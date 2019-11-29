 Чоловікові, який "замінував" Офіс президента повідомлено про підозру, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Повідомлення про замінування надійшло на телефон спецлінії "102" 26 листопада 2019 року.
Правоохоронці та фахівці вибухотехнічної служби, які виїжджали на місце події, ніяких вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.
Внаслідок проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу "мінера" і затримати його.
Правопорушникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За вчинене правопорушникові загрожує до 6 років позбавлення волі.
у Кропивницькому -лише московські церкви...
На область лише три церкви ПЦУ..
Навіть меру не вдалося спонсоровану ним церкву перевести у ПЦУ...
та і область це досі Кіровоградська.
А кто КПП заминировал у пограничников, когда Михо приезжал?
Может как-то берут левого чувака, платят пару тыс., дают условно и все довольны? Ну не верю шо почти всех вычисляют - это же не второклассник шо позвонит с домашнего, или мобильного и потом удивится шо его нашли.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
декларация сопливого