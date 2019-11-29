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 Економіка
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Все про:звільнення (736) Укрспирт (46) Мінекономрозвитку (177) Милованов Тимофій (90)

 Мінекономрозвитку звільнило керівників 5 заводів "Укрспирту", - Милованов

Керівників 4 регіональних місць здійснення діяльності та зберігання спирту звільнено за порушення порядку ведення виробничої діяльності. Ще 1 директор МПД звільнився сам.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Мінекономрозвитку Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"28 листопада за порушення порядку ведення виробничої діяльності на місцях звільнено керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького, Рава-Руського МПД. Сьогодні звільнився з посади тво керівника Борокського місця провадження діяльності та зберігання спирту", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будуть атаки, будуть качати, - Милованов порівняв демонополізацію спиртової галузі з відкриттям ринку землі

Також Милованов повідомив про завершення процедури аудиту на ДП "Укрспирт".

"Попередні результати - невтішні. Вже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще й завдають шкоди державі", - зазначив чиновник.

Мінекономрозвитку звільнило керівників 5 заводів Укрспирту, - Милованов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162605
 
 
 Топ коментарі
 
Что ты БРЕШЕШЬ!!!!!
Что бы СПИРТ был неприбыльным........
Это невозможно!!!!!

Эти заводы 5 лет назад давали 95 ярдов ПРИБЫЛИ!!!!!
Просто кто то поставил своих директоров, которые через схемы и воровство доводили предприятия до банкротства!!!! Что бы потом по дешевке приватизировать!!!!
Старая схема!!!!!
А этих директоров надо не увольнять а САЖАТЬ после аудита предприятий!!!!
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Спирт заводы всегда были прибыльными, их реально разнесли и снизили показатели для продажи подешевле. Зачем пускать в приватизацию предприятие, которое дает стабильно прибыль, и будет давать, и может давать намного больше, чем сейчас, это идиотизм.
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Безмолвный, неопытный, слабый: западные СМИ разнесли Зеленского в пух и прах. Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов - Цензор.НЕТ 8135
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Да уже почти все на самогон перешли , кто по багаче на виски . А они все дроч.т как бы у государства Укрспирт слямзить .
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Что ты БРЕШЕШЬ!!!!!
Что бы СПИРТ был неприбыльным........
Это невозможно!!!!!

Эти заводы 5 лет назад давали 95 ярдов ПРИБЫЛИ!!!!!
Просто кто то поставил своих директоров, которые через схемы и воровство доводили предприятия до банкротства!!!! Что бы потом по дешевке приватизировать!!!!
Старая схема!!!!!
А этих директоров надо не увольнять а САЖАТЬ после аудита предприятий!!!!
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Спирт заводы всегда были прибыльными, их реально разнесли и снизили показатели для продажи подешевле. Зачем пускать в приватизацию предприятие, которое дает стабильно прибыль, и будет давать, и может давать намного больше, чем сейчас, это идиотизм.
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практически все спиртзаводы, а их где то около сотни...при этом половина как то потерялась и уже не государственные, на сегодня или убыточные или в стадии банкротства, т.к. работают в основном в черную за наличку, или по схеме выпуская типа не пищевой спирт)) а официально банкроты...НО им тоже не просто т.к. , практически о каждой изготовленной бочке спирта сразу же знают все "правоохранители"- прокуратура, полиция, СБУ, налоговая милиция и просто налоговая, екологи , держхарчспожив, а сей час и ДБР (не знаю как НАБУ), а так же РДА и ОДА...и практически все имеют долю... Если происходит недоразумение - где то словят с левым спиртом и начинают уголовное производство по 204 или 216, то дело сразу же забирает ГПУ и не дает расследовать. По обоснованным слухам в ГПУ этим руководит Касько
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шас как продадим - деньги раздадим и заживем - так зебилы))))
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Ну что ж ?! Ждемс подорожания алкоголя !!! Слугам нужно больше кушать...уже не хватает ... Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов - Цензор.НЕТ 6953
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Подоражение алкоголя приведет к активизации самогоноварения и новым потокам контрабанды. Хуже будет только бюджету Украины.
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Весь алкоголь который произведен в Украине и находится на прилавках, в складах и т.д. но еще не продался с него уже взяли налоги и акцизы в бюджет ...
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В Москве закончилось заседание правительственной группы по разработке предложений для Украины в рамках "нормандского формата". Всего 36 человек. МИД, "Газпром", "Роснефть", представители администрация президента РФ, 6 министров, "Сбербанк". Это все будет использовано против "42 летнего не лоха" и против нас, естественно.
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..их бл. на пожизненное всех сажать нужно Минэкономразвития уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта", - Милованов - Цензор.НЕТ 9622 ...спирт убыточный, он таки дебил реальный...
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