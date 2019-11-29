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Все про:Зеленський (3710) свобода слова (216) Сюмар (164) Василевська-Смаглюк (13)

 Зеленський не став би президентом, якби попередні 5 років у нас була "приглушена" свобода слова, - Сюмар

Завдяки тому, що в нашій країни є свобода слова та демократія, Володимир Зеленський і став президентом України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", так прокоментувала народна депутатка Вікторія Сюмар висловлювання нардепа від партії "Слуга народу" Василевської-Смаглюк про необхідність "приглушити" свободу слова в Україні.

"У нас демократична країна, і саме тому відбулася мирна зміна влади під час виборів. І ніхто свободу слова не "приглушував", – додала вона.

Вікторія Сюмар зауважила, що розробка законопроектів щодо кримінальної відповідальності за "фейк-ньюси" – це небезпечна ініціатива, яка може призвести до обмеження свободи слова в Україні.

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"Хочу нагадати, що в жодній цивілізованій країні немає кримінальної відповідальності за фейк-ньюс. За якими критеріями будуть розрізняти, що є фейком, а що є точкою зору людини? А кримінальна відповідальність за пропаганду, це що таке? Все це дуже оціночні судження. Тому я вбачаю в цьому велику небезпеку", – наголосила Сюмар.

Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за обмеження свободи слова "з поваги до інституту Президентства".

Пізніше вона заявила, що фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова вирвана з контексту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162613
 
   
 Топ коментарі
 
Есть свобода слова, а есть свобода говнометания. К сожалению, границу между ними провести бывает очень трудно, чем и воспользовались Г+Г и другие гавноньюзы.
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Майдан стояв за демократичні права, а не обмеження.
Якби не було свободи слова Зе не лише би президентом би не став, він навіть не потрапив би на телеканали.
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Порошенко дал слишком много свободы что вылилось нам в то что 73% проголосовали за кацапское чмо Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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Есть свобода слова, а есть свобода говнометания. К сожалению, границу между ними провести бывает очень трудно, чем и воспользовались Г+Г и другие гавноньюзы.
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Воспользовались не эти чмошники, у них уму не хватит, а эти...

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться, будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018, советник В.Путина по геополитике.
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Так поголовно коррупционеры и сидят у власти. Поэтому Украина и есть самая бедная страна Европы.
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Дурик))) а ты где был в Европе, и чего вообще ты равняешь Украину с Европой? Сравнивай с Африкой и Латинской Америкой. И где ты сталкивался лично с коррупцией? В ЖЭКе, дал 10 гр слесарю, остальное -телевизор.
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Согласен Педро и ему подобные строят латиноамериканскую страну в центре Европы. Осталось только стать производителем наркотиков.
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Диды Выпивали,а сам-то ты как считаешь,что есть корупция? А она и есть там,где ты передал маленькому бугру 100 гр.,тот самый маленький повыше передал 1000гр.,а он вышестоящему отдал 10 000! Вот это и есть корупция.Но главное,когда эти самые 10 000 попали для "решения вопроса"-вот тут и есть корупция!Кому не понятно?
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Если человек кому- то дал взятку,не зависимо от размера,это не корупция,это взяточничество!Корупция,это та система,где взятка продолжает движение по восходящей,и достигает политического(высшего)уровня!
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Треба визнати, що Зеленському допомогли "ольгінські" кремлєботи
Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7999

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Пункта штири - аді, одразу бо згадав-сми кілько зварюватих, капсльокою отік піворять, аж пуду дає.
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чушь - почти все обычные люди на форумах так делают и без всяких методичек, это примета времени.
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ТЫ СЕЙЧАС ОПИСАЛА ВСЕ МЕТОДЫ ,,ДИАЛОГА" СОЕВЫХ ПОРОХОБОТОВ. 😂😅😂
А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИЗ ТВОЕЙ ЖЕ МЕТОДИЧКИ - ВСЕ СОЕВЫЕ ПОРНО ХОБОТЫ И ЕСТЬ ОЛЬГИНСКИЕ КРЕМЛЕБОТЫ. 😂😅😂
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Це - не методичка кремлетроля, це - правила Хуцпи.
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человек разумный , эту границу знает и понимает .и ни какое говно ему в голову не вобьешь . что то там про благодатную почву и зерно помните ? вот г+г это отлично понимают и пользуются
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У нас демократическая страна, и именно поэтому произошла мирная смена власти во время выборов.Источник: https://censor.net.ua/n3162613

У Барыги был такой "рейтинг" ,что ему было некуда деваться.
Главное для него было всякими способами увеличить личные доходы,а не свобода слова
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Вот так рассуждают типичные жертвы гавнометчиков, чей несформировавшийся мозг не имеет имунитета от гавнометания.
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А она и была приглушена. На Цензоре, например, во времена Януковича никаких проблем пиши все что хочешь. А в военные времена *****, вспомнил Рошен -- получи бан.
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а ви розумієте різницю - у військовий час
а потім на бруд ніхто вже і не зважав.
не вірите- почитайте теми.
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Майдан стояв за демократичні права, а не обмеження.
Якби не було свободи слова Зе не лише би президентом би не став, він навіть не потрапив би на телеканали.
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Порошенко дал слишком много свободы что вылилось нам в то что 73% проголосовали за кацапское чмо Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
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это и есть демократия - а Британии после войны не выбрали Черчеля - вот так бывает
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Порошенко -- вор. Он экономически разрушает Украину вместе с другими известными олигархами.
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а какие ваши доказательства? я не Шварнегер конечно - но повторять цапскию методичку не устали? как так можно - нет уже везде есть ?
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Скоро уже тридцать лет как реформируем Украину. А результатов никаких. И Юля, и Петя уже в политике двадцать лет. Петя стал миллиардером и все рассказывает про реформы. Хватит. Наслушались.
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Скажіть, а ви серйозно вірите в шанс, що із Зеленським нам нарешті посміхнеться частка? Якщо так, то хіба що волею якихось добрих парфумів - бо теліпати мовою в 95 кварталі недостатньо, щоб очолити державу.
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А його й до війни ніхто не обирав. Консерватори призначили його прем'єром, коли пішов Чемберлен.
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І в Польщі Лех Валенса, який повалив там комунізм та набравши 74,25 % голосів, через п'ять років програв соціалісту Квасневському. А в Чехії був колись Вацлав Гавел, а сьогодні Земан.
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я тоже так думаю . а мог бы все таки война (. вся беда в том что и Ющенко и Порошенко были наивными такими европецами и думали что украинцы такие же , но оказалось чт в стране в основном живет ... . совсем не европецы . ну как то так
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В случае с клованом, это называется свобода брехни.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 7 ч.7 часов назад

Зеленский не стал бы президентом, если бы предыдущие 5 лет у нас была "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2267

мені страшно уявити, щоб робилося, як би корчило наших тіпа журналістів п@здани таке депутат від БПП
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коли Офшоренко придушував канал Шустера - всі боти кричали , що так і треба - чого ж зараз верещать ? ..))
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Ну ... хоть відпочили трохи від продажного жида...
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Сам оце став. І вступати я іншому не хоче. От такий він, найчесніший, найсправедливіший, найвеличніших зебіл.
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Став би. Тому що він не ходив на ТВ займатись полтикою. Тому його свині не встигли обгадити. Тому він і став Президентом. А кого встигли обгадити - ті не стали. Але свобода слова має межі. Брехня не підпадає під захист свободи слова.
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Просто пэте не удалось монополизировать информационное пространство..
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зато ему удалось создать минСтець, а теперь они вспомнили про свободу слова...

+1 тв канал, +1 тв канал "друзей"... + ботофермы... но теперь они резко стали борцунами за свободу слова.... и то шо они лузеры в таких условиях пролетели зелёным на выборах они преподносят как своё достижение.
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Помнится, Порошенко обиделся на Авакова, что он работал против него. Т.к. обеспечил прозрачные выборы
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он на всех обиженный, Ющенко ещё такой же, хам не в счёт
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но теперь они резко стали борцунами за свободу

От денежного мешка,от подкупа от содержания-Ленин.
Или по другому- дай Бог нам свободу совести и свободу слова и благоразумие ими не пользоваться...
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Сказала вона правильно, а от тільки кому від того легше?
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спробував би петя свободу слова утискати..

вона(свобода) була, тому що у петі не було можливості
сильно наїжджати,
а гратися з тарифами на комуналку у петі була можливість,
тут він дозволив собі все, що хотів
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если бы у бабушки были яйца, она бы была дедушкой )))
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Що за непристойні натяки на Коломойського?
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о девочка...тогда что для тебя фейк: сюмар-христюк или сюмар-береза?
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Да ну, а студента за плакат когда посадили?
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Бумеранг для Порошенко: посеявшие бурю, теперь получают обратку

Бумеранг всегда злобный. И всегда неожиданный… Тем не менее, история странная и двусмысленная. Потому что в ней есть сразу все наши нынешние родовые болезни. И топорная работа силовиков, и отсутствие все той же внятной коммуникации, поясняющей действия, и очередное истерическое обьединение всех записных ура/патриотов и зарплатных «циников Порошенко».

Речь про обыски у «Маруси Зверобой», грязно угрожавшей семью египетскими казнями действующему президенту, а также о последующих апокалиптических fb-постиках экзальтированных депутатов Фединой и Геращенко, которые дежурно проорали про «нквдистов из 37-го года».
Так вот, это все совсем не про «досудебные тройки», тотальные репрессии, расстрельные списки или полицейское государство, это только про попытку вернуть нас всех в рамки. Про доминирующую сегодня агрессивную культуру отношений. Про абсолютный и несомненный раскол. А также про бесконечно злобных «пропагандистов Порошенко», которые по-прежнему вовсю торгуют ненавистью и кровавыми призывами.
Наконец, это идеальная история про легендарную истину, «что посеешь, то в итоге и пожнёшь».
Орущие нынче ребята еще совсем недавно упорно строили здесь то самое репрессивное государство, накручивали злобу, устраивали травлю за иные точки зрения, популяризовали ненависть и мордобой без суда и следствия.
Вчера (в славные последние года два порошенкового угара) тоже ведь было все по беспределу: толпы титушек, угрозы и избиения, осада жилых домов, прямое запугивание, заказные аресты, тюремные схемы Грановского, жёсткие посадки. Так что изменилось? Т.е. вчера можно было с удовольствием юзать силовиков для преследования оппонентов, а сегодня, когда людей возвращают на землю, это уже конец правил?
Пустоты не бывает. Посеявшие бурю, теперь получают обратку. И даже не столько с точки зрения силовых акций, сколько с точки зрения общественного одобрения этих действий.
Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро. Именно в этом и состояла ключевая претензия к господину Порошенко. Он умышленно сформировал полноценную армию хунвэйбинов, прежде всего, злобных сетевых троллей, которые пропагандировали разделение людей на сорта. Своим - все, а чужакам - оскорбления, презрения, избиения.
У нас традиция такая: когда мы наверху, то разрешаем беспредельничать, оправдывая это целесообразностью, а когда падаем вниз, то сразу вспоминаем о процедурах, правах человека и страшном давлении государства.
Надо ли удивляться тому, что сейчас пока работает точно такой же формат - плохой, беспредельный, грубый, возвратный. И будет работать до тех пор, пока мы таки не обсудим правила спокойного диалога. Или все здесь окончательно рухнет.
А абсолютное отсутствие серьёзного общественного сочувствия - это и есть красноречивое свидетельство реального отношения ко вчерашней команде и к сегодняшним «звёздам» Петра Алексеевича.
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Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро.

Золотые слова - бросили гривну с 10 до 30, а теперь борцы за народное счастье! ПЭС-это правильное название. На кураїнській мові!...
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абсолютная свобода слова в дурдоме .... это тоже нужно понимать ... а у нас уже труженники ботоферм как раз успешно доводят до этого .. еще немножко осталось до абсолютной свободы слова
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эта прищепка нагло врет! если бы порошенко не воровал и не был трусливым балаболом - зеленский, таки да, не стал бы президентом!!!
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При президенстве Порошенко пытались бороться с российской пропагандой.
При президенстве Зеленского хотят прикрутить свободу слова
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Порошенко вернул в политику Медведчука, расчистил поле для его бизнеса и дал возможность ему стать владельцем трех каналов. Если учесть последний зашквар, что глава администрации Порошенко это человек Медведчука, то получается, что Порошенко действовал по указке Москвы
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Порошенко сознательно повышает уровень противостояния в обществе.
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Проблема,условных,помаранчевых в их мягкотелости и толерантности.Они, с инервалом в десять лет ходят по граблям.Если б Ющ не оказался тряпкой,а пересажал участников съезда в СЕВЕРОДОНЕЦКЕ,то небыло б януковича президента,небыло б майдана и возможно небылоб войны.ИСТОРИЯ ПОШЛА Б В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ.Это касается и порошенко.
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Порошенко пересажал множество добровольцев
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Порошенко сознательно гадит Украине
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===

===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===
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Зе може й не став би...Але мальдівська шлюха все рівно пролетіла б... Зеленський не став би президентом, якби попередні 5 років у нас була "приглушена" свобода слова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6601
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Силков у вас не хватило придушить свободу слова. А теперь тараторите, что это ваша заслуга, что не была придушена.
Один пример Савика Шустера чего стоит, да Саакашвили за чуб из Украины, да гонения на 112 и news one начались при Порошенко, да Шарию выдвинули фейковые обвинения и другим блогерам.
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Якщо й далі так піде, то скоро за будь яку критику на адресу клоунів будуть шити антисемітизм.

Слуга Василевська-Смаглюк пост у Facebook пояснила що значить "приглушити свободу слова": "Так скоро для нас може стати нормою «бєй жидов». Тоді і газ і печі і вбивства стануть повторенням помилок, які передували трагедіям Голокосту. А я боюсь цього на генному рівні".
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Порохосрани очевидно дана команда нагнетать обстановку в стране. Усилить противостояние между различными частями Украины. Ложь, вранье, фальш, фейки. Перефразируя известное, в мутной воде пете и ссыться приятнее.
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ЗЕ не потому стал президентом , а потому что вы твари на руководили себе по карманам , когда надо было думать об истории и памяти о вас .когда вы целовали в сраку олигархов .Через 4 года и не рыпайтесь , лучше рассоситесь и потеряйтесь .дайте реальным националистам зайти .
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Порохосрань. А когда в 2014 году те же люди, которые голосовали за Зе (других в Украине нет, с Луны не прилетали), тогда отдали большинство за пецю (в том числе и я), - так тогда они для вас были хорошими или нет? Если твари, как вы сейчас псдите про украинский народ, так и выбрали тогда тварь.
А чего же те же люди сейчас похерили человека, за которого голосовали в 2014?
Потому что они, в отличие от вас, оказались умницами, который разглядели в прошлом своем выборе ховняную сущность, а не тупарями, которые только и делают что их хаят.
Псдите про свободу слова и свободу выбора? Так заткнитесь тогда про других.
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Кузьма теж думав, що при вас була свобода слова...
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