 Зеленський не став би президентом, якби попередні 5 років у нас була "приглушена" свобода слова, - Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", так прокоментувала народна депутатка Вікторія Сюмар висловлювання нардепа від партії "Слуга народу" Василевської-Смаглюк про необхідність "приглушити" свободу слова в Україні.

"У нас демократична країна, і саме тому відбулася мирна зміна влади під час виборів. І ніхто свободу слова не "приглушував", – додала вона.

Вікторія Сюмар зауважила, що розробка законопроектів щодо кримінальної відповідальності за "фейк-ньюси" – це небезпечна ініціатива, яка може призвести до обмеження свободи слова в Україні.

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"Хочу нагадати, що в жодній цивілізованій країні немає кримінальної відповідальності за фейк-ньюс. За якими критеріями будуть розрізняти, що є фейком, а що є точкою зору людини? А кримінальна відповідальність за пропаганду, це що таке? Все це дуже оціночні судження. Тому я вбачаю в цьому велику небезпеку", – наголосила Сюмар.

Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за обмеження свободи слова "з поваги до інституту Президентства".

Пізніше вона заявила, що фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова вирвана з контексту.