 Законодавство має встановлювати правила контенту медіа, - Бородянський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
"Я не вважаю, що ми маємо регулювати прибутковість або неприбутковість медіа, а регулювати контент. Тобто, законодавство має встановлювати правила контенту. Інформації про прибутковість у нас немає", - додав Бородянський.
Він також заявив, що уряд планує через два тижні представити доопрацьовану концепцію законопроєкту про дезінформацію.
"Цей законопроєкт складається з декількох частин: щодо посилення захисту журналістів, з'явиться механізм індексування достовірності медіа. Це багатошарове питання, а не тільки про дезінформацію", - пояснив міністр.
Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що законопроєкт про протидію дезінформації може бути внесено до Верховної Ради в грудні.
Роскомнадзор представил список интернет-ресурсов, которые, по мнению ведомства, распространяют фейковые новости. Как сказано на сайте РКН, в перечень включены информационные источники, которые более двух раз были упомянуты в документах генпрокуратуры, направленных в РКН с целью исполнения закона «Об информации».
«Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете. Обновление перечня производится еженедельно», - сказано в сообщении РКН.
В список включены 27 интернет-страниц. Это персональные страницы, страницы популярных пабликов и СМИ в соцсети «ВКонтакте», также страницы в соцсети «Мой мир» и страницы на YouTube. В частности, в список попали сообщества «Типичный Дзержинск», «Подслушано Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач», «Подслушано Братск». Пректензии касаются сообщений о наводнении в Иркутской области, а также о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где в июне на складе боеприпасов произошли взрывы, а затем начался масштабный пожар, в результате ЧП пострадали 89 человек.
Закон о фейковых новостях был подписан президентом РФ 18 марта. Согласно нему, Роскомнадзор имеет право блокировать интернет-ресурсы, где опубликована информация, создающая угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.
Ой ржу не могу.....
Ид-т!!! Как там дела о нападении на них Сбу-ов, гос охраны Медведки и Луцика?!!!
А правила ты скопируешь с законов соседней рашинской госдуры?!!!!
73%, агов! Тут ви осьо що зробили - повертаємось в Радянський Сполучник!
Причому схоже, що ми навіть переплюнемо РФ.
...Буквально днями тут була стаття про китайські концтабори для уйгурів - в мене одразу виникло передчуття, що нам готують щось подібне. Тільки міняємо ******** на "вяликосрусский".
В лагерях размещены наблюдательные вышки, двери с двойными замками и камеры видеонаблюдения "для предупреждения побегов".
Жителей оценивают на основе того, насколько хорошо они говорят на ********е - преимущественном диалекте китайского языка - и аж до того, как придерживаются строгих правил хождения в туалет. Чем выше оценка - тем больше шансов выйти из лагеря.
ВВС приводит перечень указаний по лагерям, которые содержатся в одном из документов: "Не позволять побега", "усилить дисциплину и наказание за нарушение поведения", "способствовать раскаянию и признанию", "сделать изучение ********а главным приоритетом", "поощрять учеников к настоящим преобразованиям", "(обеспечить) полное видеонаблюдение за общежитиями и классными комнатами".
Также в обнародованных документах изложены правила, которых должны придерживаться жители лагерей, например: "За каждым учеником должно быть закреплено койко, место в очереди, место в классной комнате и станок во время работ, изменять их строго запрещено"; "Внедряйте правила поведения и дисциплины для поднятия с постели, переклички, принятия ванны и туалета, сборов и домашних работ, приема пищи, обучения, сна, закрытия дверей и так далее".
ВОТ И ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ РЕШИЛА ПРИКУПИТЬ СЕБЕ ПО ПАРОЧКЕ РАБОВ.😀😀😀
А вот в стране убийц - раше - ЕСТЬ
(с) М.Е. Салтыков-Щедрин.
...
Але цитата вже неактуальна. Необов'язковість виконання була обумовлена зовсім не тим, що цар та міністри спочатку написали драконівських циркулярів, а потім так по-доброму посміхнулися у вуса - "да и шут с ними, пущай на бамаге будуть для острастки, не шибко-то лютуйте, господа чиновники..."
Причина - за часів Салтикова-Щедріна не було технічних можливостей для тотального контролю. Із технологічних речей був хіба що телеграф... а так - стародідівська паперова канцелярія і така ж паперова пошта.
Зараз усі можливості для тотального контролю є. Я не просто так вище згадав про китайські табори "перевиховання". В такі лещата візьмуть, що й за думками слідкувати будуть - аналізатор тембру мови помітить нещирість славлення СН, і все - "альфа" на порозі.
А ще сьогодні дізнався, що у нашому парку побили новісінькі світильники... І так гидко стало. Прийшло розуміння того, що сильна, гарна і заможна Україна не потрібна навіть українцям. Недарма розумні виїзджають.