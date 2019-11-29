 Бойко і Шуфрич запевняли американців, що Україна втручалася у вибори президента США, - Time

Про це пише американське видання Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В той час, як президент Дональд Трамп переживав ще один важкий тиждень відкритих слухань у справі про імпічмент, його зусилля щодо розслідувань в Україні отримали підтримку з несподіваного боку – від українських депутатів.

Зокрема, деякі політики в Києві, які вважаються найбільш лояльними до Росії, перехопили заклики почати розслідування проти політичних суперників Трампа.

Щонайменше троє українських депутатів включно зі співголовою найбільшої проросійської партії в Україні повторили журналістам Time заклики відкрити розслідування, які президент США вимагав від української сторони. Перше з них стосується українського бізнесу сина Джон Байдена, а друге – втручання України в американські вибори у 2016 році з метою допомогти Гілларі Клінтон здобути президенство.

"Нам справді потрібно внести ясність в це", - сказав співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, чия політична сила просуває встановлення тісного зв’язку між Києвом і Москвою.

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"Це відбулося у нас перед очима, коли українські політики намагалися втручатися й давали свої оцінки виборам в Америці. Це було. Ми всі бачили", - додав Бойко.

Звинувачення проти України постійно звучали під час слухань у справі про імпічмент минулого тижня. Член палати представників республіканець Девід Нунес говорив про це під час вступної промови в середу.

"Демократи були співучасниками українського втручання у вибори. І вони захищають Гантера Байдена, який отримав добре оплачувану посаду в корумпованій українській компанії тоді ж, коли його батько був віце-президентом", - сказав республіканець.

Наступного ж дня аналогічні звинувачення почали звучати від членів партії Бойка. Видання пише, що їхній вступ у цю суперечку підіймає особливе занепокоєння серед українських лідерів, які бояться, що Володимир Путін через своїх союзників у Києві може переслідувати кілька цілей одночасно. Він може відвертати увагу від втручання Росії в американські вибори, ослаблювати союз між США й Україною, а також підтримувати республіканські атаки проти політичних суперників Трампа.

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Заклики почати розслідування повторили ще два депутати від партії Бойка: Олег Волошин, який раніше працював в українському посольстві в Москві, й давній захисник російських інтересів в Україні Нестор Шуфрич. В інтерв’ю Time Волошин повторив республіканську риторику про те, що Клінтон у 2016 році отримала допомогу від українського уряду.

"Це було втручання у вибори, чисте й просте. Коли ліберальні ЗМІ говорять мені, що це теорія змови, я кажу: "Звідки ви знаєте?". Не було жодного розслідування. Без розслідування як можна сказати, що Петро Порошенко не допомагав Клінтон? Я знаю, що він допомагав", - сказав Волошин.

Нинішні й колишні радники Порошенка, який був президентом з 2014 року до травня, багато разів відкидали такі звинувачення як абсурд. Вони також застерігали, що на тлі бажання Трампа балотуватися у 2020 році Росія може спробувати використати союзників в Україні, щоб підірвати позиції опонентів американського президента.

"Через своїх маріонеток в Україні Росія робить все, що тільки може, щоб зберігати увагу на цьому скандалі", - сказав Time Костянтин Єлісєєв, який був головним зовнішньополітичним радником Порошенка.

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"До листопада наступного року це питання буде домінувати у відносинах між США й Україною. І це буде грати на руку Росії", - додав він.

Колишній посол США В Україні Марі Йованович висловила аналогічні занепокоєння під час своїх свідчень у справі про імпічмент. З того часу, як розвідувальні управління США викрили спроби Кремля допомогти кампанії Трампа, президент Росії Володимир Путін постійно намагається перекласти всі звинувачення на Україну.

"Це класичний хід для офіцера розвідки: спробувати відмитися й створити альтернативну історію, яку можуть підхопити й надати їй певної достовірності", - сказала Йованович, маючи на увазі Путіна.