 Чоловікові, який "замінував" Офіс президента повідомлено про підозру, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Повідомлення про замінування надійшло на телефон спецлінії "102" 26 листопада 2019 року.

Правоохоронці та фахівці вибухотехнічної служби, які виїжджали на місце події, ніяких вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

Внаслідок проведення першочергових слідчих дій вдалося встановити особу "мінера" ​​і затримати його.

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Правопорушникові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушникові загрожує до 6 років позбавлення волі.

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