 Затримана в Севастополі "шпигунка" не має жодного стосунку до України, - розвідка

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Ми жодного стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація", - сказали в пресслужбі.
Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянки РФ, яка нібито шпигувала на користь України в окупованому Севастополі.
Заступник постійного представника президента в Криму Таміла Ташева заявила, що якщо затримана виявиться громадянкою України, офіційний Київ буде її захищати.
Да можна заарештувати і просто так цих уродів передати ( виселити нахрін)
Нащо було текст подавати у лапках? Пряма мова? Але у данному випадку звучить неоднозначно.