 Бойко і Шуфрич запевняли американців, що Україна втручалася у вибори президента США, - Time

Про це пише американське видання Time, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
В той час, як президент Дональд Трамп переживав ще один важкий тиждень відкритих слухань у справі про імпічмент, його зусилля щодо розслідувань в Україні отримали підтримку з несподіваного боку – від українських депутатів.
Зокрема, деякі політики в Києві, які вважаються найбільш лояльними до Росії, перехопили заклики почати розслідування проти політичних суперників Трампа.
Щонайменше троє українських депутатів включно зі співголовою найбільшої проросійської партії в Україні повторили журналістам Time заклики відкрити розслідування, які президент США вимагав від української сторони. Перше з них стосується українського бізнесу сина Джон Байдена, а друге – втручання України в американські вибори у 2016 році з метою допомогти Гілларі Клінтон здобути президенство.
"Нам справді потрібно внести ясність в це", - сказав співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко, чия політична сила просуває встановлення тісного зв’язку між Києвом і Москвою.
"Це відбулося у нас перед очима, коли українські політики намагалися втручатися й давали свої оцінки виборам в Америці. Це було. Ми всі бачили", - додав Бойко.
Звинувачення проти України постійно звучали під час слухань у справі про імпічмент минулого тижня. Член палати представників республіканець Девід Нунес говорив про це під час вступної промови в середу.
"Демократи були співучасниками українського втручання у вибори. І вони захищають Гантера Байдена, який отримав добре оплачувану посаду в корумпованій українській компанії тоді ж, коли його батько був віце-президентом", - сказав республіканець.
Наступного ж дня аналогічні звинувачення почали звучати від членів партії Бойка. Видання пише, що їхній вступ у цю суперечку підіймає особливе занепокоєння серед українських лідерів, які бояться, що Володимир Путін через своїх союзників у Києві може переслідувати кілька цілей одночасно. Він може відвертати увагу від втручання Росії в американські вибори, ослаблювати союз між США й Україною, а також підтримувати республіканські атаки проти політичних суперників Трампа.
Заклики почати розслідування повторили ще два депутати від партії Бойка: Олег Волошин, який раніше працював в українському посольстві в Москві, й давній захисник російських інтересів в Україні Нестор Шуфрич. В інтерв’ю Time Волошин повторив республіканську риторику про те, що Клінтон у 2016 році отримала допомогу від українського уряду.
"Це було втручання у вибори, чисте й просте. Коли ліберальні ЗМІ говорять мені, що це теорія змови, я кажу: "Звідки ви знаєте?". Не було жодного розслідування. Без розслідування як можна сказати, що Петро Порошенко не допомагав Клінтон? Я знаю, що він допомагав", - сказав Волошин.
Нинішні й колишні радники Порошенка, який був президентом з 2014 року до травня, багато разів відкидали такі звинувачення як абсурд. Вони також застерігали, що на тлі бажання Трампа балотуватися у 2020 році Росія може спробувати використати союзників в Україні, щоб підірвати позиції опонентів американського президента.
"Через своїх маріонеток в Україні Росія робить все, що тільки може, щоб зберігати увагу на цьому скандалі", - сказав Time Костянтин Єлісєєв, який був головним зовнішньополітичним радником Порошенка.
"До листопада наступного року це питання буде домінувати у відносинах між США й Україною. І це буде грати на руку Росії", - додав він.
Колишній посол США В Україні Марі Йованович висловила аналогічні занепокоєння під час своїх свідчень у справі про імпічмент. З того часу, як розвідувальні управління США викрили спроби Кремля допомогти кампанії Трампа, президент Росії Володимир Путін постійно намагається перекласти всі звинувачення на Україну.
"Це класичний хід для офіцера розвідки: спробувати відмитися й створити альтернативну історію, яку можуть підхопити й надати їй певної достовірності", - сказала Йованович, маючи на увазі Путіна.
Ты плесень намекаешь что Моника до сих пор подчиняется Порошенко?
Не было времени - деньги надо было успеть своровать побольше.
Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.
Та присяга до самого гузна - та ж "ефективність" що й присяга на Піплії.
Снайпер должен быть с царь-бимбой? мегатонн эдак на 250. Как миллионы ватников "убрать" одному снайперу?
П.С. Или это мне приснилось?
Це було видно ще о 20:00, 21.04. 2019.
Правда, потім виявилось, що брати живі.
Правда американцям вони таку звістку на радощах, потім не повідомили.
Так шо осадочєк остался
Что и требовалось.
Шапошников тоже, мона сказать, свинью подложил, но он настолько "любит" эту ару, что простительно)
совсем скоро будет острел и гонение этих мразей на ростов!вмеСТе с зелеНЫми упырями!
больше не будет сюсюканий
Він відкоректує схему лікування.
- Сама вижу. Что брать будете?
и в любой стране мира, где криминалитет не находится при власти, они бы уже давно сидели либо были ликвидированы за пособничество террористам.
==="23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский - лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - сказал Волкер.
По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.===
===Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.
"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.
Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".===
Дела будут против Порошенко, который воевал против путина.
Против генерала-киборга Марченко, который воевал в аэропорту.
Против Звиробий, волонтёрши.
Против военных, волонтёров, патриотов.
Но не против предателей и сепаратистов