
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Дмитро, є пряме запитання до вас, хто винен? Ваша думка?

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Я відповім замість Дмитра.
Тут прекрасно видно як "сім'я з двома дітьми" маючи татком йовнутого гоцула татком вирішила повторити "подвиг"дибіла дронова з протилежної окраїни цьої країни!
Напевно той гоцул з ме6рса теж десь мусарить бо мозгів нема ,а мерс є.
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Там сто відсотків винен водій мерса, а провину водія добло можна оцінити тільки за допомогою експертизи. І ще водій мазди можливо порушив теж ПДР, тому що був за межею відповіднго для зупинки на червоний сигнал місці, але можливо там секція є, що дозволяє рух - тут навіть не готовий щось стверджувати на 100%. Якось так.
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