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 Політика України
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Все про:НАБУ (2208) Правоохоронні органи (470) Бахматюк (76)

 Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускає нас до матеріалів справи і чинить політичний тиск

Адвокат Олега Бахматюка у справі рефінансування VAB банку Олексій Шевчук подав скаргу в Управління внутрішнього контролю на дії детектива НАБУ, який у грубій формі відмовляється надати доступ до матеріалів справи. Юрист заявляє про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвокат Олексій Шевчук, який здійснює представництво Олега Бахматюка в рамках кримінального провадження у справі рефінансування VAB банку, сьогодні, 29 листопада, подав скаргу керівникові Управління внутрішнього контролю Осипчуку Р.С. на дії детектива НАБУ Пачовського, який не з'явився для надання доступу до матеріалів справи і в грубій формі відмовив надати цей доступ. Скарга була зареєстрована старшим слідчим А. Гайданка. В даний час проводиться перевірка.

Також у коментарі виданню "Судовий репортер" Олексій Шевчук повідомив про те, що "в рамках цього кримінального провадження здійснюється політичний тиск на його підзахисного, оскільки публічно ЗМІ і НАБУ офіційно повідомлені про місце перебування Бахматюка для запобігання в подальшому маніпуляцій з переховування останнього від правоохоронних органів і ухилення від процесуальних дій. У цей час навпаки - не Бахматюк ховається від слідства, а детективи НАБУ не бажають проводити необхідні для об'єктивного проведення розслідування процесуальні дії за участю Олега Бахматюка, тим самим порушуючи його законні права та інтереси".

Нагадаємо, що "VAB Банк" - один із тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Стосовно посадових осіб банку та НБУ зараз проводяться слідчі дії у справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують обвинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесменові.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162618
 
 
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Там консорциум из Австрии-Израиля-Франции давит. Нужно убрать местных монополистов и назначить новых. Уже оттуда. Потому и стараются.
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Мля!!! Ну одгого із найчесніших любей зачепили 😆😎
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Бахматюк должен получит пидозру на руки й кайданки.
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О, надо же! Ещё один ворюга, на которого "политически давят"! Что с тебя можно "выдавить", чучело, кроме дерьма? Неужели украденные тобою сотни миллионов государственных бабок и бабок вкладчиков? Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление - Цензор.НЕТ 1296 И вообще не понятно, каким боком ТЫ- к политике??? Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление - Цензор.НЕТ 9600
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Ну, пусть "политически задавленный" лично прийдет и поучаствует. Что ж он прячется? Нахаполось капитально вместе с себе подобными косюками..
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почему "новость" адвоката пашинского жирным, а адвоката бахматюка, не жирным шрифтом? не является ли это "политическими репрессиями"??))))))))))))))))))))))))) Адвокат Бахматюка: НАБУ не допускает нас к материалам дела и оказывает политическое давление - Цензор.НЕТ 4376
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Этот чмошник вообще собирается возвращать долги
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... оказывает политическое давление..... На бюро визивають чи закатали догану в записну книжку (облікову картку)?!!! Тоді все, кранти, виженуть з партії та роботи... Пляма на все життя!!
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ПОСАДИТЬ ,только показав ,что такие афристы как Бахматюк будут сидеть в тюрьме мы завоюем доверие иностранных инвесторов
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