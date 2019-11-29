 Законодавство має встановлювати правила контенту медіа, - Бородянський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Я не вважаю, що ми маємо регулювати прибутковість або неприбутковість медіа, а регулювати контент. Тобто, законодавство має встановлювати правила контенту. Інформації про прибутковість у нас немає", - додав Бородянський.

Він також заявив, що уряд планує через два тижні представити доопрацьовану концепцію законопроєкту про дезінформацію.

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"Цей законопроєкт складається з декількох частин: щодо посилення захисту журналістів, з'явиться механізм індексування достовірності медіа. Це багатошарове питання, а не тільки про дезінформацію", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що законопроєкт про протидію дезінформації може бути внесено до Верховної Ради в грудні.