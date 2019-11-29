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 Політика України
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Все про:Зеленський (3710) корупція (2740) прокуратура (1988)

 Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що кожен корупціонер в Україні має бути покараний, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в п'ятницю на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури.

"Ще один пріоритет - це корупційні злочини. Кожен корупціонер має понести відповідальність незалежно від прізвища, розуміємо, про кого ми, посади і сфери діяльності. Будьте впевнені, я, як президент України, є вашим союзником у цій нелегкій боротьбі", - підкреслив Зеленський.

Зеленський побажав працівникам прокуратури щодня з'являтися в "гучних новинах, де фігуруватимуть цифри 5, 10, 15, 20, 50, але це будуть не суми якихось хабарів, а роки, які завдяки вашій професійній роботі отримали злочинці і корупціонери".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162615
 
 
 Топ коментарі
 
Почему не сидит Коломойский, Ахметов, Шуфрич, Бойко, Рабинович, итд Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2586
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https://www.youtube.com/watch?v=p8SjF-CqoCE
моника зе!лох и "слуги нарИда" вернули газовые манипуляции и готовят зелибобиков к цене в 14-15 грн на 1 куб.м.
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от і почни з бородятої баби Бєні

і зубожілої бабусі Йули.
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https://www.youtube.com/watch?v=p8SjF-CqoCE
моника зе!лох и "слуги нарИда" вернули газовые манипуляции и готовят зелибобиков к цене в 14-15 грн на 1 куб.м.
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немного о коррупционерах:

Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/
--------------------------------------------

Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
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А Беліз - не офшор? Нє? Може зебіли пмиініормують громадськість?
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Почему не сидит Коломойский, Ахметов, Шуфрич, Бойко, Рабинович, итд
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Бо Зєлєнскій не договори. Він сказав лише:"Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности", а не для публікації додав, що це не стосується лише "слуг народа" і всіх, пов'язаних з ними.
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Тому, що країною з часів Кучми керують ті чи інші клани нашої мафії, які ніколи не будуть саджати один одного. Око за око, зуб за зуб. Якщо захочуть попіаритись на цій темі, то може й посадять якусь мілкоту, чи якогось свого ізгоя, але до ахметовофірташеподібних хрещених отців і близько нікому з правоохоронців підходити нізззя.
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от і почни з бородятої баби Бєні

і зубожілої бабусі Йули.
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А если чиновник уровня президента, покрывает бизнесменов бандитов, он коррупционер?
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Вы допускаете,что наш бубочка - мафиози?
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Как на моё, сугубо личное мнение, все признаки для этого имеются.
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Ні він стоїть над корупцією. Вище. Він-суперкорупціонер.
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а бєню тобі не видно? Сліпота вкрила?
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50???ловите наркомана!оно уже не ориентируется где находится
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Правильно и начнём с предыдущих президентов !
"Рыба гниёт с головы"...
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начнем с нынешнего презЕдента! "Рыба гниёт с головы"... Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8178
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - офшорные счета "Квартала-95".
уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/
--------------------------------------------
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
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Не надо бежать впереди паровоза ...
Сначала со старыми надо разобраться !
😜
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В действиях предыдущего президента эпизодов коррупции не обнаружено, и в результате обвинение предъявили в исполнении своих обязанностей. Так что зезеденту необходимо начинать с себя.
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воры и коррупционеры хотят разобраться с теми кто мешает им воровать? Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6892
ага.. а потом моника зе!лох покается, как и Беня, и вернет награбленное?
зебилы такие тупыеееее...)
начинать нужно именно с зеленского и коломойского - развесив их на Йолку-2020...)
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где решение суда , что Порох вор и коррупционер ?и для того чтобы вешать решения суда в Украине не надо Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1099
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Начинать надо со своих друзей,как в Сингапуре.
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Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4429

А этот алкоголик когда сядет?
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Коли ви з Банкової заберете своє зелене лайно.
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Другими словами ,можно уже идти и вешать Коломойского?
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Можешь идти ВЖЕ !
Не забудь повесить паРашенко , аХметова, бОйко, шУфрича, ноВинского, меДведчука, старого, ушастого еврея раБиновича, "харьковскую крысу", "братцев наркоманов" доБкиных, лЯшка всех остальных -по списку . 😄
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тут у каждого свой ранжир . по дате , по ущербу экономическому , по ущербу политическому и естественно - чисто по людськи .давайте каждый напишет свое виденье . 3 злейших.
мое примерно такое ПО ДАТЕ , ну вот так хочу , свои варианты пишите тоже.
1 бойко , вышки и т.д.

2 портнов ,изменник , предатель , и убийца (он требовал силового разгона майдана ) злейший враг украины

3 богдан , коррупционер , рейдер , предатель , враг украины

это по дате !
список конечно можно продолжить , но пока так
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А хто в нас сьогодні буде корупціонером,або терористом,вирішуватиме дядя Бєня.
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Пэдрыкы зашевелились.. А некер было воровать.. И воздастся каждому Пэдрыку по заслугам его Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2053
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А точнее о наворованном какими-то "пэдриками" где можно узнать?
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а шо ты так разволновался.. не крал?.. дыши в две дырки и не нервничай Каждый коррупционер должен понести ответственность, независимо от фамилии, должности и сферы деятельности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7650
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Пусть расскажет что там с брильянтовыми прокурорами, как им на мальдивах отдыхается!!
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Звонки президента в ДБР это и есть коррупция на высшем уровне, аресты банкиров по указке коломойского это тоже коррупция.
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И ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ ИГАРЕШКА ВАЛЕРЬЕВИЧ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну здеся нужны заклинания покруча. И особые рояльного типа
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Вот интересно ЗЕгенерат считает уклонение от налогов и отмывание денег Привата через свои офшорные счета проявлениями коррупции? Что это было "самоотстрел"? "покаяние" или наглая хуцпа?
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Зеля ти про що?!Нема вже коррупции.Гончарук вже всiм повiдомiв,що с топ- коррупцией покiнчено.Справдi нiхто,при цьому не присел нi на 5, 10, 15, 20, 50 рокiв.Але головне,що сказав Гончарук.А ему,як казав Мюллер можно верить Кожен корупціонер має понести відповідальність, незалежно від прізвища, посади та сфери діяльності, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2506
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Ну конечно! Их теперь принято назівать бизнесменами! Осталось только с добровольцами, волонтёрами и настоящими боевыми генералами разобраться... А чо, быдло схавает!
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как убрать установку, которую закладывают здесь с детства - "всегда нужно кого-то благодарить" - меня она бесит.
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Дивно все, а чому жоджних справ проти олігархів :Ахметки ,Бені,Пінчука,Фірташа ,Новинського,Суркісів ,Медвечука ітд? Натомість проводится політика все розпродати стратегічні підпроємства і землю і це в умовах війни .
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