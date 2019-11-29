 Затримана в Севастополі "шпигунка" не має жодного стосунку до України, - розвідка

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Ми жодного стосунку до цього не маємо. Можливо, це чергова провокація", - сказали в пресслужбі.

Раніше Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання громадянки РФ, яка нібито шпигувала на користь України в окупованому Севастополі.

Заступник постійного представника президента в Криму Таміла Ташева заявила, що якщо затримана виявиться громадянкою України, офіційний Київ буде її захищати.