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 Політика України
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Все про:Бойко (265) США (5905) Шуфрич (239)

 Бойко і Шуфрич запевняли американців, що Україна втручалася у вибори президента США, - Time

Росія намагається перекласти звинувачення у втручанні в вибори президента в 2016 році на Україну. І всередині українського політикуму їй допомагають в цьому депутати від проросійської партії ОПЗЖ.

Про це пише американське видання Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В той час, як президент Дональд Трамп переживав ще один важкий тиждень відкритих слухань у справі про імпічмент, його зусилля щодо розслідувань в Україні отримали підтримку з несподіваного боку – від українських депутатів.

Зокрема, деякі політики в Києві, які вважаються найбільш лояльними до Росії, перехопили заклики почати розслідування проти політичних суперників Трампа.

Щонайменше троє українських депутатів включно зі співголовою найбільшої проросійської партії в Україні повторили журналістам Time заклики відкрити розслідування, які президент США вимагав від української сторони. Перше з них стосується українського бізнесу сина Джон Байдена, а друге – втручання України в американські вибори у 2016 році з метою допомогти Гілларі Клінтон здобути президенство.

"Нам справді потрібно внести ясність в це", - сказав співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, чия політична сила просуває встановлення тісного зв’язку між Києвом і Москвою.

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"Це відбулося у нас перед очима, коли українські політики намагалися втручатися й давали свої оцінки виборам в Америці. Це було. Ми всі бачили", - додав Бойко.

Звинувачення проти України постійно звучали під час слухань у справі про імпічмент минулого тижня. Член палати представників республіканець Девід Нунес говорив про це під час вступної промови в середу.

"Демократи були співучасниками українського втручання у вибори. І вони захищають Гантера Байдена, який отримав добре оплачувану посаду в корумпованій українській компанії тоді ж, коли його батько був віце-президентом", - сказав республіканець.

Наступного ж дня аналогічні звинувачення почали звучати від членів партії Бойка. Видання пише, що їхній вступ у цю суперечку підіймає особливе занепокоєння серед українських лідерів, які бояться, що Володимир Путін через своїх союзників у Києві може переслідувати кілька цілей одночасно. Він може відвертати увагу від втручання Росії в американські вибори, ослаблювати союз між США й Україною, а також підтримувати республіканські атаки проти політичних суперників Трампа.

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Заклики почати розслідування повторили ще два депутати від партії Бойка: Олег Волошин, який раніше працював в українському посольстві в Москві, й давній захисник російських інтересів в Україні Нестор Шуфрич. В інтерв’ю Time Волошин повторив республіканську риторику про те, що Клінтон у 2016 році отримала допомогу від українського уряду.

"Це було втручання у вибори, чисте й просте. Коли ліберальні ЗМІ говорять мені, що це теорія змови, я кажу: "Звідки ви знаєте?". Не було жодного розслідування. Без розслідування як можна сказати, що Петро Порошенко не допомагав Клінтон? Я знаю, що він допомагав", - сказав Волошин.

Нинішні й колишні радники Порошенка, який був президентом з 2014 року до травня, багато разів відкидали такі звинувачення як абсурд. Вони також застерігали, що на тлі бажання Трампа балотуватися у 2020 році Росія може спробувати використати союзників в Україні, щоб підірвати позиції опонентів американського президента.

"Через своїх маріонеток в Україні Росія робить все, що тільки може, щоб зберігати увагу на цьому скандалі", - сказав Time Костянтин Єлісєєв, який був головним зовнішньополітичним радником Порошенка.

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"До листопада наступного року це питання буде домінувати у відносинах між США й Україною. І це буде грати на руку Росії", - додав він.

Колишній посол США В Україні Марі Йованович висловила аналогічні занепокоєння під час своїх свідчень у справі про імпічмент. З того часу, як розвідувальні управління США викрили спроби Кремля допомогти кампанії Трампа, президент Росії Володимир Путін постійно намагається перекласти всі звинувачення на Україну.

"Це класичний хід для офіцера розвідки: спробувати відмитися й створити альтернативну історію, яку можуть підхопити й надати їй певної достовірності", - сказала Йованович, маючи на увазі Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162612
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а почему Бойко и Шуфрич не сидят? Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 3775
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и как на это отреагируют слуги урода?
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Зе им ордена вручил или только собирается? Нипанятна.
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и как на это отреагируют слуги урода?
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в 149 из 150 стран мира деятельность партии во вред народа и государства ведет к немедленной ликвидации такой партии(как минимум запрета деятельности). Кстати, в укр.законодаьельстве так же.
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Зебилы, а почему Бойко и Шуфрич не сидят? Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 3775
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Їх мародер мальдівський викупив. Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 6454
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Типичный ЗЕбильный ответ...
Ты плесень намекаешь что Моника до сих пор подчиняется Порошенко?
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Обережно! Тут не усі чули про сарказм!
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Так это же подсвинки .
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Такі ж любителі та прислужники пуйла, як і нелох42рочки з узеленськими
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а что порошенко было 5 лет мало, чтобы посадить хоть одного рыга ??? Ефремов не сидел.
Не было времени - деньги надо было успеть своровать побольше.
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Ну подожди ,Пороха обгадил зеля как мог ,не о нем речь .73%зеленой шмаркли побежали голосовать потому что ,,будем сажать,,аграрии млять .На халяву зарплату подымут,тарифы ,,барыжные ,,в два раза скастят,и вообщем буде просто сплошной кайф и пипец пипецовый .Пипеца за пол года не вижу а пиз..ц рядом .
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Присяга народного депутата Украины:

Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
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Якшо порушу буду "горіти вічно" Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 5276

Та присяга до самого гузна - та ж "ефективність" що й присяга на Піплії.
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Ну что ж.. раз на всю воюющую страну не нашлось одного единственного подготовленного снайпера патриота который убрал бы всю проросийскую дрянь то жрем полными ложками дерьмо дорогой «наріт»!! Мы это заслуживаем.
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73% проголосовали за кацапскую мразь, так что чему тут удивляться
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одного единственного подготовленного снайпера патриота который убрал бы всю проросийскую дрянь\\\\\\\\

Снайпер должен быть с царь-бимбой? мегатонн эдак на 250. Как миллионы ватников "убрать" одному снайперу?
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Ну, всё.... Щас кортеж бусиков с "Альфой" и гарнизон спецназа "Труба" выезжают на обыски к Бойко и Шуфричу!
П.С. Или это мне приснилось?
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Ви так кажете, наче вони волонтери, ветерани чи майданівці.
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Кто-то, ктоме Трам-пам памса им поверил?
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І Єрмак, з ще оним якимось чортом запевняли американців, що Україна вбила там їхніх братів.
Правда, потім виявилось, що брати живі.
Правда американцям вони таку звістку на радощах, потім не повідомили.
Так шо осадочєк остался
Что и требовалось.
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Этому Нунесу Шапошников написал письмо где обосрал Авакова и назвал бандитом и т.д. - и Нунес это повторил на слушаниях
Шапошников тоже, мона сказать, свинью подложил, но он настолько "любит" эту ару, что простительно)
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чегойто мне кажется что после того как зеленый вернется из франции уже будет СОВСЕМ поздно что-то делать и кого-то куда-то уносить.
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Я удивляюсь как эти две твари до сих пор топчут Украинскую землю . Ау - Зверобой , Тягнибок , Ярош . Бандера в гробу переворачивается глядя на вас .
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Існує конспірологічна теорія, що в назві ОПЗЖ зашифровано поганяло Шуфрича - OtПiЗЖeнный
Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time - Цензор.НЕТ 1333
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При свыне Мальдивско - офшорной , Олександра Музичка "Білого" вбили без суду і слідства за те, що пресанув прокурорського корупціонера, що "рішав" по згвалтуванню. Громадська акція з порушенням закону. Еще забыл к сожалению имя героя , которого убила офшорная маыия , который боролся с контрабасом во время войны .
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боярышника епнул??? лапоть сними хоть щи похлебай
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"Кокломордого" как-то странно звучит. На счёт убийства Музычко, у Вас часики сбились - то во время аваковско - оффшорной.
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Чувак Порошенко тоді не був при владі.
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А где у меня написано, что чувак Порошенко был при власти? Я прекрасно знаю, что Сашка убили за два месяца до выборов. Это товарищ Чуб, думает, что у всех память как у аквариумной рыбки.
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То невже одні злочини можуть бути підставою для скоєння інших?
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В России такая оппозиция , как Бойко и Шуфрич сидели бы в тюрьме, а у нас они ездят по заграницам и пакостят стране.
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Примечательно, что если политик любой страны пророссийский, то это скот наивысшего скотского уровня, а в Украине во время войны это особенно явно видно.
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Если этих двух гнид сейчас не привлекут к ответственности, то эта власть должна уйти по доброму!
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Не привлекут - интереснее зарабатывать любовь зебильного нарида и нарида из дыры, чмыря защитников Украины............
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подонки и мрази кацапские!
совсем скоро будет острел и гонение этих мразей на ростов!вмеСТе с зелеНЫми упырями!
больше не будет сюсюканий
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не понятно, так украина или порошенко? помогал или помешал демократам победить?
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Сложилась ЗАЖОПЕС - Медведчуковская ОПЗЖ и Порошенковская ПЕС играют против Украины и Зеленского. Вскрылась консерва - глава АП при Порошенке был медведчуковец Райнин. Вся секретная инфа прямиком уходила в Москву.
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Розкажи це свому лікарю психіатру.
Він відкоректує схему лікування.
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- Два гондона.
- Сама вижу. Что брать будете?
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Зелёной власти некогда. Они "мужественно" борятся с женщинами.
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"Бойко и Шуфрич уверяли американцев, что Украина вмешивалась в выборы президента США, - Time" - это они указания ***** выполняли. Давненько Шуфрича не били.
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Так оказалось, что глава администрации Порошенко это человек Медведчука и друг Бойко. Совпадение? Не думаю
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жаль что такие долпоёпы как ты не думают, от слова вообще!
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за это они должны сидеть.

и в любой стране мира, где криминалитет не находится при власти, они бы уже давно сидели либо были ликвидированы за пособничество террористам.
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Бойко-Шуфрич на пару с Порошенко гадят Украине
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===

===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===
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Надо принимать закон об уголовной ответственности в виде длительных сроков тюремного заключения за призывы к нормализации отношений / переговорам / миру с россией до полной деоккупации территории Украины.
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Краще не до повної деокупації а навічно не мати ніяких справ з московитами
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их нужно в тюрьму... а когда им морды бьют - они кайфуют просто.... они же и такие же как они - просто извраты...(
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Против них 100% не будет уголовного дела. Беня их крышует.

Дела будут против Порошенко, который воевал против путина.
Против генерала-киборга Марченко, который воевал в аэропорту.
Против Звиробий, волонтёрши.
Против военных, волонтёров, патриотов.
Но не против предателей и сепаратистов
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ДБРи, САПи і СБУ зайняті тільки волонтерами, атошниками і просто патріотами України !
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В какой еще державе есть такие ублюдки, что могут обвинять свою страну в чем-то и служить во благо другой, "любимой". А у нас они есть - медведчуки, шуфричи и прочее дерьмо.
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Ви знаєте, це дуже цікаве питання на яке не просто знайти відповідь. Чому так склалось в Україні, ось що кажуть про це експерти https://vgolos.com.ua/articles/chomu-ukrayintsi-ne-obyrayut-ukrayintsiv_1004851.html
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И есть же уроды готовые сдать страну ради того чтоб на России не было санкций и ***** ппавил до смерти ...
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Зеленский вручит им ордена. Бойко и Шуфрич предатели. Странно что они до сих пор не наказаны.
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Жаліти ворога шкодити собі . Даремно тоді на Майдані врятували шуфрича , з повними штанами мокрої цегли , від лінчування .
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Оху...тельные патриоты ,выбранные в раду другими пи..датыми патриотами .
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