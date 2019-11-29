 Мінекономрозвитку звільнило керівників 5 заводів "Укрспирту", - Милованов

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Мінекономрозвитку Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"28 листопада за порушення порядку ведення виробничої діяльності на місцях звільнено керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького, Рава-Руського МПД. Сьогодні звільнився з посади тво керівника Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту", - написав міністр.

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Також Милованов повідомив про завершення процедури аудиту на ДП "Укрспирт".

"Попередні результати - невтішні. Вже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще й завдають шкоди державі", - зазначив чиновник.

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