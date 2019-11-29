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 Політика України
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Все про:дезінформація (62) журналістика (932) свобода слова (216) ЗМІ (691) медіа (16) Бородянський Володимир (46)

 Законодавство має встановлювати правила контенту медіа, - Бородянський

Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський висловився за те, щоб законодавство щодо інформації встановлювало правила контенту медіа.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Я не вважаю, що ми маємо регулювати прибутковість або неприбутковість медіа, а регулювати контент. Тобто, законодавство має встановлювати правила контенту. Інформації про прибутковість у нас немає", - додав Бородянський.

Він також заявив, що уряд планує через два тижні представити доопрацьовану концепцію законопроєкту про дезінформацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поширення журналістами дезінформації та замовних матеріалів можна порівняти з держзрадою, - Бородянський

"Цей законопроєкт складається з декількох частин: щодо посилення захисту журналістів, з'явиться механізм індексування достовірності медіа. Це багатошарове питання, а не тільки про дезінформацію", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що законопроєкт про протидію дезінформації може бути внесено до Верховної Ради в грудні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162614
 
 
 Топ коментарі
 
Невже і це лайно нарід проковтне? Законодательство должно устанавливать правила контента медиа, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8732
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Ну первым делом запретить сватов.
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Гляда на это неполноценное чмо тяжело не стать "антисемитом" и "ксенофобом".
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Народ это лайно избрал для того, чтобы глотать. Для чего же еще?
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Бордянский гαβно собачье. Ему надо было в сталинское время жить. Многого бы достиг в жизни. Может даже ГУЛАГом командовал.
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Еще один баран возомнил себя трибуном!
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Тем временем в кацапии (ничего не напоминает?)

Роскомнадзор представил список интернет-ресурсов, которые, по мнению ведомства, распространяют фейковые новости. Как сказано на сайте РКН, в перечень включены информационные источники, которые более двух раз были упомянуты в документах генпрокуратуры, направленных в РКН с целью исполнения закона «Об информации».
«Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете. Обновление перечня производится еженедельно», - сказано в сообщении РКН.
В список включены 27 интернет-страниц. Это персональные страницы, страницы популярных пабликов и СМИ в соцсети «ВКонтакте», также страницы в соцсети «Мой мир» и страницы на YouTube. В частности, в список попали сообщества «Типичный Дзержинск», «Подслушано Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач», «Подслушано Братск». Пректензии касаются сообщений о наводнении в Иркутской области, а также о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где в июне на складе боеприпасов произошли взрывы, а затем начался масштабный пожар, в результате ЧП пострадали 89 человек.
Закон о фейковых новостях был подписан президентом РФ 18 марта. Согласно нему, Роскомнадзор имеет право блокировать интернет-ресурсы, где опубликована информация, создающая угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.
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По еще более защиты журналистов?!!!!
Ой ржу не могу.....
Ид-т!!! Как там дела о нападении на них Сбу-ов, гос охраны Медведки и Луцика?!!!
А правила ты скопируешь с законов соседней рашинской госдуры?!!!!
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Що?
73%, агов! Тут ви осьо що зробили - повертаємось в Радянський Сполучник!
Причому схоже, що ми навіть переплюнемо РФ.
...Буквально днями тут була стаття про китайські концтабори для уйгурів - в мене одразу виникло передчуття, що нам готують щось подібне. Тільки міняємо ******** на "вяликосрусский".

В лагерях размещены наблюдательные вышки, двери с двойными замками и камеры видеонаблюдения "для предупреждения побегов".
Жителей оценивают на основе того, насколько хорошо они говорят на ********е - преимущественном диалекте китайского языка - и аж до того, как придерживаются строгих правил хождения в туалет. Чем выше оценка - тем больше шансов выйти из лагеря.
ВВС приводит перечень указаний по лагерям, которые содержатся в одном из документов: "Не позволять побега", "усилить дисциплину и наказание за нарушение поведения", "способствовать раскаянию и признанию", "сделать изучение ********а главным приоритетом", "поощрять учеников к настоящим преобразованиям", "(обеспечить) полное видеонаблюдение за общежитиями и классными комнатами".
Также в обнародованных документах изложены правила, которых должны придерживаться жители лагерей, например: "За каждым учеником должно быть закреплено койко, место в очереди, место в классной комнате и станок во время работ, изменять их строго запрещено"; "Внедряйте правила поведения и дисциплины для поднятия с постели, переклички, принятия ванны и туалета, сборов и домашних работ, приема пищи, обучения, сна, закрытия дверей и так далее".
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Короче превращают людей В РАБОЧИЙ СКОТ
ВОТ И ЗЕЛЕНАЯ ПЛЕСЕНЬ РЕШИЛА ПРИКУПИТЬ СЕБЕ ПО ПАРОЧКЕ РАБОВ.😀😀😀
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Гляда на это неполноценное чмо тяжело не стать "антисемитом" и "ксенофобом".
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А на вчерашнюю плебейку Василевскую Смаглюк? Пусть едут в свой Израиль и там попробуют закрыть людям ртыс
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Э не-е... В Израиле тупым и бездарным делать нечего. Да и воевать придется, и иврит учить...
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Напомню идиотам от власти , типа " украинца" Бородянского, шо В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ПОДОБНОГО БРЕДА НЕТ.
А вот в стране убийц - раше - ЕСТЬ
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"Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения"
(с) М.Е. Салтыков-Щедрин.

...
Але цитата вже неактуальна. Необов'язковість виконання була обумовлена зовсім не тим, що цар та міністри спочатку написали драконівських циркулярів, а потім так по-доброму посміхнулися у вуса - "да и шут с ними, пущай на бамаге будуть для острастки, не шибко-то лютуйте, господа чиновники..."
Причина - за часів Салтикова-Щедріна не було технічних можливостей для тотального контролю. Із технологічних речей був хіба що телеграф... а так - стародідівська паперова канцелярія і така ж паперова пошта.
Зараз усі можливості для тотального контролю є. Я не просто так вище згадав про китайські табори "перевиховання". В такі лещата візьмуть, що й за думками слідкувати будуть - аналізатор тембру мови помітить нещирість славлення СН, і все - "альфа" на порозі.
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У расєї є закон "про фейки", та закон "про неповагу до влади". По цим законам закрити можна будь-яку людину, що хоч раз про щось висловлювалась.
А ще сьогодні дізнався, що у нашому парку побили новісінькі світильники... І так гидко стало. Прийшло розуміння того, що сильна, гарна і заможна Україна не потрібна навіть українцям. Недарма розумні виїзджають.
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