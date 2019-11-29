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 Політика України
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Все про:Зеленський (3710) злочини проти Майдану (51) ДБР (678)

 Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що 3 грудня Верховна Рада в першу чергу розгляне поправки до законопроєкту про ДБР.

Про це сказав Зеленський, виступаючи 29 листопада на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функції слідства, ви маєте продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням порядку денного Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану", - сказав президент.

Читайте також: Українській владі варто вжити заходів для продовження розслідувань у справах Майдану, - Human Rights Watch

Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Читайте: Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162617
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, почему вы выпускаете тех кто расстреливал майдан? Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9512
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Ну,тепер точно зрозуміло на чиїй стороні буба і з ким він в одному човні і куди гребе.... якщо ще у когось до цього були сумніви...Він-король сепарів і вати,агант під прикриттям блазня на службі у рф,тупе знаряддя реваншу скинутих політ.еліт...Ганьба вам,тим хто оце привів...

Свати 6-й сезон 2-я серія, канал 1 + 1 вчора . Що не так, хто зрячий?

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6289
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Якби не хотіли злити, то вже прийняли б. От лише суспільство злити не дає.
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Пеботи - чому за 5 років нієєра не зробили...
Зеботи - тільки спробуйье злити справи...
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А ви ознайомтесь спочатку з п'ятьма тисячами томів справи.
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Кому ти що доводиш? Це, виявляється кпемлядський наймит тут "на роботі" - давай його в спам, без зайвих розмов!
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Странная у вас "логика": человек не знает как какое-то слово будет по-украински, значит "наволоч касапська". И эти люди хотят в ЕС! Да уж! С такими подходами вам светит только ЕС Поорошенко.
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ще раз: не про тебе, бот касапський, термін "логика"! Цього разу спалився твій кореш, такий самий бот, як ти. Наступного разу - спалишся ти, ольгінський.
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а ви більшовик,батенька Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5758такі в 20-х розкуркулювали,без зайвих розмов
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Можно и 10К сделать, а потом сказать, что нужно 25 лет, чтобы подготовить всё для суда. Вас это устраивает?
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А якщо ця величезна справа вимагає 10 років для розслідування різних епізодів, ви будете вимагати, щоби надали результати за 3?
Яке для суду має значення, влаштовує це вас чи ні, якщо слідство і суд мають відбуватись на підставі юридичних процедур, що потребують часу.
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Не бачите, чи не цікавилися просто? Чи повторюєте мантру з телевізора?
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Ну,тепер точно зрозуміло на чиїй стороні буба і з ким він в одному човні і куди гребе.... якщо ще у когось до цього були сумніви...Він-король сепарів і вати,агант під прикриттям блазня на службі у рф,тупе знаряддя реваншу скинутих політ.еліт...Ганьба вам,тим хто оце привів...

Свати 6-й сезон 2-я серія, канал 1 + 1 вчора . Що не так, хто зрячий?

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6289
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З російського аквафреша намагалися зробити український... Мерзота...

Гібридний прапор. Ютуб.

Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8919
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Знущання над державними символами

Хто напише заяву до ДБР тепер на прєЗЄка з цього поводу?
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Акторів до цієї справи не притягнеш. А от виробник дійсно міг би відповісти. Якби ген. прокурор не був "моєю" людиною.
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Король сепаров - это Порошенко, у него глава АП Райнин - мдведчуковский агент, все утверждалось в Москве, секретная инфа прямиком туда сливалась
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- тепер точно зрозуміло
- Неужели об этом говорят вот эти его слова: "Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР"?!
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а тобі дозволено зливати Україну? Хто дозволив?
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дурь вживає зєпрєздєнт...йому і пиши! Парашинський ти покидьок!
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Неужели его слова ("Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР") говорят о "зрада!"?!
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ватнику, "нє дєлай мнє мозгі"...бо зєлєгнійна брехня ллється з ротовогог отвору цього бєніного холуя смердючим потоком! Він декілька разів на день то спростовує то підтверджує свої лайновкиди...Що є черговим доказом його неадекватності...
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Зебилы, почему вы выпускаете тех кто расстреливал майдан?
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Дебилы, выпускают судьи, которых, пока ещё, далеко не всех сменили.
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Паренек который И.О. президента в данный момент говорит одно а делает другое. кто то верит ему после 4000$ зарплат учителям и «снизит тарифы» ))? А не хочет ли пацанчик рассказать о чем будет шептаться с Х-лом на предстоящей встрече!?
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Не врите, он никогда не обещал такую зарплату учителям, а про тарифы было сказано не в контексте абсолютных показателей, а относительных - относительно зарплат, льгот... итд. Более того, о сроках ничего не было сказано. По последним опросам подавляющее количество опрошенных дают Зе кредит доверия по реформам на 1-3 года.
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Трепло собачье. Обманул избирателей уже в который раз. Ну может кто-то ещё и в этот раз поверит....
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Где здесь обман: "Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР"?
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На ТВ повылазило все рыгалово. Вот яркий показатель зеленой контрреволюции. О сепарах беспокоятся, как о родных. Пора Ёлку палить.
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А при кому продали канали ригам і мертветчукам... чи не при Петрові часом...
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зебіл, а що, при Петрові потрібно було заборонити бізнес? Так ваша же зараз зебільна влада, спробуйте, забороніть...
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Я не Зебіл і не Пебіл. Я в сраці бачив всіх ЗеПебілів...
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аааа, то ти наволоч, парашинський бот , ти ворог, ти сволоч ернилядська, ти ********** капель, згинь, здохни сутяга касапська!
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Интересная "логика": если он не за Зе и не за По, то он "наволоч, парашинський бот , ти ворог, ти сволоч ернилядська, ти ********** капель,"
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для вас, касапів, "логика" одна: *************, скрепна. Іншої ви не знаєте. І сприйняти не можете.
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В чувство приди, глянь на себя и содрогнись от того, во что ты превратился. Если еще есть чем содрогаться. Организм.
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Организм, какое отношение ваш "спич" имеет к "Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР"?
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Порохосвины через месяц после убийства на майдане , после того как отправили добровольцев в котлы , по требованию ***** , поспиливали все деревья на Институцкой и поменяли брусчатку .
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Кто не позволит? Полуживое тело, вокруг которого сутками суетятся по очереди бригады скорой помощи? Оно на работе хоть иногда бывает физически, а не в фейсбучике?
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У вас дислексия? Там же ясно написано "Никто не позволит..."

Вы хоть иногда новости читаете/смотрите или сами их сочиняете? Его командировки освещены достаточно подробно. Если по вашей лоХике Президент должен сидеть в кресле с восьми до пяти, то Зе 100% не ваш президент.
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«Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал президент» - сказати сказав. По факту - йде повний злив. Навіть в тій частині, що закриваються справи проти беркутівців. І це робиться саме владою зеленої шмарклі
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А вы не допускаете, что предыдущие следователи понахватали стрелочников, а не тех беркутовцев, кто реально стрелял по демонстрантам? Да, невиновных надо отпускать, а виновных искать, ловить судить.

Вы не знаете деталей, а берётесь судить. Синдром постсовкового менталитета - книгу не читал, потому что плохая?
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а оті, як "невиновных надо отпускать" - просто на суд перестануть ходити, і тим самим зриватимуть засідання!! Без них суд не закінчиться!
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Малыш Зе говорит что контрреволюции помешает Никто. А кто это?
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Я не знаю, что вам говорит ваш малыш, а Зе сказал: "Никто не позволит "сливать" дела Майдана..." Попросите кого-нибудь из знающих русский язык объяснить вам значение местоимения "никто" в этом предложении.

Можете посмотреть/послушать оригинал на украинском - у украинского местоимения "нiхто" в том предложении те же функция и значение.
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_Да не дергайся, тупое Зе само уже всё отлично сказало. Он не сказал "я не позволю" как сказал бы ответственный и серьёзный человек. Оно промявкало "никто не позволит". Вот так расплывчато и ни к чему не обязывающе. Безличностно.
_Потратил на тебя, болвана, время, чтобы ткнуть в очевидное как щенка в его лужу...
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ЭТО ПОМОЙКУ ПОРТНОВСКУЮ НУЖНО РАСПУСТИТЬ!А ТРУБУ ПОСАДИТЬ!
+ теБя на ростов выгнать!
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"Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказала эбонитовая палочка
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Поменяйте таблетки, тогда с вами перестанут разговаривать эбонитовые палочки.
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И эти люди с чувством юмора школьников пятого класса критикуют сатиру и юмор "Квартала"???!!!
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Если разбираться с теми кто безобразничал на майдане, начнут кричать - не трогайте патриотов. Хотя вреда от них больше чем пользы.
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Моральное уродство Зе-хейтеров налицо!
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Пустобрех і шилокрут, замість реальних справ, одне словоблуддя, скоро нелох фініш, звіздіти не траншеї копати.
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В данном случае пустобрёх и пустомеля вы, а не он - он говорит о конкретных делах.
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Как же его враньё уже надоело. Говорит одно, а по факту-совершенно другое. По факту, они полностью сливают Майдан и выгораживают таких, как Богдан и Портнов, поскольку у Квартала совсем другие идеалы, они-малоросы((( Он боится патриотичную часть и говорит то, что она хочет слышать, но действия совершенно другие.
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Какие факты говорят о том, что это дело сливают?

Богдан и Портнов стртеляли по демонстрантам или отдавали приказы делать это?

У "Квартала" идеалы правильные, и они отражены в его выступлениях, а вот каковы ваши идеалы - большой вопрос.
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коли вже цей "поток" блювотиння припиниться ?
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Вы выбрали неудачное местоположение, отойдите в сторону.
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Имею спросить, коложидёныша, - можно ли считать сливом Майдана слова одного мелкого вафла, о том, что детей на с=Майдане ментяры не избивали, а натирали о них свои дубинки?
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Ежели вы, себя, в свои 40-60 лет считаете ребёёнком, то могу вам дат телефон хорошего психиатра. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2375
А я уже не практикую.
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Да ято здесь причем?
Это тебе лапши на уши навесили про "дитэйпобылы"
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Не в моих правилах использовать идиоматические выражения, но для вас, как умственно отсталого обсоса на ставке за троллинг и заработок на чужом горе (что однозначно скажется по закону Божьему на ваших детях и внуках), отвечу, - отдыхай морально убогий дурашка из Парашки.
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Я прозрел!По ходу ты и есть один из этих студентов.Просто после того как тебе беркут палкой побашке упорол,у тебя мозги совсем отказали.
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Надо же, чудо то какой, парашник прозрел . Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1259
А може просто второй раз за свою жизнь глаза водой от говна промыл? Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5176
До чего же вы умственно убогие, руматы и прочая дрянь. От рождения или жизнь в Параше укатала? Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3041
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А вот и не угадал) В параше это ты на данный момент,а я вовремя слинял Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1161
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Ооо, мы уже оправдываемся! Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1187
Дело в том, болезный вы наш, умственно, что куда бы вы не слиняли, от вас рязанскими портками, сызранским онучами, саранскими лаптями и ПАРАШЕЙ, всегда будет смердть. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4496
А по Закону Божьему и от детей и внуков ваших так же. Карма знаете ли, она неумолима. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5820
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Да ну что ты.Перед кем оправдываться?И за что?
А смердит тебе потому что ты в дерьме по самые ноздри на этот момент и еще лет на 10 вперед
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Да! Такая у тебя карма)
И не переживай за меня,у меня все хорошо.
Желаю тебе,чтоб у тебя все було майдан Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1790
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До свидания, деффективный. Я на вечернюю прогулку, затем чтение Д.Лондона, и спать Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1232 .
А у вас карма не хорошая. Ну, вам её и расхлёбывать. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8637
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Когда рождаются дети с дефектами, родители всегда спрашивают Бога, - ЗА ЧТО!?
Ну, вы поняли, надеюсь, и такого вопроса задавать не будите. БОГУ Или вспомните и вопрос этот у вас отпадет сам собой. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1204
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А не детей вот так можно?!

https://www.youtube.com/watch?v=O5bUM4C7fWY

https://www.youtube.com/watch?v=RUYwTcDSfoA

https://www.youtube.com/watch?v=0lU-riX70Xw

Она оправдывает трусливых ментов шакалов-импотентов, которые ничего не могли сделать с демонстрантами беспредельщиками, но дубасили и пинали ногами тех, кто лежал на земле или просто оказался неподалeку от Майдана во дворе. Я уже молчу о том, как дубасили тех, кто уже в наручниках сидел на земле. Все эти видео есть на ютюбе. Хватит защищать ублюдков в форме.
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Поясню антисемитышу: в той сцене не было "ментяры не избивали, а натирали о них свои дубинки?" Ложь - кислород антисемита. Проверено историей и подтверждено здесь и сейчас.

Судя по твоему нику не удивлюсь, если ты в определённых идеях симпатизируешь определённой политической силе в определённой Европейской стране в 30-х - 40-х годах прошлого столетия.
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Все вірно........
Злочини "майдану" мають бути обов'язково розслідувані, а злочинці - покарані.
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в каждом Районом управлении города Киева МВДони сидят, а также в прокуратуре, вс' возможно но никокай тваре єто не надо
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ГБР когда возьмете за яйца эту тварь Портнова?-Прокурор, которому угрожал Портнов, просит лишить его права на адвокатскую деятельность-

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью.
Источник: Радио Свобода
Дословно в жалобе прокурора: "Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (...) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В. ...
Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины"
Детали: Прокурор подчеркивает, что Портонов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.
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такой брехун, что жесть! Передал дела майдана Портнову, который за суды при Зеленском отвечает и Богдану, который Трубу кошмарил и запись все слышали. И Портнов и Богдан работали на Януковича против Майдана, то бишь они с АнтиМайдана! А Зеленский врет еще искусней Порошенко! Порошенко был брехун и развел всех, а этот Зеленский еще круче развел и еще больше работает на мафию и Россию. Зеркаль отстранил еще, которая выиграла суды в Гааге и поставил вместо нее Ярмака, который известный супер агент России. Сивоху поставил отвечать за Донбасс, а Сивоха на АнтиМайдане выступал за Януковича топил со всех сил. Коломойский начал торговлю с РФ электричеством и т.д. Они говорили народу то, что народ хотел слышать и в каждом источнике информации говорили свое! То бишь на патриотические каналы информации посылали посылали патриотов типа и те говорили патриотические лозунги, а на сепарские каналы посылали сепаров и там говорили сепарское. А пенсионерам говорили третье, что нищета надоела и Зеленский ее поборет и посадит всех коррупционеров. Всем обещали все, а на деле это было самый масштабный обман в истории, что обманули пол страны. А по истине надо смотреть не на слова, а на действия и по действиям видно, что он мафиозно-олигархический проект и идейно он про российский и по прошлому видно, что он в Москве жил в одном доме с Медведевым министром РФ. Шуточки его во время майдана про палочки эбонитовые, что майдановцев ими бить и электричество добывать еще можно. Шутки про Украину проститутку показывают, что он идейно про российский и насмехается над Украиной. Зеленский в Москве работал на канале Россия. Друзья у Зеленского русские все Крым нашисты! Про российские - сделали всех разом! Просто грандиозные вруны оказались! Провернуть развод в таком масштабе, на такое только евреи способны в сотрудничестве с российскими спецслужбами! Их люди работали и они читают все комментарии и у них есть агенство интернет исследований и они на базе этого анализа смогли взломать мозги людям! И они это проворачивают не только в Украине, а по всему миру!
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Не "сливай" Вова-Порохастая убийца должна ответить за каждую выпущенную на Майдане пулю,даже резиновую.
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Поросятко Хрю-хрю-хрю П'ятачком вертіло, Із корита лободу Їсти не хотіло. Ось хазяйка в хлів зайшла, Хрюшку посварила, І в корито молочка З глечика налила. Поросятко: плям-плям-плям - Їло з апетитом: - «Більш нікому я не дам!», - Хрюкало сердито.
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а чого у нас стільки завзятих а нема ні кого дієспособного тільки піздоболи, всі очкують))))
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Поросятко хоче їсти,
Не знаходить собі місця.
Каші я йому зварю.
Поросятко скаже:
- Хрю!
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Петя за пять лет ни кого не посадил за убийства на Майдане, потому, что убийца- его друг януковощь
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