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Все про:мінування (506) прокуратура (1988) Офіс Президента (169)

 Чоловікові, який "замінував" Офіс президента повідомлено про підозру, - прокуратура

45-річному жителю Кропивницького повідомлено про підозру у вчиненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні Офісу президента на вулиці Банковій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Повідомлення про замінування надійшло на телефон спецлінії "102" 26 листопада 2019 року.

Правоохоронці та фахівці вибухотехнічної служби, які виїжджали на місце події, ніяких вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

Внаслідок проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу "мінера" ​​і затримати його.

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Правопорушникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушникові загрожує до 6 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162610
 
 
 Топ коментарі
 
если б ты,разбойник.заминировал роддом или институт рака,то тебя бы хрен нашли...
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А две шлендры шелудивые , которые угрожали его убить на свободе . Офшорная свыня за разорванный портрет 3 года впаяла . А это та скотина в вышиванке , которая не платила налоги в Украине . А по поводу угроз , не важно кто презедент , за это лет 15 с конфискацией и высылкой в дальнейшем .
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Кропивницький завжди славився патріотизмом та ненавистю до колаборастів.
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та невже..
у Кропивницькому -лише московські церкви...
На область лише три церкви ПЦУ..
Навіть меру не вдалося спонсоровану ним церкву перевести у ПЦУ...

та і область це досі Кіровоградська.
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если б ты,разбойник.заминировал роддом или институт рака,то тебя бы хрен нашли...
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А що буде творитися в Києві, коли Зєлєпутя буде протягувати зміни в Конституцію про надання Лугандонії статусу автономії?
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Мужчине, который "заминировал"

А кто КПП заминировал у пограничников, когда Михо приезжал?
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имею вопрос за Моню. В Грузии сейчас черти чего творится! Мусора людей дубками п...ят, а Моня здесь. Он кто по национальности ? Где его Родина?
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Добре, що розпочинають відловлювати цих "мінерів".. Погано, що й досі не піймано й не покарано мінера переходу Шегіні за створення небезпеки для життя десятків людей та перешкоджання їхній евакуації..
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А ты сходи проверь, может кто то мину уже положил, возле обоссаных твоих дверей днепропетровской хрущевки. Вдруг кусок газеты, разгладишь, почитаешь.
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Ну під твоїми дверями, кацапа - тільки безхатченки можуть міну накласти.. Не вступи в темряві..
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Если мне на автомобиль ляпнет птичка, сразу не удаляю-к деньгам. Тебе под дверь, зубожилое, тоже красота, бесплатный ужин.
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Как их ловят то? Вон Вольнова даже Кадыров ловил и обосрался, даже Олах не помог Мужчине, который "заминировал" Офис Президента сообщено о подозрении, - прокуратура - Цензор.НЕТ 273
Может как-то берут левого чувака, платят пару тыс., дают условно и все довольны? Ну не верю шо почти всех вычисляют - это же не второклассник шо позвонит с домашнего, или мобильного и потом удивится шо его нашли.
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Ні, ну жартівнтка таки треба посадити. А що з іншими сотнями мінерів...
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А две шлендры шелудивые , которые угрожали его убить на свободе . Офшорная свыня за разорванный портрет 3 года впаяла . А это та скотина в вышиванке , которая не платила налоги в Украине . А по поводу угроз , не важно кто презедент , за это лет 15 с конфискацией и высылкой в дальнейшем .
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Врёшь, Лахта, он сначала натворил дел, никак не связанных с Порошенко, а потом решил стать у зрады героем, разорвав портрет Порошенко.
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ЧУб явно "кормиться" на московських інформ-смітниках...
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Слилось воедино Савушкино и Поросячии , да срал я на вас уроды .
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А работу ассенизаторов будут за государственый счёт оплачивать?
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