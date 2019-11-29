 Зеленський не став би президентом, якби попередні 5 років у нас була "приглушена" свобода слова, - Сюмар

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", так прокоментувала народна депутатка Вікторія Сюмар висловлювання нардепа від партії "Слуга народу" Василевської-Смаглюк про необхідність "приглушити" свободу слова в Україні.
"У нас демократична країна, і саме тому відбулася мирна зміна влади під час виборів. І ніхто свободу слова не "приглушував", – додала вона.
Вікторія Сюмар зауважила, що розробка законопроектів щодо кримінальної відповідальності за "фейк-ньюси" – це небезпечна ініціатива, яка може призвести до обмеження свободи слова в Україні.
"Хочу нагадати, що в жодній цивілізованій країні немає кримінальної відповідальності за фейк-ньюс. За якими критеріями будуть розрізняти, що є фейком, а що є точкою зору людини? А кримінальна відповідальність за пропаганду, це що таке? Все це дуже оціночні судження. Тому я вбачаю в цьому велику небезпеку", – наголосила Сюмар.
Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за обмеження свободи слова "з поваги до інституту Президентства".
Пізніше вона заявила, що фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова вирвана з контексту.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться, будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИЗ ТВОЕЙ ЖЕ МЕТОДИЧКИ - ВСЕ СОЕВЫЕ ПОРНО ХОБОТЫ И ЕСТЬ ОЛЬГИНСКИЕ КРЕМЛЕБОТЫ. 😂😅😂
У Барыги был такой "рейтинг" ,что ему было некуда деваться.
Главное для него было всякими способами увеличить личные доходы,а не свобода слова
а потім на бруд ніхто вже і не зважав.
не вірите- почитайте теми.
Якби не було свободи слова Зе не лише би президентом би не став, він навіть не потрапив би на телеканали.
мені страшно уявити, щоб робилося, як би корчило наших тіпа журналістів п@здани таке депутат від БПП
+1 тв канал, +1 тв канал "друзей"... + ботофермы... но теперь они резко стали борцунами за свободу слова.... и то шо они лузеры в таких условиях пролетели зелёным на выборах они преподносят как своё достижение.
От денежного мешка,от подкупа от содержания-Ленин.
Или по другому- дай Бог нам свободу совести и свободу слова и благоразумие ими не пользоваться...
вона(свобода) була, тому що у петі не було можливості
сильно наїжджати,
а гратися з тарифами на комуналку у петі була можливість,
тут він дозволив собі все, що хотів
Бумеранг всегда злобный. И всегда неожиданный… Тем не менее, история странная и двусмысленная. Потому что в ней есть сразу все наши нынешние родовые болезни. И топорная работа силовиков, и отсутствие все той же внятной коммуникации, поясняющей действия, и очередное истерическое обьединение всех записных ура/патриотов и зарплатных «циников Порошенко».
Речь про обыски у «Маруси Зверобой», грязно угрожавшей семью египетскими казнями действующему президенту, а также о последующих апокалиптических fb-постиках экзальтированных депутатов Фединой и Геращенко, которые дежурно проорали про «нквдистов из 37-го года».
Так вот, это все совсем не про «досудебные тройки», тотальные репрессии, расстрельные списки или полицейское государство, это только про попытку вернуть нас всех в рамки. Про доминирующую сегодня агрессивную культуру отношений. Про абсолютный и несомненный раскол. А также про бесконечно злобных «пропагандистов Порошенко», которые по-прежнему вовсю торгуют ненавистью и кровавыми призывами.
Наконец, это идеальная история про легендарную истину, «что посеешь, то в итоге и пожнёшь».
Орущие нынче ребята еще совсем недавно упорно строили здесь то самое репрессивное государство, накручивали злобу, устраивали травлю за иные точки зрения, популяризовали ненависть и мордобой без суда и следствия.
Вчера (в славные последние года два порошенкового угара) тоже ведь было все по беспределу: толпы титушек, угрозы и избиения, осада жилых домов, прямое запугивание, заказные аресты, тюремные схемы Грановского, жёсткие посадки. Так что изменилось? Т.е. вчера можно было с удовольствием юзать силовиков для преследования оппонентов, а сегодня, когда людей возвращают на землю, это уже конец правил?
Пустоты не бывает. Посеявшие бурю, теперь получают обратку. И даже не столько с точки зрения силовых акций, сколько с точки зрения общественного одобрения этих действий.
Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро. Именно в этом и состояла ключевая претензия к господину Порошенко. Он умышленно сформировал полноценную армию хунвэйбинов, прежде всего, злобных сетевых троллей, которые пропагандировали разделение людей на сорта. Своим - все, а чужакам - оскорбления, презрения, избиения.
У нас традиция такая: когда мы наверху, то разрешаем беспредельничать, оправдывая это целесообразностью, а когда падаем вниз, то сразу вспоминаем о процедурах, правах человека и страшном давлении государства.
Надо ли удивляться тому, что сейчас пока работает точно такой же формат - плохой, беспредельный, грубый, возвратный. И будет работать до тех пор, пока мы таки не обсудим правила спокойного диалога. Или все здесь окончательно рухнет.
А абсолютное отсутствие серьёзного общественного сочувствия - это и есть красноречивое свидетельство реального отношения ко вчерашней команде и к сегодняшним «звёздам» Петра Алексеевича.
Золотые слова - бросили гривну с 10 до 30, а теперь борцы за народное счастье! ПЭС-это правильное название. На кураїнській мові!...
При президенстве Зеленского хотят прикрутить свободу слова
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===
===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.
"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.
Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===
Один пример Савика Шустера чего стоит, да Саакашвили за чуб из Украины, да гонения на 112 и news one начались при Порошенко, да Шарию выдвинули фейковые обвинения и другим блогерам.
Слуга Василевська-Смаглюк пост у Facebook пояснила що значить "приглушити свободу слова": "Так скоро для нас може стати нормою «бєй жидов». Тоді і газ і печі і вбивства стануть повторенням помилок, які передували трагедіям Голокосту. А я боюсь цього на генному рівні".
А чего же те же люди сейчас похерили человека, за которого голосовали в 2014?
Потому что они, в отличие от вас, оказались умницами, который разглядели в прошлом своем выборе ховняную сущность, а не тупарями, которые только и делают что их хаят.
Псдите про свободу слова и свободу выбора? Так заткнитесь тогда про других.