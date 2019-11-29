 Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський

Про це сказав Зеленський, виступаючи 29 листопада на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на те, що з 20 листопада прокуратура позбавлена функції слідства, ви маєте продовжувати на належному рівні здійснювати процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях інших органів. Насамперед це стосується злочинів, скоєних на Майдані Незалежності у 2013-2014 роках. Окремо зауважу, що 3 грудня першим питанням порядку денного Верховної Ради України будуть дуже важливі зміни до закону про Державне бюро розслідувань. Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану", - сказав президент.

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Нагадаємо, 21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.