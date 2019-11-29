 Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський

Про це сказав Зеленський, виступаючи 29 листопада на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функції слідства, ви маєте продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням порядку денного Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану", - сказав президент.
Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.
З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Зеботи - тільки спробуйье злити справи...
Яке для суду має значення, влаштовує це вас чи ні, якщо слідство і суд мають відбуватись на підставі юридичних процедур, що потребують часу.
Свати 6-й сезон 2-я серія, канал 1 + 1 вчора . Що не так, хто зрячий?
Гібридний прапор. Ютуб.
Хто напише заяву до ДБР тепер на прєЗЄка з цього поводу?
- Неужели об этом говорят вот эти его слова: "Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР"?!
Вы хоть иногда новости читаете/смотрите или сами их сочиняете? Его командировки освещены достаточно подробно. Если по вашей лоХике Президент должен сидеть в кресле с восьми до пяти, то Зе 100% не ваш президент.
Вы не знаете деталей, а берётесь судить. Синдром постсовкового менталитета - книгу не читал, потому что плохая?
Можете посмотреть/послушать оригинал на украинском - у украинского местоимения "нiхто" в том предложении те же функция и значение.
_Потратил на тебя, болвана, время, чтобы ткнуть в очевидное как щенка в его лужу...
+ теБя на ростов выгнать!
Богдан и Портнов стртеляли по демонстрантам или отдавали приказы делать это?
У "Квартала" идеалы правильные, и они отражены в его выступлениях, а вот каковы ваши идеалы - большой вопрос.
А я уже не практикую.
Это тебе лапши на уши навесили про "дитэйпобылы"
А може просто второй раз за свою жизнь глаза водой от говна промыл?
До чего же вы умственно убогие, руматы и прочая дрянь. От рождения или жизнь в Параше укатала?
Дело в том, болезный вы наш, умственно, что куда бы вы не слиняли, от вас рязанскими портками, сызранским онучами, саранскими лаптями и ПАРАШЕЙ, всегда будет смердть.
А по Закону Божьему и от детей и внуков ваших так же. Карма знаете ли, она неумолима.
А смердит тебе потому что ты в дерьме по самые ноздри на этот момент и еще лет на 10 вперед
И не переживай за меня,у меня все хорошо.
Желаю тебе,чтоб у тебя все було майдан
А у вас карма не хорошая. Ну, вам её и расхлёбывать.
Ну, вы поняли, надеюсь, и такого вопроса задавать не будите. БОГУ Или вспомните и вопрос этот у вас отпадет сам собой.
https://www.youtube.com/watch?v=O5bUM4C7fWY
https://www.youtube.com/watch?v=RUYwTcDSfoA
https://www.youtube.com/watch?v=0lU-riX70Xw
Она оправдывает трусливых ментов шакалов-импотентов, которые ничего не могли сделать с демонстрантами беспредельщиками, но дубасили и пинали ногами тех, кто лежал на земле или просто оказался неподалeку от Майдана во дворе. Я уже молчу о том, как дубасили тех, кто уже в наручниках сидел на земле. Все эти видео есть на ютюбе. Хватит защищать ублюдков в форме.
Судя по твоему нику не удивлюсь, если ты в определённых идеях симпатизируешь определённой политической силе в определённой Европейской стране в 30-х - 40-х годах прошлого столетия.
Злочини "майдану" мають бути обов'язково розслідувані, а злочинці - покарані.
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Большое спасибо! ♥♥
Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью.
Источник: Радио Свобода
Дословно в жалобе прокурора: "Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (...) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В. ...
Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины"
Детали: Прокурор подчеркивает, что Портонов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.
Не знаходить собі місця.
Каші я йому зварю.
Поросятко скаже:
- Хрю!