 Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в п'ятницю на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури.

"Ще один пріоритет - це корупційні злочини. Кожен корупціонер має понести відповідальність незалежно від прізвища, розуміємо, про кого ми, посади і сфери діяльності. Будьте впевнені, я, як президент України, є вашим союзником у цій нелегкій боротьбі", - підкреслив Зеленський.

Зеленський побажав працівникам прокуратури щодня з'являтися в "гучних новинах, де фігуруватимуть цифри 5, 10, 15, 20, 50, але це будуть не суми якихось хабарів, а роки, які завдяки вашій професійній роботі отримали злочинці і корупціонери".

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