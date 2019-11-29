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 Затримана в Севастополі "шпигунка" не має жодного стосунку до України, - розвідка

Головне управління розвідки Міноборони України не має "жодного стосунку" до затриманої в окупованому Севастополі за підозрою в шпигунстві на користь української розвідки жінки.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми жодного стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація", - сказали в пресслужбі.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянки РФ, яка нібито шпигувала на користь України в окупованому Севастополі.

Заступник постійного представника президента в Криму Таміла Ташева заявила, що якщо затримана виявиться громадянкою України, офіційний Київ буде її захищати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162606
 
 
 Топ коментарі
 
"Парламент Донецкой народной республики официально установил государственные границы республики по линии административной границы на 2014 год, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка «Донецкому агентству новостей».Таким образом, в состав ДНР формально включены территории, ныне подконтрольные Украине."-как там-"главное перестать стрелять",перестали-получили,зеопарыши-вы все мрази
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Москали знатные в таких делах . Помню Панова с лобзиком и в маске возле столба ЛЭП .
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Ну вот теперь стало понятно зачем ЗЕленые предатели отвели ВСУ вглубь Украины... Таким незатейливым образом Хуйло перед встречей в норманском формате поводило по губам Моники инструментом для игры на пианино...
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"Парламент Донецкой народной республики официально установил государственные границы республики по линии административной границы на 2014 год, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка «Донецкому агентству новостей».Таким образом, в состав ДНР формально включены территории, ныне подконтрольные Украине."-как там-"главное перестать стрелять",перестали-получили,зеопарыши-вы все мрази
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Ну вот теперь стало понятно зачем ЗЕленые предатели отвели ВСУ вглубь Украины... Таким незатейливым образом ***** перед встречей в норманском формате поводило по губам Моники инструментом для игры на пианино...
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набирают новый ОБМЕННЫЙ ФОНД ((((( все ОБМЕНЫ после ПОБЕДЫ !!! или капитуляции .....
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Не помешало бы Украине пару узких найти для обмена.
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Вся жлпофракція + усі кол шні комуністи - необмежений обмінний фонд.
Да можна заарештувати і просто так цих уродів передати ( виселити нахрін)
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Москали знатные в таких делах . Помню Панова с лобзиком и в маске возле столба ЛЭП .
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Там нечего шпионить - шоу для недоразвитых.
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Новые границы Лугандона - путинские понты перед саммитом.
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Просто ФСБ-шникам надо показать работу.
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«Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет "никакого отношения" Источник: https://censor.net.ua/n3162606»

Нащо було текст подавати у лапках? Пряма мова? Але у данному випадку звучить неоднозначно.
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Ну так мэр Севастопля наш, правда разведчики ))
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Бггг. Звичайно, не має. В ГУР МО України сєпар на сєпарові сидить, і зливає інфу рашкованам.
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Обратно фарш не крутится. КГБ сказал -укршпиёнка,значит шпиёнка.Засудят. отличившихся к наградам!
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